    14 января 2026, 10:20 • Новости дня

    Комитет Госдумы поддержал маркировку некоторых домашних животных

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Думский комитет по экологии одобрил законопроекты о маркировке и разведении домашних животных, предусматривающие новые правила учета и контроля.

    Законопроект предусматривает маркировку животных с помощью ошейников, бирок или микрочипов для повышения эффективности поиска пропавших животных и отслеживания случаев отказа от них на улице, передает РИА «Новости».

    Владельцы смогут выбирать тип средства маркирования в соответствии с ветеринарными правилами, утвержденными федеральным органом. Правительство получит право утверждать перечень видов животных, для которых установлен учет и маркировка, а также порядок учета и требования к доступу к государственной информационной системе в области ветеринарии.

    Также комитет поддержал законопроект об установлении требований к разведению домашних животных. Законопроект вводит требования к разведению животных для сохранения и улучшения пород, а также получения новых пород.

    Правительство сможет утверждать перечень животных, отчуждение которых возможно только при наличии документов о происхождении, а учет заводчиков будет вестись единой некоммерческой организацией.

    В инициативе также содержатся определения ключевых понятий, связанных с разведением животных, и отмечается отсутствие действующего регулирования в этой сфере.

    В декабре в Госдуме предложили регламентировать деятельность по разведению домашних животных, регулирование сферы планируется ввести для защиты животных, обеспечения гуманного и ответственного обращения с ними.

    13 января 2026, 13:24 • Новости дня
    Онищенко указал вероятную причину гибели девяти младенцев в роддоме Новокузнецка

    Онищенко: Младенцы в роддоме Новокузнецка, вероятнее всего, умерли из-за стафилококковой инфекции

    Онищенко указал вероятную причину гибели девяти младенцев в роддоме Новокузнецка
    @ sledcom_press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Скорее всего причиной смерти сразу девяти младенцев в Новокузнецком роддоме стала стафилококковая инфекция, распространившаяся из-за нехватки персонала в праздники и несвоевременного закрытия заведения «на мойку», сказал газете ВЗГЛЯД эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.

    За новогодние праздники в родильном доме Новокузнецка погибли девять младенцев. Данную информацию подтвердил министр здравоохранения Кемеровской области Андрей Тарасов, отметив, что ведомственная комиссия региона уже оценила ситуацию. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам, а также по статье о халатности.

    «Девять младенцев от гриппа и ОРВИ не могли умереть. Сообщения о заболевании медперсонала сезонными болезнями скорее отговорка, сказанная, чтобы перевести стрелку на непреодолимые обстоятельства. Гриппом все болеют, и за десятки лет работы я не знаю ни одной ситуации, когда от него одномоментно в родильном доме умерли дети, тем более столько», – говорит Онищенко.

    Скорее всего, предполагает собеседник, речь идет об ахиллесовой пяте всех родильных домов, когда в результате нарушения режима своевременного закрытия роддома «на мойку» происходит смерть детей из-за распространения бактериальной инфекции, вероятнее всего стафилококковой.

    «Чтобы подобного не происходило, в России существуют строжайшие санитарные требования. Это не просто мытые полы и чистые стены, но и контроль за состоянием здоровья медперсонала, у которого могут быть элементарно кариозные зубы, в которых скапливаются вредоносные микробы, вызывающие гнойно-септические заболевания у новорожденных детей, в связи с чем младенцы сгорают буквально в считанные дни или даже часы», – делится эпидемиолог.

    Он рассказывает, что бич данного заболевания в советских родильных домах был в 1980-е годы, после чего санитарные нормы существенно ужесточили. Более того, с массовой гибелью детей в родильных домах из-за данной инфекции регулярно сталкивались и в других странах. По словам академика РАН, стафилококковая инфекция – главная опасность подобных заведений во всем мире.

    «Скорее всего, поспособствовало усугублению ситуации еще и то, что были праздничные дни. Все-таки в такое время работает только дежурный персонал. Возможно, если бы более энергично начали, то кого-то из младенцев могли бы и спасти», – заключил Онищенко.

    Ранее сообщалось, что новокузнецкий роддом временно закрыли по санитарно-эпидемиологическим показаниям из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией у медперсонала. Глава Минздрава Михаил Мурашко поручил направить в Новокузнецк специалистов НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова и Санкт-Петербургского педиатрического университета.

