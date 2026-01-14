  • Новость часаРоссийские войска освободили Комаровку в Сумской области
    Катаклизмы не смогли помешать рекордам сельского хозяйства
    Эксперты оценили вероятность нападения США на Иран
    Главврач и завотделением реанимации больницы в Новокузнецке задержаны после смерти младенцев
    На Украине решили испытать немецкие БМП Lynx KF41
    Минздрав начал проверку после смерти новорожденного в Крыму
    Тимошенко обвинили в подкупе депутатов Рады
    Нефтяные компании США заявили о готовности помочь Ирану
    ЕС намерен предложить Трампу сделку по Гренландии
    «Автоваз» в 2025 году увеличил экспорт на 31%
    14 января 2026, 11:55 • Новости дня

    Долину не уведомили о дате принудительного выселения из квартиры

    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Певица Лариса Долина не получала уведомлений от судебных приставов о дате возможного принудительного выселения из квартиры, сообщила ее адвокат Мария Пухова.

    Ведущий дело об исполнительном производстве пристав пока не сообщал о дате каких-либо мероприятий, связанных с исполнением решения суда, сказала Пухова, передает ТАСС.

    Она добавила, что артистка готова передать квартиру добровольно.

    Ранее сообщалось, что Главное управление ФССП по Москве инициировало исполнительное производство в отношении Долиной, теперь у артистки есть четыре дня для добровольного исполнения решения суда по оставлению квартиры.

    До этого купившая квартиру певицы Полина Лурье отказалась принимать жилье из-за неточности в акте приема-передачи.

    12 января 2026, 11:39 • Новости дня
    Долина с семьей отправилась на отдых в роскошный отель Абу-Даби
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пока Лариса Долина с дочерью и внучкой отдыхают на острове Саадият в отеле с номерами от 80 тыс. рублей в сутки, передача ее квартиры в Москве вновь откладывается, пишут СМИ.

    Певица Лариса Долина отправилась на отдых в Абу-Даби с дочерью Ангелиной и внучкой Сашей, передает Царьград со ссылкой на Telegram-канал Mash. Семья выбрала для отпуска отель Rixos Premium Saadiyat Island, где стандартный номер стоит от 80 тыс. рублей, а вилла может обойтись до миллиона рублей за ночь.

    В распоряжении отдыхающих – бассейны, СПА, тренажерный зал, теннисные корты и вечеринки с диджеями. В меню преобладают итальянские и японские блюда, а сама Долина активно делится снимками из отеля в соцсетях.

    Пока звезда наслаждается отдыхом, покупательница ее столичной квартиры Полина Лурье ожидает передачи ключей. Сдача квартиры в Хамовниках снова перенесена на неопределенный срок, а сроки возвращения певицы в Россию неизвестны. Адвокат Сергей Жорин предупредил Долину о возможных уголовных последствиях из-за затягивания с передачей недвижимости.

    Следующее выступление Ларисы Долиной в России намечено на 27 января, а стоимость билетов начинается от 9,5 тыс. рублей, пишет Комсомольская правда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, покупательница квартиры Ларисы Долиной Полина Лурье отказалась принимать жилье из-за неточности в акте приема-передачи.

    Адвокат Лурье Светлана Свириденко заявила, что сторона Долиной допустила серьезные нарушения процедуры передачи квартиры. Сторона Лурье рассматривает возможность обращения к судебным приставам для принудительного выселения Долиной из квартиры.

    12 января 2026, 19:59 • Новости дня
    Приставы дали Долиной пять дней на расставание с квартирой

    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Главное управление ФССП по Москве инициировало исполнительное производство в отношении певицы Ларисы Долиной, рассказала адвокат Светлана Свириденко.

    Свириденко уточнила, что пристав приступил к процедуре, а у Долиной есть пять дней для добровольного исполнения решения суда, передает ТАСС.

    В понедельник в центре Москвы началась процедура выселения Ларисы Долиной из квартиры после того, как было возбуждено исполнительное производство по заявлению оппонентки.

