    14 января 2026, 14:35 • Новости дня

    Путин поручил подготовить предложения по водоснабжению в ДНР

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поручил подготовить варианты по обеспечению стабильного водоснабжения в ДНР, отметив схожую стоимость ремонта старого и строительства нового водовода.

    Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину подготовить предложения по решению проблемы с водоснабжением в Донецкой народной республике, передает ТАСС.

    На встрече в Кремле глава государства напомнил, что этот вопрос ранее поднимался как на прямой линии, так и в докладах самого Хуснуллина.

    Путин отметил, что ремонт старого водовода обойдется примерно в такую же сумму, как и строительство нового объекта. Кроме того, президент подчеркнул необходимость анализировать ситуацию комплексно, с учетом территориальных аспектов, связанных с подачей воды в прежние времена.

    Президент России особо выделил, что ждет от Хуснуллина внимательного анализа и конкретных предложений по решению вопроса водоснабжения в регионе, чтобы обеспечить стабильное обеспечение жителей водой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин отметил, что проблему водоснабжения Донецка планируют решить после установления контроля ВС России над территорией за Славянском.

    12 января 2026, 00:07 • Новости дня
    Путин в День работника прокуратуры напомнил о судьбоносной силе решений
    Путин в День работника прокуратуры напомнил о судьбоносной силе решений
    @ Пресс-служба Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов и сотрудников с профессиональным праздником – Днем работника прокуратуры, напомнив о ключевых чертах личности и профессиональных качествах трудящихся на этом поприще.

    Поздравляя работников прокуратуры с профессиональным праздником Путин сделал акцент на значимость их труда. Президент напомнил, что профессия прокурора требует глубоких знаний законодательства, умения аргументировать решения, высокой ответственности и принципиальности.

    Эти качества всегда отличали лучших работников прокуратуры, оставаясь ориентиром для молодого поколения.

    «В вашей работе нет, не может быть места формальному, равнодушному отношению к делу. Ведь от решений прокурора зависят судьбы людей, их репутация, вера в справедливость и силу государства», – подчеркнул Путин в праздничном обращении, представленном на сайте Кремля

    Он указал на то, что сотрудники прокуратуры решают широкий круг задач по выявлению, пресечению и предупреждению нарушений закона, отстаивают  и восстанавливают права и интересы граждан, общества и государства, вносят вклад в борьбу с преступностью и коррупцией, поддерживают гособвинение в судебных инстанциях.

    Президент выразил уверенность, что сотрудники прокуратуры продолжат честно и добросовестно выполнять свои обязанности, оставаясь надежной опорой правопорядка.

    14 января 2026, 14:47 • Новости дня
    Лавров назвал заявления Макрона о переговорах с Путиным пиаром

    Лавров: Макрон работает на публику, заявляя о планах связаться с Путиным

    Лавров назвал заявления Макрона о переговорах с Путиным пиаром
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции назвал заявления президента Франции Эммануэля Макрона о готовности связаться с президентом России Владимиром Путиным работой на публику.

    Лавров подчеркнул, что Макрон уже не в первый раз говорит о планах поговорить с российским лидером в течение нескольких недель, передает ТАСС.

    Министр отметил, что взрослые люди, особенно занимающие государственные посты, должны напрямую предлагать контакты, если хотят обсуждать вопросы войны и мира. По словам Лаврова, заявления Макрона о готовности к диалогу и обещания что-то предложить через несколько недель выглядят несерьезно.

    «Это работа на публику, микрофонная дипломатия, мегафонная дипломатия, которая никогда ни к чему хорошему не приводила», – добавил он. Министр подчеркнул, что подобный подход не способствует реальному урегулированию международных вопросов.