    13 января 2026, 18:23 • Новости дня
    Российские международные резервы установили новый исторический рекорд

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Объем международных резервов России увеличился до максимального уровня за всю историю, достигнув 763,9 млрд долларов к концу декабря, сообщил Центробанк.

    Международные резервы России достигли нового исторического максимума – 763,9 млрд долларов, сообщает РИА «Новости». Об этом заявил Центробанк, уточнив, что на конец 26 декабря 2025 года показатель вырос за неделю на 11,3 млрд долларов, или на 1,5%, в основном благодаря положительной переоценке.

    Неделей ранее, по состоянию на 19 декабря, объем резервов составлял 752,6 млрд долларов. За позапрошлый год российские международные резервы увеличились на 1,8% и на 1 января 2025 года составляли 609,1 млрд долларов.

    В структуру международных резервов входят монетарное золото, специальные права заимствования, резервная позиция в МВФ, а также средства в иностранной валюте. Все эти активы находятся в распоряжении Центробанка и правительства, что позволяет обеспечивать финансовую стабильность страны.

    В период с 21 по 28 ноября международные резервы выросли на 0,6% и достигли 733,4 млрд долларов

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    13 января 2026, 20:56 • Новости дня
    Казахстан начал расследование инцидента с самолетом «Победы»

    Казахстан начал расследование опасного сближения самолетов «Победы» и Uzbekistan Airways

    Казахстан начал расследование инцидента с самолетом «Победы»
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Казахстане будет создана комиссия по расследованию инцидента с опасным сближением самолетов авиакомпаний «Победа» и Uzbekistan Airways в небе над Шымкентом.

    Министерство транспорта страны уточнило, что расследование продлится не дольше трех месяцев, если не потребуется дополнительных исследований, передает РИА «Новости».

    Инцидент произошел 10 января в 05.42 по местному времени, когда оба борта находились в зоне ответственности регионального диспетчерского центра Шымкента. Тогда экипажи лайнеров получили сигнал системы TCAS о критическом сближении и оперативно предприняли необходимые действия для предотвращения столкновения.

    Уточняется, что самолет «Победы» выполнял рейс по маршруту Внуково – Самарканд, а лайнер Uzbekistan Airways следовал по маршруту Термез – Москва.

    В декабре самолет, летевший из Москвы в Новокузнецк, был вынужден вернуться в аэропорт из-за неадекватных действий пассажирки из бизнес-класса.

    13 января 2026, 19:22 • Новости дня
    Генсек НАТО сменил цель Киева с победы на выживание
    Генсек НАТО сменил цель Киева с победы на выживание
    @ Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    После применения российского комплекса «Орешник» генеральный секретарь НАТО Марк Рютте впервые обозначил для Киева цель не победить, а выжить.

    Генсек НАТО Марк Рютте после недавнего удара российским комплексом «Орешник» изменил формулировку цели для Киева, передает РИА «Новости».

    Ранее он неизменно подчеркивал, что Украина должна победить в конфликте. На форуме во вторник Рютте заявил: «Мы это делаем, потому что ваша борьба – это наша борьба, вы… вы должны выжить в этой войне».

    Модератор уточнил у Рютте, означает ли это смену цели с победы на выживание. Генсек ушел от прямого ответа, подчеркнув, что задача Запада – «привести Украину сильной за стол переговоров». До этого в своих публичных заявлениях он не использовал подобных формулировок относительно Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России нанесли удар по Львовскому государственному авиационно-ремонтному заводу с применением комплекса «Орешник».

    Генсек НАТО связал этот удар с попыткой ослабить военную помощь Киева.

    Корреспондент Die Welt назвал удар «Орешником» намеком европейцам из-за их планов разместить войска на Украине.

    13 января 2026, 13:18 • Новости дня
    Экономист назвал последствия просрочки Украиной платежа МВФ

    Экономист Лизан: Просрочка платежа МВФ – далеко не первая заявка Украины на дефолт

    Экономист назвал последствия просрочки Украиной платежа МВФ
    @ REUTERS/Yuri Gripas

    Tекст: Анастасия Куликова

    Поддержка Киева стала для Запада вопросом политической целесообразности. В связи с этим просрочка Украиной платежа МВФ останется без серьезных последствий для страны. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал экономист Иван Лизан. Напомним, украинская сторона на утро 13 января просрочила платеж в 170 млн долларов в счет погашения кредита перед МВФ.

