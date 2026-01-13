  • Новость часаСилы ПВО сбили 40 украинских БПЛА за пять часов
    Россия в 2026 году поведет наступление на двух основных направлениях СВО
    Пациентки заявили о врачебных ошибках и смертях в роддоме Новокузнецка
    Трамп призвал иранцев захватывать госучреждения
    Обнародованы планы Китая построить 208 секретных помещений под посольством в Лондоне
    МИД дал совет находящимся в Иране россиянам
    В Новокузнецке погиб родившийся после пятой попытки ЭКО ребенок
    Российские международные резервы установили новый исторический рекорд
    Украина потребовала отстранить россиян и белорусов от Олимпиады-2026
    Суд Подмосковья оштрафовал комика Гудкова за пародию на песню Шамана
    13 января 2026, 17:54

    Минспорт утвердил Ромашину главным тренером сборной по синхронному плаванию

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пост главного тренера российской сборной по синхронному плаванию официально заняла семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина, сообщили в Минспорте.

    Министерство спорта России утвердило семикратную олимпийскую чемпионку Светлану Ромашину на должность главного тренера сборной России по синхронному плаванию, сообщает пресс-служба Федерации водных видов спорта России. Ранее этот пост занимала Татьяна Покровская, которая возглавляла команду с 1997 года.

    Ромашина – самая титулованная спортсменка в истории синхронного плавания: на ее счету 21 победа на чемпионатах мира, 13 – на чемпионатах Европы и семь олимпийских золотых медалей. За свою карьеру она выступала в дуэте с Натальей Ищенко и Светланой Колесниченко, а также соло и в группе.

    После завершения спортивной карьеры Ромашина руководила столичной школой синхронного плавания. Покровская будет продолжать работу с командой в статусе советника председателя Федерации водных видов спорта России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, о назначении Ромашиной стало известно еще 10 ноября, когда пост покинула Татьяна Покровская, руководившая командой 26 лет.

    Ранее Ромашина отмечала, что зарубежные спортсмены скучают по российским синхронисткам на международных турнирах.

    13 января 2026, 13:24
    Онищенко указал вероятную причину гибели девяти младенцев в роддоме Новокузнецка

    @ sledcom_press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Скорее всего причиной смерти сразу девяти младенцев в Новокузнецком роддоме стала стафилококковая инфекция, распространившаяся из-за нехватки персонала в праздники и несвоевременного закрытия заведения «на мойку», сказал газете ВЗГЛЯД эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.

    За новогодние праздники в родильном доме Новокузнецка погибли девять младенцев. Данную информацию подтвердил министр здравоохранения Кемеровской области Андрей Тарасов, отметив, что ведомственная комиссия региона уже оценила ситуацию. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам, а также по статье о халатности.

    «Девять младенцев от гриппа и ОРВИ не могли умереть. Сообщения о заболевании медперсонала сезонными болезнями скорее отговорка, сказанная, чтобы перевести стрелку на непреодолимые обстоятельства. Гриппом все болеют, и за десятки лет работы я не знаю ни одной ситуации, когда от него одномоментно в родильном доме умерли дети, тем более столько», – говорит Онищенко.

    Скорее всего, предполагает собеседник, речь идет об ахиллесовой пяте всех родильных домов, когда в результате нарушения режима своевременного закрытия роддома «на мойку» происходит смерть детей из-за распространения бактериальной инфекции, вероятнее всего стафилококковой.

    «Чтобы подобного не происходило, в России существуют строжайшие санитарные требования. Это не просто мытые полы и чистые стены, но и контроль за состоянием здоровья медперсонала, у которого могут быть элементарно кариозные зубы, в которых скапливаются вредоносные микробы, вызывающие гнойно-септические заболевания у новорожденных детей, в связи с чем младенцы сгорают буквально в считанные дни или даже часы», – делится эпидемиолог.

