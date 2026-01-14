Лавров заявил о поддержке действий венесуэльских властей

Лавров: Москва поддерживает действия властей Венесуэлы

Tекст: Валерия Городецкая

«С большим интересом, озабоченностью и симпатией наблюдаем за тем, как венесуэльское руководство отстаивает свои права, свою независимость, при этом проявляя гибкость и выражая готовность к диалогу с Соединенными Штатами», – сказал Лавров на пресс-конференции, передает ТАСС.

Лавров подчеркнул, что Россия полностью привержена всем ранее достигнутым договоренностям с Венесуэлой и напомнил о «долгой истории добрых стратегических отношений» между странами. По словам министра, дальнейшее развитие ситуации в Венесуэле сложно прогнозировать, но сейчас власти страны демонстрируют решимость защищать национальный суверенитет и право на равноправное участие в мировых процессах.

Также Лавров отметил, что Венесуэла готова к диалогу с США, но только если он будет строиться на принципах взаимного уважения и отказа от методов диктата или силового давления. По словам главы МИД России, венесуэльские власти готовы обсуждать любые вопросы на равных.

Кроме того, Лавров заявил, что большинство государств мира считает действия США в отношении Венесуэлы незаконными. Он напомнил, что позиция России основана на принципах уважения суверенитета и территориальной целостности всех государств, а Венесуэла, по его мнению, остается независимой страной, представляющей интересы своего населения.

Ранее МИД Венесуэлы подтвердил послу России сохранение внешнеполитического курса.