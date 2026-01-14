  • Новость часаРоссийские войска освободили Комаровку в Сумской области
    14 января 2026, 08:16 • Новости дня

    Израиль и ряд арабских стран попросили США не наносить удары по Ирану

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальные представители Израиля и ряда неназванных арабских государств обратились к США с просьбой пока не наносить удары по Ирану, сообщили СМИ.

    Как пишет телеканал NBC со ссылкой на свои источники, эти государства считают, что Иран сейчас недостаточно ослаблен, и удары США не приведут к смене власти в Исламской республике, передает ТАСС.

    Представители предложили администрации Дональда Трампа воздержаться от масштабных военных действий до тех пор, пока ситуация внутри Ирана не обострится еще сильнее. Они убеждены, что только в условиях максимального внутреннего напряжения можно ожидать ощутимого эффекта от военного давления.

    В Белом доме во вторник прошло заседание Совета национальной безопасности под председательством вице-президента Джей Ди Вэнса, где для Трампа подготовили различные варианты действий по Ирану. Как сообщает портал Axios, после возвращения из Детройта Дональд Трамп также принял участие в обсуждении ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани направил генсеку ООН Антониу Гутерришу и председателю Совбеза Абукару Дахиру Осману письмо, в котором потребовал пресечь подрывную деятельность США и Израиля.

    Ранее сообщалось, что американские власти считают, что атака США на Иран «cкорее вероятна, чем нет».

    Напомним, массовые протесты в Иране начались две недели назад из-за резкого падения курса риала. Со временем протесты переросли в вооруженные столкновения с полицией.

    13 января 2026, 18:59 • Новости дня
    МИД дал совет находящимся в Иране россиянам

    Захарова рекомендовала российским гражданам соблюдать осторожность в Иране

    МИД дал совет находящимся в Иране россиянам
    @ Stringer/WANA/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила гражданам о необходимости быть внимательными и выполнять требования местных властей во время пребывания в Иране.

    Россиян, находящихся в Иране, призывают соблюдать меры предосторожности, сообщает ТАСС. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что ведомство поддерживает связь с загранучреждениями в Иране, которые работают в обычном режиме и взаимодействуют с российскими гражданами.

    «Рекомендуем им соблюдать разумные меры предосторожности: воздерживаться от посещения мест массового скопления людей и осуществления фото- и видеосъемки, неукоснительно выполнять требования правоохранительных органов и специальных служб», – подчеркнула Захарова.

    МИД России подчеркивает важность соблюдения этих рекомендаций из-за текущей обстановки в стране. Российские представительства продолжают оказывать необходимую помощь и информировать граждан по всем возникающим вопросам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в провинции Керманшах на западе Ирана задержали двух участников беспорядков, у которых нашли оружие и боеприпасы. Глава иранского МИД Аббас Аракчи заявлял, что Вашингтон и Тель-Авив стремятся дестабилизировать ситуацию в Иране для достижения целей, которых не смогли достичь военным путем.

    13 января 2026, 18:30 • Новости дня
    Трамп призвал иранцев захватывать госучреждения
    Трамп призвал иранцев захватывать госучреждения
    @ Stringer/WANA/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил о приостановке всех контактов с официальными лицами Ирана до тех пор, пока не прекратится силовое подавление протестов.

    В своем обращении в социальной сети Truth Social Трамп призвал иранцев продолжать протестные действия и захватывать государственные учреждения, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что все встречи с представителями Ирана «отменены до полного прекращения убийств и насилия против протестующих». «Помощь уже в пути. Сделаем Иран снова великим», – добавил Трамп.

    Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил о попытках США и Израиля дестабилизировать Иран.

    Сообщалось, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и Аракчи провели обсуждение на фоне угроз Трампа применить военную силу против Тегерана.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    13 января 2026, 21:48 • Новости дня
    Трамп призвал союзников США покинуть Иран
    Трамп призвал союзников США покинуть Иран
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Gloal Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп обратился к союзникам США с призывом срочно покинуть территорию Ирана.

    Об этом сообщает РИА «Новости».

    Ранее Трамп призвал иранцев захватывать госучреждения.

    До этого он заявил о готовности США разнести Иран «в пух и прах». Белый дом допустил применение военной силы против Ирана.