    В декабре Макрон призвал Европу возобновить контакты с Путиным. На прошлой неделе он заявил о планах «как можно скорее» провести переговоры с Путиным.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    11 января 2026, 21:19 • Новости дня
    Telegraph: Захват танкера «Маринера» был сигналом Трампа Путину по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Захват американскими властями танкера «Маринера» под российским флагом стал сигналом президента США Дональда Трампа российскому лидеру Владимиру Путину для ускорения урегулирования конфликта на Украине, сообщает The Telegraph.

    Захват нефтяного танкера «Маринера» шедшего под российским флагом, стал сигналом президента США Дональда Трампа президенту России Владимиру Путину, передает The Telegraph.

    Источники газеты сообщили, что Трамп устал от переговорной стратегии Москвы по Украине и намерен подтолкнуть Россию к урегулированию. В публикации отмечается, что захват танкера и поддержка законопроекта о санкциях стали частью давления со стороны США.

    Один из собеседников издания заявил: «Он использует метод кнута и пряника. И я думаю, что пряник у него закончился».

    Другой источник добавил, что стратегия России на переговорах вызывает у Трампа усталость. По его словам, администрацию США утомляет схема «два шага вперед, один шаг назад», когда российская сторона затягивает процесс, либо прекращая переговоры, либо усиливая давление.

    Газета также пишет, что Вашингтон все больше склоняется к позиции европейских союзников, считая, что Россия намеренно затягивает урегулирование. Собеседники заявляют, что Трамп разочаровывается в Путине и усиливает давление, чтобы добиться результатов.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что нефть с танкера «Маринера», задержанного американскими военными, начали разгружать.

    США приняли решение освободить двух россиян из экипажа этого танкера по обращению российской стороны.

    Власти США заявили о готовности продавать нефть России.

    Министерство иностранных дел России выразило протест после вооруженной акции США против российского танкера «Маринера».

    13 января 2026, 14:55 • Новости дня
    Назван лидирующий в выращивании орхидей в России регион

    Евраев: Треть всех орхидей России вырастили в Ярославской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Ярославской области ежегодно выращивают 3 млн орхидей, что составляет почти треть от общего объёма продаж этого цветка в России, сообщил глава региона на встрече с президентом.

    В Ярославской области ежегодно выращивают три миллиона орхидей из десяти миллионов, реализуемых на российском рынке, ь. Об этом рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

    Евраев отметил, что ранее вся эта продукция поступала из-за рубежа, в основном из Голландии и других стран. Теперь, по его словам, «уже три миллиона из них – это наши, российские, ярославские орхидеи».

    Губернатор подчеркнул, что в ближайшей перспективе регион планирует увеличить объем продаж ярославских орхидей до семи миллионов штук в год. Таким образом, доля отечественного производства на российском рынке цветочных культур значительно возрастет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на встрече с президентом Евраев заявил, что в Ярославской области полностью обновят автопарк общественного транспорта к 2026 году.

    В свою очередь, Владимир Путин обратил внимание на состояние дорог в Ярославской области. Также в капитальном ремонте нуждаются 28% зданий объектов здравоохранения региона.

    12 января 2026, 12:34 • Новости дня
    Путин поздравил Раймонда Паулса с 90-летием
    Путин поздравил Раймонда Паулса с 90-летием
    @ Victor Lisitsyn/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин поздравил пианиста, композитора, народного артиста СССР Раймонда Паулса с 90-летием, отметив, что его музыка остается востребованной среди артистов разных поколений.

    Поздравление Владимира Путина народному артисту СССР Раймонду Паулсу опубликовано на сайте Кремля. В послании подчеркивается, что Паулса знают и любят не только в России, но и в других странах как выдающегося пианиста и композитора.

    «И в России, и во многих других странах вас знают и искренне любят как талантливого пианиста и композитора. Сегодня, как и десятилетия назад, ваши произведения исполняются мэтрами эстрады и молодыми артистами, звучат в художественных фильмах и театральных постановках и заслуженно пользуются самой широкой популярностью», – говорится в послании главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

    Президент пожелал Паулсу крепкого здоровья, бодрости, благополучия и долгих лет жизни.

