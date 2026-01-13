В Подмосковье мужчина с ножом угрожал посетителям ТЦ

В подмосковном Ногинске мужчина с ножом пугал посетителей ТЦ

Tекст: Тимур Шайдуллин

В Ногинске подвыпивший мужчина угрожал посетителям торгового центра ножом. По информации пресс-службы подмосковного главка Росгвардии, сотрудники вневедомственной охраны задержали нарушителя на месте происшествия.

«Сотрудники электростальского отдела вневедомственной охраны главного управления Росгвардии по Московской области задержали неадекватного гражданина, который ходил по торговому центру с ножом в руке, чем пугал посетителей», – сообщили в ведомстве.

Сигнал о происшествии поступил росгвардейцам после срабатывания тревожной кнопки на объекте. Прибывшие на место сотрудники выяснили, что нарушитель был в состоянии опьянения и высказывал угрозы в адрес окружающих.

Мужчину, которым оказался 39-летний приезжий, оперативно задержали и передали полиции для дальнейшего разбирательства. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на востоке Москвы пьяный мужчина проник в учебное учреждение, где работает его мать, устроил дебош и был задержан. До этого в Москве учащийся автошколы напал на инструктора по вождению на Ярославском шоссе.

А в ноябре суд заключил под стражу 16-летнего юношу, обвиняемого в нападении с ножом на охранника торгового центра и двоих сотрудников полиции.