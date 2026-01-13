  • Новость часаГлава Кузбасса объявил о проверке всех роддомов и перинатальных центров
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Венесуэльский проект Трампа лишился ключевой поддержки
    Онищенко указал вероятную причину гибели девяти младенцев в роддоме Новокузнецка
    Экономист назвал последствия просрочки Украиной платежа МВФ
    TWZ: США испытывают на Украине мобильные вездеходы для борьбы с дронами
    По факту смерти младенцев в роддоме Новокузнецка возбуждено уголовное дело
    ВС России нанесли массированный удар возмездия по Украине
    Американист дал оценку законопроекту в Конгрессе США об аннексии Гренландии
    Конфликт лидеров фракций Европарламента создал проблемы для фон дер Ляйен
    «Лента» объявила о покупке сети гипермаркетов «OBI Россия»
    13 января 2026, 14:24 • Новости дня

    В России продлили особый порядок продажи зарубежных лекарств

    Кабмин продлил особый порядок продажи зарубежных лекарств в России до конца 2027 года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В России зарегистрированные зарубежные лекарства продолжат продавать в особом порядке, включая возможность реализации в иностранной упаковке с русской этикеткой, сообщили в правительстве.

    Особый порядок продажи зарубежных лекарств в России продлен до 31 декабря 2027 года, сообщает пресс-служба правительства. Согласно подписанному постановлению, иностранные препараты можно реализовывать не только в российской, но и в оригинальной упаковке, при условии наличия этикетки на русском языке.

    В пресс-службе правительства отметили, что такой подход позволит поддерживать стабильные поставки жизненно необходимых медикаментов в аптеки, поликлиники и больницы.

    Постановление уже подписано, и оно распространяется на все зарегистрированные зарубежные препараты, которые соответствуют установленным требованиям и допущены межведомственной комиссией к реализации в особом порядке. В состав комиссии входят представители Минздрава, Росздравнадзора, Минпромторга, Минфина, Федеральной антимонопольной службы и Федеральной таможенной службы, уточнили в Кабмине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отечественные компании заметно укрепили позиции на рынке ветеринарных лекарств, доведя свою долю до 76% и выпустив рекордное количество новых препаратов.

    Ранее Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал инициативу о продаже лекарств в селах через передвижные аптечные пункты.

    А федеральная антимонопольная служба планирует расследовать рост цен на препараты вне перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств, отмечая тревожные ценовые тенденции..

    12 января 2026, 16:56 • Новости дня
    Минобороны: «Орешник» вывел из строя Львовский авиационно-ремонтный завод
    Минобороны: «Орешник» вывел из строя Львовский авиационно-ремонтный завод
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате удара Вооруженных Сил России с применением комплекса «Орешник» был выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод, сообщило Минобороны России.

    Завод занимался ремонтом и обслуживанием авиационной техники ВСУ, включая переданные западными странами самолеты F-16 и МиГ-29, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    На территории предприятия также производились ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) большой и средней дальности, которые использовались для атак по гражданским объектам в глубине России.

    В результате удара были разрушены производственные цеха, складские помещения с готовой продукцией, а также инфраструктура заводского аэродрома.

    Кроме того, в ходе массированной атаки с использованием оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» и крылатых ракет «Калибр» в Киеве были поражены мощности двух предприятий, участвовавших в сборке ударных БПЛА для атак по территории России. По данным Минобороны, атака также затронула объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу оборонной промышленности Украины.

    Ранее мэр Львова Андрей Садовый раскрыл подробности удара «Орешником».

    Комментарии (32)
    12 января 2026, 18:15 • Новости дня
    Глава подмосковных Химок подала в отставку и удалила аккаунты в соцсетях

    Глава Химом Землякова подала в отставку и удалила свои аккаунты в соцсетях

    Tекст: Денис Тельманов

    Елена Землякова ушла с поста главы подмосковных Химок и удалила все свои аккаунты в социальных сетях.

    Информацию об отставке подтвердила сама Елена Землякова, передает MSK1.ru. На вопрос журналистов она ответила: «Это правда».