    «Нынешняя просрочка платежа по долгам МВФ – далеко не первая заявка Украины на дефолт», – отметил экономист Иван Лизан. Собеседник напомнил, в частности, о событиях июня 2025 года. Тогда украинское руководство отказалось выплачивать кредиторам 665 млн долларов по ВВП-варрантам. Они были предложены инвесторам в качестве «компенсации» при вынужденной реструктуризации внешнего госдолга еще в 2015 году.

    Речь о государственных ценных бумагах, выплата по которым зависит от роста экономики: при превышении установленного уровня держатели получают дополнительные суммы. Это условие сработало в 2023 году. Киевская власть пыталась оспорить необходимость выплат по этим бумагам, ссылаясь на то, что ВВП страны не вырос, а упал. Тогда международное агентство S&P Global Ratings признало Украину страной с частичным дефолтом, указал Лизан.

    «Как это сказалось на украинском руководстве? Никак. Я думаю, сейчас будет аналогичная история. Да, кредитор – МВФ – крупнее. Но Киев тесно общается с миссией организации, роняет курс гривны для того, чтобы эффективнее использовать внешнюю помощь, на чем настаивает фонд. Поэтому офис Владимира Зеленского попросит МВФ войти в положение: как говорится, понять и простить», – рассуждает эксперт.

    На этом фоне он упомянул нагнетание ситуации западными политиками в 2022 году, когда Россия не смогла выплатить долги по гособлигациям в иностранной валюте, потому что страну отключили от мировой финансовой системы. «Громогласно говорили о дефолте по долгам – шума-то было. В случае с Украиной мы такого не наблюдаем. Это вопрос не чистой экономики, а политической целесообразности. Пока на Западе исходят преимущественно из того, что Киев надо поддерживать – другое дело: зачем и как долго?», – отметил собеседник.

    «Так, США хотят «состричь» с этой «паршивой овцы» хоть «клок шерсти», а европейские лидеры оказывают помощь, потому что в противном случае им придется признать свои ошибки и геополитическое поражение. Пока же евробюрократы поднимают свой аппаратный вес: борьба против «страшной России» дает им дополнительные ресурсы и полномочия внутри Европейского союза», – пояснил Лизан.

    Он напомнил, что Брюссель уже обещал выдать Киеву новый кредит. По оценкам экономиста, ситуация с финансами на Украине «плохая, но не катастрофическая». «Киевские власти станут сокращать издержки. В стране все продолжит дорожать, повысят тарифы с поправкой на то, что у украинцев не будет ни нормального тепла, ни света, ни связи», – прогнозирует аналитик. Впрочем, ожидать на этом фоне протестного движения не стоит.  

    «Например, у некоторых киевлян трубы в системе централизованного отопления уже разморозило. В квартирах 9-12 градусов тепла. Люди заняты выживанием. Ни на какие протестные акции они не выйдут еще и потому, что СБУ применит репрессии. Протестное голосование местных жителей – это выезд за границу», – заключил Лизан.

    Ранее СМИ выяснили, что Киев просрочил многомиллионную выплату Международному валютному фонду. Это следует из платежного графика МВФ, передает РИА «Новости». Срок платежа истек в 00.00 понедельника по времени Вашингтона (08.00 мск).

    Украина должна была погасить часть задолженности в размере 125 737 500 специальных прав заимствования (SDR), что эквивалентно примерно 171,9 млн долларов по курсу на 12 января. Речь идет о возврате средств, предоставленных через кредитный механизм МВФ, финансируемый за счет ресурсов стран – участниц фонда.

    По состоянию на утро вторника подтверждения о поступлении средств в календаре МВФ нет. Следующий платеж Украины по кредитам фонда запланирован на 24 февраля в размере 62,5 млн SDR. В феврале – апреле Киеву предстоит еще несколько крупных выплат.

    Украинский премьер Юлия Свириденко 3 января сообщила, что стране для восстановления и экономического роста на ближайшие десять лет нужно 800 млрд долларов. По ее словам, получить эти деньги Киев рассчитывает через гранты, займы и частные инвестиции.

    Как напоминает РБК, в конце ноября Украина и Международный валютный фонд договорились о новой двухлетней программе расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF) объемом около 8,2 млрд долларов. Она предусматривает комплекс мер бюджетной и денежно-кредитной политики, направленных на восстановление устойчивого уровня госдолга, усиление антикоррупционных механизмов, сообщал глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей.

