    Катаклизмы не смогли помешать рекордам сельского хозяйства
    Эксперты оценили вероятность нападения США на Иран
    Главврач и завотделением реанимации больницы в Новокузнецке задержаны после смерти младенцев
    На Украине решили испытать немецкие БМП Lynx KF41
    Минздрав начал проверку после смерти новорожденного в Крыму
    Тимошенко обвинили в подкупе депутатов Рады
    Нефтяные компании США заявили о готовности помочь Ирану
    ЕС намерен предложить Трампу сделку по Гренландии
    «Автоваз» в 2025 году увеличил экспорт на 31%
    14 января 2026, 11:41 • Новости дня

    NYT сравнила протесты в США и Иране

    NYT сравнила протесты в США и Иране
    @ Samuel Corum/Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Позиция президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по массовым протестам в Иране и США отличается в зависимости от политических симпатий, одни демонстранты получают поддержку, другие – критику, пишут американские СМИ.

    Трамп публично выразил солидарность с протестующими в Тегеране, призвав их продолжать акции и пообещав «большую цену» для причастных к гибели митингующих, пишет New York Times.

    В то же время протестующих в американском штате Миннесота Трамп назвал «анархистами и профессиональными провокаторами», пообещав им «день возмездия и расплаты».

    Трамп обсуждал возможные военные удары из-за жестких разгонов митингов в Иране, но проигнорировал гибель Рене Николь Гуд в Миннесоте, объяснив это «неуважением» к федеральным офицерам. Администрация Трампа заблокировала независимое расследование по этому делу и сосредоточилась на критике протестующих.

    По данным издания, подобная избирательность в поддержке демократии проявляется и во внешней политике: Трамп осуждает режимы Ирана и Кубы, но защищает Россию, Китай и арабские страны. В Венесуэле он инициировал операцию по поимке Мадуро, но отказался поддерживать оппозицию и заявил о намерении лично управлять страной без выборов.

    По словам экспертов, Трамп склонен рассматривать протестные движения с точки зрения личной выгоды. Когда митинги направлены против его оппонентов, то они получают его поддержку, когда против него, то встречают жесткую реакцию.

    Администрация Трампа усилила риторику против мигрантов и протестующих внутри страны, в то время как участников событий в Капитолии в январе 2021 года Трамп называл «невиновными патриотами» и помиловал более 1,5 тыс. человек.

    В Белом доме подчеркивают, что протесты в Миннесоте связаны с защитой «преступников-мигрантов», а не демократии. Эксперты считают, что несмотря на разницу масштабов между событиями в Иране и США, подход Трампа к протестам отличается крайней ситуативностью.

    Напомним, в США усилились протесты после того, как сотрудник ведомства застрелил жительницу Миннеаполиса во время операции по поиску нелегальных мигрантов 7 января.

    Власти штата Миннесота, где находится Миннеаполис, потребовали от федерального правительства США прекратить развертывание сотрудников Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) после убийства женщины.

    13 января 2026, 18:59 • Новости дня
    МИД дал совет находящимся в Иране россиянам

    Захарова рекомендовала российским гражданам соблюдать осторожность в Иране

    МИД дал совет находящимся в Иране россиянам
    @ Stringer/WANA/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила гражданам о необходимости быть внимательными и выполнять требования местных властей во время пребывания в Иране.

    Россиян, находящихся в Иране, призывают соблюдать меры предосторожности, сообщает ТАСС. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что ведомство поддерживает связь с загранучреждениями в Иране, которые работают в обычном режиме и взаимодействуют с российскими гражданами.

    «Рекомендуем им соблюдать разумные меры предосторожности: воздерживаться от посещения мест массового скопления людей и осуществления фото- и видеосъемки, неукоснительно выполнять требования правоохранительных органов и специальных служб», – подчеркнула Захарова.