    Раймонд Паулс родился 12 января 1936 года в Риге, стал известным автором эстрадных хитов и музыки к советским фильмам. Наиболее популярные вокальные композиции Паулс написал в соавторстве с поэтами Ильей Резником, Робертом Рождественским и Янисом Петерсом. В разные годы Паулс занимал пост министра культуры Латвийской ССР и Латвии, а также был депутатом парламента республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин поздравил спикера МИД Марию Захарову с 50-летием и отметил ее особую роль в российской дипломатии. Президент России пожелал Никите Михалкову, чтобы у России всегда все складывалось успешно и благополучно.

    13 января 2026, 14:29 • Новости дня
    Путин отметил серьезность ситуации с дорогами в Ярославской области

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин обратил внимание на состояние дорог в Ярославской области на встрече с губернатором Михаилом Евраевым.

    Президент отметил, что «вопрос с дорогами все-таки стоит достаточно серьезно», передает РИА «Новости».

    На той же встрече Путин подчеркнул, что 28% зданий объектов здравоохранения в Ярославской области нуждаются в капитальном ремонте.

    В свою очередь Евраев доложил президенту, что за последние три-четыре года уровень бедности в Ярославской области снизился с 8,7% до 6,7%. Губернатор подчеркнул, что рост заработных плат в регионе опережает инфляцию в два раза, что также способствует снижению бедности, ТАСС.

    Евраев добавил, что индекс физического объема инвестиций в Ярославской области сейчас в три раза превышает средний показатель по стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин проводит рабочую встречу с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым в Кремле.

    12 января 2026, 13:51 • Новости дня
    Путин обсудил с Мантуровым космическую сферу

    Мантуров сообщил о расширении орбитальной группировки России до 300 спутников

    Tекст: Вера Басилая

    На встрече с президентом России Владимиром Путиным первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров рассказал о росте числа космических аппаратов на орбите и обсудил развитие промышленности.

    Вопросы развития обрабатывающей промышленности и космической сферы, включая технологии двойного назначения, стали одной из тем встречи президента России Владимира Путина с первым вице-премьером Денисом Мантуровым, передает ТАСС.

    Путин отметил успехи в промышленности и выразил интерес к оценке ситуации в космосе, подчеркнув важность разработок двойного применения.

    «Хотел бы уже услышать ваши оценки того, что происходит в космической сфере», – заявил Путин.

    Мантуров в ходе беседы сообщил, что российская орбитальная группировка увеличилась с 288 до 300 спутников за 2025 год, передает РИА «Новости».

    Путин предложил подробно обсудить состояние и перспективы космической сферы, попросив дать оценку происходящему и уделяя особое внимание технологиям двойного назначения.

    Ранее президент Владимир Путин начал рабочий год с обсуждения вопросов развития промышленности и транспорта с первым вице-премьером Денисом Мантуровым в Кремле.

    Путин заявил, что обрабатывающие отрасли России показали хорошие результаты по итогам 2025 года благодаря деятельности оборонно-промышленного комплекса.

    12 января 2026, 13:42 • Новости дня
    Путин назвал хорошими показатели обрабатывающих отраслей России

    Tекст: Вера Басилая

    Обрабатывающие отрасли России продемонстрировали хорошие результаты по итогам 2025 года, во многом их дала работа оборонно-промышленного комплекса (ОПК), заявил президент России Владимир Путин на встрече с первым вице-премьером Денисом Мантуровым.

    Президент России Владимир Путин на встрече с первым вице-премьером Денисом Мантуровым заявил о хороших результатах обрабатывающих отраслей по итогам 2025 года. Глава государства отметил, что значительный вклад в этот рост внесли предприятия оборонно-промышленного комплекса, передает ТАСС.

    «Значительная часть из этого за предприятиями оборонно-промышленного комплекса», – заметил Путин.