    После своего заявления Землякова удалила официальные аккаунты в социальных сетях, где ранее размещались новости о деятельности администрации Химок.

    Портал сообщает, что временно исполняющей обязанности главы Химок назначена Инна Федотова. До этого она работала в аналогичной должности в администрации города Клин, куда была назначена в начале августа 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники правоохранительных органов провели задержание бывшего заместителя главы Химок Дмитрия Кайгородова по делу о мошенничестве.

    Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о мере пресечения для заместителя главы Химок Ирины Жданкиной, обвиняемой во взяточничестве в особо крупном размере.

    Бывший заместитель руководителя Химок Николай Минаев заочно арестован по решению Тверского районного суда Москвы.

    Комментарии (2)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    13 января 2026, 04:40 • Новости дня
    США в ООН осудили удар «Орешником» по Западной Украине

    Зампостпреда США назвала «опасной и необъяснимой эскалацией» удар «Орешником»

    США в ООН осудили удар «Орешником» по Западной Украине
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Зампостпреда США при ООН Тэмми Брюс в своем выступлении на заседании Совета Безопасности по Украине недоумённо заявила, что американские дипломаты только-только встретились с коллегами из ЕС и Украины по вопросу мирового соглашения, как Россия ударила по «Орешником».

    «Россия предприняла новые атаки на Украину, включая запуск баллистической ракеты «Орешник», способной нести ядерный заряд, по району Украины, расположенному недалеко от границы с Польшей и НАТО. Это представляет собой ещё одну опасную и необъяснимую эскалацию войны, даже несмотря на то, что США активно работают с Киевом, другими партнерами и Москвой над прекращением войны путем переговоров», – заявила она.

    Брюс добавила, что в момент, когда всё держится только на бескорыстной  и беспрецедентной приверженности президента США Дональда Трампа миру во всем мире, обе стороны должны искать пути деэскалации, «однако действия России рискуют расширить и усилить войну».

    «Мы осуждаем продолжающиеся и усиливающиеся атаки России на энергетические объекты Украины и другую гражданскую инфраструктуру. Эти атаки выставляют на посмешище дело мира, дело первостепенной важности для всего мира и для президента Трампа», – сказала зампостпреда США.

    Напомним, мэр Львова Андрей Садовый заявил, что баллистическая ракета «Орешник» без боевой части нанесла значительный ущерб критической инфраструктуре Львовской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, генсек НАТО связал удар «Орешником» с попыткой ослабить военную помощь Киеву. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что удар России ракетой «Орешник» в ответ на теракты Киева стал сигналом для Европы и США.

    Минобороны России сообщило, что «Орешник» вывел из строя Львовский авиационно-ремонтный завод.

    Комментарии (35)
    13 января 2026, 06:10 • Новости дня
    Глава британского генштаба назвал условие размещения войск на Украине
    Глава британского генштаба назвал условие размещения войск на Украине
    @ Tayfun Salci/Zuma/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Начальник генштаба Вооруженных сил Британии маршал авиации Ричард Найтон назвал условием размещения войск королевства на Украине – уверенность в их безопасности.

    На вопрос члена парламента от консервативной партии Джесси Нормана из комитета по обороне, насколько Найтон уверен, что британские войска, развернутые для обеспечения соблюдения мирного соглашения на Украине, будут иметь достаточное оснащение, подготовку и графики ротации, тот ответил, что в «оперативных условиях не существует такого понятия, как нулевой риск», передает Sky News.

    «Задача военного руководства при поддержке министров в принятии решений состоит в том, чтобы оценить этот уровень риска и убедиться в том, что выгоды, которые мы получаем от развертывания, перевешивают любые риски, которые у нас могут возникнуть», – сказал он.

    Найтон заявил, что «уверен, поскольку принимал активное участие в планировании [«коалиции желающих»], что у нас есть средства для выполнения установленных требований, и дополнительное финансирование снизит риск».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Британия и Франция создадут военные базы по всей Украине в случае прекращения огня. Обе страны планируют направить до 15 тыс. военных при условии заключения мирного соглашения с Россией. Лидеры «коалиции желающих» подписали декларацию о намерении разместить на Украине войска.