    Он рассказывает, что бич данного заболевания в советских родильных домах был в 1980-е годы, после чего санитарные нормы существенно ужесточили. Более того, с массовой гибелью детей в родильных домах из-за данной инфекции регулярно сталкивались и в других странах. По словам академика РАН, стафилококковая инфекция – главная опасность подобных заведений во всем мире.

    «Скорее всего, поспособствовало усугублению ситуации еще и то, что были праздничные дни. Все-таки в такое время работает только дежурный персонал. Возможно, если бы более энергично начали, то кого-то из младенцев могли бы и спасти», – заключил Онищенко.

    Ранее сообщалось, что новокузнецкий роддом временно закрыли по санитарно-эпидемиологическим показаниям из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией у медперсонала. Глава Минздрава Михаил Мурашко поручил направить в Новокузнецк специалистов НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова и Санкт-Петербургского педиатрического университета.

    13 января 2026, 12:19
    ВС России нанесли массированный удар возмездия по Украине
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России в ночь на вторник ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования, а также беспилотниками по объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.

    Кроме того удары наносились по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России за свутки нанесено поражение местам хранения БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 150 районах.

    Средствами ПВО сбиты 11 управляемых авиабомб, два снаряда американской РСЗО HIMARS и 207 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены т670 самолетов, 283 вертолета, 108 665 беспилотников, 645 ЗРК,  27 085 танков и других бронемашин, 1 640 боевых машин РСЗО, 32 538 орудий полевой артиллерии и минометов, 51 609 единиц спецтехники, перечислили в Минобороны.

    Ранее во вторник сообщилось, что в Одессе при взрывах повреждения получили два энергообъекта «ДТЭК».

    Напомним, накануне Российские войска поразили украинские военные аэродромы

    ВС России за прошлую неделю нанесли массированный и четыре групповых удара по Украине. В частности, вМинобороны сообщало, что ВС России ударили «Орешником» по Украине в ответ на атаку на резиденцию президента России Владимира Путина.

    31 декабря 2025, 09:59
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    12 января 2026, 21:50
    Дипломат Долгов спросил фон дер Ляйен о количестве у нее дивизий

    @ Steffens/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Посол по особым поручениям Константин Долгов спросил у главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, сколько у нее дивизий, после ее слов о необходимости России продемонстрировать стремление к миру на Украине.

    Посол по особым поручениям Константин Долгов прокомментировал заявление Урсулы фон дер Ляйен о необходимости России продемонстрировать стремление к миру на Украине, передает «Газета.Ru».

    Долгов отметил, что риторика главы Еврокомиссии сводится к конфронтации с Россией и назвал ее позицию лицемерной. Он с иронией спросил: «Она замерзает что ли там, да? Что она вдруг запела про какой-то мир, так сказать, фон дер Ляйен, а то она все к войне призывала до сих пор».

    Дипломат напомнил известный вопрос Сталина Черчиллю о количестве дивизий у папы Римского и задал аналогичный вопрос в адрес фон дер Ляйен: «Вот, и у фон дер Ляйен сколько дивизий?».

    По словам Долгова, Европа и Украина не стремятся к миру. Он подчеркнул, что экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба открыто говорил о необходимости передышки для Киева, чтобы затем продолжить конфронтацию с Россией.

    Заявление Урсулы фон дер Ляйен о необходимости России показать заинтересованность в урегулировании конфликта прозвучало 12 января.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила недовольство Владимиром Зеленским во время встречи «коалиции желающих» в Париже.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что европейские политики сами не верят в свои антироссийские стратегии, и это обрекает их.

    13 января 2026, 11:05
    Названо имя капитана захваченного США танкера «Маринера»

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Капитаном танкера Marinera («Маринера»), задержанного США несколько дней назад в Атлантическом океане, является 47-летний гражданин Грузии Александр Каландадзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

    По данным СМИ, Каландадзе и его семья проживают в Батуми.

    Агентство морского транспорта Грузии, которое 8 января сообщило, что собирает информацию о 6 гражданах Грузии – членах экипажа танкера, пока эти сведения не комментировало.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал судно «поддельным российским нефтяным танкером», который якобы пытался избежать санкционного режима.