    Покупательница квартиры Полина Лурье ранее отказалась принимать жилье из-за неточности в акте приема-передачи. Адвокат Лурье Светлана Свириденко заявила, что сторона Долиной допустила серьезные нарушения процедуры передачи квартиры. Сторона Лурье рассматривала возможность обращения к судебным приставам для принудительного выселения Долиной из квартиры.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    11 января 2026, 18:00 • Новости дня
    Синоптик сообщил о приближении южного циклона к Москве

    Синоптик Леус: Московский регион ночью накроет южный циклон

    Tекст: Дарья Григоренко

    Южный циклон достигнет Московского региона уже ближайшей ночью, ожидается облачная погода и осадки от трех до восьми миллиметров, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    Леус в своем Telegram-канале отметил, что этот циклон значительно слабее предыдущего и западные метеорологи даже не дали ему имени.

    По его словам, «уже ближайшей ночью циклон накроет регион своей передней частью, а днем Москва и окрестности окажутся практически в его центре». По расчетам, наиболее интенсивный снег выпадет на юго-востоке Подмосковья, а за сутки суммарное количество осадков может добавить к снежному покрову два – четыре сантиметра. Однако из-за оседания и уплотнения снега реальная прибавка будет меньше ожидаемого.

    В ряде районов – Луховицком, Коломенском, Шатурском и Егорьевском – вероятен слабый гололед. Температура воздуха ночью составит минус пять – минус семь градусов, по области от минус трех до минус восьми, на севере возможно понижение до минус десяти. Днем в Москве ожидается минус четыре – минус шесть градусов, по области – минус один – минус шесть, на севере региона – до минус восьми.

    Синоптик добавил, что будет дуть северо-восточный ветер со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление снизится до 739 миллиметров ртутного столба, что ниже климатической нормы, однако во второй половине дня начнет расти.

    Ранее в Росавиации сообщили, что в столичном регионе в ночь на понедельник ожидается ливневый снег, из-за чего расписание авиарейсов может измениться, включая возможные отмены и задержки.

    В воскресенье ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что снежный покров в российской столице и в области заметно увеличился после снегопадов.

    12 января 2026, 13:41 • Новости дня
    Приставы открыли исполнительное производство по выселению Долиной

    Tекст: Мария Иванова

    В центре Москвы началась процедура выселения Ларисы Долиной из квартиры после того, как было возбуждено исполнительное производство по заявлению оппонентки.

    Судебные приставы начали исполнительное производство по делу о выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры в центре Москвы, сообщила адвокат артистки Мария Пухова. Она подчеркнула, что инициатива исходит от адвоката Полины Лурье, передает ТАСС.

    Пухова заявила: «Приставы возбудили исполнительное производство по заявлению адвоката Полины Лурье. Никакой необходимости в этом, на наш взгляд, нет. Видимо, кому-то не хочется выходить из медийного пространства. Мы готовы добровольно передать квартиру Лурье еще с 5 января этого года».

    По словам защитницы Долиной, обращение Лурье к приставам она расценивает как попытку привлечь к себе внимание. Адвокат также заверила, что их сторона не препятствует передаче квартиры и готова выполнить все необходимые формальности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лариса Долина с семьей отправилась на отдых в роскошный отель в Абу-Даби.

    Покупательница квартиры Полина Лурье ранее отказалась принимать жилье из-за неточности в акте приема-передачи. Адвокат Лурье Светлана Свириденко заявила, что сторона Долиной допустила серьезные нарушения процедуры передачи квартиры. Сторона Лурье рассматривала возможность обращения к судебным приставам для принудительного выселения Долиной из квартиры.

    13 января 2026, 07:18 • Новости дня
    За две недели до концерта Долиной в Москве не продали 80% билетов
    @ Константин Андреев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Билеты на первый в 2026 году концерт российской певицы Ларисы Долиной в баре Petter в столице удалось продать только 20% билетов, сообщают информационные агентства.

    Концерт Ларисы Долиной пройдет 27 января 2026 года в московском баре Petter, за две недели до события реализовано лишь 20% билетов, передает РИА «Новости».

    По этим данным, из 91 доступного места продано только 18 билетов.

    Стоимость билетов варьируется: места за столиками продаются по цене от 9,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей, а за баром – по 15,5 тыс. рублей. Организаторы уточнили, что блюда и напитки из меню не включены в стоимость билетов и оплачиваются отдельно. Длительность выступления составит чуть более часа.

    В баре Petter подтвердили, что приобретение меню осуществляется дополнительно, а сам концерт рассчитан на камерную аудиторию.