    Комментарии (4)
    12 января 2026, 15:46 • Новости дня
    Назван регион с самыми высокими сугробами в России

    В Коми зафиксировали самые высокие сугробы в России

    Назван регион с самыми высокими сугробами в России
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Самый высокий уровень сугробов в России этой зимой отмечен в Республике Коми, где высота снега достигла 76 сантиметров.

    Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».

    По его словам, слухи о рекордных сугробах в Подмосковье оказались преувеличены: в Черустях высота снега составляет 52 сантиметра, а в расположенных рядом областях снежный покров не превышает 45 сантиметров.

    Леус отметил, что в Костромской области уровень снега также составляет 52 сантиметра, во Владимирской области, в городе Гусь-Хрустальный, сугробы достигли 58 сантиметров, а в Нижегородской области – уже 60 сантиметров.

    «Самый высокий снежный покров не в Архангельской области, а в Коми, там намело сугробы высотой 76 сантиметров», – подчеркнул специалист. По его данным, такие показатели делают Коми лидером по высоте снежного покрова в России в этом сезоне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, столичный регион оказался во власти очередного южного циклона, который принес снег, потепление и местами гололед.

    Метеоролог Евгений Тишковец отметил, что рабочая неделя будет умеренно морозной, а в понедельник под влиянием циклона пройдет снег с общим количеством до пяти мм при температуре от минус трех до минус восьми градусов.

    В Москве собрали почти 1 млн кубометров снега после сильного снегопада, начавшегося 8 января.

    Комментарии (0)
    12 января 2026, 20:56 • Новости дня
    Mercedes-Benz зарегистрировал товарный знак в России
    Mercedes-Benz зарегистрировал товарный знак в России
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Компания Mercedes-Benz зарегистрировала свой товарный знак в России, следует из электронной базы Роспатента.

    Заявка на регистрацию была подана концерном в сентябре, и ведомство уже приняло положительное решение, передает РИА «Новости».

    Теперь компания получила право заниматься производством и продажей легковых автомобилей, а также комплектующих и запчастей на территории России.

    Mercedes-Benz Group AG ранее назывался Daimler AG и является одним из ведущих мировых автопроизводителей. Концерн был основан в 1883 году и занимает лидирующие позиции по объему производства автомобилей.

    В 2022 году немецкий концерн заявил о прекращении своей деятельности на российском рынке.

    Ранее Toyota зарегистрировала новый товарный знак в России.

    В декабре немецкий автогигант Audi официально зарегистрировал свой товарный знак в России сроком до 2035 года, подав заявку спустя более трех лет после остановки локального производства.

    Комментарии (6)
    12 января 2026, 20:32 • Новости дня
    Назначена дата аукциона по продаже аэропорта Домодедово

    Аукцион по продаже аэропорта Домодедово назначили на 20 января

    Tекст: Валерия Городецкая

    Аукцион по продаже «ДМЕ холдинга», управляющего активами аэропорта Домодедово и связанными с ним компаниями, состоится 20 января 2026 года.

    Организаторы торгов сообщили, что заявки на участие можно будет подавать с 13 по 19 января, передает ТАСС. Стартовая цена составляет 132,266 млрд руб., а размер задатка определен в 26,45 млрд руб.

    Согласно условиям, договор купли-продажи планируется подписать в течение пяти дней после завершения торгов и подведения итогов.

    В ноябре глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что ведомство сохраняет действующий план по продаже аэропорта Домодедово.

    Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию вокруг аэропорта Домодедово, подчеркнув, что судебный спор длится много лет и не связан с национализацией.

    Комментарии (5)
    13 января 2026, 03:23 • Новости дня
    В зоне СВО уничтожены около 750 воевавших за ВСУ колумбийских наемников

    Tекст: Катерина Туманова

    Представители российских силовых структур сообщили, что с начала спецоперации из числа воевавших на стороне ВСУ наемников из Колумбии было уничтожено около 750 человек.

