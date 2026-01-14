Путин отметил успехи в снижении смертности на дорогах России

Tекст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин высоко оценил успехи в снижении смертности на дорогах страны, передает ТАСС.

Во время рабочей встречи с вице-премьером Маратом Хуснуллиным он отметил: «Хороший результат». По словам Хуснуллина, за пять лет реализации профильной программы смертность на дорогах снизилась почти на 25%.

Путин подчеркнул, что положительная динамика сохраняется системно, из года в год. Он особо отметил вклад работников МВД и дорожно-патрульной службы, заявив: «Молодцы, они тоже хорошо работают».

Глава государства также поздравил строителей и дорожников с отличными результатами за 2025 год. Хуснуллин доложил, что объем введенной недвижимости остался на уровне прошлого года, а все ключевые показатели выполнены. Путин поздравил всех причастных: «Поздравляю – строителей всех, инженеров, рабочих, организаторов производства поздравляю с этим результатом».

Он добавил, что такие же слова признательности хотел бы адресовать и дорожным строителям, подчеркнув важность развития инфраструктуры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Путин провел встречу с вице-премьером Хуснуллиным в Кремле.