    По оценке фонда, общая нехватка финансирования в украинском бюджете в 2026 – 2029 годах может составить порядка 136,5 млрд долларов. В 2026 – 2027 годах Украина столкнется с остаточным дефицитом финансирования в размере около 63 млрд долларов. Ранее агентство Bloomberg писало, что МВФ требует от Киева девальвировать гривну, чтобы улучшить финансовое положение страны за счет увеличения доходов бюджета, номинированных в местной валюте.

    13 января 2026, 16:56 • Новости дня
    Обнародованы планы Китая построить 208 секретных помещений под посольством в Лондоне

    The Telegraph: Секретная комната посольства КНР в Лондоне окажется в метре от британских кабелей связи

    Обнародованы планы Китая построить 208 секретных помещений под посольством в Лондоне
    @ PA Images/Reuters

    Под новым китайским «суперпосольством» в Лондоне планируется строительство скрытого подземного помещения, расположенного в непосредственной близости от важнейших волоконно-оптических кабелей, по которым передаются конфиденциальные финансовые данные Великобритании.

    Как сообщает газета The Telegraph, получившая доступ к проектным документам, речь идет о масштабном дипломатическом комплексе площадью около 22 тыс. кв. метров, который Китай намерен возвести на месте бывшего Королевского монетного двора в центре Лондона. Всего под зданием запроектировано 208 подземных помещений, однако особое внимание журналистов привлек один скрытый зал, расположенный всего в метре от кабелей, обслуживающих Сити и крупные дата-центры столицы.

    Согласно планам, в этом подземном помещении предусмотрены системы отвода горячего воздуха, что может указывать на размещение энергоемкого оборудования, в том числе вычислительных систем. Кроме того, проект предполагает снос и последующее восстановление внешней стены подвала прямо рядом с кабельной трассой, что, по мнению экспертов, теоретически создает возможность доступа к линиям связи.

    Эти кабели принадлежат таким компаниям, как BT Openreach, Colt Technologies и Verizon Business. Они обеспечивают передачу данных между дата-центрами Лондона и являются частью инфраструктуры London Internet Exchange – одного из крупнейших интернет-узлов в мире. По ним проходят банковские транзакции, корпоративные данные, электронная почта и сообщения миллионов пользователей.

    Раскрытие планов вызвало новую волну обеспокоенности в британском политическом истеблишменте. Теневой министр по вопросам национальной безопасности Алисия Кернс заявила, что одобрение проекта фактически создаст для Китая «плацдарм экономической войны в самом сердце критической инфраструктуры Великобритании». По ее словам, близость скрытых помещений к кабелям несет очевидные риски для национальной безопасности.

    Опасения разделяют и эксперты. Профессор Университета Суррея Алан Вудворд отметил, что подобные подземные объекты могут использоваться как для легитимных нужд защищенной связи, так и для гораздо более широкого спектра разведывательных задач. Он подчеркнул, что история знает немало примеров перехвата кабельного трафика различными государствами.

    Несмотря на скандал, ожидается, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер может одобрить проект до своего визита в Китай, где он должен встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. Ранее проект уже вызывал споры: при предыдущем правительстве документы были сильно отредактированы «по соображениям безопасности», что привело к задержке согласований.

    В британском правительстве заявляют, что все вопросы национальной безопасности учтены, а к процессу привлечены профильные службы. Китайская сторона от комментариев отказалась. В BT Openreach в свою очередь подчеркнули, что инфраструктура компании защищена, а безопасность обеспечивается в координации с государством.

    Ранее газета ВЗГЛЯД представила декабрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств», в котором Британия и Германия делят первое место с рекордными 95 баллами.

    13 января 2026, 17:38 • Новости дня
    Суд Подмосковья оштрафовал комика Гудкова за пародию на песню Шамана
    Суд Подмосковья оштрафовал комика Гудкова за пародию на песню Шамана
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Комик Александр Гудков получил штраф в 11 тыс. рублей за публикацию клипа на песню «Я русский» с измененным текстом певца Ярослава Дронова (Шаман). Суд усмотрел в этом произведении унижение достоинства по признакам происхождения.

