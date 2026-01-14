  • Новость часаВласти решили наделить регионы полномочиями для запрета этнических анклавов
    14 января 2026, 13:17 • Новости дня

    На границе с Грузией скопилось около 100 машин из-за снегопада

    Tекст: Вера Басилая

    На российско-грузинской границе из-за сильного снегопада образовалась автомобильная пробка, скопилось около 100 машин.

    Ситуация на границе России и Грузии осложнилась из-за обильного снегопада. Пробка из примерно 100 легковых автомобилей и одного автобуса скопилась из-за того, что дорогу через Крестовый перевал закрыли еще утром предыдущего дня. Грузовых машин на участке сейчас нет, на перевале выпало более полутора метров снега, сообщает «Россия 24».

    Многие водители и пассажиры не покидают очередь, опасаясь потерять место, несмотря на то что у части людей заканчивается топливо и еда.

    Российские спасатели поддерживают связь с грузинскими коллегами и готовы развернуть мобильные пункты обогрева для помощи застрявшим.

    Ранее движение транспорта по Военно-Грузинской дороге приостановили из-за схода лавин.

    13 января 2026, 11:05 • Новости дня
    Названо имя капитана захваченного США танкера «Маринера»

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Капитаном танкера Marinera («Маринера»), задержанного США несколько дней назад в Атлантическом океане, является 47-летний гражданин Грузии Александр Каландадзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

    По данным СМИ, Каландадзе и его семья проживают в Батуми.

    Агентство морского транспорта Грузии, которое 8 января сообщило, что собирает информацию о 6 гражданах Грузии – членах экипажа танкера, пока эти сведения не комментировало.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал судно «поддельным российским нефтяным танкером», который якобы пытался избежать санкционного режима.

    Напомним, 8 января США освободили двух россиян с танкера «Маринера».

    Американист Дмитрий Дробницкий заявил, что история с танкером Marinera стала «подставой» для США.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, захват «Маринеры» требует от России новых подходов к безопасности танкеров.

    12 января 2026, 08:08 • Новости дня
    Иркутская школьница выиграла международный конкурс красоты в Тбилиси
    Иркутская школьница выиграла международный конкурс красоты в Тбилиси
    @ Из личного архива

    Tекст: Мария Иванова

    Семнадцатилетняя Елена Бужеева из села Оса Иркутской области стала обладательницей главного титула в финале конкурса World Rising Star 2026, прошедшем в Тбилиси.

    Елена Бужеева из Иркутской области одержала победу на международном конкурсе красоты и талантов World Rising Star 2026, который завершился в Тбилиси, передает ТАСС.

    Организаторы сообщили: «17-летняя Елена Бужеева из Иркутской области заняла первое место на международном конкурсе красоты и талантов World Rising Star 2026. Финал юношеского конкурса, в котором приняли участие представительницы стран Европы, Азии и Востока, завершился в Тбилиси 11 января».

    В этом году конкурс объединил 50 участников в возрасте от пяти до 21 года из России, Турции, Болгарии, Эстонии, Филиппин, Непала, ОАЭ, Индии, Ирана и других стран. Победителей определяли в различных возрастных категориях, однако главный титул достался россиянке.

    Елена живет в селе Оса в Иркутской области, воспитывается в многодетной семье и занимается народными танцами с раннего возраста. Подготовка к финалу заняла около трех месяцев. Осенью 2025 года она также выиграла гран-при регионального конкурса «Мини-Мисс Иркутская область», а в декабре стала победительницей национального этапа «Маленькие Мисс и Мистер Россия Мира 2025» в старшей возрастной категории.

    World Rising Stars проходит в Тбилиси уже почти десять лет. В 2026 году программа конкурса включала благотворительный вечер, вечер дружбы, шоу талантов и финальные дефиле, а также экскурсионные мероприятия для участников и их родителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года семилетняя школьница из Воронежа стала самой красивой девочкой России.