    Ранее представитель артистки Сергей Пудовкин сообщал, что запланированный на 6 марта концерт Долиной «Юбилей на бис» состоится в Московском международном Доме музыки (ММДМ).

    14 января 2026, 10:34 • Новости дня
    Умер ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В возрасте 64 лет умер известный российский педагог, актер и руководитель Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.

    О смерти ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого сообщил источник, передает ТАСС.

    «Умер Игорь Золотовицкий», – сказал собеседник агентства.

    Причиной смерти, как уточнил собеседник агентства, стало онкологическое заболевание.

    Игорь Золотовицкий родился 18 июня 1961 года в Ташкенте. Он был советским и российским актером театра и кино, педагогом, а также заслуженным артистом России с 2001 года.

    Золотовицкий приобрел широкую известность благодаря ролям в таких фильмах и сериалах, как «Такси-блюз», «Ландыш серебристый», «Удачный обмен», «Краткий курс счастливой жизни» и «Актрисы».

    11 января 2026, 23:10 • Новости дня
    Адвокат Жорин предупредил об уголовном деле за саботаж Долиной решения суда

    Tекст: Катерина Туманова

    История с квартирой в Хамовниках для Полины Лурье получила очередную отсрочку из-за отсутствия необходимых документов у представителя Долиной, да и самой певицы в пределах страны, что, по мнению адвоката Сергея Жорина, может обернуться уголовным делом.

    «Если в результате неисполнения решения суда со стороны Долиной Лурье понесет какие-то убытки, она вправе эти убытки компенсировать, взыскать с Долиной. Кроме того, если возбуждено исполнительное производство и пристав посчитает, что Долина умышленно уклоняется от исполнения судебного решения, то за это, кроме известных всем ограничений (на выезд за пределы России, права на управление транспортным средством и так далее), предусмотрена также уголовная ответственность», – пояснил юрист порталу Woman.ru.

    Жорин признался, что сомневается в готовности сторон доводить до этого, однако  «саботировать вступившее в силу решение суда достаточно опасно», подчеркнул он.

    Напомним, в пятницу, 9 января, защитница Долиной Мария Пухова сообщила, что покупательница квартиры отказалась принимать жилье из-за неточности в акте приема-передачи. Позже Пухова уточнила, что Долина не смогла лично присутствовать на передаче квартиры, так как находится за пределами России.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Мосгорсуд обязал Ларису Долину покинуть квартиру в Хамовниках вместе с семьей. Долина завершила переезд из этой квартиры, но в январе Лурье ключи от купленной квартиры так и не получила. Адвокат Лурье обвинила Долину в нарушении процедуры передачи квартиры в Москве, заявив о готовности привлечь приставов к выселению певицы.

    11 января 2026, 17:47 • Новости дня
    Росавиация предупредила о корректировках рейсов в Москве из-за нового снегопада

    Tекст: Дарья Григоренко

    В столичном регионе в ночь на понедельник ожидается ливневый снег, из-за чего расписание авиарейсов может измениться, включая возможные отмены и задержки, сообщили в Росавиации.

    В сообщении говорится, что с 21:00 до 08:00 мск 12 января в столичном регионе ожидается прохождение атмосферного фронта, при котором интенсивность снегопада возрастет до уровня ливневого снега, передает РИА «Новости».

    В Росавиации пояснили: «Непогода может внести коррективы в работу воздушного транспорта. Возможны корректировки в расписании полетов как на прилет, так и на вылет, не исключены отмены рейсов». Это связано с необходимостью расчистки взлетно-посадочных полос, перронов и рулежных дорожек, а также обработкой самолетов специальной противообледенительной жидкостью.

    Пассажирам рекомендуют заранее оценить альтернативные маршруты и по возможности не сдавать личные вещи в багаж. В ведомстве отметили, что для оперативного обслуживания задействован дополнительный персонал, аэропорты работают в усиленном режиме.

    Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что снежный покров в российской столице и в области заметно увеличился после снегопадов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, снежная буря, вызванная средиземноморским циклоном, обрушилась на Москву и Подмосковье. Власти объявили оранжевый уровень погодной опасности. Накрывший Москву циклон показали из космоса.