    Мантуров сообщил, что производство в обрабатывающих отраслях России выросло примерно на 3% за прошедший год. По его словам, положительная динамика сохраняется на фоне планового курса на охлаждение экономики. «Мы закончили 2025 год с показателями около 3%. В феврале мы более точно увидим цифры после получения официальной статистики», – заявил первый вице-премьер.

    Мантуров добавил, что окончательные показатели по отрасли станут известны после публикации официальных данных статистики.

    Ранее президент Владимир Путин начал рабочий год с обсуждения развития промышленности и транспорта с первым вице-премьером Денисом Мантуровым в Кремле.

    12 января 2026, 13:34 • Новости дня
    Путин провел первое рабочее совещание года с Мантуровым

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин начал рабочий год с обсуждения актуальных вопросов развития промышленности и транспорта на встрече с первым вице-премьером Денисом Мантуровым в Кремле.

    Президент России Владимир Путин вернулся к публичной работе после новогодних праздников, первым официальным мероприятием стала встреча с первым вице-премьером Денисом Мантуровым, передает ТАСС. Беседа прошла в рабочем кабинете главы государства в Кремле.

    В течение новогодних каникул Путин появлялся на публике не так часто. Например, он исполнил мечту семилетнего Игоря Степаненко, участника акции «Елка желаний», организовав визит мальчика в музей-заповедник «Музей Мирового океана» в Калининграде. Позже президент связался с Игорем и его семьей по телефону.

    Кроме того, глава государства вместе с военнослужащими и их семьями посетил рождественское богослужение в подмосковном храме великомученика Георгия Победоносца.

    12 января 2026, 13:59 • Новости дня
    Путин поручил Мантурову усилить контроль производительности труда в ОПК

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи обратил внимание первого вице-премьера Дениса Мантурова на необходимость анализа производительности труда на предприятиях оборонной промышленности.

    Во время рабочей встречи президент России поручил первому вице-премьеру Денису Мантурову обратить особое внимание на производительность труда в оборонном комплексе, передает ТАСС.

    Владимир Путин подчеркнул, что следует «вычистить» влияние второй смены и оценивать реальные показатели производительности, особенно в секторе оборонной промышленности.

    «Это очень важный вопрос. И я просил бы вас «вычистить» фактор второй смены и смотреть по сути, что происходит с производительностью труда, в том числе и в секторе оборонной промышленности», – заявил Путин.

    В ходе обсуждения Мантуров сообщил, что в оборонно-промышленном комплексе сейчас работает 3,8 млн человек. За последние три года штат увеличился на 800 тыс. сотрудников. По словам первого вице-премьера, несмотря на рост численности, фиксируется повышение производительности труда.

    Ранее президент России Владимир Путин начал рабочий год с обсуждения вопросов промышленности и транспорта с первым вице-премьером Денисом Мантуровым.

    Путин отметил, что обрабатывающие отрасли России продемонстрировали хорошие результаты по итогам 2025 года благодаря работе оборонно-промышленного комплекса.

    13 января 2026, 14:12 • Новости дня
    Путин провел встречу с главой Ярославской области в Кремле

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым в Кремле.

    Переговоры прошли в кремлевском кабинете главы государства 13 января, передает ТАСС.

    В августе 2024 года губернатор рассказывал президенту о промышленном развитии региона, транспортной и медицинской модернизации, а также о проектах по профориентации молодежи и инфраструктуре.

    Накануне первый вице-премьер Денис Мантуров доложил Владимиру Путину о росте числа космических аппаратов на орбите и обсудил перспективы развития промышленности.

    Путин поручил Денису Мантурову провести анализ производительности труда на предприятиях оборонной промышленности.

    13 января 2026, 12:39 • Новости дня
    Путин назначил нового посла России в Мавритании

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Алексея Маленко новым чрезвычайным и полномочным послом России в Мавритании, сменив на этом посту Бориса Жилко, следует из указа.