    В декабре Екатерина Никитина стала победительницей Mrs Supranational 2025 в Индии. А многодетная мать из Казани Диляра Залялиева победила в конкурсе красоты «Миссис Вселенная Классик 2025» в Куала-Лумпуре.

    Между тем россиянка Анастасия Белик рассказала, как избегала конфликтов на конкурсе «Миссис Европа».

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    11 января 2026, 18:00 • Новости дня
    Синоптик сообщил о приближении южного циклона к Москве

    Синоптик Леус: Московский регион ночью накроет южный циклон

    Tекст: Дарья Григоренко

    Южный циклон достигнет Московского региона уже ближайшей ночью, ожидается облачная погода и осадки от трех до восьми миллиметров, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    Леус в своем Telegram-канале отметил, что этот циклон значительно слабее предыдущего и западные метеорологи даже не дали ему имени.

    По его словам, «уже ближайшей ночью циклон накроет регион своей передней частью, а днем Москва и окрестности окажутся практически в его центре». По расчетам, наиболее интенсивный снег выпадет на юго-востоке Подмосковья, а за сутки суммарное количество осадков может добавить к снежному покрову два – четыре сантиметра. Однако из-за оседания и уплотнения снега реальная прибавка будет меньше ожидаемого.

    В ряде районов – Луховицком, Коломенском, Шатурском и Егорьевском – вероятен слабый гололед. Температура воздуха ночью составит минус пять – минус семь градусов, по области от минус трех до минус восьми, на севере возможно понижение до минус десяти. Днем в Москве ожидается минус четыре – минус шесть градусов, по области – минус один – минус шесть, на севере региона – до минус восьми.

    Синоптик добавил, что будет дуть северо-восточный ветер со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление снизится до 739 миллиметров ртутного столба, что ниже климатической нормы, однако во второй половине дня начнет расти.

    Ранее в Росавиации сообщили, что в столичном регионе в ночь на понедельник ожидается ливневый снег, из-за чего расписание авиарейсов может измениться, включая возможные отмены и задержки.

    В воскресенье ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что снежный покров в российской столице и в области заметно увеличился после снегопадов.

    12 января 2026, 02:55 • Новости дня
    Долг BMW перед покупателем из Подмосковья превысил 400 млн рублей
    Долг BMW перед покупателем из Подмосковья превысил 400 млн рублей
    @ Zheng Huansong/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Житель Подмосковья, владевший кроссовером X7 немецкого производителя BMW добился взыскания с автоконцерна более 400 млн рублей после того, как ему отказали заменить автомобиль с неисправной вентиляцией сидений.

    Судебный спор между жителем Подмосковья и BMW начался после того, как в купленном в 2021 году за 11 млн рублей кроссовере X7 обнаружилась некорректная работа вентиляции задней части передних сидений, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Владелец автомобиля обратился в суд с требованием вернуть деньги и предоставить новый автомобиль. Представители BMW отказались исполнять судебное решение и выплачивать неустойку в размере стоимости автомобиля, сославшись на уход концерна с российского рынка.

    Претензии покупателя авто дошли до Верховного суда, который поддержал истца и отправил спор на повторное рассмотрение с требованием выплатить компенсацию.

    За время затяжных разбирательств сумма долга BMW продолжила расти из-за начисления законной неустойки. На сегодняшний день, по данным источника, долг BMW перед покупателем превысил 400 млн рублей, а ситуация остается беспрецедентной для российского автопрома.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, свыше десяти автомобильных производителей и Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA) получили штраф от Европейской комиссии в размере 458 млн евро за сговор в утилизации автомобилей. Среди нарушителей оказался и BMW. Германский автоконцерн BMW за третий квартал 2025 года получил чистую прибыль в 1,7 млрд евро, что значительно превышает результаты прошлого года.

