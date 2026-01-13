  • Новость часаКазахстан начал расследование инцидента с самолетом «Победы»
    Киевляне начали охотиться по ночам на электричество
    Пациентки заявили о врачебных ошибках и смертях в роддоме Новокузнецка
    Трамп призвал иранцев захватывать госучреждения
    Обнародованы планы Китая построить 208 секретных помещений под посольством в Лондоне
    МИД дал совет находящимся в Иране россиянам
    Силы ПВО сбили 40 украинских БПЛА за пять часов
    Российские международные резервы установили новый исторический рекорд
    Генсек НАТО сменил цель Киева с победы на выживание
    В ФРГ обвинили двух украинцев в подготовке диверсий
    13 января 2026, 20:32 • Новости дня

    Синоптик заявил о близости рекорда 1942 года по высоте сугробов в Москве

    Высота снега в Москве достигла 43 см и почти сравнялась с рекордом 1942 года

    Синоптик заявил о близости рекорда 1942 года по высоте сугробов в Москве
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве зафиксировали высоту снежного покрова в 43 сантиметра, что всего на шесть сантиметров ниже исторического максимума для этого дня.

    Высота снега в столице достигла 43 сантиметров, передает ТАСС. Этот показатель близок к рекордному значению января 1942 года, когда высота снежного покрова составляла 49 сантиметров.

    Как рассказал Роман Вильфанд, норма для этого дня составляет 26 сантиметров, однако нынешний уровень снега почти догнал рекорд.

    Вильфанд отметил, что в разных районах Московской области высота снега различается. В Кашире она составляет 44 сантиметра, в Коломне – 50, в Павловском Посаде – 48, в Серпухове – 43, а в Черустях – 54 сантиметра.

    Он подчеркнул, что основные снегопады уже прекратились, но в среду ожидается увеличение высоты сугробов еще на несколько сантиметров.

    Вильфанд также напомнил, что знаменитая зима 1942 года вошла в историю благодаря контрнаступлению Красной армии и аномальным снегопадам, которые сопровождали события тех лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, столичный регион в начале недели окажется во власти южного циклона, который принесет снег, потепление и гололед.

    Росавиация предупредила о возможных изменениях расписания авиарейсов, включая отмены и задержки, из-за ливневого снега в ночь на понедельник.

    13 января 2026, 18:23 • Новости дня
    Российские международные резервы установили новый исторический рекорд

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Объем международных резервов России увеличился до максимального уровня за всю историю, достигнув 763,9 млрд долларов к концу декабря, сообщил Центробанк.

    Международные резервы России достигли нового исторического максимума – 763,9 млрд долларов, сообщает РИА «Новости». Об этом заявил Центробанк, уточнив, что на конец 26 декабря 2025 года показатель вырос за неделю на 11,3 млрд долларов, или на 1,5%, в основном благодаря положительной переоценке.

    Неделей ранее, по состоянию на 19 декабря, объем резервов составлял 752,6 млрд долларов. За позапрошлый год российские международные резервы увеличились на 1,8% и на 1 января 2025 года составляли 609,1 млрд долларов.

    В структуру международных резервов входят монетарное золото, специальные права заимствования, резервная позиция в МВФ, а также средства в иностранной валюте. Все эти активы находятся в распоряжении Центробанка и правительства, что позволяет обеспечивать финансовую стабильность страны.

    В период с 21 по 28 ноября международные резервы выросли на 0,6% и достигли 733,4 млрд долларов

    Комментарии (10)
    13 января 2026, 04:40 • Новости дня
    США в ООН осудили удар «Орешником» по Западной Украине

    Зампостпреда США назвала «опасной и необъяснимой эскалацией» удар «Орешником»

    США в ООН осудили удар «Орешником» по Западной Украине
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Зампостпреда США при ООН Тэмми Брюс в своем выступлении на заседании Совета Безопасности по Украине недоумённо заявила, что американские дипломаты только-только встретились с коллегами из ЕС и Украины по вопросу мирового соглашения, как Россия ударила по «Орешником».