    Президент России Владимир Путин назначил нового чрезвычайного и полномочного посла России в Исламской Республике Мавритания, следует из указа. Согласно документу, этим дипломатом стал Алексей Маленко, сменивший на посту Бориса Жилко.

    Борис Жилко, которому сейчас 70 лет, руководил российским диппредставительством в Мавритании с 2021 года. Новый глава миссии, Алексей Маленко, окончил Институт стран Азии и Африки МГУ и ранее с 2021 года возглавлял российское консульство в Кейптауне, ЮАР.

    Ранее президент России назначил Дмитрия Зыкова чрезвычайным и полномочным послом России в Северной Македонии.

    14 января 2026, 14:44 • Новости дня
    Путин отметил успехи в снижении смертности на дорогах России

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин похвалил вице-премьера Марата Хуснуллина за заметное снижение смертности на российских дорогах почти на четверть за пять лет.

    Президент России Владимир Путин высоко оценил успехи в снижении смертности на дорогах страны, передает ТАСС.

    Во время рабочей встречи с вице-премьером Маратом Хуснуллиным он отметил: «Хороший результат». По словам Хуснуллина, за пять лет реализации профильной программы смертность на дорогах снизилась почти на 25%.

    Путин подчеркнул, что положительная динамика сохраняется системно, из года в год. Он особо отметил вклад работников МВД и дорожно-патрульной службы, заявив: «Молодцы, они тоже хорошо работают».

    Глава государства также поздравил строителей и дорожников с отличными результатами за 2025 год. Хуснуллин доложил, что объем введенной недвижимости остался на уровне прошлого года, а все ключевые показатели выполнены. Путин поздравил всех причастных: «Поздравляю – строителей всех, инженеров, рабочих, организаторов производства поздравляю с этим результатом».

    Он добавил, что такие же слова признательности хотел бы адресовать и дорожным строителям, подчеркнув важность развития инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Путин провел встречу с вице-премьером Хуснуллиным в Кремле.

    14 января 2026, 14:27 • Новости дня
    Путин провел встречу с Хуснуллиным в Кремле

    Tекст: Ольга Иванова

    В Кремле президент России Владимир Путин встретился с вице-премьером Маратом Хуснуллиным для обсуждения вопросов строительства и реализации национальных инфраструктурных проектов.

    Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с вице-премьером Маратом Хуснуллиным в рабочем кабинете в Кремле, сообщает ТАСС.

    Эта встреча стала первой после аналогичной беседы, прошедшей в сентябре прошлого года.

    На прошлой встрече Путин и Хуснуллин обсудили положение дел в строительной отрасли страны.

    14 января 2026, 15:21 • Новости дня
    Кремль анонсировал принятие Путиным верительных грамот у послов

    Кремль: Путин в четверг примет верительные грамоты у послов 34 стран

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин 15 января проведет церемонию вручения верительных грамот от новых послов иностранных государств, сообщили в Кремле.

    Мероприятие по традиции пройдет в Александровском зале Большого Кремлевского дворца, передает ТАСС. В этот раз в нем примут участие представители 34 зарубежных стран.

    Особое внимание привлекло участие посла Афганистана Гуля Хасана, который будет представлен как дипломат от Исламского Эмирата Афганистан – именно так страна теперь официально называется после прихода к власти движения «Талибан» в 2021 году.

    Среди вновь прибывших европейских дипломатов будут послы Словакии Петер Припутен, Словении – Аленка Сухадолник, Франции – Николя Луи Мари Оливье де Ривьер, Чехии – Даниэл Коштовал, Португалии – Сара Феронья Мартинш, Норвегии – Хейди Олуфсен, Швеции – Анна Кристина Тересе Юханнессон, Швейцарии – Юрг Стефан Бурри, Италии – Стефано Бельтраме и Австрии – Герхард Зайллер.

    В сентябре новый посол Швеции Юханнессон передала верительные грамоты в МИД России.