    12 января 2026, 10:35 • Новости дня
    Стало известно о расколе в грузинской оппозиционной партии

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Радикально оппозиционное «Единое национальное движение» гражданина Украины, осужденного на длительный срок заключения экс-президента Михаила Саакашвили раскололась и вынуждено поменять председателя, сообщила телекомпания «Имеди», , передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По ее данным, в партии произошел «большой раскол», в связи с чем отбывающий наказание в тюрьме в Рустави Саакашвили инициировал процесс смены председателя.

    Причина раскола не уточняется, в самой партии пока это не комментировали.

    «Имеди» сообщает, что нынешнего председателя Тинатин Бокучаву сменит один из партийных лидеров Леван Саникидзе, представляющий новое поколение ЕНД.

    В 2026 году КС Грузии рассмотрит иск правящей «Грузинской мечты» о запрете трех радикальных партий, включая «Единое национальное движение».

    Саакашвили отбывает наказание в 12 с половиной лет за коррупцию, растраты госбюджета в личных целях, организацию избиения оппозиционного депутата. Против него ведется еще несколько дел, в том числе за призывы к государственному перевороту.

    12 января 2026, 15:46 • Новости дня
    Назван регион с самыми высокими сугробами в России

    В Коми зафиксировали самые высокие сугробы в России

    Назван регион с самыми высокими сугробами в России
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Самый высокий уровень сугробов в России этой зимой отмечен в Республике Коми, где высота снега достигла 76 сантиметров.

    Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».

    По его словам, слухи о рекордных сугробах в Подмосковье оказались преувеличены: в Черустях высота снега составляет 52 сантиметра, а в расположенных рядом областях снежный покров не превышает 45 сантиметров.

    Леус отметил, что в Костромской области уровень снега также составляет 52 сантиметра, во Владимирской области, в городе Гусь-Хрустальный, сугробы достигли 58 сантиметров, а в Нижегородской области – уже 60 сантиметров.

    «Самый высокий снежный покров не в Архангельской области, а в Коми, там намело сугробы высотой 76 сантиметров», – подчеркнул специалист. По его данным, такие показатели делают Коми лидером по высоте снежного покрова в России в этом сезоне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, столичный регион оказался во власти очередного южного циклона, который принес снег, потепление и местами гололед.

    Метеоролог Евгений Тишковец отметил, что рабочая неделя будет умеренно морозной, а в понедельник под влиянием циклона пройдет снег с общим количеством до пяти мм при температуре от минус трех до минус восьми градусов.

    В Москве собрали почти 1 млн кубометров снега после сильного снегопада, начавшегося 8 января.

    14 января 2026, 11:55 • Новости дня
    Грузия назвала «очень печальной» готовность Санду объединить Молдавию с Румынией
    Грузия назвала «очень печальной» готовность Санду объединить Молдавию с Румынией
    @ Denes Erdos/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал «очень печальным» заявление президента Молдавии Майи Санду о ее готовности проголосовать за объединение с Румынией, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Для меня это заявление в первую очередь очень удивительно, так как политический лидер страны говорит о готовности отдать голос за потерю собственной независимости, – заявил председатель правительства Грузии журналистам. – Это очень печально для Молдавии, которая, как и Грузия, обрела независимость в начале 1990-х годов».

    По его словам, «все остальное – это дело самой Молдавии».

    «Сами разберутся в собственных вопросах», – сказал Ираклий Кобахидзе.

    Ранее Грузия неоднократно высказывала недоумение тем, что ЕС ставит ей в пример Молдавию и Украину, а также критиковала Санду за симпатии к грузинской радикальной оппозиции.

    Ранее президент Молдавии Майя Санду призналась, что поддержала бы объединение с Румынией, если бы такой вопрос был вынесен на референдум.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, ликвидацию Молдавии притормозят сразу два региона.

    12 января 2026, 12:55 • Новости дня
    Toyota зарегистрировала новый товарный знак в России

    Toyota зарегистрировала в России товарный знак Wigo для новых автомобилей

    Tекст: Мария Иванова

    Японский автогигант подал заявку на регистрацию знака Wigo для продажи легковых и коммерческих автомобилей, включая электромобили, на российском рынке.