    «Россия предприняла новые атаки на Украину, включая запуск баллистической ракеты «Орешник», способной нести ядерный заряд, по району Украины, расположенному недалеко от границы с Польшей и НАТО. Это представляет собой ещё одну опасную и необъяснимую эскалацию войны, даже несмотря на то, что США активно работают с Киевом, другими партнерами и Москвой над прекращением войны путем переговоров», – заявила она.

    Брюс добавила, что в момент, когда всё держится только на бескорыстной  и беспрецедентной приверженности президента США Дональда Трампа миру во всем мире, обе стороны должны искать пути деэскалации, «однако действия России рискуют расширить и усилить войну».

    «Мы осуждаем продолжающиеся и усиливающиеся атаки России на энергетические объекты Украины и другую гражданскую инфраструктуру. Эти атаки выставляют на посмешище дело мира, дело первостепенной важности для всего мира и для президента Трампа», – сказала зампостпреда США.

    Напомним, мэр Львова Андрей Садовый заявил, что баллистическая ракета «Орешник» без боевой части нанесла значительный ущерб критической инфраструктуре Львовской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, генсек НАТО связал удар «Орешником» с попыткой ослабить военную помощь Киеву. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что удар России ракетой «Орешник» в ответ на теракты Киева стал сигналом для Европы и США.

    Минобороны России сообщило, что «Орешник» вывел из строя Львовский авиационно-ремонтный завод.

    Комментарии (36)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    13 января 2026, 06:10 • Новости дня
    Глава британского генштаба назвал условие размещения войск на Украине
    Глава британского генштаба назвал условие размещения войск на Украине
    @ Tayfun Salci/Zuma/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Начальник генштаба Вооруженных сил Британии маршал авиации Ричард Найтон назвал условием размещения войск королевства на Украине – уверенность в их безопасности.

    На вопрос члена парламента от консервативной партии Джесси Нормана из комитета по обороне, насколько Найтон уверен, что британские войска, развернутые для обеспечения соблюдения мирного соглашения на Украине, будут иметь достаточное оснащение, подготовку и графики ротации, тот ответил, что в «оперативных условиях не существует такого понятия, как нулевой риск», передает Sky News.

    «Задача военного руководства при поддержке министров в принятии решений состоит в том, чтобы оценить этот уровень риска и убедиться в том, что выгоды, которые мы получаем от развертывания, перевешивают любые риски, которые у нас могут возникнуть», – сказал он.

    Найтон заявил, что «уверен, поскольку принимал активное участие в планировании [«коалиции желающих»], что у нас есть средства для выполнения установленных требований, и дополнительное финансирование снизит риск».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Британия и Франция создадут военные базы по всей Украине в случае прекращения огня. Обе страны планируют направить до 15 тыс. военных при условии заключения мирного соглашения с Россией. Лидеры «коалиции желающих» подписали декларацию о намерении разместить на Украине войска.

    Комментарии (4)
    13 января 2026, 17:38 • Новости дня
    Суд Подмосковья оштрафовал комика Гудкова за пародию на песню Шамана
    Суд Подмосковья оштрафовал комика Гудкова за пародию на песню Шамана
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Комик Александр Гудков получил штраф в 11 тыс. рублей за публикацию клипа на песню «Я русский» с измененным текстом певца Ярослава Дронова (Шаман). Суд усмотрел в этом произведении унижение достоинства по признакам происхождения.

    Красногорский городской суд оштрафовал комика Александра Гудкова на 11 тыс. рублей за разжигание ненависти в клипе «Я узкий», сообщает ТАСС. Объединенная пресс-служба судов Московской области уточнила, что речь идет о публикации Гудкова в социальной сети «ВКонтакте», где он разместил видеозапись с измененным текстом песни «Я русский» Shaman.

    В суде заявили: «Суд признал Гудкова А.В. виновным по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 11 000 рублей». В пресс-службе отметили, что информационный материал был доступен для просмотра всем пользователям сети.

    Суд пришел к выводу, что в видеозаписи содержались публичные действия, направленные на унижение достоинства по признакам происхождения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, комик Александр Гудков отказался от исполнения песни «Я узкий» на корпоративах.

    Комментарии (11)
    13 января 2026, 16:12 • Новости дня
    Танкер Matilda подвергся атаке БПЛА у терминала КТК

    Tекст: Валерия Городецкая

    Танкер Matilda, зафрахтованный дочерней структурой «Казмунайгаза» – компанией «Казмортрансфлот», подвергся атаке беспилотника рядом с объектом Каспийского трубопроводного консорциума.