    Красногорский городской суд оштрафовал комика Александра Гудкова на 11 тыс. рублей за разжигание ненависти в клипе «Я узкий», сообщает ТАСС. Объединенная пресс-служба судов Московской области уточнила, что речь идет о публикации Гудкова в социальной сети «ВКонтакте», где он разместил видеозапись с измененным текстом песни «Я русский» Shaman.

    В суде заявили: «Суд признал Гудкова А.В. виновным по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 11 000 рублей». В пресс-службе отметили, что информационный материал был доступен для просмотра всем пользователям сети.

    Суд пришел к выводу, что в видеозаписи содержались публичные действия, направленные на унижение достоинства по признакам происхождения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, комик Александр Гудков отказался от исполнения песни «Я узкий» на корпоративах.

    13 января 2026, 18:59 • Новости дня
    МИД дал совет находящимся в Иране россиянам

    Захарова рекомендовала российским гражданам соблюдать осторожность в Иране

    МИД дал совет находящимся в Иране россиянам
    @ Stringer/WANA/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила гражданам о необходимости быть внимательными и выполнять требования местных властей во время пребывания в Иране.

    Россиян, находящихся в Иране, призывают соблюдать меры предосторожности, сообщает ТАСС. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что ведомство поддерживает связь с загранучреждениями в Иране, которые работают в обычном режиме и взаимодействуют с российскими гражданами.

    «Рекомендуем им соблюдать разумные меры предосторожности: воздерживаться от посещения мест массового скопления людей и осуществления фото- и видеосъемки, неукоснительно выполнять требования правоохранительных органов и специальных служб», – подчеркнула Захарова.

    МИД России подчеркивает важность соблюдения этих рекомендаций из-за текущей обстановки в стране. Российские представительства продолжают оказывать необходимую помощь и информировать граждан по всем возникающим вопросам.

    13 января 2026, 18:30 • Новости дня
    Трамп призвал иранцев захватывать госучреждения
    Трамп призвал иранцев захватывать госучреждения
    @ Stringer/WANA/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил о приостановке всех контактов с официальными лицами Ирана до тех пор, пока не прекратится силовое подавление протестов.

    В своем обращении в социальной сети Truth Social Трамп призвал иранцев продолжать протестные действия и захватывать государственные учреждения, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что все встречи с представителями Ирана «отменены до полного прекращения убийств и насилия против протестующих». «Помощь уже в пути. Сделаем Иран снова великим», – добавил Трамп.

    Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил о попытках США и Израиля дестабилизировать Иран.

    Сообщалось, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и Аракчи провели обсуждение на фоне угроз Трампа применить военную силу против Тегерана.

    13 января 2026, 18:17 • Новости дня
    Пациентки заявили о врачебных ошибках и смертях в роддоме Новокузнецка
    Пациентки заявили о врачебных ошибках и смертях в роддоме Новокузнецка
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Инвалидность и смерти младенцев в роддоме Новокузнецка часто объясняли наличием инфекций у новорожденных, рассказала Анастасия Голикова, в 2022 году родившая в этом учреждении ребенка с инвалидностью.

    Она отметила, что все случаи последствий для здоровья детей врачи списывали на внутриутробные инфекции, заявляя, что медики действовали правильно и не могли изменить ситуацию, передает ТАСС.

    По словам Голиковой, она поступила в роддом при нормальной беременности, но ребенок родился без признаков жизни и после реанимации остался инвалидом. Женщина заявила, что врачи не признали начало родов ночью и осмотрели ее только утром, а при слабых схватках и узком тазе экстренных мер не приняли. «То есть мучили в прямом смысле, потому что давили на живот, орали, говорили, что я сейчас рожу инвалида, что я ни на что не способна... Вместо помощи я просто была в каком-то аду», – рассказала Голикова.

    Бывшие пациентки в соцсетях также рассказывают о халатности и ошибочных диагнозах в этом роддоме. Анна Федякина во «ВКонтакте» сообщила, что в 2024 году ее сына чуть не потеряли из-за того, что после родов не взяли анализ крови, а при выписке не выявили нехватку жизненно важных микроэлементов. Еще одна женщина вспоминала, как санитарка ошибочно заявила о «мертвом плоде», хотя в итоге она родила здорового ребенка уже в другой больнице.