    Японский автоконцерн Toyota зарегистрировал новый товарный знак в России, передает РИА «Новости».

    В январе 2026 года Роспатент одобрил заявку компании на регистрацию словесного знака Wigo, которую подали еще в октябре 2024 года.

    Под маркой Wigo автопроизводитель планирует продавать на российском рынке автомобили различных типов, включая фургоны, грузовики, внедорожники, вездеходы, а также электромобили.

    Toyota прекратила производство машин в России в 2022 году, однако продолжает работать в стране через ООО «Тойота Мотор». За последние три года выручка компании в России значительно сократилась – с 332 млрд рублей в 2021 году до 7,2 млрд рублей в прошлом году. Несмотря на спад, прибыль Toyota в 2023 году составила 2,5 млрд рублей.

    Отметим, что только в декабре прошлого года компания Toyota зарегистрировала три новые торговые марки на территории России, до этого она также зарегистрировала пять новых товарных знаков в России.

    Кроме того, Toyota зарегистрировала в России товарный знак Land Cruiser Prado.

    12 января 2026, 15:54 • Новости дня
    Стали известны подробности ареста экс-премьера Грузии Гарибашвили

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили арестован на пять лет лишения свободы за легализацию незаконных доходов, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Ему грозило до 12 лет, но он признал вину, в результате Генпрокуратура заключила с ним процессуальное соглашение. Также он оштрафован на 1 млн лари (370 тысяч долларов).

    Дома у Гарибашвили при обыске осенью нашли 6,5 млн долларов, эти средства изъяты в пользу государства.

    Как заявило следствие, работая на госслужбе, Гарибашвили занимался бизнесом и получал незаконные доходы в особо крупном размере.

    Адвокат бывшего премьера Михаил Шакулашвили заявил журналистам, что его подзащитный обвинен не в должностном преступлении, а в финансовом.

    «У него есть все права, которыми обладают и другие заключенные, в том числе на помилование», – сказал адвокат.

    Гарибашвили ранее также был министром МВД и обороны в правительстве «Грузинской мечты».

    Напомним, в октябре в квартирах восьми лиц, в том числе бывших премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, руководителя Службы госбезопасности Григола Лилуашвили, генерального прокурора Отара Парцхаладзе, были проведены обыски.

    В том же месяце грузинская генпрокуратура предъявила обвинение Гарибашвили в легализации незаконных доходов. Экс-премьер Грузии признал факт получения незаконных доходов.

    14 января 2026, 12:45 • Новости дня
    Стало известно о росте экспорта «АвтоВАЗа» и планах на 2026 год
    Стало известно о росте экспорта «АвтоВАЗа» и планах на 2026 год
    @ Виталий Невар/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В 2025 году «АвтоВАЗ» увеличил экспорт на 31%, открыл дилерские центры за рубежом и завершил сертификацию Lada для Вьетнама.

    Экспортные продажи «АвтоВАЗа» в 2025 году выросли на 31% и достигли 23 тыс. автомобилей, передает ТАСС.

    Фактические отгрузки за границу составили 20,7 тыс. машин. Компания расширила международное присутствие, открыв семь новых дилерских центров в Белоруссии, Таджикистане, Казахстане, Узбекистане, Иране, Монголии и Египте.

    Также завершился процесс сертификации автомобилей Lada для выхода на рынок Вьетнама.

    Несмотря на рост экспорта, общие продажи «АвтоВАЗа» по итогам 2025 года сократились на 26% и составили 338 тыс. автомобилей, включая госконтракты.

    Доля Lada на российском рынке новых легковых и легких коммерческих автомобилей за год достигла 24%. Компания намерена увеличить этот показатель до 25% в 2026 году.

