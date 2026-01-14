  • Новость часаРоссийские войска освободили Комаровку в Сумской области
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Катаклизмы не смогли помешать рекордам сельского хозяйства
    Эксперты оценили вероятность нападения США на Иран
    Главврач и завотделением реанимации больницы в Новокузнецке задержаны после смерти младенцев
    На Украине решили испытать немецкие БМП Lynx KF41
    Минздрав начал проверку после смерти новорожденного в Крыму
    Тимошенко обвинили в подкупе депутатов Рады
    Нефтяные компании США заявили о готовности помочь Ирану
    ЕС намерен предложить Трампу сделку по Гренландии
    «Автоваз» в 2025 году увеличил экспорт на 31%
    14 января 2026, 11:30 • Новости дня

    Нефтяные компании США заявили о готовности помочь Ирану при падении режима

    Американские нефтяники заявили о готовности помочь Ирану при смене власти

    Нефтяные компании США заявили о готовности помочь Ирану при падении режима
    @ REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Американского института нефти Майк Соммерс заявил о готовности американских нефтепроизводителей стать «стабилизирующей силой» в Иране в случае смены власти, передает Politico.

    По словам главы Американского института нефти Майка Соммерса, иранский нефтяной сектор, несмотря на годы санкций, остается структурно крепким и способен значительно увеличить добычу при поддержке западных технологий, передает Politico.

    Соммерс отметил, что индустрия США не спешит возвращаться в Венесуэлу из-за отсутствия долгосрочных гарантий инвестиций, операционной безопасности и верховенства закона. Он подчеркнул, что эти условия должны быть выполнены для притока инвестиций в венесуэльский нефтяной сектор.

    Эксперты на мероприятии API указали на различия между нефтяной инфраструктурой Ирана и Венесуэлы. Ирану удалось увеличить производство даже под жесткими санкциями, тогда как в Венесуэле инфраструктура деградировала в условиях социалистического режима.

    Соммерс также отметил, что API выступает против участия правительства США в акционерном капитале нефтяных компаний, включая возможные вложения в венесуэльскую PdVSA. Он подчеркнул, что отрасль не поддерживает национализацию и создание национальной нефтяной компании в США.

    Мировые цены на нефть выросли после объявления президента США о 25-процентной пошлине на товары из стран, ведущих бизнес с Ираном.

    Крупнейшие нефтяные компании США встретили скептически план Дональда Трампа по инвестициям в Венесуэлу.

    Эксперт по энергетике Игорь Юшков объяснил нежелание американских нефтяных компаний возвращаться в Венесуэлу.

    13 января 2026, 18:59 • Новости дня
    МИД дал совет находящимся в Иране россиянам

    Захарова рекомендовала российским гражданам соблюдать осторожность в Иране

    МИД дал совет находящимся в Иране россиянам
    @ Stringer/WANA/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила гражданам о необходимости быть внимательными и выполнять требования местных властей во время пребывания в Иране.

    Россиян, находящихся в Иране, призывают соблюдать меры предосторожности, сообщает ТАСС. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что ведомство поддерживает связь с загранучреждениями в Иране, которые работают в обычном режиме и взаимодействуют с российскими гражданами.

    «Рекомендуем им соблюдать разумные меры предосторожности: воздерживаться от посещения мест массового скопления людей и осуществления фото- и видеосъемки, неукоснительно выполнять требования правоохранительных органов и специальных служб», – подчеркнула Захарова.

    МИД России подчеркивает важность соблюдения этих рекомендаций из-за текущей обстановки в стране. Российские представительства продолжают оказывать необходимую помощь и информировать граждан по всем возникающим вопросам.

    На ваш взгляд
    К чему приведут протесты в Иране?





    Результаты

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в провинции Керманшах на западе Ирана задержали двух участников беспорядков, у которых нашли оружие и боеприпасы. Глава иранского МИД Аббас Аракчи заявлял, что Вашингтон и Тель-Авив стремятся дестабилизировать ситуацию в Иране для достижения целей, которых не смогли достичь военным путем.

