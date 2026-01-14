Психотерапевт объяснила, когда лучше выбрасывать елку

Психотерапевт Макарова: Не убирать елку до весны может быть нормально

Tекст: Дарья Григоренко

Вопрос о том, когда убирать новогоднюю елку, не имеет однозначного ответа и часто вызывает жаркие споры в семьях. Макарова объяснила, что елка – не просто украшение, а важный символ, который пробуждает у каждого индивидуальные чувства и воспоминания. Она отмечает: «Помимо универсальных образов – праздника, дома, семьи, нового шанса – у каждого есть личный опыт, связанный с этим временем года», передает Газета.Ru.

Реакция на елку может быть разной: кто-то хочет быстрее избавиться от нее, чтобы поскорее вернуться к повседневности, а кто-то предпочитает продлить атмосферу праздника как можно дольше. Макарова подчеркивает, что послепраздничная хандра не всегда связана именно с уборкой елки – гораздо чаще это результат нарушенного режима, переедания, переутомления и возвращения к рутине после эмоционального подъема.

Эксперт советует не ориентироваться на жесткие сроки: если человеку важно ритуально завершить праздник, то уборка елки сразу после 14 января помогает психологически переключиться. В то же время многие оставляют елку до весны, чтобы сохранить ощущение уюта и радости, и это тоже считается нормальным.

Однако специалист обращает внимание: если убрать елку и вернуться к делам не получается из-за упадка сил или безразличия, это может быть признаком депрессии. В таких случаях не стоит откладывать визит к врачу. Для мягкого вхождения в рабочий ритм психотерапевт рекомендует соблюдать режим, возвращаться к здоровому образу жизни и использовать прощание с елкой как позитивный ритуал.

Макарова советует прислушиваться к себе и добавлять в будни больше приятных моментов и встреч. «Елка – всего лишь символ. Важнее то, что вы чувствуете без нее», – резюмирует психотерапевт, подчеркивая: каждый волен поступать так, как комфортно именно ему.

Ранее член Ассоциации юристов России, юрист ЮК «Легес Бюро» Ольга Турунина сообщила, что после новогодних праздников живые елки перед сдачей в специальные пункты нужно распиливать и упаковывать, иначе можно получить штрафы до 5 тыс. рублей.