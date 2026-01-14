В Росархиве сообщили о рассекречивании всех дореволюционных документов

Глава Росархива Артизов: Все архивы дореволюционной эпохи рассекречены

Tекст: Дарья Григоренко

Он подчеркнул, что архивы, относящиеся к временам гражданской войны и советской власти, также постепенно становятся доступными для изучения, передает РИА «Новости».

«Если обратиться к документам дореволюционной эпохи, до 1917 года, – у нас вообще секретных документов нет. Что было секретами, и большими, сейчас стало известно. Всё тайное рано или поздно становится явным», – отметил Артизов. В качестве примера он привёл историю с завещанием императора Александра I: документ был засекречен, о нём знали лишь немногие, однако теперь он доступен исследователям.

Артизов напомнил, что император Александр I, не имея законных детей, собирался передать трон брату Константину, который отказался, а в результате тайное завещание сделало императором Николая I. Это привело к событиям, известным как восстание декабристов. По его словам, документ был настолько засекречен, что о нем знали лишь единицы, включая митрополита Московского и мать Александра I, однако сам Николай узнал о своем праве на трон только после смерти брата.

Сейчас подлинник этого завещания хранится в Росархиве и уже был представлен на выставке «Сто раритетов российской государственности». Он добавил, что все ранее секретные бумаги, связанные с императорской династией, также открыты для исследователей.

Постепенно открываются документы времен гражданской войны и советской власти, подчеркнул Артизов. По его словам, секретная историческая часть архивов с каждым годом уменьшается. В архивы поступают и новые материалы 1990-х и 2000-х годов, часть которых пока остается закрытой, однако в будущем их также планируют рассекретить.

Глава Росархива уточнил, что существует специальный пятилетний план рассекречивания документов, который утверждается межведомственной комиссией по защите государственной тайны. Ежегодно рассекречиваются тысячи дел из разных областей, этот процесс идет регулярно.

6 дкабря ФСБ рассекретила архивные документы о военных преступлениях фашистских захватчиков во времена Великой Отечественной войны в Красноармейске в ДНР.

Ранее к 80-летию Победы ФСБ обнародовала рассекреченные документы вермахта, в которых особое внимание уделялось плану полного уничтожения Сталинграда летом 1942 года.