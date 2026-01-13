  • Новость часаСилы ПВО сбили 40 украинских БПЛА за пять часов
    13 января 2026, 18:44 • Новости дня

    Захарова осудила угрозы США нанести удары по Ирану

    Захарова: Угрозы США в адрес Ирана недопустимы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о недопустимости угроз, исходящих из Вашингтона в адрес Ирана.

    По словам Захаровой, подобные заявления о возможных новых военных ударах по территории Исламской республики вызывают серьезную обеспокоенность.

    «Категорически недопустимы раздающиеся из Вашингтона угрозы нанесения новых военных ударов по территории Исламской республики», – подчеркнула Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД. Она добавила, что любые попытки использовать инспирированные извне беспорядки как предлог для повторения военной агрессии против Ирана, подобной событиям июня 2025 года, могут привести к крайне негативным последствиям.

    Захарова отметила, что такие действия способны дестабилизировать обстановку на Ближнем и Среднем Востоке и угрожают международной безопасности в целом.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о готовности США разнести Иран «в пух и прах». Белый дом допустил применение военной силы против Ирана.

    Председатель иранского парламента заявил, что Иран готов жестко ответить на возможное нападение со стороны.

    Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал Трампа сосредоточиться на управлении собственной страной, а не вмешиваться во внутренние дела Ирана.

    13 января 2026, 11:05 • Новости дня
    Названо имя капитана захваченного США танкера «Маринера»

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Капитаном танкера Marinera («Маринера»), задержанного США несколько дней назад в Атлантическом океане, является 47-летний гражданин Грузии Александр Каландадзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

    По данным СМИ, Каландадзе и его семья проживают в Батуми.

    Агентство морского транспорта Грузии, которое 8 января сообщило, что собирает информацию о 6 гражданах Грузии – членах экипажа танкера, пока эти сведения не комментировало.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал судно «поддельным российским нефтяным танкером», который якобы пытался избежать санкционного режима.

    Напомним, 8 января США освободили двух россиян с танкера «Маринера».

    Американист Дмитрий Дробницкий заявил, что история с танкером Marinera стала «подставой» для США.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, захват «Маринеры» требует от России новых подходов к безопасности танкеров.

    13 января 2026, 04:40 • Новости дня
    США в ООН осудили удар «Орешником» по Западной Украине

    Зампостпреда США назвала «опасной и необъяснимой эскалацией» удар «Орешником»

    США в ООН осудили удар «Орешником» по Западной Украине
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Зампостпреда США при ООН Тэмми Брюс в своем выступлении на заседании Совета Безопасности по Украине недоумённо заявила, что американские дипломаты только-только встретились с коллегами из ЕС и Украины по вопросу мирового соглашения, как Россия ударила по «Орешником».

    «Россия предприняла новые атаки на Украину, включая запуск баллистической ракеты «Орешник», способной нести ядерный заряд, по району Украины, расположенному недалеко от границы с Польшей и НАТО. Это представляет собой ещё одну опасную и необъяснимую эскалацию войны, даже несмотря на то, что США активно работают с Киевом, другими партнерами и Москвой над прекращением войны путем переговоров», – заявила она.

    Брюс добавила, что в момент, когда всё держится только на бескорыстной  и беспрецедентной приверженности президента США Дональда Трампа миру во всем мире, обе стороны должны искать пути деэскалации, «однако действия России рискуют расширить и усилить войну».

    «Мы осуждаем продолжающиеся и усиливающиеся атаки России на энергетические объекты Украины и другую гражданскую инфраструктуру. Эти атаки выставляют на посмешище дело мира, дело первостепенной важности для всего мира и для президента Трампа», – сказала зампостпреда США.

    Напомним, мэр Львова Андрей Садовый заявил, что баллистическая ракета «Орешник» без боевой части нанесла значительный ущерб критической инфраструктуре Львовской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, генсек НАТО связал удар «Орешником» с попыткой ослабить военную помощь Киеву. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что удар России ракетой «Орешник» в ответ на теракты Киева стал сигналом для Европы и США.

    Минобороны России сообщило, что «Орешник» вывел из строя Львовский авиационно-ремонтный завод.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    13 января 2026, 18:23 • Новости дня
    Российские международные резервы установили новый исторический рекорд

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Объем международных резервов России увеличился до максимального уровня за всю историю, достигнув 763,9 млрд долларов к концу декабря, сообщил Центробанк.