    Об этом официально сообщила пресс-служба «Казмунайгаза», передает ТАСС.

    «Судно Matilda зафрахтовано ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» (дочерняя компания КМГ). Загрузка танкера казахстанской нефтью на терминале КТК была запланирована на 18 января 2026 года. 13 января танкер подвергся атаке БПЛА. В результате атаки произошел взрыв без последующего горения», – говорится в сообщении компании.

    В пресс-службе уточнили, что в результате происшествия никто из членов экипажа не пострадал.

    Ранее в Черном море у берегов Турции танкер Elbus был атакован неизвестными беспилотниками.

    В ноябре безэкипажные катера повредили причал ВПУ-2 морского терминала КТК под Новороссийском. Во вторник дроны атаковали административное здание морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума.

    Комментарии (0)
    13 января 2026, 03:23 • Новости дня
    В зоне СВО уничтожены около 750 воевавших за ВСУ колумбийских наемников

    Tекст: Катерина Туманова

    Представители российских силовых структур сообщили, что с начала спецоперации из числа воевавших на стороне ВСУ наемников из Колумбии было уничтожено около 750 человек.

    «Как минимум уже 750 наемников в ВСУ из Колумбии было ликвидировано с конца февраля 2022 года в зоне СВО», – сообщили силовики ТАСС.

    В начале декабря 2025 года президент Колумбии Густаво Петро поручил министерству иностранных дел наладить контакт с украинскими властями для освобождения удерживаемых наемников из южноамериканской страны, завербованных ВСУ.

    3 декабря нижняя палата парламента Колумбии одобрила законопроект о присоединении страны к международной конвенции по борьбе с вербовкой наемников.

    До этого российское военное ведомство сообщало, что в рядах ВСУ действуют выходцы из разных стран, причем киевский режим использует их как «пушечное мясо».

    Минобороны России в марте 2024 года заявляло о прибытии на Украину 13 387 иностранных наемников, из которых уничтожены были 5 962 человек. Наибольшее число прибыло из Польши и Грузии – из 2 960 поляков были уничтожены 1 497, из 1 042 грузин – 561 человек.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, списки погибших на Украине наемников включали советников из США, ФРГ, Британии. ВС России обнаружили документы грузинских наемников под Константиновкой. Боевики ВСУ и наемники потребовали у жителей Одессы и Херсона купить им алкоголь.

    Комментарии (2)
    13 января 2026, 07:18 • Новости дня
    За две недели до концерта Долиной в Москве не продали 80% билетов
    За две недели до концерта Долиной в Москве не продали 80% билетов
    @ Константин Андреев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Билеты на первый в 2026 году концерт российской певицы Ларисы Долиной в баре Petter в столице удалось продать только 20% билетов, сообщают информационные агентства.

    Концерт Ларисы Долиной пройдет 27 января 2026 года в московском баре Petter, за две недели до события реализовано лишь 20% билетов, передает РИА «Новости».

    По этим данным, из 91 доступного места продано только 18 билетов.

    Стоимость билетов варьируется: места за столиками продаются по цене от 9,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей, а за баром – по 15,5 тыс. рублей. Организаторы уточнили, что блюда и напитки из меню не включены в стоимость билетов и оплачиваются отдельно. Длительность выступления составит чуть более часа.

    В баре Petter подтвердили, что приобретение меню осуществляется дополнительно, а сам концерт рассчитан на камерную аудиторию.

    Ранее представитель артистки Сергей Пудовкин сообщал, что запланированный на 6 марта концерт Долиной «Юбилей на бис» состоится в Московском международном Доме музыки (ММДМ).

    Комментарии (7)
    13 января 2026, 15:14 • Новости дня
    Глава Кузбасса объявил о проверке всех роддомов и перинатальных центров

    Губернатор Середюк: В Кузбассе проверят все роддома и перинатальные центры

    Глава Кузбасса объявил о проверке всех роддомов и перинатальных центров
    @ Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Родильные дома и перинатальные центры Кузбасса пройдут комплексную проверку после трагедии, произошедшей в роддоме Новокузнецка, сообщил глава региона Илья Середюк.

