В генконсульстве в Южной Корее объяснили ситуацию с судном «Георгий Ушаков»

Tекст: Вера Басилая

Генеральное консульство России в Пусане в курсе ситуации с российским судном, дрейфовавшим возле острова Уллындо в Японском море, передает ТАСС.

Дипломаты сообщили, что ни один из членов экипажа не обращался за помощью в консульство.

Ранее сотрудники береговой охраны Республики Корея оказали помощь судну после отказа двигателя, предотвратив его выброс на берег. Южнокорейские власти оценили, что столкновение судна со скалами могло привести к загрязнению акватории.

По данным береговой охраны, российский грузовой корабль сопровождался до момента буксировки, экипаж из 14 человек находился в безопасности.

Судно было отправлено на ремонт в порт Пусан. На корпусе корабля была надпись «Георгий Ушаков».

В марте пожар возник на российском судне Crystal Asia вблизи порта Камчхон в Пусане, в результате чего шесть граждан России пострадали. Позже один из пострадавших российских моряков скончался в больнице от полученных травм.