    Международные резервы России достигли нового исторического максимума – 763,9 млрд долларов, сообщает РИА «Новости». Об этом заявил Центробанк, уточнив, что на конец 26 декабря 2025 года показатель вырос за неделю на 11,3 млрд долларов, или на 1,5%, в основном благодаря положительной переоценке.

    Неделей ранее, по состоянию на 19 декабря, объем резервов составлял 752,6 млрд долларов. За позапрошлый год российские международные резервы увеличились на 1,8% и на 1 января 2025 года составляли 609,1 млрд долларов.

    В структуру международных резервов входят монетарное золото, специальные права заимствования, резервная позиция в МВФ, а также средства в иностранной валюте. Все эти активы находятся в распоряжении Центробанка и правительства, что позволяет обеспечивать финансовую стабильность страны.

    В период с 21 по 28 ноября международные резервы выросли на 0,6% и достигли 733,4 млрд долларов

    13 января 2026, 10:53 • Новости дня
    TWZ: США на Украине обкатывают мобильную систему Tempest с ракетами Hellfire
    TWZ: США на Украине обкатывают мобильную систему Tempest с ракетами Hellfire
    @ PvkCenter

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Сети появилось видео работы украинских вооруженных сил с американской системой Tempest, оснащенной ракетами Hellfire, предназначенной для поражения беспилотников и других целей.

    Кадры с применением новой системы обнародовал командный центр воздушных сил Украины, передает The War Zone.

    В ролике зафиксирован пуск двух ракет AGM-114 Hellfire, предположительно по российским беспилотникам, при этом в небе видны трассирующие снаряды. В октябре прошлого года в Сети уже появлялась размытая версия этого видео, на которой невозможно было распознать тип техники.

    Свежие фотографии раскрыли детали: Tempest размещена на легком вездеходе Can-Am Maverick X3, имеет модульную конструкцию и оснащена радаром миллиметрового диапазона, позволяющим обнаруживать и сопровождать цели на малых и средних дистанциях.

    На корпусе также видны антенны пассивной радиочастотной системы, что позволяет выявлять дроны по сигналам их управления без демаскирующего излучения с самой установки.

    Tempest использует тактику «выстрелил и ушел», позволяющую быстро менять позицию после атаки, и снижающую риск ответного удара. Комплекс создан с использованием коммерческих комплектующих, что удешевляет и ускоряет производство по сравнению с классическими системами.

    В качестве основного вооружения используется версия ракеты AGM-114L Hellfire Longbow с радиолокационным наведением и дальностью до восьми километров. Эта модификация предназначена для борьбы с беспилотниками, вертолетами и некоторыми типами крылатых ракет, но против самолетов ее эффективность ограничена малой дальностью.

    В США Tempest была представлена компанией V2X в октябре прошлого года, однако о поставках этих систем на Украину официально не сообщалось. Стационарная версия комплекса также предлагается для защиты важных объектов, но неизвестно, поставлялась ли она Киеву.

    В декабре генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что военный блок обеспечит киевский режим «плотным потоком» вооружений.

    13 января 2026, 14:51 • Новости дня
    МОК отказался вводить санкции против спортсменов США после операции в Венесуэле
    МОК отказался вводить санкции против спортсменов США после операции в Венесуэле
    @ Abbie Parr/AP/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Международный олимпийский комитет объяснил отказ от санкций против американских спортсменов необходимостью сохранять олимпийский нейтралитет вне зависимости от политических событий.

    Международный олимпийский комитет не планирует вводить ограничения для спортсменов из США после недавнего удара армии страны по Венесуэле, передает РИА «Новости».

    Пресс-служба МОК подчеркнула, что организация руководствуется принципом невмешательства в политику и обязана обеспечивать участие атлетов в Олимпиаде вне зависимости от их гражданства.

    В заявлении отмечается, что спорт должен оставаться объединяющей силой, несмотря на мировые конфликты, а олимпийское движение опирается на универсальные ценности.

    «Способность объединять спортсменов, независимо от того, откуда они родом, является фундаментальной для будущего спортивной системы, основанной на ценностях, и по-настоящему глобального спорта, который может давать надежду миру», – говорится в письме организации.

    Удар США по Венесуэле был нанесён 3 января. В результате президент Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были задержаны и вывезены в Нью-Йорк.

    Дональд Трамп заявил, что они предстанут перед судом по обвинениям в «наркотерроризме» и угрозе для США.

    На заседании в Нью-Йорке Мадуро и его супруга отвергли все обвинения. Россия, Китай и КНДР осудили действия США и потребовали освобождения Мадуро.