    По итогам 2025 года было реализовано 144,4 тыс. Lada Granta, 75,1 тыс. Lada Vesta, 69,6 тыс. Lada Niva, 35,9 тыс. Lada Largus, 6,8 тыс. Lada Iskra, 1,7 тыс. Lada Aura и 14,2 тыс. коммерческих автомобилей. Юридическим лицам продано 143,3 тыс. машин.

    Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов на пресс-конференции сообщил, что в 2026 году компания планирует произвести 400 тыс. автомобилей, что почти на четверть больше показателя 2025 года. Он подчеркнул, что выполнение производственного плана зависит от рыночной ситуации.

    Ранее глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов сообщал, что компания намерена локализовать производство автомобилей Lada в Иране и открыть там дилерский центр.

    В ноябре продажи автомобилей Lada Largus прекращали из-за сообщений о сложностях с рулевым управлением. Через некоторое время продажи возобновились.

    12 января 2026, 03:10 • Новости дня
    Метеоролог Тишковец рассказал о постепенном захвате Москвы Крещенскими морозами

    Метеоролог Тишковец рассказал о постепенном захвате Москвы морозами

    Tекст: Катерина Туманова

    Метеоролог Евгений Тишковец сообщил, что рабочая неделя будет умеренно морозной с ежедневным выпадением снега, причем в понедельник, под влиянием южного циклона, временами пройдет снег с общим количеством до 5 мм, термометры покажут от –3 до –8.

    Во вторник количество осадков уменьшится, а температура понизится до –5... –10 градусов. В среду прогнозируется кратковременный снег и дальнейшее понижение температуры. В четверг и пятницу ночные морозы усилятся до –10... –15 градусов, днем ожидается от –7 до –12.

    «В выходные усилится влияние западного крыла сибирского антициклона. Осадки прекратятся, облака поредеют, стужа усилится. По ночам морозы окрепнут: в субботу до –13…–18, в воскресенье до –18…–23, после полудня не выше –10…–15», – написал он в Telegram-канале.

    По предварительным расчетам специалиста, 19 января ожидаются традиционные Крещенские морозы с понижением температуры до –20... –25 ночью, а 20 и 21 января ночные температуры могут достигнуть –25... –30.

    Днем будет –12...–17, что на 15 градусов ниже климатической нормы. По мнению Тишковца, такие морозы могут продлиться неделю, но прогноз позднее будет уточняться, предупредил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, накрывший Москву снежный циклон показали из космоса. Синоптик Леус 11 января сообщил о приближении южного циклона к Москве. Он же заявил, что в Москве высота сугробов превысила климатическую норму.

    12 января 2026, 12:52 • Новости дня
    Грузия поддержала Словакию в критике Каллас

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили поддержал премьер-министра Словакии Роберта Фицо в критике еврокомиссара Каи Каллас как неспособной решать современные вызовы, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Внешняя политика ЕС сегодня стала символом непрофессионализма и все больше отдаляется от интересов народов Европы», – заявил председатель парламента Грузии, которая испытывает трудности во взаимоотношениях с евробюрократией.

    По его словам, «изначально было понятно до чего дойдет внешняя политика ЕС, когда верховным комиссаром была назначена премьер-министр страны, министр иностранных дел которой нарушает нормы международного права и выступает на радикальном антиправительственном митинге в другой стране».

    Так Шалва Папуашвили напомнил о поддержке грузинской оппозиции несколькими министрами иностранных дел стран ЕС, которые прибыли в Тбилиси в конце 2024 года и вышли на митинг. Среди них был и глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.

    Ранее Роберт Фицо выразил мнение, что Кая Каллас должна покинуть должность главы дипломатии Евросоюза из-за неспособности решать современные вызовы.

    Премьер-министр Словакии заявил, что Кая Каллас должна быть заменена на посту высокого представителя ЕС по международной политике. По его мнению, неспособность Евросоюза реагировать на актуальные вызовы и отсутствие собственной позиции во многом связаны именно с Каллас.

