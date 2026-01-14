Лавров заявил об открытости Москвы к диалогу с эмиссарами США

Лавров: Москва открыта к диалогу с Уиткоффом и Кушнером

Tекст: Валерия Городецкая

«Мы открыты к контактам со Стивеном Уиткоффом, Джаредом Кушнером. Президент России встречался, по-моему, шесть раз со специальным представителем президента США Дональда Трампа. Я уверен, что если они проявят такой интерес, то этот интерес будет встречен с пониманием», – сказал министр, передает ТАСС.

По словам Лаврова, российской стороне было бы интересно узнать впечатления представителей США от встречи в Париже с коалицией желающих из Европы с участием Владимира Зеленского. Министр отметил, что итоговый документ встречи носит декларативный характер, а США к нему не присоединились. Он добавил, что Москва пока не располагает конкретной информацией о содержании встречи и ждет возможного брифинга от американских коллег.

Лавров напомнил, что взаимодействие между Россией и США по вопросу Украины опирается на договоренности, достигнутые ранее на встрече в Аляске, которые обе стороны считают прочной основой для последующего диалога.

Ранее Лавров сообщил о готовности России к серьезным переговорам по Украине.