    12 января 2026, 17:44 • Новости дня
    В Rostic’s опровергли слухи о массовом закрытии точек в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Массового закрытия ресторанов сети быстрого питания Rostic’s в Москве не происходит, сообщили в компании.

    «В московском регионе порядка 400 ресторанов Rostic’s, ни о каком массовом закрытии речь не идет», – подчеркнули в пресс-службе, передает ТАСС.

    Там также пояснили, что отдельные заведения действительно временно прекращают работу, но это связано исключительно с программой реновации, которую реализует компания.

    Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о массовом закрытии ресторанов Rostic’s в Москве якобы из-за жалоб на сервис и качество блюд.

    Ранее «Ашан» опроверг слухи об уходе с российского рынка.

    11 января 2026, 22:55 • Новости дня
    Коммунальные службы собрали 0,75 млн кубометров снега в Москве с начала снегопада

    Tекст: Катерина Туманова

    Почти 1 млн кубометров снега собрали в Москве после начала сильного снегопада в городе 8 января, сообщили в комплексе городского хозяйства городской мэрии.

    «На снегоплавильные пункты вывезено 0,75 млн кубометров снега с начала сильнейшего снегопада, обрушившегося на столицу вечером 8 января», – сообщает ТАСС.

    При этом синоптик Леус сообщил о приближении южного циклона к Москве.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, прокуратура Москвы взяла на контроль уборку снега после обильных осадков. В Москве высота сугробов превысила климатическую норму. Росавиация предупредила о корректировках рейсов в Москве из-за нового снегопада.


    13 января 2026, 20:32 • Новости дня
    Синоптик заявил о близости рекорда 1942 года по высоте сугробов в Москве

    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве зафиксировали высоту снежного покрова в 43 сантиметра, что всего на шесть сантиметров ниже исторического максимума для этого дня.

    Высота снега в столице достигла 43 сантиметров, передает ТАСС. Этот показатель близок к рекордному значению января 1942 года, когда высота снежного покрова составляла 49 сантиметров.

    Как рассказал Роман Вильфанд, норма для этого дня составляет 26 сантиметров, однако нынешний уровень снега почти догнал рекорд.

    Вильфанд отметил, что в разных районах Московской области высота снега различается. В Кашире она составляет 44 сантиметра, в Коломне – 50, в Павловском Посаде – 48, в Серпухове – 43, а в Черустях – 54 сантиметра.

    Он подчеркнул, что основные снегопады уже прекратились, но в среду ожидается увеличение высоты сугробов еще на несколько сантиметров.

    Вильфанд также напомнил, что знаменитая зима 1942 года вошла в историю благодаря контрнаступлению Красной армии и аномальным снегопадам, которые сопровождали события тех лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, столичный регион в начале недели окажется во власти южного циклона, который принесет снег, потепление и гололед.

    Росавиация предупредила о возможных изменениях расписания авиарейсов, включая отмены и задержки, из-за ливневого снега в ночь на понедельник.

    13 января 2026, 13:01 • Новости дня
    В Москве открыли наследственное дело Веры Алентовой

    Tекст: Вера Басилая

    В Москве начато оформление наследства после смерти народной артистки России Веры Алентовой, соответствующее дело ведет московский нотариус.

    В Москве после смерти народной артистки России Веры Алентовой было открыто наследственное дело, передает РИА «Новости».

    Как следует из официальных материалов, нотариус уже начал процедуру оформления наследственных прав.

    Напомним, народная артистка России Вера Алентова скончалась на 84-м году жизни.

    12 января 2026, 08:54 • Новости дня
    Вагнер Моура получил «Золотой глобус» за лучшую драматическую роль

    Tекст: Мария Иванова

    Бразильский актер Вагнер Моура получил «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в драматическом фильме, сыграв в триллере «Секретный агент» (The Secret Agent, 2025).

    Бразильский актер Вагнер Моура получил премию «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в драматическом фильме, сообщает ТАСС. Он был отмечен за работу в триллере «Секретный агент» (The Secret Agent, 2025). Прямая трансляция церемонии прошла на телеканале CBS в воскресенье.

    В этой номинации также были представлены Джоэл Эдгертон («Сны поездов»), Оскар Айзек («Франкенштейн»), Дуэйн Джонсон («Крушитель»), Майкл Б. Джордан («Грешники») и Джереми Аллен Уайт («Спрингстин. Избавь меня от небытия»). Помимо главной мужской награды в драме, были определены победители и в других ключевых категориях.

