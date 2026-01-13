Суд Подмосковья оштрафовал комика Гудкова за пародию на песню Шамана

Tекст: Ольга Иванова

Красногорский городской суд оштрафовал комика Александра Гудкова на 11 тыс. рублей за разжигание ненависти в клипе «Я узкий», сообщает ТАСС. Объединенная пресс-служба судов Московской области уточнила, что речь идет о публикации Гудкова в социальной сети «ВКонтакте», где он разместил видеозапись с измененным текстом песни «Я русский» Shaman.

В суде заявили: «Суд признал Гудкова А.В. виновным по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 11 000 рублей». В пресс-службе отметили, что информационный материал был доступен для просмотра всем пользователям сети.

Суд пришел к выводу, что в видеозаписи содержались публичные действия, направленные на унижение достоинства по признакам происхождения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, комик Александр Гудков отказался от исполнения песни «Я узкий» на корпоративах.