    Следующие Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

    По решению главы МОК Кирсти Ковентри, российские спортсмены смогут выступать только в нейтральном статусе, даже если к началу Игр спецоперация на Украине завершится. На соревнования также пригоашены российские фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян, ски-альпинист Никита Филиппов, а также шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова, которые приняли приглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный олимпийский комитет подтвердил, что российские шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова успешно прошли все необходимые проверки и получили приглашения на участие в Олимпийских играх.

    Украинский спортсмен заявил местному изданию о давлении со стороны МОК на федерацию санного спорта ради допуска российских участников.

    Международный олимпийский комитет подчеркнул, что российский флаг на зимней Олимпиаде 2026 года запрещен после его появления на «Тур де Ски».

    13 января 2026, 06:10 • Новости дня
    Глава британского генштаба назвал условие размещения войск на Украине
    Глава британского генштаба назвал условие размещения войск на Украине
    @ Tayfun Salci/Zuma/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Начальник генштаба Вооруженных сил Британии маршал авиации Ричард Найтон назвал условием размещения войск королевства на Украине – уверенность в их безопасности.

    На вопрос члена парламента от консервативной партии Джесси Нормана из комитета по обороне, насколько Найтон уверен, что британские войска, развернутые для обеспечения соблюдения мирного соглашения на Украине, будут иметь достаточное оснащение, подготовку и графики ротации, тот ответил, что в «оперативных условиях не существует такого понятия, как нулевой риск», передает Sky News.

    «Задача военного руководства при поддержке министров в принятии решений состоит в том, чтобы оценить этот уровень риска и убедиться в том, что выгоды, которые мы получаем от развертывания, перевешивают любые риски, которые у нас могут возникнуть», – сказал он.

    Найтон заявил, что «уверен, поскольку принимал активное участие в планировании [«коалиции желающих»], что у нас есть средства для выполнения установленных требований, и дополнительное финансирование снизит риск».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Британия и Франция создадут военные базы по всей Украине в случае прекращения огня. Обе страны планируют направить до 15 тыс. военных при условии заключения мирного соглашения с Россией. Лидеры «коалиции желающих» подписали декларацию о намерении разместить на Украине войска.

    13 января 2026, 16:12 • Новости дня
    Танкер Matilda подвергся атаке БПЛА у терминала КТК

    Tекст: Валерия Городецкая

    Танкер Matilda, зафрахтованный дочерней структурой «Казмунайгаза» – компанией «Казмортрансфлот», подвергся атаке беспилотника рядом с объектом Каспийского трубопроводного консорциума.

    Об этом официально сообщила пресс-служба «Казмунайгаза», передает ТАСС.

    «Судно Matilda зафрахтовано ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» (дочерняя компания КМГ). Загрузка танкера казахстанской нефтью на терминале КТК была запланирована на 18 января 2026 года. 13 января танкер подвергся атаке БПЛА. В результате атаки произошел взрыв без последующего горения», – говорится в сообщении компании.

    В пресс-службе уточнили, что в результате происшествия никто из членов экипажа не пострадал.

    Ранее в Черном море у берегов Турции танкер Elbus был атакован неизвестными беспилотниками.

    В ноябре безэкипажные катера повредили причал ВПУ-2 морского терминала КТК под Новороссийском. Во вторник дроны атаковали административное здание морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума.

    12 января 2026, 20:56 • Новости дня
    Mercedes-Benz зарегистрировал товарный знак в России
    Mercedes-Benz зарегистрировал товарный знак в России
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Компания Mercedes-Benz зарегистрировала свой товарный знак в России, следует из электронной базы Роспатента.

    Заявка на регистрацию была подана концерном в сентябре, и ведомство уже приняло положительное решение, передает РИА «Новости».

    Теперь компания получила право заниматься производством и продажей легковых автомобилей, а также комплектующих и запчастей на территории России.

    Mercedes-Benz Group AG ранее назывался Daimler AG и является одним из ведущих мировых автопроизводителей. Концерн был основан в 1883 году и занимает лидирующие позиции по объему производства автомобилей.

    В 2022 году немецкий концерн заявил о прекращении своей деятельности на российском рынке.

    Ранее Toyota зарегистрировала новый товарный знак в России.

    В декабре немецкий автогигант Audi официально зарегистрировал свой товарный знак в России сроком до 2035 года, подав заявку спустя более трех лет после остановки локального производства.

    13 января 2026, 03:23 • Новости дня
    В зоне СВО уничтожены около 750 воевавших за ВСУ колумбийских наемников

    Tекст: Катерина Туманова

    Представители российских силовых структур сообщили, что с начала спецоперации из числа воевавших на стороне ВСУ наемников из Колумбии было уничтожено около 750 человек.