    В своем Telegram-канале губернатор сообщил, что 14 января в регион прибудет группа федеральных специалистов для оценки состояния и работы службы родовспоможения.

    «Потеря ребенка – невосполнимая утрата для родителей. Нам важно, чтобы такая ситуация никогда не повторилась», – подчеркнул он. Глава региона поручил министру здравоохранения Андрею Тарасову проверить все родильные дома и перинатальные центры на готовность к самым сложным случаям.

    Напомним, по данным СК России, в роддоме Новокузнецка умерли девять новорожденных. Минздрав начал проверку новокузнецкого роддома после гибели младенцев.

    Эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с газетой ВЗГЛЯД предположил, что младенцы в роддоме Новокузнецка, вероятнее всего, умерли из-за стафилококковой инфекции.

    Комментарии (16)
    13 января 2026, 18:17 • Новости дня
    Пациентки заявили о врачебных ошибках и смертях в роддоме Новокузнецка
    Пациентки заявили о врачебных ошибках и смертях в роддоме Новокузнецка
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Инвалидность и смерти младенцев в роддоме Новокузнецка часто объясняли наличием инфекций у новорожденных, рассказала Анастасия Голикова, в 2022 году родившая в этом учреждении ребенка с инвалидностью.

    Она отметила, что все случаи последствий для здоровья детей врачи списывали на внутриутробные инфекции, заявляя, что медики действовали правильно и не могли изменить ситуацию, передает ТАСС.

    По словам Голиковой, она поступила в роддом при нормальной беременности, но ребенок родился без признаков жизни и после реанимации остался инвалидом. Женщина заявила, что врачи не признали начало родов ночью и осмотрели ее только утром, а при слабых схватках и узком тазе экстренных мер не приняли. «То есть мучили в прямом смысле, потому что давили на живот, орали, говорили, что я сейчас рожу инвалида, что я ни на что не способна... Вместо помощи я просто была в каком-то аду», – рассказала Голикова.

    Бывшие пациентки в соцсетях также рассказывают о халатности и ошибочных диагнозах в этом роддоме. Анна Федякина во «ВКонтакте» сообщила, что в 2024 году ее сына чуть не потеряли из-за того, что после родов не взяли анализ крови, а при выписке не выявили нехватку жизненно важных микроэлементов. Еще одна женщина вспоминала, как санитарка ошибочно заявила о «мертвом плоде», хотя в итоге она родила здорового ребенка уже в другой больнице.

    Пациентки сообщают, что в роддоме отмечались недостаточное внимание к новорожденным, попытки администрации препятствовать публикациям жалоб и давление на рожениц. Жительница Новокузнецка Алина рассказала «Аргументам и фактам», что врачи едва не пропустили у ее ребенка критически низкий гемоглобин, анализы взяли только по ее просьбе. Она также пожаловалась на отказ персонала предоставить смесь для кормления ребенка без специальной справки, а также на хамство и отсутствие поддержки от медсестер и акушерок.

    По словам Алины, в роддоме были случаи, когда новорожденным при родах ломали ключицы, а отношение в послеродовом отделении и операционной оставляло желать лучшего. При этом она отметила, что в реанимации медики профессионально спасали даже самых тяжелых детей.

    Напомним, по данным СК России, в роддоме Новокузнецка умерли девять новорожденных.

    Эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с газетой ВЗГЛЯД предположил, что младенцы в роддоме Новокузнецка, вероятнее всего, умерли из-за стафилококковой инфекции.

    Глава Кузбасса Илья Середюк сообщил, что родильные дома и перинатальные центры региона пройдут комплексную проверку после трагедии.

    Комментарии (0)
    13 января 2026, 01:25 • Новости дня
    Небензя предупредил об ответе на каждую атаку ВСУ по мирным жителям

    Небензя предупредил, что Россия будет решать проблемы военными методами

    Небензя предупредил об ответе на каждую атаку ВСУ по мирным жителям
    @ Пресс-служба МИД России/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Постпред России при ООН Василий Небензя в своём выступлении на очередном заседании Совета Безопасности по Украине заявил, что Россия будет решать проблему украинского конфликта военными методами, пока киевский режим не согласится на реалистичные условия переговоров.