    «Как минимум уже 750 наемников в ВСУ из Колумбии было ликвидировано с конца февраля 2022 года в зоне СВО», – сообщили силовики ТАСС.

    В начале декабря 2025 года президент Колумбии Густаво Петро поручил министерству иностранных дел наладить контакт с украинскими властями для освобождения удерживаемых наемников из южноамериканской страны, завербованных ВСУ.

    3 декабря нижняя палата парламента Колумбии одобрила законопроект о присоединении страны к международной конвенции по борьбе с вербовкой наемников.

    До этого российское военное ведомство сообщало, что в рядах ВСУ действуют выходцы из разных стран, причем киевский режим использует их как «пушечное мясо».

    Минобороны России в марте 2024 года заявляло о прибытии на Украину 13 387 иностранных наемников, из которых уничтожены были 5 962 человек. Наибольшее число прибыло из Польши и Грузии – из 2 960 поляков были уничтожены 1 497, из 1 042 грузин – 561 человек.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, списки погибших на Украине наемников включали советников из США, ФРГ, Британии. ВС России обнаружили документы грузинских наемников под Константиновкой. Боевики ВСУ и наемники потребовали у жителей Одессы и Херсона купить им алкоголь.

    Комментарии (0)
    12 января 2026, 15:39 • Новости дня
    Мирошник рассказал о массовых расстрелах ВСУ мирных жителей в Селидове

    Мирошник: ВСУ перед уходом из Селидово в массовом порядке убивали мирных жителей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военные подразделения Вооруженных сил Украины в Селидово Донецкой народной республики перед освобождением города российскими войсками в 2024 году массово убивали мирных жителей, включая инвалидов и пожилых людей, рассказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    По словам Мирошника, подобные действия отмечались не только на улицах города, но и в многоквартирных домах, передает ТАСС. В квартирах были обнаружены тела мирных жителей, застреленных на близком расстоянии. Большинство погибших – это пожилые граждане и люди с ограниченной подвижностью, которые не могли самостоятельно эвакуироваться из города.

    «В последние дни пребывания их (ВСУ) в Селидове карательные группы ходили по улицам и расстреливали население, которое попадалось им на глаза. Точно так же проводились чистки и по многоэтажным зданиям, где в квартирах найдены тела людей, застреленных практически в упор. Среди них очень большое количество стариков, а также инвалидов, людей обездвиженных или с определенными проблемами передвижения, которые просто не могли покинуть эти территории», – заявил Мирошник.

    Ранее Мирошник сообщил, что в результате преступных действий украинских военных в Селидово погибли 130 человек.

    Он также заявил, что украинские боевики угрожали уничтожением всех жителей Селидово и расстреливали отказавшихся покинуть дома.

    Комментарии (0)
    12 января 2026, 18:42 • Новости дня
    Посольство России на Кипре сообщило о смерти сотрудника

    Tекст: Денис Тельманов

    В диппредставительстве подтвердили смерть сотрудника Панова и сообщили о поддержке его семьи, а также о подготовке репатриации тела на Родину.

    О смерти сотрудника посольства сообщило диппредставительство России на Кипре, передает ТАСС. В заявлении говорится: «С прискорбием сообщаем, что 8 января 2026 года ушел из жизни наш коллега, сотрудник посольства А.В.Панов».

    В посольстве подчеркнули, что считают произошедшее личной трагедией для семьи Панова, а также отметили, что оказали родным всю необходимую помощь.

    Диппредставительство уточнило, что взаимодействует с кипрскими компетентными органами для скорейшей репатриации тела Панова на Родину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ким Чен Ын посетил российское посольство в КНДР, чтобы почтить память умершего посла Александра Мацегоры.

    Российский генконсул в Гюмри Руслан Кандауров скончался после продолжительной болезни.

    Чрезвычайный и полномочный посол СССР в отставке Владимир Семенов умер на 98-м году жизни.