    Пациентки сообщают, что в роддоме отмечались недостаточное внимание к новорожденным, попытки администрации препятствовать публикациям жалоб и давление на рожениц. Жительница Новокузнецка Алина рассказала «Аргументам и фактам», что врачи едва не пропустили у ее ребенка критически низкий гемоглобин, анализы взяли только по ее просьбе. Она также пожаловалась на отказ персонала предоставить смесь для кормления ребенка без специальной справки, а также на хамство и отсутствие поддержки от медсестер и акушерок.

    По словам Алины, в роддоме были случаи, когда новорожденным при родах ломали ключицы, а отношение в послеродовом отделении и операционной оставляло желать лучшего. При этом она отметила, что в реанимации медики профессионально спасали даже самых тяжелых детей.

    Напомним, по данным СК России, в роддоме Новокузнецка умерли девять новорожденных.

    Эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с газетой ВЗГЛЯД предположил, что младенцы в роддоме Новокузнецка, вероятнее всего, умерли из-за стафилококковой инфекции.

    Глава Кузбасса Илья Середюк сообщил, что родильные дома и перинатальные центры региона пройдут комплексную проверку после трагедии.

    13 января 2026, 14:51 • Новости дня
    МОК отказался вводить санкции против спортсменов США после операции в Венесуэле
    МОК отказался вводить санкции против спортсменов США после операции в Венесуэле
    @ Abbie Parr/AP/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Международный олимпийский комитет объяснил отказ от санкций против американских спортсменов необходимостью сохранять олимпийский нейтралитет вне зависимости от политических событий.

    Международный олимпийский комитет не планирует вводить ограничения для спортсменов из США после недавнего удара армии страны по Венесуэле, передает РИА «Новости».

    Пресс-служба МОК подчеркнула, что организация руководствуется принципом невмешательства в политику и обязана обеспечивать участие атлетов в Олимпиаде вне зависимости от их гражданства.

    В заявлении отмечается, что спорт должен оставаться объединяющей силой, несмотря на мировые конфликты, а олимпийское движение опирается на универсальные ценности.

    «Способность объединять спортсменов, независимо от того, откуда они родом, является фундаментальной для будущего спортивной системы, основанной на ценностях, и по-настоящему глобального спорта, который может давать надежду миру», – говорится в письме организации.

    Удар США по Венесуэле был нанесён 3 января. В результате президент Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были задержаны и вывезены в Нью-Йорк.

    Дональд Трамп заявил, что они предстанут перед судом по обвинениям в «наркотерроризме» и угрозе для США.

    На заседании в Нью-Йорке Мадуро и его супруга отвергли все обвинения. Россия, Китай и КНДР осудили действия США и потребовали освобождения Мадуро.

    Следующие Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

    По решению главы МОК Кирсти Ковентри, российские спортсмены смогут выступать только в нейтральном статусе, даже если к началу Игр спецоперация на Украине завершится. На соревнования также пригоашены российские фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян, ски-альпинист Никита Филиппов, а также шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова, которые приняли приглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный олимпийский комитет подтвердил, что российские шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова успешно прошли все необходимые проверки и получили приглашения на участие в Олимпийских играх.

    Украинский спортсмен заявил местному изданию о давлении со стороны МОК на федерацию санного спорта ради допуска российских участников.

    Международный олимпийский комитет подчеркнул, что российский флаг на зимней Олимпиаде 2026 года запрещен после его появления на «Тур де Ски».

    14 января 2026, 07:10 • Новости дня
    NZZ: Зима стала союзником армии России и поставила ВСУ в тяжелое положение
    NZZ: Зима стала союзником армии России и поставила ВСУ в тяжелое положение
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Удары российских военных по украинской военной инфраструктуре вызвали серьезные трудности для киевского режима и усилили недовольство украинцев правительством, пишет швейцарское издание Neue Zurcher Zeitung.

    Последние атаки Вооруженных сил России по инфраструктуре киевского режима привели к самой сложной ситуации для Украины с начала спецоперации, говорится в материале Neue Zurcher Zeitung, передает РИА «Новости».

    «Можно откровенно говорить о самой сложной ситуации с начала войны (для Украины – прим. ВЗГЛЯД). Зима – исторический союзник русской армии», – отмечается в публикации.

    Удары ВС России затруднили проведение восстановительных работ, а украинские власти предпочли игнорировать возникшие проблемы, что привело к недовольству среди граждан.

    В статье также говорится, что особое недоверие испытывают к украинскому правительству, поскольку оно не демонстрирует прозрачности относительно реальных масштабов возникших трудностей.