    Спикер МИД России Мария Захарова осудила угрозы США нанести удары по Ирану.

    13 января 2026, 21:57 • Новости дня
    Уиткофф тайно встретился с сыном свергнутого иранского шаха Пехлеви

    Axios: Уиткофф провел секретные переговоры с сыном иранского шаха Пехлеви

    Уиткофф тайно встретился с сыном свергнутого иранского шаха Пехлеви
    @ PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф провел секретные переговоры с сыном иранского шаха Резой Пехлеви, сообщает Axios.

    По данным Axios, спецпосланник президента США Стив Уиткофф в минувшие выходные провел закрытую встречу с сыном свергнутого в 1979 году иранского шаха Резой Пехлеви, передает РИА «Новости».

    Издание пишет, что переговоры были посвящены политической ситуации на территории Ирана. Axios со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации уточняет, что обсуждение касалось протестной активности в Иране.

    Ранее наследный принц Ирана Реза Пехлеви обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом поддержать протестное движение против действующей власти.

    Президент США Дональд Трамп заявил о готовности Соединенных Штатов разнести Иран «в пух и прах».

    Белый дом допустил возможность применения военной силы против Ирана.

    Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал Трампа сосредоточиться на управлении собственной страной, а не вмешиваться во внутренние дела Ирана.

    14 января 2026, 11:30 • Новости дня
    Нефтяные компании США заявили о готовности помочь Ирану при падении режима

    Американские нефтяники заявили о готовности помочь Ирану при смене власти

    Нефтяные компании США заявили о готовности помочь Ирану при падении режима
    @ REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Американского института нефти Майк Соммерс заявил о готовности американских нефтепроизводителей стать «стабилизирующей силой» в Иране в случае смены власти, передает Politico.

    По словам главы Американского института нефти Майка Соммерса, иранский нефтяной сектор, несмотря на годы санкций, остается структурно крепким и способен значительно увеличить добычу при поддержке западных технологий, передает Politico.

    Соммерс отметил, что индустрия США не спешит возвращаться в Венесуэлу из-за отсутствия долгосрочных гарантий инвестиций, операционной безопасности и верховенства закона. Он подчеркнул, что эти условия должны быть выполнены для притока инвестиций в венесуэльский нефтяной сектор.

    Эксперты на мероприятии API указали на различия между нефтяной инфраструктурой Ирана и Венесуэлы. Ирану удалось увеличить производство даже под жесткими санкциями, тогда как в Венесуэле инфраструктура деградировала в условиях социалистического режима.

    Соммерс также отметил, что API выступает против участия правительства США в акционерном капитале нефтяных компаний, включая возможные вложения в венесуэльскую PdVSA. Он подчеркнул, что отрасль не поддерживает национализацию и создание национальной нефтяной компании в США.

    Мировые цены на нефть выросли после объявления президента США о 25-процентной пошлине на товары из стран, ведущих бизнес с Ираном.

    Крупнейшие нефтяные компании США встретили скептически план Дональда Трампа по инвестициям в Венесуэлу.

    Эксперт по энергетике Игорь Юшков объяснил нежелание американских нефтяных компаний возвращаться в Венесуэлу.

    14 января 2026, 11:41 • Новости дня
    NYT сравнила протесты в США и Иране
    NYT сравнила протесты в США и Иране
    @ Samuel Corum/Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Позиция президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по массовым протестам в Иране и США отличается в зависимости от политических симпатий, одни демонстранты получают поддержку, другие – критику, пишут американские СМИ.

    Трамп публично выразил солидарность с протестующими в Тегеране, призвав их продолжать акции и пообещав «большую цену» для причастных к гибели митингующих, пишет New York Times.

    В то же время протестующих в американском штате Миннесота Трамп назвал «анархистами и профессиональными провокаторами», пообещав им «день возмездия и расплаты».

    Трамп обсуждал возможные военные удары из-за жестких разгонов митингов в Иране, но проигнорировал гибель Рене Николь Гуд в Миннесоте, объяснив это «неуважением» к федеральным офицерам. Администрация Трампа заблокировала независимое расследование по этому делу и сосредоточилась на критике протестующих.

