Евраев: Треть всех орхидей России вырастили в Ярославской области

Tекст: Тимур Шайдуллин

В Ярославской области ежегодно выращивают три миллиона орхидей из десяти миллионов, реализуемых на российском рынке, ь. Об этом рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

Евраев отметил, что ранее вся эта продукция поступала из-за рубежа, в основном из Голландии и других стран. Теперь, по его словам, «уже три миллиона из них – это наши, российские, ярославские орхидеи».

Губернатор подчеркнул, что в ближайшей перспективе регион планирует увеличить объем продаж ярославских орхидей до семи миллионов штук в год. Таким образом, доля отечественного производства на российском рынке цветочных культур значительно возрастет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на встрече с президентом Евраев заявил, что в Ярославской области полностью обновят автопарк общественного транспорта к 2026 году.

В свою очередь, Владимир Путин обратил внимание на состояние дорог в Ярославской области. Также в капитальном ремонте нуждаются 28% зданий объектов здравоохранения региона.