    Комментарии (2)
    13 января 2026, 18:30 • Новости дня
    Трамп призвал иранцев захватывать госучреждения
    Трамп призвал иранцев захватывать госучреждения
    @ Stringer/WANA/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил о приостановке всех контактов с официальными лицами Ирана до тех пор, пока не прекратится силовое подавление протестов.

    В своем обращении в социальной сети Truth Social Трамп призвал иранцев продолжать протестные действия и захватывать государственные учреждения, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что все встречи с представителями Ирана «отменены до полного прекращения убийств и насилия против протестующих». «Помощь уже в пути. Сделаем Иран снова великим», – добавил Трамп.

    Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил о попытках США и Израиля дестабилизировать Иран.

    Сообщалось, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и Аракчи провели обсуждение на фоне угроз Трампа применить военную силу против Тегерана.

    Комментарии (24)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    13 января 2026, 19:52 • Новости дня
    ВСУ атаковали два танкера у терминала КТК в Черном море

    Стало известно о повреждении танкеров Delta Harmony и Matilda после атаки БПЛА

    ВСУ атаковали два танкера у терминала КТК в Черном море
    @ Jens Battner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате атаки украинских беспилотников два танкера у терминала КТК получили повреждения, но сохранили плавучесть, пострадавших среди экипажа нет.

    Два нефтяных танкера были атакованы украинскими беспилотниками у терминала Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море, передает РИА «Новости».

    Собеседник агентства сообщил, что суда Delta Harmony и Matilda получили повреждения грузового оборудования, однако остались на плаву и не потеряли возможность передвижения.

    В «Казмунайгазе» уточнили, что один из танкеров должен был загрузиться сырьем 18 января, а экипажи обоих судов не пострадали. После первичного осмотра серьезных повреждений у танкеров не обнаружено, добавили в компании.

    Представители КТК отказались от комментариев по поводу случившегося. Источник агентства пояснил, что оба судна были зафрахтованы международными консорциумами «Тенгизшевройл» и «Карачаганак Петролеум Оперейтинг» для перевозки казахстанской нефти.

    По информации Reuters, под удар попали еще два судна – Freud и Delta Supreme.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на четверг Ростов-на-Дону, Батайск и Таганрог подверглись атаке беспилотников, в результате которой были жертвы среди мирного населения.

    Цены на страхование судоходства в Черноморском регионе выросли после ударов украинских беспилотников по судам и объектам инфраструктуры.

    Анкара провела встречу с украинским послом из-за беспокойства по поводу атаки на российский танкер в Черном море.

    Комментарии (8)
    13 января 2026, 21:48 • Новости дня
    Трамп призвал союзников США покинуть Иран
    Трамп призвал союзников США покинуть Иран
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Gloal Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп обратился к союзникам США с призывом срочно покинуть территорию Ирана.

    Об этом сообщает РИА «Новости».

    Ранее Трамп призвал иранцев захватывать госучреждения.

    На ваш взгляд
    К чему приведут протесты в Иране?





    Результаты

    До этого он заявил о готовности США разнести Иран «в пух и прах». Белый дом допустил применение военной силы против Ирана.

    Спикер МИД России Мария Захарова осудила угрозы США нанести удары по Ирану.

    Комментарии (2)
    14 января 2026, 10:51 • Новости дня
    Bloomberg: «Теневой флот» начал переходить под флаг России
    Bloomberg: «Теневой флот» начал переходить под флаг России
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    С начала прошлого месяца владельцы десятков танкеров, перевозящих подсанкционную нефть, начали массово регистрировать суда в России, рассчитывая на политическую защиту, сообщают западные информационные агентства.

    Владельцы как минимум 26 танкеров, перевозящих санкционную нефть, сменили регистрацию на российскую с начала прошлого месяца, пишет Bloomberg.