    МИД России подчеркивает важность соблюдения этих рекомендаций из-за текущей обстановки в стране. Российские представительства продолжают оказывать необходимую помощь и информировать граждан по всем возникающим вопросам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в провинции Керманшах на западе Ирана задержали двух участников беспорядков, у которых нашли оружие и боеприпасы. Глава иранского МИД Аббас Аракчи заявлял, что Вашингтон и Тель-Авив стремятся дестабилизировать ситуацию в Иране для достижения целей, которых не смогли достичь военным путем.

    13 января 2026, 18:30 • Новости дня
    Трамп призвал иранцев захватывать госучреждения
    Трамп призвал иранцев захватывать госучреждения
    @ Stringer/WANA/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил о приостановке всех контактов с официальными лицами Ирана до тех пор, пока не прекратится силовое подавление протестов.

    В своем обращении в социальной сети Truth Social Трамп призвал иранцев продолжать протестные действия и захватывать государственные учреждения, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что все встречи с представителями Ирана «отменены до полного прекращения убийств и насилия против протестующих». «Помощь уже в пути. Сделаем Иран снова великим», – добавил Трамп.

    Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил о попытках США и Израиля дестабилизировать Иран.

    Сообщалось, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и Аракчи провели обсуждение на фоне угроз Трампа применить военную силу против Тегерана.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    13 января 2026, 14:42 • Новости дня
    Раскрыта маскировка военных самолетов США для ударов у берегов Латинской Америки

    WP: США маскировали самолеты для ударов по лодкам у берегов Латинской Америки

    Раскрыта маскировка военных самолетов США для ударов у берегов Латинской Америки
    @ Sra Nicholas Rupiper/U.S. Air Force/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американские военные самолеты были замаскированы под гражданские при нанесении ударов по лодкам у берегов Латинской Америки, сообщила газета The Washington Post (WP).

    По данным The Washington Post, США как минимум один раз маскировали военные самолеты под гражданские для нанесения ударов по лодкам предполагаемых наркоторговцев, передает ТАСС.

    По данным издания, первый такой случай произошел 2 сентября 2025 года, когда военный самолет, замаскированный под гражданский, атаковал лодку возле берегов Латинской Америки. Оружие на борту этого воздушного судна находилось внутри фюзеляжа и было применено только при непосредственном приближении к цели.

    The Washington Post отмечает, что такие действия вызвали споры внутри Пентагона, поскольку их можно было квалифицировать как военное преступление. С сентября 2025 года, по информации газеты, США нанесли почти три десятка ударов по катерам предполагаемых наркоторговцев в районах Венесуэлы и других государств Латинской Америки. В результате атак погибли более 100 человек.

    После одной из подобных операций президент Колумбии Густаво Петро заявил, что среди погибших оказался колумбийский рыбак, а не торговец наркотиками.

    Ранее президент США Дональд Трамп назвал честью для себя уничтожение американскими военными подлодки с наркотиками в Карибском море.

    Двое выживших после удара по подлодке будут отправлены в Эквадор и Колумбию.

    Президент Колумбии Густаво Петро потребовал от властей США официального ответа после нападения на рыбацкую лодку.

    14 января 2026, 08:57 • Новости дня
    Белый дом назвал уместным ответом показанный Трампом рабочему средний палец
    Белый дом назвал уместным ответом показанный Трампом рабочему средний палец
    @ REUTERS/Evelyn Hockstein

    Tекст: Вера Басилая

    Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чун назвал жест Дональда Трампа, адресованный рабочему завода Ford в Мичигане, уместным и недвусмысленным ответом, сообщает The Washington Post.

    Директор по коммуникациям Белого дома и помощник президента США Стивен Чун назвал уместным и недвусмысленным жест Дональда Трампа, который показал средний палец работнику завода Ford в штате Мичиган, передает ТАСС.

    «Какой-то безумец в приступе ярости выкрикивал нецензурные ругательства, и президент дал уместный и недвусмысленный ответ», – заявил Чун.