    Напомним, 8 января США освободили двух россиян с танкера «Маринера».

    Американист Дмитрий Дробницкий заявил, что история с танкером Marinera стала «подставой» для США.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, захват «Маринеры» требует от России новых подходов к безопасности танкеров.

    12 января 2026, 21:20
    Экс-ведущую «Орла и решки» не пустили в США из-за записи о секс-путешествиях

    @ @wild_lisa_kisa

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывшая ведущая шоу «Орел и Решка» Василиса Хвостова, покинувшая Россию, столкнулась с проблемами при въезде в США и была отправлена в тюрьму для мигрантов, сообщают СМИ.

    Инцидент произошел в аэропорту Нью-Йорка, где офицеры на паспортном контроле обратили внимание на множество визовых штампов в паспорте девушки, передает «Московский комсомолец» со ссылкой на Telegram-канал «112».

    Во время досмотра багажа сотрудники обнаружили у Хвостовой книгу под названием «HORNY BIBLE» и костюм для BDSM-вечеринки. По словам телеведущей, книга была реквизитом для съемок, а костюм она взяла для празднования Хэллоуина. Однако при проверке телефона пограничников насторожила также подпись в ее социальных сетях: «семь лет секси путешествий».

    После допроса американские власти аннулировали визу Хвостовой. Телеведущую поместили в иммиграционную камеру, где она провела сутки, после чего ее депортировали обратно в Европу.

    Василиса Хвостова известна как ведущая программы «Орел и Решка: Чудеса света», которую она вела с 2020 по 2021 год.

    Ранее уехавший из России юморист Михаил Шац (признан иноагентом в России) рассказал о проблемах.

    Продюсер Леонид Ярмольник предсказал возвращение уехавших из России артистов.

    13 января 2026, 07:39
    Baidu: Москва и Пекин нанесли синхронный экономический «удар» по Токио

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    По Японии нанесли два экономических «удара» два ее крупнейших соседа, они ограничили поставки ключевых ресурсов, чтобы затруднить развитие японской промышленности и военной отрасли, пишут китайские СМИ.

    Россия первой ввела ограничения в отношении Японии, расширив в декабре список товаров, запрещенных к вывозу в недружественные страны, отметило китайское издание Baidu, передает АБН24.

    Под эмбарго попали химические соединения и материалы, необходимые для производства военного оборудования. Такое решение стало решение серьезным ударом по Токио.

    Следом Китай отказался заключать с Японией новые контракты на поставку редкоземельных металлов, используемых в микроэлектронике и военной отрасли. Китайская сторона уведомила Токио о своем решении в начале января, указав, что под запрет попадает сырье, критически важное для японской промышленности.

    Япония является государством, бедным природными ресурсами, и любые ограничения со стороны России и Китая способны перекрыть жизненно важные цепочки поставок для ее экономики.

    В публикации также указано, что синхронные действия Москвы и Пекина стали ответом на планы Японии обзавестись ядерным оружием.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что ускоренная милитаризация Японии может снизить стабильность Азиатско-Тихоокеанского региона.

    Высокопоставленный советник японского премьера Санэ Такаити до этого говорил о целесообразности получения Японией ядерного оружия.

    13 января 2026, 13:18
    Экономист назвал последствия просрочки Украиной платежа МВФ

    @ REUTERS/Yuri Gripas

    Tекст: Анастасия Куликова

    Поддержка Киева стала для Запада вопросом политической целесообразности. В связи с этим просрочка Украиной платежа МВФ останется без серьезных последствий для страны. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал экономист Иван Лизан. Напомним, украинская сторона на утро 13 января просрочила платеж в 170 млн долларов в счет погашения кредита перед МВФ.