    Большинство переходов произошло после захвата американцами супертанкера Skipper у берегов Венесуэлы 10 декабря. Доля танкеров, перевозящих российскую, иранскую и венесуэльскую нефть под российским флагом, достигла примерно 13% от общего числа таких судов.

    Раньше они предпочитали реестры небольших стран, таких как Панама или Гвинея. По данным агентства, использование чужих флагов остается распространенной практикой для обхода международных требований.

    По словам советника группы United Against Nuclear Iran Чарли Брауна, владельцы судов рассчитывают, что Москва сможет предоставить им политическую защиту. Он считает, что ситуация превращается из проблемы морского регулирования в стратегический вызов с государственным участием и геополитическими рисками.

    Риски проявились в случае с танкером Bella 1, который после попытки задержания США сменил регистрацию с Гайаны на Россию, сменил название и даже нанес российский триколор на корпус. Российский военный корабль направлялся для сопровождения судна, однако не успел подойти до захвата Marinera американскими силами к югу от Исландии.

    США уже задержали пять танкеров, связанных с венесуэльской нефтью. На фоне угроз американского президента Дональда Трампа ввести тарифы на импорт иранских товаров владельцы судов опасаются новых преследований со стороны американцев.

    Все 26 судов, сменивших флаг, находятся под санкциями одной или нескольких западных стран и распределены по разным регионам мира – от Балтики до Суэцкого канала и Желтого моря.

    Восемь судов связаны с компанией Glory Shipping HK Ltd., а три принадлежат российским компаниям New Fleet Ltd. и North Fleet Ltd., чьи адреса совпадают с офисами Совкомфлота в Петербурге.

    Эксперт Starboard Maritime Intelligence Марк Дуглас подчеркнул, что массовая смена регистраций темным флотом, скорее всего, продолжится, и это будет глобальной тенденцией.

    Ранее британский премьер Кир Стармер заявил, что Лондон продолжит давление на Россию в 2026 году, в том числе с помощью новых мер против нефтетрейдеров и операторов так называемого теневого флота.

    В Госдуме обсуждали возможные варианты защиты российских танкеров от действий США.

    Несколько танкеров у побережья Венесуэлы поменяли свои флаги на российские после начала морской блокады американским флотом.

    В ЕК предоставили странам Евросоюза право самостоятельно решать вопрос о задержании российских танкеров.

    Комментарии (6)
    13 января 2026, 21:57 • Новости дня
    Уиткофф тайно встретился с сыном свергнутого иранского шаха Пехлеви

    Axios: Уиткофф провел секретные переговоры с сыном иранского шаха Пехлеви

    Уиткофф тайно встретился с сыном свергнутого иранского шаха Пехлеви
    @ PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф провел секретные переговоры с сыном иранского шаха Резой Пехлеви, сообщает Axios.

    По данным Axios, спецпосланник президента США Стив Уиткофф в минувшие выходные провел закрытую встречу с сыном свергнутого в 1979 году иранского шаха Резой Пехлеви, передает РИА «Новости».

    Издание пишет, что переговоры были посвящены политической ситуации на территории Ирана. Axios со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации уточняет, что обсуждение касалось протестной активности в Иране.

    На ваш взгляд
    К чему приведут протесты в Иране?





    Результаты

    Ранее наследный принц Ирана Реза Пехлеви обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом поддержать протестное движение против действующей власти.

    Президент США Дональд Трамп заявил о готовности Соединенных Штатов разнести Иран «в пух и прах».

    Белый дом допустил возможность применения военной силы против Ирана.

    Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал Трампа сосредоточиться на управлении собственной страной, а не вмешиваться во внутренние дела Ирана.

    Комментарии (2)
    13 января 2026, 20:40 • Новости дня
    Минэнерго США повысило прогноз стоимости Brent на 2026 год

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство энергетики США повысило свой прогноз средней стоимости нефти марки Brent в 2026 году на 1,43%.

