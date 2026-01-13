Трамп призвал иранцев захватывать госучреждения

Американист дал оценку законопроекту в Конгрессе США об аннексии Гренландии

Американист Дудаков: Законопроект республиканца Файна об аннексии Гренландии – популизм

Tекст: Анастасия Куликова

«Законопроект об аннексии Гренландии – не более чем популистская инициатива», – считает американист Малек Дудаков. Собеседник напомнил, что автор документа – Рэнди Файн – ярый трампист и довольно маргинален. «Он неоднократно попадал в самые разные скандалы. Один из последних разразился в декабре 2025 года: законодатель призывал депортировать всех мусульман из Америки», – уточнил политолог.

Теперь Файн взялся за Гренландию. Однако вероятность принятия его законопроекта крайне мала. «Всеми бюджетными вопросами заведует именно Конгресс. Поэтому администрации Дональда Трампа в случае присоединения или покупки острова потребуется «отмашка» конгрессменов. Другое дело, что законодатели в целом настроены очень скептически в отношении возможности аннексии Гренландии. Демократы в Сенате заблокируют инициативу», – считает Дудаков.

Он указал, что Белый дом рассматривает разные пути и способы, как заполучить Гренландию. «Среди них – военный сценарий, в реализацию которого я не верю, а также экономический. Например, американское руководство обещает Нууку некие масштабные инвестиции в случае согласия на ассоциацию с США. Есть и более экстравагантные предложения – заплатить каждому гренландцу по 100 тыс. долларов за согласие стать гражданином Штатов», – детализировал эксперт.

По его мнению, вероятность успеха планов Вашингтона низкая. «Дания не согласится на американские условия. Да и в целом мы видим настрой гренландского общества, где 80% выступает против того, чтобы присоединяться к США. Поэтому на текущий момент все эти законопроекты не более чем информационный шум», – заключил Дудаков.

Ранее конгрессмен-республиканец Рэнди Файн внес на рассмотрение законопроект об «аннексии Гренландии» и предоставлении ей статуса американского штата. Документ опубликован на сайте Палаты представителей США.

«Тот, кто контролирует Гренландию, контролирует ключевые арктические судоходные пути и архитектуру безопасности, защищающую Соединенные Штаты. Америка не может оставить это будущее в руках режимов, которые презирают наши ценности и стремятся подорвать нашу безопасность», – заявил Файн.

В случае принятия закон позволит Дональду Трампу предпринимать любые шаги, которые он сочтет нужными для аннексии или приобретения острова. Американский лидер должен будет представить Конгрессу поправки в федеральное законодательство, которые потребуются для принятия «вновь приобретенной территории» в качестве штата.

Параллельно конгрессмен-демократ Джимми Гомес внес на рассмотрение законопроект «О защите суверенитета Гренландии», предполагающий запрет использования федеральных средств для содействия «вторжению, аннексии, покупке или иным формам приобретения» острова правительством США.

Напомним, Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии. По информации The Daily Mail, глава Белого дома поставил перед Объединенным командованием специальных операций (JSOC) задачу разработать план вторжения на остров. Издание связывает активизацию этих работ с чрезмерным воодушевлением американской администрации после успешного захвата венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

Трамп уверен, что Вашингтон «так или иначе» получит Гренландию. По его мнению, в противном случае остров заберут Россия или Китай. Как указал американский лидер, оборона Гренландии состоит «из двух собачьих упряжек». «Знаете об этом? А тем временем повсюду находятся российские эсминцы и подводные лодки, а также китайские эсминцы и подводные лодки», – сказал глава Белого дома.

Впрочем, помимо якобы угрозы со стороны России и КНР Штаты используют и другой аргумент, который, по всей видимости, должен убедить мировую общественность в «необходимости» американской аннексии Гренландии. Дания оккупировала остров в обход норм ООН, заявил спецпосланник США Джефф Лэндри.

«История имеет значение. США защищали суверенитет Гренландии во время Второй мировой войны, когда Дания не смогла этого сделать. После войны Дания вновь оккупировала ее, обойдя и проигнорировав протокол ООН», – написал Лэндри. Ему ответил датский посол Йеспер Меллер Серенсен. Он согласился, что исторический контекст имеет значение, и подчеркнул: Гренландия веками принадлежала Дании, что признавалось ООН, разными администрациями США и другими странами, передает ТАСС.