    Комментарии (0)
    13 января 2026, 01:25 • Новости дня
    Небензя предупредил об ответе на каждую атаку ВСУ по мирным жителям

    Небензя предупредил, что Россия будет решать проблемы военными методами

    Небензя предупредил об ответе на каждую атаку ВСУ по мирным жителям
    @ Пресс-служба МИД России/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Постпред России при ООН Василий Небензя в своём выступлении на очередном заседании Совета Безопасности по Украине заявил, что Россия будет решать проблему украинского конфликта военными методами, пока киевский режим не согласится на реалистичные условия переговоров.

    В очередной раз упоминая глухоту и слепоту Запада к регулярным ударам ВСУ по мирным ударам и гражданам, дипломат сообщил, что за декабрь 2025 года число пострадавших от ударов ВСУ гражданских лиц составило как минимум 367 человек, 56 из них погибли.

    «Пока киевский главарь не придет в чувства и не согласится на реалистичные условия переговоров, до тех пор мы будем решать проблему военными методами. Его предупреждали еще в свое время – условия для переговоров для него с каждым потерянным им днем будут становиться только хуже. И на каждую подлую атаку по мирным российским гражданам последует жёсткий ответ», – резюмировал Небензя.

    В этом же выступлении дипломат указал на обнуление Зеленским миротворческих стараний США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщал в начале января, что ВСУ ударили по Центру детей и молодежи в регионе. Посол Мирошник пояснил молчание ЕС в ответ на атаки ВСУ по резиденции Путина и Хорлам. Сальдо заявил, что Владимир Зеленский участвовал в планировании атак на резиденцию президента России и херсонское село Хорлы.


    Комментарии (0)
    12 января 2026, 23:45 • Новости дня
    Силы ПВО ликвидировали более 75 дронов ВСУ за три часа над регионами России
    Силы ПВО ликвидировали более 75 дронов ВСУ за три часа над регионами России
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские силы ПВО за три часа понедельника перехватили и уничтожили над регионами России, акваториями Черного и Азовского морей 78 украинских БПЛА, доложило в Telegram-канале Минобороны России.

    «С 20.00 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 78 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – написали в канале.

    В оборонном ведомстве уточники, что 36 дронов было сбито над территорией Республики Крым, 14 БПЛА уничтожено над Орловской областью, восемь беспилотников – над Липецкой областью.

    Ещё четыре дрона ликвидировали над Тульской областью, два – над Брянской. По одному беспилотнику сбили над Воронежской и Ростовской областями.

    Над акваториями Азовского и Черного морей уничтожили по шесть дронов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, силы ПВО за четыре часа вечером понедельника  уничтожили 56 украинских БПЛА над регионами России.

    Комментарии (0)
    13 января 2026, 00:13 • Новости дня
    Сербские Novosti удивились поведению Зеленского накануне капитуляции

    Novosti удивились поведению Зеленского накануне капитуляции

    Tекст: Катерина Туманова

    У главы киевского режима Владимира Зеленского нет веских аргументов в пользу оптимистичных заявлений, его планы завершить конфликт на Украине к лету маловероятны, так как украинский лидер исключает уступки по территории и отказ от курса на вступление в НАТО, пишут сербские Novosti.

    «Преимущество России перед Украиной заключается в том, что у неё достаточно оружия и ресурсов для продолжения войны, в то время как Киеву постоянно угрожает банкротство. [Президент России Владимир] Путин пользуется полной поддержкой не только своих генералов, но и всей армии. Российская военная промышленность работает в три смены и производит всё необходимое для фронта», – пишет сербский портал Novosti.

    В статье отмечается, что большую опасность для украинской армии представляют не столько российские вооруженные силы, сколько нищета. В Киеве не скрывают, что их госбюджет пуст и без помощи из-за рубежа ни прокормить свою армию, ни выплатить жалованье офицерам и солдатам правительство страны не в состоянии.

    «Зеленский тщетно продолжает уверять Европу, что его армия действительно защищает Европу от России. Многие европейские страны больше не верят этой истории», – говорится в материале.