    Теперь ведомство ожидает, что цена составит 55,87 доллара за баррель вместо ранее предполагаемых 55,08 доллара за баррель, передает ТАСС. Об этом говорится в свежем отчете Управления энергетической информации (EIA) министерства.

    По прогнозу Минэнерго США, в 2027 году средняя цена Brent снизится до 54,02 доллара за баррель. В министерстве пояснили, что ожидают снижения цен на нефть в 2026 году, поскольку мировое производство опередит спрос, что отразится на росте запасов.

    Эксперты прогнозируют, что тенденция увеличения мировых запасов сохранится и в 2027 году, хотя темпы роста будут более сдержанными.

    Ранее мировые цены на нефть выросли после заявления президента США о введении 25-процентной пошлины на товары из стран, ведущих бизнес с Ираном. Цена нефти марки Brent впервые с ноября 2025 года превысила 65 долларов.

    Комментарии (0)
    14 января 2026, 11:41 • Новости дня
    NYT сравнила протесты в США и Иране
    NYT сравнила протесты в США и Иране
    @ Samuel Corum/Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Позиция президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по массовым протестам в Иране и США отличается в зависимости от политических симпатий, одни демонстранты получают поддержку, другие – критику, пишут американские СМИ.

    Трамп публично выразил солидарность с протестующими в Тегеране, призвав их продолжать акции и пообещав «большую цену» для причастных к гибели митингующих, пишет New York Times.

    В то же время протестующих в американском штате Миннесота Трамп назвал «анархистами и профессиональными провокаторами», пообещав им «день возмездия и расплаты».

    Трамп обсуждал возможные военные удары из-за жестких разгонов митингов в Иране, но проигнорировал гибель Рене Николь Гуд в Миннесоте, объяснив это «неуважением» к федеральным офицерам. Администрация Трампа заблокировала независимое расследование по этому делу и сосредоточилась на критике протестующих.

    По данным издания, подобная избирательность в поддержке демократии проявляется и во внешней политике: Трамп осуждает режимы Ирана и Кубы, но защищает Россию, Китай и арабские страны. В Венесуэле он инициировал операцию по поимке Мадуро, но отказался поддерживать оппозицию и заявил о намерении лично управлять страной без выборов.

    По словам экспертов, Трамп склонен рассматривать протестные движения с точки зрения личной выгоды. Когда митинги направлены против его оппонентов, то они получают его поддержку, когда против него, то встречают жесткую реакцию.

    Администрация Трампа усилила риторику против мигрантов и протестующих внутри страны, в то время как участников событий в Капитолии в январе 2021 года Трамп называл «невиновными патриотами» и помиловал более 1,5 тыс. человек.

    В Белом доме подчеркивают, что протесты в Миннесоте связаны с защитой «преступников-мигрантов», а не демократии. Эксперты считают, что несмотря на разницу масштабов между событиями в Иране и США, подход Трампа к протестам отличается крайней ситуативностью.

    Напомним, в США усилились протесты после того, как сотрудник ведомства застрелил жительницу Миннеаполиса во время операции по поиску нелегальных мигрантов 7 января.

    Власти штата Миннесота, где находится Миннеаполис, потребовали от федерального правительства США прекратить развертывание сотрудников Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) после убийства женщины.

    Комментарии (4)
    13 января 2026, 14:22 • Новости дня
    МИД Китая прокомментировал новые пошлины США за торговлю с Ираном

    МИД КНР: Пекин защитит свои интересы при введении США пошлин на торговлю с Ираном

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пекин намерен защищать свои интересы в случае введения Соединенными Штатами новых пошлин на торговлю с Тегераном, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

    Мао Нин подчеркнула, что позиция Китая в вопросе пошлин остается неизменной, передает РИА «Новости».

    «Позиция Китая по вопросу пошлин очень ясная, мы всегда считали, что в тарифной войне нет победителей. Китай будет решительно защищать свои законные права и интересы», – отметила она.

    Напомним, Трамп объявил о 25-процентных санкциях против ведущих бизнес с Ираном.

