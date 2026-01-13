Названа лучшая новогодняя ель России

Названа лучшая новогодняя ель в городах России

Tекст: Тимур Шайдуллин

Кронштадтская ель признана лучшей в России по итогам всероссийского конкурса в номинации «Елка России в крупном городе», сообщила официальная группа проекта «Города меняются для нас». Организаторы рассказали: «По результатам голосования победителями в номинации »Елка России в крупном городе« становятся: первое место – Санкт-Петербург. Кронштадт – 268 389 голосов».

Ель была доставлена из Копорского лесничества и по традиции была установлена на Якорной площади Кронштадта. Оформление ели выполнено в ретро-стиле с использованием винтажных игрушек и гирлянд, что создало атмосферу семейного праздника.

Второе место в голосовании заняла ель из Тулы, набравшая 110 440 голосов, а на третьей позиции оказалась новогодняя ель из Тюмени с 95 509 голосами.

В номинации «Елка России в среднем городе» победила елка в городе Щекино Тульской области, набравшая 48 652 голоса. Второе и третье места заняли города Татарстана – Альметьевск (17 253 голоса) и Нижнекамск (14 293 голоса).

