Танкер Matilda подвергся атаке БПЛА у терминала КТК

Tекст: Валерия Городецкая

Об этом официально сообщила пресс-служба «Казмунайгаза», передает ТАСС.

«Судно Matilda зафрахтовано ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» (дочерняя компания КМГ). Загрузка танкера казахстанской нефтью на терминале КТК была запланирована на 18 января 2026 года. 13 января танкер подвергся атаке БПЛА. В результате атаки произошел взрыв без последующего горения», – говорится в сообщении компании.

В пресс-службе уточнили, что в результате происшествия никто из членов экипажа не пострадал.

Ранее в Черном море у берегов Турции танкер Elbus был атакован неизвестными беспилотниками.

В ноябре безэкипажные катера повредили причал ВПУ-2 морского терминала КТК под Новороссийском. Во вторник дроны атаковали административное здание морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума.