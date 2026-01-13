В НЦ «Россия» прошла презентация Школы юного журналиста

Tекст: Валерия Городецкая

Программа рассчитана на подростков от 12 до 17 лет, которые хотят связать жизнь с медиа, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Отборочный конкурс начался 8 января на сайте центра и завершится 10 февраля.

В рамках вступительного испытания участники должны опубликовать эссе и видеовизитку с рассказом о себе и объяснением, почему они хотят учиться журналистике, а также добавить специальные хештеги и заполнить заявку на сайте. Список прошедших отбор опубликуют 18 февраля, очные собеседования пройдут с 19 по 24 февраля, а финальный список участников объявят 25 февраля.

Обучение включает пять модулей: изучение русского языка, основ журналистики и медиаправа, профессиональную этику, практику создания мультимедийного контента и развитие аналитического мышления. Участники встретятся с экспертами федеральных СМИ и медиахолдингов, поработают над собственными медиапроектами и примут участие в мероприятиях центра. Программа реализуется при участии «Движения Первых», АНО «Диалог» и Мастерской новых медиа.

Выпускники получат свидетельство, первое портфолио, продвижение в соцсетях, рекомендации для поступления в вузы и направления в медиапроекты. Лучшим слушателям предложат практику в пресс-службе Национального центра «Россия». Занятия стартуют в Москве, но опыт планируют расширить на регионы.

Заместитель генерального директора центра Анастасия Звягина отметила, что программа поможет молодежи не только освоить профессию, но и глубже узнать страну. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Марина Ким подчеркнула, что в условиях информационной войны важно учиться отличать правду от лжи. Руководитель департамента медиакоммуникаций Движения Первых Елена Кунина считает, что проект позволит участникам сразу применять знания на практике. Юлия Аблец из АНО «Диалог» подчеркнула необходимость медиаграмотности и цифровой гигиены. Обозреватель телеканала РБК Денис Горшков рассказал о значении случая в выборе профессии и призвал использовать предоставленные возможности.