    Инцидент произошел после того, как один из сотрудников завода выкрикнул в адрес Трампа оскорбление, назвав его «защитником педофилов». В ответ президент США несколько раз выругался и показал средний палец работнику. По данным The Washington Post, сотрудник завода временно отстранен от работы, а руководство предприятия проводит внутреннее разбирательство.

    В СМИ напомнили, что Дональд Трамп входил в круг знакомых американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в растлении несовершеннолетних.

    Эпштейн был задержан в Нью-Йорке в июле 2019 года, ему вменялась организация встреч с несовершеннолетними девушками в 2002–2005 годах. В числе его знакомых также фигурировали политики, предприниматели и представители шоу-бизнеса разных стран.

    Уголовное преследование против Эпштейна прекратилось после его самоубийства в тюрьме в августе 2019 года.

    Ранее Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth зловещее поздравление с Рождеством, адресованное «мерзавцам», которые любили Джеффри Эпштейна.

    Газета ВЗГЛЯД писала,  что «дело Эпштейна» ведет Трампа к полезным для России решениям

    14 января 2026, 02:37 • Новости дня
    Трамп выступил с угрозой в адрес премьера Гренландии Нильсена
    Трамп выступил с угрозой в адрес премьера Гренландии Нильсена
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп, комментируя заявление о том, что Гренландия предпочитает оставаться в составе Дании, сказал, что «это их проблема».

    «Что ж, это их проблема. Это их проблема», – заявил Трамп в ответ на просьбу прокомментировать слова премьера Гренландии Йенса-Фредерика Нильсена.

    О самом Нильсене Трамп сказал, что «не знает, кто он». «Ничего о нем не знаю, но это станет для него большой проблемой», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии: Белый дом, по данным прессы, отдал приказ подготовить план захвата острова, а Лондон, Париж и Берлин обсуждают усиление военного присутствия в Арктике.

    Нильсен подчеркнул, что остров остается верен Дании и западному альянсу. Любые предложения о продаже территории отвергаются, сказал он.

    13 января 2026, 21:48 • Новости дня
    Трамп призвал союзников США покинуть Иран
    Трамп призвал союзников США покинуть Иран
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Gloal Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп обратился к союзникам США с призывом срочно покинуть территорию Ирана.

    Об этом сообщает РИА «Новости».

    Ранее Трамп призвал иранцев захватывать госучреждения.

    До этого он заявил о готовности США разнести Иран «в пух и прах». Белый дом допустил применение военной силы против Ирана.

    Спикер МИД России Мария Захарова осудила угрозы США нанести удары по Ирану.

    13 января 2026, 21:57 • Новости дня
    Уиткофф тайно встретился с сыном свергнутого иранского шаха Пехлеви

    Axios: Уиткофф провел секретные переговоры с сыном иранского шаха Пехлеви

    Уиткофф тайно встретился с сыном свергнутого иранского шаха Пехлеви
    @ PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф провел секретные переговоры с сыном иранского шаха Резой Пехлеви, сообщает Axios.

    По данным Axios, спецпосланник президента США Стив Уиткофф в минувшие выходные провел закрытую встречу с сыном свергнутого в 1979 году иранского шаха Резой Пехлеви, передает РИА «Новости».

    Издание пишет, что переговоры были посвящены политической ситуации на территории Ирана. Axios со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации уточняет, что обсуждение касалось протестной активности в Иране.

    Ранее наследный принц Ирана Реза Пехлеви обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом поддержать протестное движение против действующей власти.

    Президент США Дональд Трамп заявил о готовности Соединенных Штатов разнести Иран «в пух и прах».

    Белый дом допустил возможность применения военной силы против Ирана.

    Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал Трампа сосредоточиться на управлении собственной страной, а не вмешиваться во внутренние дела Ирана.

    14 января 2026, 11:30 • Новости дня
    Нефтяные компании США заявили о готовности помочь Ирану при падении режима

    Американские нефтяники заявили о готовности помочь Ирану при смене власти

    Нефтяные компании США заявили о готовности помочь Ирану при падении режима
    @ REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Американского института нефти Майк Соммерс заявил о готовности американских нефтепроизводителей стать «стабилизирующей силой» в Иране в случае смены власти, передает Politico.