    11 января 2026, 22:55 • Новости дня
    Коммунальные службы собрали 0,75 млн кубометров снега в Москве с начала снегопада

    Коммунальные службы собрали 0,75 млн кубометров снега в Москве с 8 января

    Tекст: Катерина Туманова

    Почти 1 млн кубометров снега собрали в Москве после начала сильного снегопада в городе 8 января, сообщили в комплексе городского хозяйства городской мэрии.

    «На снегоплавильные пункты вывезено 0,75 млн кубометров снега с начала сильнейшего снегопада, обрушившегося на столицу вечером 8 января», – сообщает ТАСС.

    При этом синоптик Леус сообщил о приближении южного циклона к Москве.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, прокуратура Москвы взяла на контроль уборку снега после обильных осадков. В Москве высота сугробов превысила климатическую норму. Росавиация предупредила о корректировках рейсов в Москве из-за нового снегопада.


    12 января 2026, 08:18 • Новости дня
    Синоптик сообщил о приходе южного циклона в Москву

    Синоптик Леус: Южный циклон принесет снег и потепление в Москву

    Tекст: Мария Иванова

    В начале недели столичный регион окажется во власти очередного южного циклона: ожидается снег, потепление и местами гололед, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    В понедельник столичный регион окажется под воздействием центральной части южного циклона, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

    По прогнозу, циклон принесёт в Москву и область плотную облачность, снег и повышение температуры. На юго-востоке и востоке региона местами ожидается гололёд.

    Температура воздуха в городе составит от минус двух до минус четырёх градусов, по области – от минус одного до минус шести, что на один-два градуса выше климатической нормы. Ветер будет северо-восточным, скоростью от трёх до восьми метров в секунду. Атмосферное давление повысится до 744 мм рт. ст., что всё равно ниже нормы.

    Во вторник ночью в столичном регионе прогнозируется небольшой снег, а днём – без существенных осадков. К утру температура опустится до минус шести – минус восьми градусов, после чего в течение дня будет постепенно снижаться.

    Ранее метеоролог Евгений Тишковец рассказал о постепенном захвате Москвы Крещенскими морозами

    ДО этого сообщалось о приближении к столице южного циклона.

    Между тем в Москве высота сугробов превысила климатическую норму.

    13 января 2026, 20:32 • Новости дня
    Синоптик заявил о близости рекорда 1942 года по высоте сугробов в Москве

    Высота снега в Москве достигла 43 см и почти сравнялась с рекордом 1942 года

    Синоптик заявил о близости рекорда 1942 года по высоте сугробов в Москве
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве зафиксировали высоту снежного покрова в 43 сантиметра, что всего на шесть сантиметров ниже исторического максимума для этого дня.

    Высота снега в столице достигла 43 сантиметров, передает ТАСС. Этот показатель близок к рекордному значению января 1942 года, когда высота снежного покрова составляла 49 сантиметров.

    Как рассказал Роман Вильфанд, норма для этого дня составляет 26 сантиметров, однако нынешний уровень снега почти догнал рекорд.

    Вильфанд отметил, что в разных районах Московской области высота снега различается. В Кашире она составляет 44 сантиметра, в Коломне – 50, в Павловском Посаде – 48, в Серпухове – 43, а в Черустях – 54 сантиметра.

    Он подчеркнул, что основные снегопады уже прекратились, но в среду ожидается увеличение высоты сугробов еще на несколько сантиметров.

    Вильфанд также напомнил, что знаменитая зима 1942 года вошла в историю благодаря контрнаступлению Красной армии и аномальным снегопадам, которые сопровождали события тех лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, столичный регион в начале недели окажется во власти южного циклона, который принесет снег, потепление и гололед.

    Росавиация предупредила о возможных изменениях расписания авиарейсов, включая отмены и задержки, из-за ливневого снега в ночь на понедельник.