    «Как минимум уже 750 наемников в ВСУ из Колумбии было ликвидировано с конца февраля 2022 года в зоне СВО», – сообщили силовики ТАСС.

    В начале декабря 2025 года президент Колумбии Густаво Петро поручил министерству иностранных дел наладить контакт с украинскими властями для освобождения удерживаемых наемников из южноамериканской страны, завербованных ВСУ.

    3 декабря нижняя палата парламента Колумбии одобрила законопроект о присоединении страны к международной конвенции по борьбе с вербовкой наемников.

    До этого российское военное ведомство сообщало, что в рядах ВСУ действуют выходцы из разных стран, причем киевский режим использует их как «пушечное мясо».

    Минобороны России в марте 2024 года заявляло о прибытии на Украину 13 387 иностранных наемников, из которых уничтожены были 5 962 человек. Наибольшее число прибыло из Польши и Грузии – из 2 960 поляков были уничтожены 1 497, из 1 042 грузин – 561 человек.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, списки погибших на Украине наемников включали советников из США, ФРГ, Британии. ВС России обнаружили документы грузинских наемников под Константиновкой. Боевики ВСУ и наемники потребовали у жителей Одессы и Херсона купить им алкоголь.

    12 января 2026, 20:32 • Новости дня
    Назначена дата аукциона по продаже аэропорта Домодедово

    Аукцион по продаже аэропорта Домодедово назначили на 20 января

    Tекст: Валерия Городецкая

    Аукцион по продаже «ДМЕ холдинга», управляющего активами аэропорта Домодедово и связанными с ним компаниями, состоится 20 января 2026 года.

    Организаторы торгов сообщили, что заявки на участие можно будет подавать с 13 по 19 января, передает ТАСС. Стартовая цена составляет 132,266 млрд руб., а размер задатка определен в 26,45 млрд руб.

    Согласно условиям, договор купли-продажи планируется подписать в течение пяти дней после завершения торгов и подведения итогов.

    В ноябре глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что ведомство сохраняет действующий план по продаже аэропорта Домодедово.

    Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию вокруг аэропорта Домодедово, подчеркнув, что судебный спор длится много лет и не связан с национализацией.

    13 января 2026, 10:35 • Новости дня
    Bloomberg: Торговое перемирие США и Китая может сорваться из-за Ирана

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ввод Вашингтоном тарифов в 25% на сделки с Ираном поставить под угрозу соглашение Соединенных Штатов и Китайской Народной Республикой по торговым вопросам, пишут информационные агентства.

    Новые меры уже вступили в силу, однако детали, касающиеся их применения, пока не раскрыты, пишет Bloomberg.

    Эта инициатива может пошатнуть достигнутое ранее торговое перемирие между США и Китаем, который остается крупнейшим покупателем иранской нефти.

    По данным агентства, после торгового соглашения в октябре средняя ставка американских тарифов на китайские товары снизилась с 40,8% до 30,8%. Новые пошлины могут нарушить этот баланс и поставить под сомнение запланированный визит президента США Дональда Трампа в Пекин в апреле. Остается неясным, коснутся ли новые тарифы Китая в полном объеме или будут сделаны исключения.

    Китайская сторона жестко отреагировала на угрозы Трампа, назвав их «принуждением». Пекин пообещал принять все необходимые меры для защиты своих интересов. Представитель китайского аналитического центра при Минкоммерции Чжоу Ми заявил, что Пекин вправе ответить на нарушение соглашений.

    Китай остается ключевым партнером Ирана – по оценкам, страна импортирует до 90% иранской нефти, несмотря на американские санкции. Импорт из Ирана в Китай за 11 месяцев 2025 года упал почти на 28%, составив 2,86 млрд долларов, но спрос на иранскую нефть сохраняется благодаря обходным схемам поставок.

    Напомним, Трамп заявил, что вводит тарифы в 25% тариф на товары из стран, «ведущих бизнес» с Ираном.

    До этого спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и глава МИД Ирана Аббас Арагчи проводили переговоры на фоне угроз Трампа применить военную силу против Тегерана.

    13 января 2026, 15:14 • Новости дня
    Глава Кузбасса объявил о проверке всех роддомов и перинатальных центров

    Губернатор Середюк: В Кузбассе проверят все роддома и перинатальные центры

    Глава Кузбасса объявил о проверке всех роддомов и перинатальных центров
    @ Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Родильные дома и перинатальные центры Кузбасса пройдут комплексную проверку после трагедии, произошедшей в роддоме Новокузнецка, сообщил глава региона Илья Середюк.