    «Нынешняя просрочка платежа по долгам МВФ – далеко не первая заявка Украины на дефолт», – отметил экономист Иван Лизан. Собеседник напомнил, в частности, о событиях июня 2025 года. Тогда украинское руководство отказалось выплачивать кредиторам 665 млн долларов по ВВП-варрантам. Они были предложены инвесторам в качестве «компенсации» при вынужденной реструктуризации внешнего госдолга еще в 2015 году.

    Речь о государственных ценных бумагах, выплата по которым зависит от роста экономики: при превышении установленного уровня держатели получают дополнительные суммы. Это условие сработало в 2023 году. Киевская власть пыталась оспорить необходимость выплат по этим бумагам, ссылаясь на то, что ВВП страны не вырос, а упал. Тогда международное агентство S&P Global Ratings признало Украину страной с частичным дефолтом, указал Лизан.

    «Как это сказалось на украинском руководстве? Никак. Я думаю, сейчас будет аналогичная история. Да, кредитор – МВФ – крупнее. Но Киев тесно общается с миссией организации, роняет курс гривны для того, чтобы эффективнее использовать внешнюю помощь, на чем настаивает фонд. Поэтому офис Владимира Зеленского попросит МВФ войти в положение: как говорится, понять и простить», – рассуждает эксперт.

    На этом фоне он упомянул нагнетание ситуации западными политиками в 2022 году, когда Россия не смогла выплатить долги по гособлигациям в иностранной валюте, потому что страну отключили от мировой финансовой системы. «Громогласно говорили о дефолте по долгам – шума-то было. В случае с Украиной мы такого не наблюдаем. Это вопрос не чистой экономики, а политической целесообразности. Пока на Западе исходят преимущественно из того, что Киев надо поддерживать – другое дело: зачем и как долго?», – отметил собеседник.

    «Так, США хотят «состричь» с этой «паршивой овцы» хоть «клок шерсти», а европейские лидеры оказывают помощь, потому что в противном случае им придется признать свои ошибки и геополитическое поражение. Пока же евробюрократы поднимают свой аппаратный вес: борьба против «страшной России» дает им дополнительные ресурсы и полномочия внутри Европейского союза», – пояснил Лизан.

    Он напомнил, что Брюссель уже обещал выдать Киеву новый кредит. По оценкам экономиста, ситуация с финансами на Украине «плохая, но не катастрофическая». «Киевские власти станут сокращать издержки. В стране все продолжит дорожать, повысят тарифы с поправкой на то, что у украинцев не будет ни нормального тепла, ни света, ни связи», – прогнозирует аналитик. Впрочем, ожидать на этом фоне протестного движения не стоит.  

    «Например, у некоторых киевлян трубы в системе централизованного отопления уже разморозило. В квартирах 9-12 градусов тепла. Люди заняты выживанием. Ни на какие протестные акции они не выйдут еще и потому, что СБУ применит репрессии. Протестное голосование местных жителей – это выезд за границу», – заключил Лизан.

    Ранее СМИ выяснили, что Киев просрочил многомиллионную выплату Международному валютному фонду. Это следует из платежного графика МВФ, передает РИА «Новости». Срок платежа истек в 00.00 понедельника по времени Вашингтона (08.00 мск).

    Украина должна была погасить часть задолженности в размере 125 737 500 специальных прав заимствования (SDR), что эквивалентно примерно 171,9 млн долларов по курсу на 12 января. Речь идет о возврате средств, предоставленных через кредитный механизм МВФ, финансируемый за счет ресурсов стран – участниц фонда.

    По состоянию на утро вторника подтверждения о поступлении средств в календаре МВФ нет. Следующий платеж Украины по кредитам фонда запланирован на 24 февраля в размере 62,5 млн SDR. В феврале – апреле Киеву предстоит еще несколько крупных выплат.

    Украинский премьер Юлия Свириденко 3 января сообщила, что стране для восстановления и экономического роста на ближайшие десять лет нужно 800 млрд долларов. По ее словам, получить эти деньги Киев рассчитывает через гранты, займы и частные инвестиции.