    Нефть подорожала на фоне новых мер США против Ирана.

    Комментарии (0)
    13 января 2026, 18:44 • Новости дня
    Захарова осудила угрозы США нанести удары по Ирану

    Захарова: Угрозы США в адрес Ирана недопустимы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о недопустимости угроз, исходящих из Вашингтона в адрес Ирана.

    По словам Захаровой, подобные заявления о возможных новых военных ударах по территории Исламской республики вызывают серьезную обеспокоенность.

    «Категорически недопустимы раздающиеся из Вашингтона угрозы нанесения новых военных ударов по территории Исламской республики», – подчеркнула Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД. Она добавила, что любые попытки использовать инспирированные извне беспорядки как предлог для повторения военной агрессии против Ирана, подобной событиям июня 2025 года, могут привести к крайне негативным последствиям.

    Захарова отметила, что такие действия способны дестабилизировать обстановку на Ближнем и Среднем Востоке и угрожают международной безопасности в целом.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о готовности США разнести Иран «в пух и прах». Белый дом допустил применение военной силы против Ирана.

    Председатель иранского парламента заявил, что Иран готов жестко ответить на возможное нападение со стороны.

    Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал Трампа сосредоточиться на управлении собственной страной, а не вмешиваться во внутренние дела Ирана.

    Комментарии (2)
    13 января 2026, 23:17 • Новости дня
    WSJ: Саудовская Аравия предостерегла США от попытки смены власти в Иране

    Tекст: Антон Антонов

    Саудовская Аравия, Оман и Катар предупредили США о рисках в случае попытки сменить власть в Иране, пишет Wall Street Journal со ссылкой на чиновников в странах региона.

    По информации Wall Street Journal, эти государства опасаются, что попытка сменить власть в Иране приведет к дестабилизации нефтяных рынков и «в конечном счете навредит экономике США». Особое беспокойство у стран региона вызывают возможные последствия происходящего для их собственной безопасности и стабильности, передает РИА «Новости».

    «Саудовские чиновники заверили Тегеран, что не будут вмешиваться в потенциальный конфликт и не разрешат США использовать их воздушное пространство для ударов», – пишет Wall Street Journal.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, протесты в Иране, начавшиеся две недели назад с резкого падения курса местной валюты – риала, постепенно переросли в вооруженные столкновения с органами правопорядка. Белый дом допустил применение военной силы против Ирана.

    На ваш взгляд
    К чему приведут протесты в Иране?





    Результаты


    Комментарии (0)
    13 января 2026, 22:18 • Новости дня
    CBS заявил о гибели не менее 12 тыс. человек в результате протестов в Иране

    CBS: Источник в Иране заявил о гибели не менее 12 тыс. человек в ходе протестов

    Tекст: Антон Антонов

    Число погибших в результате протестов в Иране, по оценкам источников, может составлять от 12 тыс. до 20 тыс. человек, заявил американский телеканал CBS.

    Источник CBS в Иране ссылается на данные активистов, якобы собирающих информацию у медиков по всей стране. Указывается, что «по меньшей мере 12 тыс., а может и все 20 тыс. погибли», передает РИА «Новости».

    CBS подчеркивает, что подтвердить данные на фоне ограничений связи крайне сложно, подчеркивает телеканал.

    Оппозиционная телекомпания Iran International также заявила о примерно 12 тыс. погибших. Еще один источник в Вашингтоне, который поддерживает контакты в Иране, сообщил телеканалу, что речь может идти о 10-12 тыс. жертв, передает «Интерфакс».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, протесты в Иране, начавшиеся две недели назад с резкого падения курса местной валюты – риала, постепенно переросли в вооруженные столкновения с органами правопорядка. Президент США Дональд Трамп призвал союзников США срочно покинуть Иран. Белый дом допустил применение военной силы против Ирана.

    На ваш взгляд
    К чему приведут протесты в Иране?





