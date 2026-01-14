Бастрыкин: Число дел о дискредитации ВС России сокращается

Tекст: Алексей Дегтярёв

В 2022 году возбудили 183 дела по фактам распространения заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил России. В 2024 году этот показатель снизился до 140 дел, а за девять месяцев 2025 года – до 115 дел, указал Бастрыкин в интервью ТАСС.

По делам о публичной дискредитации Вооруженных сил России также заметна тенденция к уменьшению. В 2023 году возбудили 76 дел, в 2024 году – 72, а за девять месяцев 2025 года было возбуждено уже в два раза меньше подобных дел.

Бастрыкин подчеркнул, что снижение количества подобных преступлений фиксируется на фоне продолжающейся работы по выявлению и предотвращению противоправных действий в информационном пространстве.

Ранее певицу Диану Логинову оштрафовали по статье о дискредитации Вооруженных сил России. Музыканта Евгения Михайлова (известен как Женька Радость) в Екатеринбурге арестовали за подобное обвинение.