    В очередной раз упоминая глухоту и слепоту Запада к регулярным ударам ВСУ по мирным ударам и гражданам, дипломат сообщил, что за декабрь 2025 года число пострадавших от ударов ВСУ гражданских лиц составило как минимум 367 человек, 56 из них погибли.

    «Пока киевский главарь не придет в чувства и не согласится на реалистичные условия переговоров, до тех пор мы будем решать проблему военными методами. Его предупреждали еще в свое время – условия для переговоров для него с каждым потерянным им днем будут становиться только хуже. И на каждую подлую атаку по мирным российским гражданам последует жёсткий ответ», – резюмировал Небензя.

    В этом же выступлении дипломат указал на обнуление Зеленским миротворческих стараний США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщал в начале января, что ВСУ ударили по Центру детей и молодежи в регионе. Посол Мирошник пояснил молчание ЕС в ответ на атаки ВСУ по резиденции Путина и Хорлам. Сальдо заявил, что Владимир Зеленский участвовал в планировании атак на резиденцию президента России и херсонское село Хорлы.


    Комментарии (0)
    12 января 2026, 23:45 • Новости дня
    Силы ПВО ликвидировали более 75 дронов ВСУ за три часа над регионами России
    Силы ПВО ликвидировали более 75 дронов ВСУ за три часа над регионами России
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские силы ПВО за три часа понедельника перехватили и уничтожили над регионами России, акваториями Черного и Азовского морей 78 украинских БПЛА, доложило в Telegram-канале Минобороны России.

    «С 20.00 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 78 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – написали в канале.

    В оборонном ведомстве уточники, что 36 дронов было сбито над территорией Республики Крым, 14 БПЛА уничтожено над Орловской областью, восемь беспилотников – над Липецкой областью.

    Ещё четыре дрона ликвидировали над Тульской областью, два – над Брянской. По одному беспилотнику сбили над Воронежской и Ростовской областями.

    Над акваториями Азовского и Черного морей уничтожили по шесть дронов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, силы ПВО за четыре часа вечером понедельника  уничтожили 56 украинских БПЛА над регионами России.

    Комментарии (0)
    13 января 2026, 20:56 • Новости дня
    Казахстан начал расследование инцидента с самолетом «Победы»

    Казахстан начал расследование опасного сближения самолетов «Победы» и Uzbekistan Airways

    Казахстан начал расследование инцидента с самолетом «Победы»
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Казахстане будет создана комиссия по расследованию инцидента с опасным сближением самолетов авиакомпаний «Победа» и Uzbekistan Airways в небе над Шымкентом.

    Министерство транспорта страны уточнило, что расследование продлится не дольше трех месяцев, если не потребуется дополнительных исследований, передает РИА «Новости».

    Инцидент произошел 10 января в 05.42 по местному времени, когда оба борта находились в зоне ответственности регионального диспетчерского центра Шымкента. Тогда экипажи лайнеров получили сигнал системы TCAS о критическом сближении и оперативно предприняли необходимые действия для предотвращения столкновения.

    Уточняется, что самолет «Победы» выполнял рейс по маршруту Внуково – Самарканд, а лайнер Uzbekistan Airways следовал по маршруту Термез – Москва.

    В декабре самолет, летевший из Москвы в Новокузнецк, был вынужден вернуться в аэропорт из-за неадекватных действий пассажирки из бизнес-класса.

    Комментарии (0)
    13 января 2026, 00:13 • Новости дня
    Сербские Novosti удивились поведению Зеленского накануне капитуляции

    Novosti удивились поведению Зеленского накануне капитуляции

    Tекст: Катерина Туманова

    У главы киевского режима Владимира Зеленского нет веских аргументов в пользу оптимистичных заявлений, его планы завершить конфликт на Украине к лету маловероятны, так как украинский лидер исключает уступки по территории и отказ от курса на вступление в НАТО, пишут сербские Novosti.

    «Преимущество России перед Украиной заключается в том, что у неё достаточно оружия и ресурсов для продолжения войны, в то время как Киеву постоянно угрожает банкротство. [Президент России Владимир] Путин пользуется полной поддержкой не только своих генералов, но и всей армии. Российская военная промышленность работает в три смены и производит всё необходимое для фронта», – пишет сербский портал Novosti.

