В иранском Керманшахе задержали двух вооруженных бунтовщиков после волнений

Tекст: Денис Тельманов

Иранские правоохранительные органы задержали двух вооруженных участников беспорядков в провинции Керманшах, передает ТАСС. Операция прошла в координации с прокуратурой округа Каср-е Ширин.

В заявлении пограничной службы отмечается: «В координации с прокуратурой округа Каср-е Ширин провинции Керманшах оперативные и разведывательные подразделения провели операцию, в ходе которой с соблюдением прав граждан задержали двух участников беспорядков».

По информации агентства Tasnim, у задержанных были изъяты боевой пистолет Colt с двумя магазинами и патронами, 18 патронов к автомату Калашникова, топор, шесть единиц холодного оружия, включая ножи и мачете, 75 патронов для охотничьей винтовки, оптическое оборудование и легковоспламеняющиеся жидкости.

Беспорядки в Иране начались 29 декабря на фоне резкого падения курса национальной валюты и распространились на большинство крупных городов.

С 8 января, по словам главы МИД Аббаса Арагчи, среди демонстрантов были замечены вооруженные террористы. Власти Ирана возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, террористы «Исламского государства*» участвовали в беспорядках в Иране и убивали мирных жителей и правоохранителей.

Власти Ирана объявили о наличии множества документов, которые подтверждают участие США и Израиля в организации беспорядков и террористических действиях в стране.

Акции протеста, которые начались в Иране из-за падения курса риала и достигли пика 8 января, заметно снизились.