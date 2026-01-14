Путин поручил подготовить предложения по водоснабжению в ДНР

Tекст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину подготовить предложения по решению проблемы с водоснабжением в Донецкой народной республике, передает ТАСС.

На встрече в Кремле глава государства напомнил, что этот вопрос ранее поднимался как на прямой линии, так и в докладах самого Хуснуллина.

Путин отметил, что ремонт старого водовода обойдется примерно в такую же сумму, как и строительство нового объекта. Кроме того, президент подчеркнул необходимость анализировать ситуацию комплексно, с учетом территориальных аспектов, связанных с подачей воды в прежние времена.

Президент России особо выделил, что ждет от Хуснуллина внимательного анализа и конкретных предложений по решению вопроса водоснабжения в регионе, чтобы обеспечить стабильное обеспечение жителей водой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин отметил, что проблему водоснабжения Донецка планируют решить после установления контроля ВС России над территорией за Славянском.