В Москве задержали проникшего в детсад ночью мужчину

Tекст: Алексей Дегтярёв

Мужчина ночью незаконно проник в здание детского сада на северо-востоке, его обнаружили после того, как сторож услышал посторонний шум на верхнем этаже и нажал тревожную кнопку, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Прибывшие росгвардейцы нашли мужчину в туалете. Он был полураздет и прятался от сотрудников охраны.

Задержанный пояснил, что забрался в здание через окно с помощью лестницы, чтобы переночевать, а также отметил, что скрывался от неизвестных лиц. Нарушителю 39 лет, он не оказал сопротивления и добровольно сдался росгвардейцам. Для дальнейшего разбирательства его передали сотрудникам полиции.

Между тем директор школы Оксана Соболева, где также находится детский сад, сообщила, что сам инцидент произошел ночью 21 декабря. Пробравшийся внутрь мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Она пояснила, что он пробрался в детсад незаконно, в этот момент там не было преподавателей и детей. Охрана обнаружила нарушителя и вызвала правоохранителей, после чего нарушителя задержали.

В декабре 2024 года мужчина ворвался в детский сад в Челябинске и напал на воспитателя, нападавшего задержали.

В 2019 году в Нарьян-Маре 36-летний мужчина ножом зарезал шестилетнего мальчика во время «тихого часа» в детском саду. Злоумышленник проник в учреждение через открытую охранником дистанционно дверь.