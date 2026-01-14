Глава «АэроКомпозита» раскрыл детали технологии крыла МС-21

Гайданский представил российский композит для крыла самолета МС-21

Tекст: Елизавета Шишкова

Он отметил, что процесс изготовления комплектующих включает в себя многослойное наложение углеродного волокна, пропитанного связующей смолой, что формирует сверхпрочный композит, передает «Россия 24».

По его словам, «основная разработка – это автоматическая «голова», которая позволяет выкладывать ленту и приваривать ее лазером. Плюс свое программное обеспечение – это своя математика, которая позволяет всему этому работать, и человеко-машинный интерфейс. Основной композитный материал – угольное волокно, которое производит Росатом. Связующее тоже производится в наших компаниях. Полностью российское ноу-хау под ключ».

Гайданский подчеркнул, что Россия смогла в кратчайшие сроки наладить собственное производство углеродного волокна, что позволило приступить к выпуску «черного крыла» для МС-21. После завершения изготовления проводятся тесты на прочность с нагрузкой, превышающей максимально допустимую в 1,5 раза. Затем начинаются летные испытания.

Пробный перелет нового МС-21 по маршруту Иркутск – Жуковский длился шесть часов. По итогам испытания в баках самолета еще оставался запас топлива.

Как писала газета ВЗГЛЯД, альтернативные поставщики привлекаются для оптимизации расходов и снижения стоимости импортозамещенных российских лайнеров SJ-100 и МС-21.

МС-21 обладает заметными преимуществами по техническим характеристикам и уровню комфорта по сравнению с зарубежными аналогами.

Программа летных испытаний среднемагистральных самолетов МС-21 с деталями российского производства идет с максимальной интенсивностью, в ней задействованы оба опытных борта.