    По данным издания, подобная избирательность в поддержке демократии проявляется и во внешней политике: Трамп осуждает режимы Ирана и Кубы, но защищает Россию, Китай и арабские страны. В Венесуэле он инициировал операцию по поимке Мадуро, но отказался поддерживать оппозицию и заявил о намерении лично управлять страной без выборов.

    По словам экспертов, Трамп склонен рассматривать протестные движения с точки зрения личной выгоды. Когда митинги направлены против его оппонентов, то они получают его поддержку, когда против него, то встречают жесткую реакцию.

    Администрация Трампа усилила риторику против мигрантов и протестующих внутри страны, в то время как участников событий в Капитолии в январе 2021 года Трамп называл «невиновными патриотами» и помиловал более 1,5 тыс. человек.

    В Белом доме подчеркивают, что протесты в Миннесоте связаны с защитой «преступников-мигрантов», а не демократии. Эксперты считают, что несмотря на разницу масштабов между событиями в Иране и США, подход Трампа к протестам отличается крайней ситуативностью.

    Напомним, в США усилились протесты после того, как сотрудник ведомства застрелил жительницу Миннеаполиса во время операции по поиску нелегальных мигрантов 7 января.

    Власти штата Миннесота, где находится Миннеаполис, потребовали от федерального правительства США прекратить развертывание сотрудников Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) после убийства женщины.

    13 января 2026, 14:22 • Новости дня
    МИД Китая прокомментировал новые пошлины США за торговлю с Ираном

    МИД КНР: Пекин защитит свои интересы при введении США пошлин на торговлю с Ираном

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пекин намерен защищать свои интересы в случае введения Соединенными Штатами новых пошлин на торговлю с Тегераном, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

    Мао Нин подчеркнула, что позиция Китая в вопросе пошлин остается неизменной, передает РИА «Новости».

    «Позиция Китая по вопросу пошлин очень ясная, мы всегда считали, что в тарифной войне нет победителей. Китай будет решительно защищать свои законные права и интересы», – отметила она.

    Напомним, Трамп объявил о 25-процентных санкциях против ведущих бизнес с Ираном.

    Нефть подорожала на фоне новых мер США против Ирана.

    13 января 2026, 18:44 • Новости дня
    Захарова осудила угрозы США нанести удары по Ирану

    Захарова: Угрозы США в адрес Ирана недопустимы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о недопустимости угроз, исходящих из Вашингтона в адрес Ирана.

    По словам Захаровой, подобные заявления о возможных новых военных ударах по территории Исламской республики вызывают серьезную обеспокоенность.

    «Категорически недопустимы раздающиеся из Вашингтона угрозы нанесения новых военных ударов по территории Исламской республики», – подчеркнула Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД. Она добавила, что любые попытки использовать инспирированные извне беспорядки как предлог для повторения военной агрессии против Ирана, подобной событиям июня 2025 года, могут привести к крайне негативным последствиям.

    Захарова отметила, что такие действия способны дестабилизировать обстановку на Ближнем и Среднем Востоке и угрожают международной безопасности в целом.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о готовности США разнести Иран «в пух и прах». Белый дом допустил применение военной силы против Ирана.

    Председатель иранского парламента заявил, что Иран готов жестко ответить на возможное нападение со стороны.

    Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал Трампа сосредоточиться на управлении собственной страной, а не вмешиваться во внутренние дела Ирана.

    13 января 2026, 23:17 • Новости дня
    WSJ: Саудовская Аравия предостерегла США от попытки смены власти в Иране

    Tекст: Антон Антонов

    Саудовская Аравия, Оман и Катар предупредили США о рисках в случае попытки сменить власть в Иране, пишет Wall Street Journal со ссылкой на чиновников в странах региона.

    По информации Wall Street Journal, эти государства опасаются, что попытка сменить власть в Иране приведет к дестабилизации нефтяных рынков и «в конечном счете навредит экономике США». Особое беспокойство у стран региона вызывают возможные последствия происходящего для их собственной безопасности и стабильности, передает РИА «Новости».