    Результаты


    Комментарии (0)
    14 января 2026, 00:56 • Новости дня
    Трамп пообещал помощь протестующим в Иране
    Трамп пообещал помощь протестующим в Иране
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Помощь участникам протестов в Иране будет включать экономические меры, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

    «На подходе много помощи, причем в различных формах, включая экономическую», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Трамп в интервью CBS заявил, что не осведомлен о возможных планах казней протестующих. «Если они начнут вешать людей, вы увидите некоторые вещи, не знаю как вы мыслите, но, возможно, вы будете очень довольны», – сказал Трамп. В ответ на просьбу уточнить, что именно он имеет в виду, Трамп добавил, что действия США будут серьезными.

    Он также сообщил, что его конечная цель по отношению к Ирану – «победа». «Я люблю побеждать», – сказал Трамп.

    Трамп не стал отвечать на вопрос, будет ли он направлять ВС США в Иран, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Иране начались протесты после резкого падения курса риала. Протесты переросли в вооруженные столкновения с органами правопорядка. Трамп призвал союзников Вашингтона срочно покинуть территорию Ирана.

    На ваш взгляд
    К чему приведут протесты в Иране?





    Результаты


    Комментарии (0)
    14 января 2026, 00:10 • Новости дня
    Wall Street Journal: Белый дом счел вероятной атаку на Иран

    Tекст: Антон Антонов

    Американские власти считают, что атака США на Иран «cкорее вероятна, чем нет», пишет Wall Street Journal.

    При этом Wall Street Journal ссылается на слова чиновников в арабских странах Персидского залива, передает РИА «Новости».

    Издание отмечает, что представители администрации США не уточнили, о каком типе военной операции идет речь. «Но заявили, что атака cкорее вероятна, чем нет», – сообщает издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Саудовская Аравия, Оман и Катар, по данным Wall Street Journal, предупредили США о рисках попытки смены власти в Иране. В Иране начались протесты из-за падения курса риала. Протесты переросли в вооруженные столкновения с органами правопорядка.

    На ваш взгляд
    К чему приведут протесты в Иране?





    Результаты


    Комментарии (0)
    13 января 2026, 12:56 • Новости дня
    «Росзарубежнефть» заявила о намерении развивать нефтяные активы в Венесуэле

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская компания «Росзарубежнефть» подтвердила намерение продолжать развитие нефтяных проектов на территории Венесуэлы, акцентируя внимание на защите инвестиций и сотрудничестве с международными партнерами.

    Компания «Росзарубежнефть» продолжит неукоснительно выполнять взятые на себя обязательства в Венесуэле, передает ТАСС.

    В заявлении отмечается, что особое внимание будет уделяться устойчивому развитию совместных нефтедобывающих проектов, инфраструктуры и эффективному реагированию на возникающие вызовы.

    В компании заявили: «Компания продолжит неукоснительно выполнять принятые на себя обязательства в тесной координации со своими международными партнерами, уделяя приоритетное внимание устойчивому развитию совместных нефтедобывающих проектов, инфраструктуры и эффективному реагированию на возникающие вызовы».

    Также особо отмечается, что все проекты будут реализовываться на принципах равноправия, взаимного уважения собственности и защиты инвестиций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон намерен и дальше задерживать все танкеры, покидающие Венесуэлу без соответствующего разрешения.

    Президент США Дональд Трамп заявил о намерении разрешить продажу американской нефти России и Китаю.

    Американские военные задержали танкер «Маринера» и начали разгружать его нефть.

    Комментарии (0)
    Главное
    ЕС задумался о спецпредставителе для переговоров с Россией по Украине
    NYT сравнила протесты в США и Иране
    Politico: Европа может упустить редкоземельные ресурсы Гренландии
    Грузия назвала «очень печальной» готовность Санду объединить Молдавию с Румынией
    В Индии резко выросло число нападений на христиан
    «Роскосмос» сообщил о готовности двигателя «Союз-5» к летным испытаниям
    Долину не уведомили о дате принудительного выселения из квартиры