    Упоминая встречи Зеленского с евроспонсорами указывается, что они «по-прежнему дают ему обещания гораздо быстрее и проще, чем готовы и могут реально помочь».

    В заключение автор пишет, что главной проблемой Зеленского и его союзников является то, что они ведут себя победоносно в своих требованиях, словно они захватывают территории, где находится российская армия.

    «Именно поэтому они не могут избавиться от своей высокомерия и разработать вместе с Киевом реалистичный план, приемлемый и для России. Чем больше времени проходит и чем быстрее продвигаются русские, тем реалистичнее становится прогноз, что вместо мирного соглашения Украина будет вынуждена подписать капитуляцию. Если они обанкротятся, денег на войну не будет», – делает вывод издание.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в нескольких регионах Украины, включая Киев, были введены массовые аварийные отключения электроэнергии на фоне сложных погодных условий. В Киеве массово закрылись супермаркеты из-за проблем со светом. Трамп заявил об отсутствии «карт в рукаве» у Зеленского.


    Комментарии (0)
    13 января 2026, 05:40 • Новости дня
    Депутат Журова с недоумением ответила на требование Зеленского

    Tекст: Катерина Туманова

    Заместитель председателя комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова высказалась о требовании главы киевского режима Владимира Зеленского к России дать «чёткий ответ» на предложение Украины и США по окончанию конфликта.

    «Надо хотя бы посмотреть. Даже сложно сказать, что это за реальные условия. Они же могут быть сейчас любые. Поэтому сложно что-либо прокомментировать, не видя, что они там с США порешали. Может, они скажут ещё Крым отдать?! Пусть они сначала предъявят документ, а потом мы будем понимать», – сказала Журова «Ленте.ру».

    Журова добавила, что «нам практически сейчас угрожают, а мы даже не знаем, что в итоге в этом предложении».

    Ранее Зеленский в Telegram-канале заявил, что Киев «сформулировал видение», на которое «должен быть четкий ответ от России, готовы ли они закончить войну».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, лидеры «коалиции желающих» в Париже  подписали декларацию о намерении разместить на Украине войска. Зеленский  заявил, что документ с США по гарантиям безопасности Украины почти готов. Портал Axios узнал об ожидании ответа Москвы по согласованному США и Украиной плану мира.

    Комментарии (0)
    12 января 2026, 23:33 • Новости дня
    Космонавт Сергей Кудь-Сверчков стал командиром МКС
    Космонавт Сергей Кудь-Сверчков стал командиром МКС
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Должность командира Международной космической станции (МКС) появилась в 2000 году. Сергей Кудь-Сверчков стал 36-м российским командиром станции, напомнили в Telegram-канале Роскосмоса.

    «В космическом доме прошла церемония передачи командования станцией. Астронавт Майкл Финк передал символический ключ от МКС космонавту Сергею Кудь-Сверчкову. По традиции после передачи командования прозвучал удар в корабельный колокол», – сообщили в Роскосмосе.

    В ведомстве уточнили, что в 2025 году российские космонавты дважды возглавляли станцию: марте командование принял Алексей Овчинин, в августе – Сергей Рыжиков.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, МКС в декабре впервые за 25 лет приняла восемь кораблей одновременно. Рыжиков передал руководство МКС американскому и российскому коллегам. Космонавт Кудь-Сверчков рассказал о 40-минутной ночи на орбите.

    Комментарии (0)
    Главное
    Названо имя капитана захваченного США танкера «Маринера»
    Bloomberg: Торговое перемирие США и Китая может сорваться из-за Ирана
    Шор указал на признание Санду в желании «убить» Молдавию
    Россия заявила протест Польше из-за задержания археолога Бутягина
    МОК отказался вводить санкции против спортсменов США после операции в Венесуэле
    СК начал проверку стриптиза Санта-Клаусов в Нижнем Тагиле
    Жительницы Новокузнецка рассказали об угрозах здоровью в местном роддоме