    «Саудовские чиновники заверили Тегеран, что не будут вмешиваться в потенциальный конфликт и не разрешат США использовать их воздушное пространство для ударов», – пишет Wall Street Journal.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, протесты в Иране, начавшиеся две недели назад с резкого падения курса местной валюты – риала, постепенно переросли в вооруженные столкновения с органами правопорядка. Белый дом допустил применение военной силы против Ирана.

    13 января 2026, 22:18 • Новости дня
    CBS заявил о гибели не менее 12 тыс. человек в результате протестов в Иране

    CBS: Источник в Иране заявил о гибели не менее 12 тыс. человек в ходе протестов

    Tекст: Антон Антонов

    Число погибших в результате протестов в Иране, по оценкам источников, может составлять от 12 тыс. до 20 тыс. человек, заявил американский телеканал CBS.

    Источник CBS в Иране ссылается на данные активистов, якобы собирающих информацию у медиков по всей стране. Указывается, что «по меньшей мере 12 тыс., а может и все 20 тыс. погибли», передает РИА «Новости».

    CBS подчеркивает, что подтвердить данные на фоне ограничений связи крайне сложно, подчеркивает телеканал.

    Оппозиционная телекомпания Iran International также заявила о примерно 12 тыс. погибших. Еще один источник в Вашингтоне, который поддерживает контакты в Иране, сообщил телеканалу, что речь может идти о 10-12 тыс. жертв, передает «Интерфакс».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, протесты в Иране, начавшиеся две недели назад с резкого падения курса местной валюты – риала, постепенно переросли в вооруженные столкновения с органами правопорядка. Президент США Дональд Трамп призвал союзников США срочно покинуть Иран. Белый дом допустил применение военной силы против Ирана.

    14 января 2026, 00:56 • Новости дня
    Трамп пообещал помощь протестующим в Иране
    Трамп пообещал помощь протестующим в Иране
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Помощь участникам протестов в Иране будет включать экономические меры, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

    «На подходе много помощи, причем в различных формах, включая экономическую», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Трамп в интервью CBS заявил, что не осведомлен о возможных планах казней протестующих. «Если они начнут вешать людей, вы увидите некоторые вещи, не знаю как вы мыслите, но, возможно, вы будете очень довольны», – сказал Трамп. В ответ на просьбу уточнить, что именно он имеет в виду, Трамп добавил, что действия США будут серьезными.

    Он также сообщил, что его конечная цель по отношению к Ирану – «победа». «Я люблю побеждать», – сказал Трамп.

    Трамп не стал отвечать на вопрос, будет ли он направлять ВС США в Иран, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Иране начались протесты после резкого падения курса риала. Протесты переросли в вооруженные столкновения с органами правопорядка. Трамп призвал союзников Вашингтона срочно покинуть территорию Ирана.

    14 января 2026, 00:10 • Новости дня
    Wall Street Journal: Белый дом счел вероятной атаку на Иран

    Tекст: Антон Антонов

    Американские власти считают, что атака США на Иран «cкорее вероятна, чем нет», пишет Wall Street Journal.

    При этом Wall Street Journal ссылается на слова чиновников в арабских странах Персидского залива, передает РИА «Новости».

    Издание отмечает, что представители администрации США не уточнили, о каком типе военной операции идет речь. «Но заявили, что атака cкорее вероятна, чем нет», – сообщает издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Саудовская Аравия, Оман и Катар, по данным Wall Street Journal, предупредили США о рисках попытки смены власти в Иране. В Иране начались протесты из-за падения курса риала. Протесты переросли в вооруженные столкновения с органами правопорядка.

    13 января 2026, 22:31 • Новости дня
    Канада призвала своих граждан немедленно покинуть Иран
    Канада призвала своих граждан немедленно покинуть Иран
    @ Stringer/WANA/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    Гражданам Канады следует избегать любых поездок в Иран, а тем, кто уже там находится – немедленно покинуть страну, если есть такая возможность, заявило правительство Канады.

    В предупреждении от 13 января сказано: «Уровень риска – вам следует немедленно покинуть Иран». «Избегайте любых поездок в Иран из-за продолжающихся общенациональных демонстраций, напряженности в регионе, высокого риска произвольного задержания и непредсказуемого применения местных законов», – говорится в сообщении на сайте правительства Канады.