    Ранее сообщалось, что украинские подразделения начали бежать с занимаемых позиций под натиском российской армии в районе Старицы на Харьковском направлении.

    13 января 2026, 14:35 • Новости дня
    Украинская писательница призвала русскоязычных на Украине «закрыть рты»

    Украинская писательница Ницой призвала русскоязычных на Украине «закрыть рты»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская детская писательница Лариса Ницой выступила с резкой критикой в адрес русскоязычного населения страны, заявив, что этим людям следует «заткнуть свой рот» и прекратить использовать русский язык.

    Свое заявление она сделала в видеообращении, опубликованном на YouTube-канале «Говорит великий Львов», передает ТАСС.

    «Украинские московиты, пусть заткнут свой рот. Пусть боятся открывать свои московские пасти тут, на Украине. Потому что это не просто демократия, это не просто «разговариваю, как хочу», – сказала Ницой.

    Писательница также призвала к тому, чтобы русскоязычных украинцев «преследовали, наказывали и не давали возможности открывать рот». Ницой считает использование русского языка на Украине «антигосударственным действием».

    Ранее СБУ завела дело на певших по-русски девушек из Киева.

    Напомним, Верховная рада Украины разрабатывает законопроект о дальнейшем ужесточении ограничений на использование русского языка.

    13 января 2026, 14:42 • Новости дня
    Раскрыта маскировка военных самолетов США для ударов у берегов Латинской Америки

    WP: США маскировали самолеты для ударов по лодкам у берегов Латинской Америки

    Раскрыта маскировка военных самолетов США для ударов у берегов Латинской Америки
    @ Sra Nicholas Rupiper/U.S. Air Force/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американские военные самолеты были замаскированы под гражданские при нанесении ударов по лодкам у берегов Латинской Америки, сообщила газета The Washington Post (WP).

    По данным The Washington Post, США как минимум один раз маскировали военные самолеты под гражданские для нанесения ударов по лодкам предполагаемых наркоторговцев, передает ТАСС.

    По данным издания, первый такой случай произошел 2 сентября 2025 года, когда военный самолет, замаскированный под гражданский, атаковал лодку возле берегов Латинской Америки. Оружие на борту этого воздушного судна находилось внутри фюзеляжа и было применено только при непосредственном приближении к цели.

    The Washington Post отмечает, что такие действия вызвали споры внутри Пентагона, поскольку их можно было квалифицировать как военное преступление. С сентября 2025 года, по информации газеты, США нанесли почти три десятка ударов по катерам предполагаемых наркоторговцев в районах Венесуэлы и других государств Латинской Америки. В результате атак погибли более 100 человек.

    После одной из подобных операций президент Колумбии Густаво Петро заявил, что среди погибших оказался колумбийский рыбак, а не торговец наркотиками.

    Ранее президент США Дональд Трамп назвал честью для себя уничтожение американскими военными подлодки с наркотиками в Карибском море.

    Двое выживших после удара по подлодке будут отправлены в Эквадор и Колумбию.

    Президент Колумбии Густаво Петро потребовал от властей США официального ответа после нападения на рыбацкую лодку.

    14 января 2026, 01:49 • Новости дня
    Полки с хлебом и водой опустели в магазинах Киева и Киевской области
    Полки с хлебом и водой опустели в магазинах Киева и Киевской области
    @ Zamir Usmanov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Массовая скупка хлеба и питьевой воды в Киеве и Киевской области Украины произошла на фоне опасений, связанных с длительным отключением электричества, сообщают украинские СМИ.

    На распространенных в соцсетях фотографиях и видео видно, что полки магазинов, где обычно размещался хлеб, полностью опустели, передает ТАСС.

    Причиной ажиотажа стало решение ряда торговых сетей закрыть часть магазинов из-за перебоев с подачей электроэнергии.

    Ряд украинских СМИ заявил, что в городе уже наблюдается дефицит хлеба. После этого в соцсетях распространяются видео с пустыми полками, на которых раньше стояла бутилированная вода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Киева испытывают большие проблемы с энергоснабжением с начала года. В украинской столице, по словам корреспондента телеканала Die Welt Кристофа Ваннера, сложилась катастрофическая ситуация в сфере энергетики. Супермаркеты крупнейших торговых сетей начали закрываться в Киеве после перебоев с электроснабжением.