    Как напоминает РБК, в конце ноября Украина и Международный валютный фонд договорились о новой двухлетней программе расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF) объемом около 8,2 млрд долларов. Она предусматривает комплекс мер бюджетной и денежно-кредитной политики, направленных на восстановление устойчивого уровня госдолга, усиление антикоррупционных механизмов, сообщал глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей.

    По оценке фонда, общая нехватка финансирования в украинском бюджете в 2026 – 2029 годах может составить порядка 136,5 млрд долларов. В 2026 – 2027 годах Украина столкнется с остаточным дефицитом финансирования в размере около 63 млрд долларов. Ранее агентство Bloomberg писало, что МВФ требует от Киева девальвировать гривну, чтобы улучшить финансовое положение страны за счет увеличения доходов бюджета, номинированных в местной валюте.

    13 января 2026, 04:40
    США в ООН осудили удар «Орешником» по Западной Украине

    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Зампостпреда США при ООН Тэмми Брюс в своем выступлении на заседании Совета Безопасности по Украине недоумённо заявила, что американские дипломаты только-только встретились с коллегами из ЕС и Украины по вопросу мирового соглашения, как Россия ударила по «Орешником».

    «Россия предприняла новые атаки на Украину, включая запуск баллистической ракеты «Орешник», способной нести ядерный заряд, по району Украины, расположенному недалеко от границы с Польшей и НАТО. Это представляет собой ещё одну опасную и необъяснимую эскалацию войны, даже несмотря на то, что США активно работают с Киевом, другими партнерами и Москвой над прекращением войны путем переговоров», – заявила она.

    Брюс добавила, что в момент, когда всё держится только на бескорыстной  и беспрецедентной приверженности президента США Дональда Трампа миру во всем мире, обе стороны должны искать пути деэскалации, «однако действия России рискуют расширить и усилить войну».

    «Мы осуждаем продолжающиеся и усиливающиеся атаки России на энергетические объекты Украины и другую гражданскую инфраструктуру. Эти атаки выставляют на посмешище дело мира, дело первостепенной важности для всего мира и для президента Трампа», – сказала зампостпреда США.

    Напомним, мэр Львова Андрей Садовый заявил, что баллистическая ракета «Орешник» без боевой части нанесла значительный ущерб критической инфраструктуре Львовской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, генсек НАТО связал удар «Орешником» с попыткой ослабить военную помощь Киеву. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что удар России ракетой «Орешник» в ответ на теракты Киева стал сигналом для Европы и США.

    Минобороны России сообщило, что «Орешник» вывел из строя Львовский авиационно-ремонтный завод.

    13 января 2026, 18:23
    Российские международные резервы установили новый исторический рекорд

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Объем международных резервов России увеличился до максимального уровня за всю историю, достигнув 763,9 млрд долларов к концу декабря, сообщил Центробанк.

    Международные резервы России достигли нового исторического максимума – 763,9 млрд долларов, сообщает РИА «Новости». Об этом заявил Центробанк, уточнив, что на конец 26 декабря 2025 года показатель вырос за неделю на 11,3 млрд долларов, или на 1,5%, в основном благодаря положительной переоценке.

    Неделей ранее, по состоянию на 19 декабря, объем резервов составлял 752,6 млрд долларов. За позапрошлый год российские международные резервы увеличились на 1,8% и на 1 января 2025 года составляли 609,1 млрд долларов.

    В структуру международных резервов входят монетарное золото, специальные права заимствования, резервная позиция в МВФ, а также средства в иностранной валюте. Все эти активы находятся в распоряжении Центробанка и правительства, что позволяет обеспечивать финансовую стабильность страны.

    В период с 21 по 28 ноября международные резервы выросли на 0,6% и достигли 733,4 млрд долларов

    13 января 2026, 11:00
    По факту смерти младенцев в роддоме Новокузнецка возбуждено уголовное дело
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Дело по статье Уголовного кодекса возбудили после смерти новорожденных в новокузнецком родильном доме, сообщил Следственный комитет.