    В своем Telegram-канале губернатор сообщил, что 14 января в регион прибудет группа федеральных специалистов для оценки состояния и работы службы родовспоможения.

    «Потеря ребенка – невосполнимая утрата для родителей. Нам важно, чтобы такая ситуация никогда не повторилась», – подчеркнул он. Глава региона поручил министру здравоохранения Андрею Тарасову проверить все родильные дома и перинатальные центры на готовность к самым сложным случаям.

    Напомним, по данным СК России, в роддоме Новокузнецка умерли девять новорожденных. Минздрав начал проверку новокузнецкого роддома после гибели младенцев.

    Эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с газетой ВЗГЛЯД предположил, что младенцы в роддоме Новокузнецка, вероятнее всего, умерли из-за стафилококковой инфекции.

    13 января 2026, 17:38 • Новости дня
    Суд Подмосковья оштрафовал комика Гудкова за пародию на песню Шамана
    Суд Подмосковья оштрафовал комика Гудкова за пародию на песню Шамана
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Комик Александр Гудков получил штраф в 11 тыс. рублей за публикацию клипа на песню «Я русский» с измененным текстом певца Ярослава Дронова (Шаман). Суд усмотрел в этом произведении унижение достоинства по признакам происхождения.

    Красногорский городской суд оштрафовал комика Александра Гудкова на 11 тыс. рублей за разжигание ненависти в клипе «Я узкий», сообщает ТАСС. Объединенная пресс-служба судов Московской области уточнила, что речь идет о публикации Гудкова в социальной сети «ВКонтакте», где он разместил видеозапись с измененным текстом песни «Я русский» Shaman.

    В суде заявили: «Суд признал Гудкова А.В. виновным по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 11 000 рублей». В пресс-службе отметили, что информационный материал был доступен для просмотра всем пользователям сети.

    Суд пришел к выводу, что в видеозаписи содержались публичные действия, направленные на унижение достоинства по признакам происхождения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, комик Александр Гудков отказался от исполнения песни «Я узкий» на корпоративах.

    12 января 2026, 21:36 • Новости дня
    Белый дом допустил применение военной силы против Ирана
    Белый дом допустил применение военной силы против Ирана
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп не исключает применение военной силы против Ирана, если возникнет такая необходимость, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

    При этом Левитт подчеркнула, что для американской администрации на первом месте всегда стоит дипломатия, передает РИА «Новости».

    «Президент Трамп всегда говорил о том, что дипломатия – это первоочередный вариант. Так было всегда и так будет всегда, однако он не побоится применить смертоносное оружие и мощь вооруженных сил США, если сочтет это необходимым», – заявила она в эфире телеканала Fox News.

    Ранее Трамп заявил о готовности США разнести Иран «в пух и прах».

    Председатель иранского парламента заявил, что Иран готов жестко ответить на возможное нападение со стороны.

    13 января 2026, 01:25 • Новости дня
    Небензя предупредил об ответе на каждую атаку ВСУ по мирным жителям

    Небензя предупредил, что Россия будет решать проблемы военными методами

    Небензя предупредил об ответе на каждую атаку ВСУ по мирным жителям
    @ Пресс-служба МИД России/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Постпред России при ООН Василий Небензя в своём выступлении на очередном заседании Совета Безопасности по Украине заявил, что Россия будет решать проблему украинского конфликта военными методами, пока киевский режим не согласится на реалистичные условия переговоров.

    В очередной раз упоминая глухоту и слепоту Запада к регулярным ударам ВСУ по мирным ударам и гражданам, дипломат сообщил, что за декабрь 2025 года число пострадавших от ударов ВСУ гражданских лиц составило как минимум 367 человек, 56 из них погибли.

    «Пока киевский главарь не придет в чувства и не согласится на реалистичные условия переговоров, до тех пор мы будем решать проблему военными методами. Его предупреждали еще в свое время – условия для переговоров для него с каждым потерянным им днем будут становиться только хуже. И на каждую подлую атаку по мирным российским гражданам последует жёсткий ответ», – резюмировал Небензя.

    В этом же выступлении дипломат указал на обнуление Зеленским миротворческих стараний США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщал в начале января, что ВСУ ударили по Центру детей и молодежи в регионе. Посол Мирошник пояснил молчание ЕС в ответ на атаки ВСУ по резиденции Путина и Хорлам. Сальдо заявил, что Владимир Зеленский участвовал в планировании атак на резиденцию президента России и херсонское село Хорлы.


