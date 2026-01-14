Суд удовлетворил иск о конфискации имущества экс-главы Верховного суда Адыгеи

Tекст: Алексей Дегтярёв

Суд полностью удовлетворил исковые требования первого заместителя генпрокурора России к Трахову, его родственникам и доверенным лицам, передает ТАСС.

Суд постановил обратить в доход государства имущество, полученное в нарушение законодательства о противодействии коррупции. Решение суда вступило в законную силу и подлежит немедленному исполнению.

В сентябре 2025 года суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к Трахову и его сыну Рустему, экс-председателю Прикубанского районного суда Краснодара, о конфискации недвижимости. Дело рассматривалось в Волгоградской области для исключения давления на судей в Адыгее и Краснодарском крае.

По данным «Коммерсанта», Генпрокуратура требовала конфисковать коррупционные активы Трахова и его семьи, оформленные на номинальных владельцев и оценивающиеся в 5,4 млрд рублей. Среди объектов – 442 земельных участка, 174 нежилых здания, восемь особняков и девять квартир в Краснодаре и Майкопе. Ведомство отмечало, что Трахов оформлял недвижимость на родственников, не соблюдая должностные ограничения.

После выхода на пенсию в 2019 году, по информации прессы, владельцы активов начали возвращать их Трахову. Генпрокуратура подсчитала, что за более чем 20 лет на посту председателя суда он приобрел и оформил на близких имущество на сумму свыше 2,5 млрд рублей.

В декабре сообщалось, что Генпрокуратура направила иск о передаче в доход России имущества бывшего председателя Верховного суда Адыгеи Трахова на сумму 5,4 млрд рублей.