    По словам главы Американского института нефти Майка Соммерса, иранский нефтяной сектор, несмотря на годы санкций, остается структурно крепким и способен значительно увеличить добычу при поддержке западных технологий, передает Politico.

    Соммерс отметил, что индустрия США не спешит возвращаться в Венесуэлу из-за отсутствия долгосрочных гарантий инвестиций, операционной безопасности и верховенства закона. Он подчеркнул, что эти условия должны быть выполнены для притока инвестиций в венесуэльский нефтяной сектор.

    Эксперты на мероприятии API указали на различия между нефтяной инфраструктурой Ирана и Венесуэлы. Ирану удалось увеличить производство даже под жесткими санкциями, тогда как в Венесуэле инфраструктура деградировала в условиях социалистического режима.

    Соммерс также отметил, что API выступает против участия правительства США в акционерном капитале нефтяных компаний, включая возможные вложения в венесуэльскую PdVSA. Он подчеркнул, что отрасль не поддерживает национализацию и создание национальной нефтяной компании в США.

    Мировые цены на нефть выросли после объявления президента США о 25-процентной пошлине на товары из стран, ведущих бизнес с Ираном.

    Крупнейшие нефтяные компании США встретили скептически план Дональда Трампа по инвестициям в Венесуэлу.

    Эксперт по энергетике Игорь Юшков объяснил нежелание американских нефтяных компаний возвращаться в Венесуэлу.

    14 января 2026, 11:47 • Новости дня
    Politico: ЕС пытается предложить Трампу сделку по Гренландии

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские лидеры ищут компромисс по Гренландии, чтобы дать Дональду Трампу возможность заявить о победе и сохранить единство НАТО, сообщает Politico.

    Европейские лидеры разрабатывают соглашение по будущему Гренландии, чтобы Дональд Трамп мог представить его как победу, не разрушая при этом альянс, который обеспечивает безопасность Европы, передает Politico.

    По данным трех дипломатов и представителя ЕС, обсуждаются предложения по усилению арктической безопасности силами НАТО и уступки США в добыче полезных ископаемых.

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль после встречи с госсекретарем США Марко Рубио заявил: «В конце концов, мы всегда приходим к общему выводу с Вашингтоном», добавив, что переговоры были обнадеживающими.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду на «взаимоприемлемое решение» в рамках НАТО. Министры иностранных дел Гренландии и Дании встретятся с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и Рубио в Белом доме в среду, рассчитывая на «честный разговор с администрацией».

    По словам дипломатов, финальным вариантом соглашения может стать пакет, который позволит Трампу объявить о победе: усиление европейских инвестиций в безопасность Арктики и обещание прибыльных контрактов для США на добычу редких минералов в Гренландии.

    НАТО уже обсуждает новые меры по укреплению арктической безопасности, что может совпасть с требованиями Трампа о большей ответственности Европы за свою оборону. Кроме того, обсуждается возможность разделения прибыли от добычи полезных ископаемых на острове между европейскими странами и США.

    В то же время, по данным дипломатов, Дания уже много лет предлагает США инвестировать в Гренландию, но ранее Вашингтон отказывался.

    Некоторые в ЕС сомневаются, что главная цель Трампа – ресурсы: возможно, он стремится войти в историю как президент, расширивший территорию США. Если же его мотив – противостояние Китаю и России, он может потребовать усилить американское военное присутствие на острове.

    Главная задача европейских лидеров – предотвратить военный конфликт. Министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что прямое вмешательство США станет беспрецедентным случаем в истории НАТО и может закончиться распадом альянса.

    Премьер-министр Дании Метте Фредериксен и еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявили, что военное вмешательство США поставит точку в существовании НАТО.