    В статье отмечается, что большую опасность для украинской армии представляют не столько российские вооруженные силы, сколько нищета. В Киеве не скрывают, что их госбюджет пуст и без помощи из-за рубежа ни прокормить свою армию, ни выплатить жалованье офицерам и солдатам правительство страны не в состоянии.

    «Зеленский тщетно продолжает уверять Европу, что его армия действительно защищает Европу от России. Многие европейские страны больше не верят этой истории», – говорится в материале.

    Упоминая встречи Зеленского с евроспонсорами указывается, что они «по-прежнему дают ему обещания гораздо быстрее и проще, чем готовы и могут реально помочь».

    В заключение автор пишет, что главной проблемой Зеленского и его союзников является то, что они ведут себя победоносно в своих требованиях, словно они захватывают территории, где находится российская армия.

    «Именно поэтому они не могут избавиться от своей высокомерия и разработать вместе с Киевом реалистичный план, приемлемый и для России. Чем больше времени проходит и чем быстрее продвигаются русские, тем реалистичнее становится прогноз, что вместо мирного соглашения Украина будет вынуждена подписать капитуляцию. Если они обанкротятся, денег на войну не будет», – делает вывод издание.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в нескольких регионах Украины, включая Киев, были введены массовые аварийные отключения электроэнергии на фоне сложных погодных условий. В Киеве массово закрылись супермаркеты из-за проблем со светом. Трамп заявил об отсутствии «карт в рукаве» у Зеленского.


    Комментарии (0)
    13 января 2026, 14:55 • Новости дня
    Назван лидирующий в выращивании орхидей в России регион

    Евраев: Треть всех орхидей России вырастили в Ярославской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Ярославской области ежегодно выращивают 3 млн орхидей, что составляет почти треть от общего объёма продаж этого цветка в России, сообщил глава региона на встрече с президентом.

    В Ярославской области ежегодно выращивают три миллиона орхидей из десяти миллионов, реализуемых на российском рынке, ь. Об этом рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

    Евраев отметил, что ранее вся эта продукция поступала из-за рубежа, в основном из Голландии и других стран. Теперь, по его словам, «уже три миллиона из них – это наши, российские, ярославские орхидеи».

    Губернатор подчеркнул, что в ближайшей перспективе регион планирует увеличить объем продаж ярославских орхидей до семи миллионов штук в год. Таким образом, доля отечественного производства на российском рынке цветочных культур значительно возрастет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на встрече с президентом Евраев заявил, что в Ярославской области полностью обновят автопарк общественного транспорта к 2026 году.

    В свою очередь, Владимир Путин обратил внимание на состояние дорог в Ярославской области. Также в капитальном ремонте нуждаются 28% зданий объектов здравоохранения региона.

    Комментарии (0)
    13 января 2026, 18:37 • Новости дня
    Силы ПВО сбили 40 украинских БПЛА за пять часов
    Силы ПВО сбили 40 украинских БПЛА за пять часов
    @ Владислав Сергиенко/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    За пять часов над Крымом, Азовским морем и регионами России были уничтожены десятки украинских беспилотников различных типов.

    В период с 13:00 до 18:00 мск 13 января российские силы ПВО перехватили и уничтожили сорок украинских беспилотников, передает ТАСС. По информации Министерства обороны РФ, большинство беспилотников было сбито над территорией Крыма – 22 аппарата.

    Семь летательных аппаратов были уничтожены над Белгородской областью, шесть – над Азовским морем. Кроме того, по два беспилотника удалось уничтожить в Волгоградской и Ростовской областях, еще один – в Брянской области.

    Ведомство подчеркнуло, что все цели были успешно нейтрализованы, угрозы для гражданских объектов не возникло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства ПВО уничтожили 15 украинских беспилотников за пять часов, из которых десять перехватили над Крымом.

    При атаке дронов ВСУ в Таганроге получили повреждения промышленный объект и газовые коммуникации.

    В ночь на 13 января дежурные средства ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников самолетного типа.

    Комментарии (0)