    Оттава заявила, что иранские власти могут задерживать иностранцев для оказания политического влияния. Указывается, что в Иране продолжаются протесты, которые сопровождаются перебоями в работе интернета и столкновениями с силовиками. Канада предупреждает, что ситуация нестабильна и может обостриться без предупреждения.

    Отмечается, что многие авиакомпании приостановили полеты в Иран и из Ирана, но сухопутные границы с Арменией и Турцией открыты. Консульские возможности Канады на территории Ирана «чрезвычайно ограничены».

    Среди других рисков упоминаются повышенное наблюдение за канадцами, похищения людей, особенно в приграничных с Афганистаном и Пакистаном районах, и бытовые преступления. Женщинам сказано о строгом дресс-коде и возможных проблемах с выездом из страны без разрешения мужа или родственника-мужчины.

    Также сообщается о нехватке воды, частых отключениях электроэнергии и опасной дорожной обстановке. Канадцев призывают не фотографировать в общественных местах, не привлекать внимания и избегать поездок в ночное время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Иране продолжаются протесты, которые начались из-за резкого падения курса риала и переросли в вооруженные столкновения с органами правопорядка. Президент США Дональд Трамп призвал союзников Вашингтона срочно покинуть территорию Ирана. Белый дом допустил возможность применения военной силы против Тегерана.

    13 января 2026, 14:32 • Новости дня
    El Pais: Израильские танки обстреляли патруль испанских миротворцев ООН в Ливане

    Tекст: Ольга Иванова

    Израильские танки открыли огонь по патрулю испанских миротворцев ООН в южной части Ливана, передает El Pais.

    Израильские танки открыли огонь по патрулю испанских миротворцев, размещённых на юге Ливана в рамках миссии Временных сил ООН, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету El Pais и Генеральный штаб обороны Испании. Миротворцы не пострадали в результате инцидента, произошедшего 12 января.

    По данным издания, три израильских танка заняли позиции к северу от буферной зоны, после чего испанский патруль UNIFIL выдвинулся для наблюдения за их передвижением в районе населённого пункта Эль-Хиям. В этот момент танки произвели три выстрела, снаряды разорвались на расстоянии от 150 до 380 метров от испанских военнослужащих.

    Миротворцы оперативно отошли в безопасный район, после чего израильская бронетехника покинула позиции. В составе миссии на юге Ливана служат более 600 испанских военнослужащих, действующих в координации с ливанскими вооружёнными силами и израильской стороной.

    Генштаб Испании подчеркнул, что «любые враждебные действия в отношении миротворцев представляют собой серьёзное нарушение резолюции 1701 Совета Безопасности ООН и создают угрозу их безопасности».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Израиля атаковали позиции «Хезболлы» рядом с поселком Зайта в Ливане восьмого января. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) второго января нанесла удары по тренировочному лагерю и военным целям «Хезболлы» на юге Ливана.

    14 января 2026, 02:54 • Новости дня
    Иран призвал СБ ООН пресечь дестабилизирующую политику США и Израиля

    Постпред Ирана Иравани: СБ ООН должен пресечь дестабилизирующую политику США

    Tекст: Антон Антонов

    Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани направил генсеку ООН Антониу Гутерришу и председателю Совбеза Абукару Дахиру Осману письмо, в котором потребовал пресечь подрывную деятельность США и Израиля.

    «Иран настоятельно призывает Совет Безопасности потребовать от США и израильского режима немедленно прекратить дестабилизирующую политику и практику и полностью соблюдать свои обязательства по международному праву», – приводит ТАСС текст документа.

    Тегеран также призвал Совбез ООН осудить подстрекательства к насилию и угрозы применения силы со стороны США. В документе указывается, что власти США и Израиля несут прямую юридическую ответственность за гибель невинных гражданских лиц в Иране.

    Кроме того, Иран просит Совет Безопасности предостеречь США от военных актов агрессии против республики. В письме подчеркивается, что заявления президента США Дональда Трампа являются вопиющим нарушением фундаментальных принципов международного права, закрепленных в Уставе ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп пообещал поддержку протестующим в Иране. Массовые протесты в Иране начались две недели назад из-за резкого падения курса риала. Со временем протесты переросли в вооруженные столкновения с полицией.