    В ЕС признают, что впервые сталкиваются с необходимостью искать баланс между союзническими обязательствами и давлением со стороны Вашингтона. Как отметил один из бывших депутатов парламента Дании, «обычные правила больше не работают», а сложившаяся ситуация названа крупнейшим вызовом для Европы со Второй мировой войны.

    Между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии: Белый дом, по данным прессы, отдал приказ подготовить план захвата острова, а Лондон, Париж и Берлин обсуждают усиление военного присутствия в Арктике.

    Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль выразил надежду на компромисс с США по Гренландии и подтвердил готовность Берлина поддержать арктическую миссию НАТО.

    Глава правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен подчеркнул, что остров остается верен Дании и западному альянсу, а предложения о продаже территории отвергаются.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что реакция Гренландии на возможную продажу территории – это их проблема.

    13 января 2026, 14:59 • Новости дня
    The Daily Beast: Рубио носил туфли не по размеру из-за насмешек Трампа

    Tекст: Ольга Иванова

    Госсекретарь США Марко Рубио оказался в неудобном положении после того, как президент США Дональд Трамп подарил ему туфли значительно большего размера, сообщил портал The Daily Beast.

    Марко Рубио, госсекретарь США, был вынужден носить туфли не по размеру, подаренные президентом Дональдом Трампом, из-за насмешек со стороны американского лидера, передает ТАСС со ссылкой на The Daily Beast.

    По информации издания, на Капитолийском холме Рубио заметили в новых туфлях, которые оказались ему явно велики.

    Газета The New York Times сообщает: Рубио и вице-президент США Джей Ди Вэнс во время недавнего интервью похвастались обувью, которую им подарил Трамп. На одном из праздничных мероприятий Вэнс рассказал, что президент резко раскритиковал их с Рубио выбор обуви на «важном совещании», после чего прервал встречу для просмотра каталога обуви.

    По словам Вэнса, Трамп подарил им по четыре пары новых туфель и уточнил их размеры, однако не все пары подошли. Когда другой чиновник признался, что носит обувь маленького размера, Трамп не упустил случая пошутить над этим. «Знаете, о мужчине многое можно сказать по размеру его обуви», – привел слова президента вице-президент США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны США Пит Хегсет появился на переговорах Дональда Трампа и Владимира Зеленского в галстуке в цветах российского флага. Вице-президент США Джей Ди Вэнс прокомментировал ситуацию, указав, что эти цвета присутствуют и на флаге США. Президенту Украины Владимиру Зеленскому рекомендовали выбрать строгий деловой костюм перед важной встречей с Дональдом Трампом.

    13 января 2026, 14:22 • Новости дня
    МИД Китая прокомментировал новые пошлины США за торговлю с Ираном

    МИД КНР: Пекин защитит свои интересы при введении США пошлин на торговлю с Ираном

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пекин намерен защищать свои интересы в случае введения Соединенными Штатами новых пошлин на торговлю с Тегераном, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

    Мао Нин подчеркнула, что позиция Китая в вопросе пошлин остается неизменной, передает РИА «Новости».

    «Позиция Китая по вопросу пошлин очень ясная, мы всегда считали, что в тарифной войне нет победителей. Китай будет решительно защищать свои законные права и интересы», – отметила она.

    Напомним, Трамп объявил о 25-процентных санкциях против ведущих бизнес с Ираном.

    Нефть подорожала на фоне новых мер США против Ирана.

    13 января 2026, 18:44 • Новости дня
    Захарова осудила угрозы США нанести удары по Ирану

    Захарова: Угрозы США в адрес Ирана недопустимы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о недопустимости угроз, исходящих из Вашингтона в адрес Ирана.

    По словам Захаровой, подобные заявления о возможных новых военных ударах по территории Исламской республики вызывают серьезную обеспокоенность.

    «Категорически недопустимы раздающиеся из Вашингтона угрозы нанесения новых военных ударов по территории Исламской республики», – подчеркнула Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД. Она добавила, что любые попытки использовать инспирированные извне беспорядки как предлог для повторения военной агрессии против Ирана, подобной событиям июня 2025 года, могут привести к крайне негативным последствиям.