    Дело завели по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам, а также по статье о халатности, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    На месте работают следователи и следователи-криминалисты аппарата следственного управления, изымается медицинская документация, назначены судмедэкспертизы.

    По результатам анализа будет установлена точная причина смерти новорожденных.

    Допрашиваются должностные лица медучреждения.

    Отмечается, что по данным следствия, в роддоме умерли девять новорожденных детей.

    Между тем глава региона Илья Середюк сообщил, что проводится проверка, передает ТАСС. На время проверки главный врач больницы Виталий Херасков временно отстранен от должности.

    Середюк отметил, что решение об отстранении принято для объективного расследования обстоятельств трагедии.

    Ранее глава кузбасского минздрава Андрей Тарасов сообщал, что в роддоме Новокузнецка погибли младенцы.

    Первоначально появилась информация о гибели шести новорожденных этом роддоме, позднее сообщалось, что их число возросло до 10.

    13 января 2026, 10:12
    В роддоме Новокузнецка за праздники умерли 10 младенцев

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Количество скончавшихся в новокузнецком роддоме младенцев увеличилось до 10 человек, сообщил информированный источник.

    В январе, по предварительным данным, погибли 10 младенцев, сообщил источник РИА «Новости», знакомый с ситуацией.

    Проводится доследственная проверка по статье «Халатность».

    Изначально сообщалось о гибели шести новорожденных роддоме Новокузнецка, позднее их число увеличилось до девяти.

    13 января 2026, 10:53
    TWZ: США на Украине обкатывают мобильную систему Tempest с ракетами Hellfire
    @ PvkCenter

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Сети появилось видео работы украинских вооруженных сил с американской системой Tempest, оснащенной ракетами Hellfire, предназначенной для поражения беспилотников и других целей.

    Кадры с применением новой системы обнародовал командный центр воздушных сил Украины, передает The War Zone.

    В ролике зафиксирован пуск двух ракет AGM-114 Hellfire, предположительно по российским беспилотникам, при этом в небе видны трассирующие снаряды. В октябре прошлого года в Сети уже появлялась размытая версия этого видео, на которой невозможно было распознать тип техники.

    Свежие фотографии раскрыли детали: Tempest размещена на легком вездеходе Can-Am Maverick X3, имеет модульную конструкцию и оснащена радаром миллиметрового диапазона, позволяющим обнаруживать и сопровождать цели на малых и средних дистанциях.

    На корпусе также видны антенны пассивной радиочастотной системы, что позволяет выявлять дроны по сигналам их управления без демаскирующего излучения с самой установки.

    Tempest использует тактику «выстрелил и ушел», позволяющую быстро менять позицию после атаки, и снижающую риск ответного удара. Комплекс создан с использованием коммерческих комплектующих, что удешевляет и ускоряет производство по сравнению с классическими системами.

    В качестве основного вооружения используется версия ракеты AGM-114L Hellfire Longbow с радиолокационным наведением и дальностью до восьми километров. Эта модификация предназначена для борьбы с беспилотниками, вертолетами и некоторыми типами крылатых ракет, но против самолетов ее эффективность ограничена малой дальностью.

    В США Tempest была представлена компанией V2X в октябре прошлого года, однако о поставках этих систем на Украину официально не сообщалось. Стационарная версия комплекса также предлагается для защиты важных объектов, но неизвестно, поставлялась ли она Киеву.

    В декабре генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что военный блок обеспечит киевский режим «плотным потоком» вооружений.

    13 января 2026, 10:51
    В НАСА сообщили об изменении формы мозга у астронавтов после полетов

    @ NASA/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Новое исследование показало, что у астронавтов после длительного пребывания на орбите мозг смещается и изменяет форму, причем наиболее заметные изменения фиксировались у тех, кто находился в космосе около года.

    Мозг астронавтов меняет форму и положение после пребывания в космосе, выяснили ученые, передает NBC News.

    Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences и может повлиять на планы НАСА по созданию базы на Луне и организации длительных экспедиций на Марс.

