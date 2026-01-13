Прокуратура Южной Кореи запросила смертную казнь для экс-президента Юн Сок Еля

Tекст: Денис Тельманов

Группа специального прокурора рекомендовала суду назначить смертную казнь бывшему президенту Республики Корея Юн Сок Елю по делу о мятеже, передает ТАСС.

Обвинение связано с введением военного положения в декабре 2024 года, что, по мнению следствия, было осуществлено в нарушение конституции страны.

В соответствии с Уголовным кодексом Южной Кореи, за организацию мятежа предусмотрены смертная казнь, пожизненное заключение или пожизненное заключение без принудительных работ.

Судебное разбирательство по делу экс-президента продолжается, а вердикт ожидается в начале февраля.

Согласно имеющимся данным, смертная казнь в Южной Корее не применяется с 1997 года, несмотря на то, что формально остается в законодательстве.

Прокуроры настаивают на наиболее строгом наказании, учитывая масштаб обвинения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в суд Южной Кореи поступило требование прокуроров назначить бывшему главе государства Юн Сок Елю 10 лет заключения по обвинениям, связанным с военным положением и злоупотреблениями.

Парламент Южной Кореи 14 декабря 2024 года поддержал импичмент Юн Сок Елю, за отставку которого проголосовали 204 депутата.

Глава Южной Кореи Ли Чжэ Мен осудил военную и пропагандистскую линию прежней администрации по отношению к Северной Корее и назвал политику Юн Сок Еля в отношении КНДР агрессивной.