    Тимоти Шаламе стал обладателем статуэтки за лучшую мужскую роль в мюзикле или комедии с фильмом «Марти Великолепный», опередив таких звезд, как Леонардо ДиКаприо, Джордж Клуни и Джесси Племонс.

    В категории «Лучшая роль второго плана» отмечен Стеллан Скарсгард, сыгравший режиссера Густава Борга в ленте «Сентиментальная ценность» Йоакима Триера.

    Премия «Золотой глобус», которую ежегодно вручает Ассоциация иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, считается одной из самых престижных в США после «Оскара». В 2025 году это уже 83-я церемония, проходившая в Лос-Анджелесе и традиционно освещающая достижения как в кино, так и на телевидении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом году Юрий Колокольников получил номинацию Actor Awards за роль в сериале «Белый лотос».

    Между тем в шорт-лист премии «Оскар» 2026 попали 17 фильмов, созданных с участием россиян.

    13 января 2026, 02:41 • Новости дня
    Пробы воды Москвы-реки показали минимум микропластика

    Tекст: Катерина Туманова

    Анализ воды Москвы-реки показал крайне низкое содержание микропластика, что свидетельствует о высокой чистоте водоема и отсутствии угрозы для экологии, сообщили исследователи МГУ им. М.В. Ломоносова.

    Сотрудники МГУ им. М.В. Ломоносова исследовали пробы воды Москвы-реки на входе и выходе из столицы и выявили минимальное содержание микропластика. В пресс-службе вуза уточнили, что речь идет о нанограммах на литр: на входе в город концентрация составила 270 нг/л, на выходе – 360 нг/л, передает ТАСС.

    В ходе исследования был применен новый физико-химический метод, который позволяет выявлять частицы микропластика размером от 0,1 мкм до 1 мм. Через каскад фильтров прошло около 60 тонн воды, в том числе взятые пробы из Десны и одного из болот в районе Шатуры. В Десне содержание микропластика оказалось еще ниже – 170 нг/л, а в болотной воде его не обнаружили.

    «В последнее время многие СМИ пугают граждан некоей опасностью от частиц микропластика, которые якобы нас окружают повсюду, и могут нанести ущерб здоровью и окружающей среде. Чтобы это проверить, в МГУ разработали новый систематический подход по определению степени загрязнения природных вод взвешенными твердыми частицами микропластика в диапазоне от 0,1 мкм до 1 мм <…>. Несмотря на распространяемые «страшилки», результат однозначен: содержание микропластика ничтожно мало», – пояснили в пресс-службе МГУ.

    Заведующий кафедрой физики полимеров и кристаллов МГУ Алексей Хохлов отметил: максимальное количество частиц микропластика было зафиксировано в Москве-реке на выходе из города – 5 частиц на тонну воды. По его словам, такая концентрация значительно ниже допустимых значений для большинства токсичных веществ, а уровень микропластика в московских реках не вызывает опасений.

    Методика МГУ может быть использована для анализа воды в других регионах России, включая акваторию Байкала и устье реки Селенга.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, исследователи Томского государственного университета в декабре 2024 года выявили, что концентрация микропластика в снегах Западной Сибири сопоставима с уровнями, зафиксированными в итальянских Альпах.

    Австралийские ученые предупредили о риске деменции из-за мытья посуды, так как вода становится полной микропластика и химических веществ. Ученые научились определять содержание пластика в Москве-реке с помощью касторки.

    14 января 2026, 12:29 • Новости дня
    Названо место прощания с ректором Школы-студии МХАТ Золотовицким

    Tекст: Вера Басилая

    Церемония прощания с ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким состоится на сцене МХТ имени Чехова, где артист проработал более 40 лет, сообщили в театре.

    Прощание с ректором Школы-студии МХАТ, заслуженным артистом России Игорем Золотовицким пройдет на сцене МХТ имени А. П. Чехова, где актер работал более 40 лет, сообщается в Telegram-канале театра.

    «О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно», – сказано в сообщении театра.

    Ранее Игорь Золотовицкий ушел из жизни на 65-м году после продолжительной болезни. Причиной смерти стала онкология.