    Авторы работы обнаружили, что после возвращения на Землю мозг астронавтов смещается вверх и назад относительно привычного положения. Больше всего изменения затронули зоны, связанные с восприятием движения, укачиванием, потерей равновесия и дезориентацией. Эти сдвиги фиксировались даже у тех, кто провел в космосе всего пару недель, но наиболее выражены у астронавтов, находившихся на орбите шесть месяцев или даже год.

    «У людей, пробывших на орбите год, наблюдались самые крупные изменения», – рассказала профессор Рэйчел Сайдер из Университета Флориды, соавтор исследования. Она уточнила, что смещение мозга составляет всего пару миллиметров, но для мозга это значительная величина, видимая невооруженным глазом. Исследование показало, что подобные перемены могут вызывать кратковременную дезориентацию или укачивание в невесомости, а после возвращения домой – проблемы с равновесием, однако серьезных осложнений вроде головных болей или нарушений когнитивных функций выявлено не было.

    Для сравнения ученые применили МРТ-сканирование и к участникам эксперимента на Земле: 24 добровольца лежали с головой ниже ног в течение 60 суток для имитации невесомости. У них также зафиксировали изменения формы и положения мозга, хотя выраженность изменений была ниже, чем у астронавтов.

    Эксперты подчеркивают, что вопрос долгосрочных последствий пока остается открытым, а размер выборки ограничен, поскольку ежегодно на МКС отправляются не больше дюжины астронавтов. Пока известно, что после возвращения на Землю большинство изменений обратимы, но как поведет себя мозг людей, если им предстоит длительное пребывание на Луне или Марсе с другим уровнем гравитации, еще предстоит выяснить.

    Ранее президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», член-корреспондент РАН Михаил Ковальчук заявил, что с учетом современных технологий путешествие на Марс, занимающее примерно 250 дней в одну сторону, пока слишком рискованно для человечества.

    Между тем космонавт Олег Новицкий назвал сроки подготовки человека к полету в космос.

    13 января 2026, 12:10
    Американист дал оценку законопроекту в Конгрессе США об аннексии Гренландии

    @ Steffen Trumpf/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В США всем бюджетом заведует Конгресс. Поэтому администрации Дональда Трампа в случае присоединения или покупки Гренландии нужна будет «отмашка» конгрессменов. Другое дело, что законодатели очень скептически относятся к аннексии острова, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее в Конгресс внесли законопроект об аннексии Гренландии и предоставления ей статуса штата.

    «Законопроект об аннексии Гренландии – не более чем популистская инициатива», – считает американист Малек Дудаков. Собеседник напомнил, что автор документа – Рэнди Файн – ярый трампист и довольно маргинален. «Он неоднократно попадал в самые разные скандалы. Один из последних разразился в декабре 2025 года: законодатель призывал депортировать всех мусульман из Америки», – уточнил политолог.

    Теперь Файн взялся за Гренландию. Однако вероятность принятия его законопроекта крайне мала. «Всеми бюджетными вопросами заведует именно Конгресс. Поэтому администрации Дональда Трампа в случае присоединения или покупки острова потребуется «отмашка» конгрессменов. Другое дело, что законодатели в целом настроены очень скептически в отношении возможности аннексии Гренландии. Демократы в Сенате заблокируют инициативу», – считает Дудаков.

    Он указал, что Белый дом рассматривает разные пути и способы, как заполучить Гренландию. «Среди них – военный сценарий, в реализацию которого я не верю, а также экономический. Например, американское руководство обещает Нууку некие масштабные инвестиции в случае согласия на ассоциацию с США. Есть и более экстравагантные предложения – заплатить каждому гренландцу по 100 тыс. долларов за согласие стать гражданином Штатов», – детализировал эксперт.

    По его мнению, вероятность успеха планов Вашингтона низкая. «Дания не согласится на американские условия. Да и в целом мы видим настрой гренландского общества, где 80% выступает против того, чтобы присоединяться к США. Поэтому на текущий момент все эти законопроекты не более чем информационный шум», – заключил Дудаков.