    Захарова отметила, что такие действия способны дестабилизировать обстановку на Ближнем и Среднем Востоке и угрожают международной безопасности в целом.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о готовности США разнести Иран «в пух и прах». Белый дом допустил применение военной силы против Ирана.

    Председатель иранского парламента заявил, что Иран готов жестко ответить на возможное нападение со стороны.

    Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал Трампа сосредоточиться на управлении собственной страной, а не вмешиваться во внутренние дела Ирана.

    13 января 2026, 23:17 • Новости дня
    WSJ: Саудовская Аравия предостерегла США от попытки смены власти в Иране

    Tекст: Антон Антонов

    Саудовская Аравия, Оман и Катар предупредили США о рисках в случае попытки сменить власть в Иране, пишет Wall Street Journal со ссылкой на чиновников в странах региона.

    По информации Wall Street Journal, эти государства опасаются, что попытка сменить власть в Иране приведет к дестабилизации нефтяных рынков и «в конечном счете навредит экономике США». Особое беспокойство у стран региона вызывают возможные последствия происходящего для их собственной безопасности и стабильности, передает РИА «Новости».

    «Саудовские чиновники заверили Тегеран, что не будут вмешиваться в потенциальный конфликт и не разрешат США использовать их воздушное пространство для ударов», – пишет Wall Street Journal.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, протесты в Иране, начавшиеся две недели назад с резкого падения курса местной валюты – риала, постепенно переросли в вооруженные столкновения с органами правопорядка. Белый дом допустил применение военной силы против Ирана.

    13 января 2026, 22:18 • Новости дня
    CBS заявил о гибели не менее 12 тыс. человек в результате протестов в Иране

    CBS: Источник в Иране заявил о гибели не менее 12 тыс. человек в ходе протестов

    Tекст: Антон Антонов

    Число погибших в результате протестов в Иране, по оценкам источников, может составлять от 12 тыс. до 20 тыс. человек, заявил американский телеканал CBS.

    Источник CBS в Иране ссылается на данные активистов, якобы собирающих информацию у медиков по всей стране. Указывается, что «по меньшей мере 12 тыс., а может и все 20 тыс. погибли», передает РИА «Новости».

    CBS подчеркивает, что подтвердить данные на фоне ограничений связи крайне сложно, подчеркивает телеканал.

    Оппозиционная телекомпания Iran International также заявила о примерно 12 тыс. погибших. Еще один источник в Вашингтоне, который поддерживает контакты в Иране, сообщил телеканалу, что речь может идти о 10-12 тыс. жертв, передает «Интерфакс».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, протесты в Иране, начавшиеся две недели назад с резкого падения курса местной валюты – риала, постепенно переросли в вооруженные столкновения с органами правопорядка. Президент США Дональд Трамп призвал союзников США срочно покинуть Иран. Белый дом допустил применение военной силы против Ирана.

    14 января 2026, 00:56 • Новости дня
    Трамп пообещал помощь протестующим в Иране
    Трамп пообещал помощь протестующим в Иране
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Помощь участникам протестов в Иране будет включать экономические меры, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

    «На подходе много помощи, причем в различных формах, включая экономическую», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Трамп в интервью CBS заявил, что не осведомлен о возможных планах казней протестующих. «Если они начнут вешать людей, вы увидите некоторые вещи, не знаю как вы мыслите, но, возможно, вы будете очень довольны», – сказал Трамп. В ответ на просьбу уточнить, что именно он имеет в виду, Трамп добавил, что действия США будут серьезными.

    Он также сообщил, что его конечная цель по отношению к Ирану – «победа». «Я люблю побеждать», – сказал Трамп.

    Трамп не стал отвечать на вопрос, будет ли он направлять ВС США в Иран, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Иране начались протесты после резкого падения курса риала. Протесты переросли в вооруженные столкновения с органами правопорядка. Трамп призвал союзников Вашингтона срочно покинуть территорию Ирана.