    Ранее конгрессмен-республиканец Рэнди Файн внес на рассмотрение законопроект об «аннексии Гренландии» и предоставлении ей статуса американского штата. Документ опубликован на сайте Палаты представителей США.

    «Тот, кто контролирует Гренландию, контролирует ключевые арктические судоходные пути и архитектуру безопасности, защищающую Соединенные Штаты. Америка не может оставить это будущее в руках режимов, которые презирают наши ценности и стремятся подорвать нашу безопасность», – заявил Файн.

    В случае принятия закон позволит Дональду Трампу предпринимать любые шаги, которые он сочтет нужными для аннексии или приобретения острова. Американский лидер должен будет представить Конгрессу поправки в федеральное законодательство, которые потребуются для принятия «вновь приобретенной территории» в качестве штата.

    Параллельно конгрессмен-демократ Джимми Гомес внес на рассмотрение законопроект «О защите суверенитета Гренландии», предполагающий запрет использования федеральных средств для содействия «вторжению, аннексии, покупке или иным формам приобретения» острова правительством США.

    Напомним, Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии. По информации The Daily Mail, глава Белого дома поставил перед Объединенным командованием специальных операций (JSOC) задачу разработать план вторжения на остров. Издание связывает активизацию этих работ с чрезмерным воодушевлением американской администрации после успешного захвата венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

    Трамп уверен, что Вашингтон «так или иначе» получит Гренландию. По его мнению, в противном случае остров заберут Россия или Китай. Как указал американский лидер, оборона Гренландии состоит «из двух собачьих упряжек». «Знаете об этом? А тем временем повсюду находятся российские эсминцы и подводные лодки, а также китайские эсминцы и подводные лодки», – сказал глава Белого дома.

    Впрочем, помимо якобы угрозы со стороны России и КНР Штаты используют и другой аргумент, который, по всей видимости, должен убедить мировую общественность в «необходимости» американской аннексии Гренландии. Дания оккупировала остров в обход норм ООН, заявил спецпосланник США Джефф Лэндри.

    «История имеет значение. США защищали суверенитет Гренландии во время Второй мировой войны, когда Дания не смогла этого сделать. После войны Дания вновь оккупировала ее, обойдя и проигнорировав протокол ООН», – написал Лэндри. Ему ответил датский посол Йеспер Меллер Серенсен. Он согласился, что исторический контекст имеет значение, и подчеркнул: Гренландия веками принадлежала Дании, что признавалось ООН, разными администрациями США и другими странами, передает ТАСС.

    13 января 2026, 08:29
    Срок платежа Украины МВФ истек без подтверждения оплаты

    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Киев не провел очередной платеж МВФ на сумму примерно 171,9 млн долларов, срок его исполнения истек в понедельник, следует из платежного графика фонда.

    Срок очередного платежа Украины по кредиту Международного валютного фонда истек в 00.00 понедельника по времени Вашингтона, передает РИА «Новости».

    По данным платежного графика фонда, Киев должен был до этого времени выплатить 125 737 500 специальных прав заимствования, что эквивалентно примерно 171,9 млн долларов по курсу на 12 января. Средства предоставлялись Украине через основной кредитный механизм МВФ, финансируемый странами-участниками фонда.

    К утру вторника по московскому времени подтверждение о поступлении указанного платежа в календаре МВФ отсутствует. Следующий блок финансовых обязательств Украины перед фондом наступает 1 февраля 2026 года – тогда планируются регулярные платежи за пользование средствами МВФ. Еще один возврат части основного долга на сумму 62,5 млн SDR запланирован на 24 февраля. В феврале–апреле 2026 года, как отмечает агентство, Киев должен будет провести еще несколько крупных выплат по линии возврата кредитов фонда.

    Украина должна была перечислить Международному валютному фонду почти 180 млн долларов в счет обслуживания кредита.

    До этого Украина начала реструктуризацию долга, привязанного к ВВП, на сумму 2,6 млрд долларов.

