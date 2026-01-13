  • Новость часаГлава Кузбасса объявил о проверке всех роддомов и перинатальных центров
    13 января 2026, 14:15 • Новости дня

    Швейцария вслед за ЕС расширила санкции против России

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Швейцарии приняли решение о расширении антироссийских санкций, добавив новые имена и компании в существующие списки.

    Власти Швейцарии обновили список антироссийских санкций в соответствии с последними решениями Евросоюза, передает ТАСС. В расширенный перечень были включены пять физических лиц, четыре организации и 41 судно.

    Федеральный совет Швейцарии сообщил, что с 13 декабря страна начнет выполнять положения девятнадцатого пакета санкций Евросоюза против России.

    Между тем, экспорт Евросоюза на российский рынок сократился на 65% за четыре года после введения антироссийских санкций, что принесло странам Евросоюза потери в 48 млрд евро.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Швейцария утратила реноме нейтрального посредника.

    12 января 2026, 16:56 • Новости дня
    Минобороны: «Орешник» вывел из строя Львовский авиационно-ремонтный завод
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате удара Вооруженных Сил России с применением комплекса «Орешник» был выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод, сообщило Минобороны России.

    Завод занимался ремонтом и обслуживанием авиационной техники ВСУ, включая переданные западными странами самолеты F-16 и МиГ-29, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    На территории предприятия также производились ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) большой и средней дальности, которые использовались для атак по гражданским объектам в глубине России.

    В результате удара были разрушены производственные цеха, складские помещения с готовой продукцией, а также инфраструктура заводского аэродрома.

    Кроме того, в ходе массированной атаки с использованием оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» и крылатых ракет «Калибр» в Киеве были поражены мощности двух предприятий, участвовавших в сборке ударных БПЛА для атак по территории России. По данным Минобороны, атака также затронула объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу оборонной промышленности Украины.

    Ранее мэр Львова Андрей Садовый раскрыл подробности удара «Орешником».

    Комментарии (32)
    12 января 2026, 21:50 • Новости дня
    Дипломат Долгов спросил фон дер Ляйен о количестве у нее дивизий

    @ Steffens/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Посол по особым поручениям Константин Долгов спросил у главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, сколько у нее дивизий, после ее слов о необходимости России продемонстрировать стремление к миру на Украине.

    Посол по особым поручениям Константин Долгов прокомментировал заявление Урсулы фон дер Ляйен о необходимости России продемонстрировать стремление к миру на Украине, передает «Газета.Ru».

    Долгов отметил, что риторика главы Еврокомиссии сводится к конфронтации с Россией и назвал ее позицию лицемерной. Он с иронией спросил: «Она замерзает что ли там, да? Что она вдруг запела про какой-то мир, так сказать, фон дер Ляйен, а то она все к войне призывала до сих пор».

    Дипломат напомнил известный вопрос Сталина Черчиллю о количестве дивизий у папы Римского и задал аналогичный вопрос в адрес фон дер Ляйен: «Вот, и у фон дер Ляйен сколько дивизий?».

    По словам Долгова, Европа и Украина не стремятся к миру. Он подчеркнул, что экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба открыто говорил о необходимости передышки для Киева, чтобы затем продолжить конфронтацию с Россией.

    Заявление Урсулы фон дер Ляйен о необходимости России показать заинтересованность в урегулировании конфликта прозвучало 12 января.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила недовольство Владимиром Зеленским во время встречи «коалиции желающих» в Париже.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что европейские политики сами не верят в свои антироссийские стратегии, и это обрекает их.

    Комментарии (8)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    12 января 2026, 18:15 • Новости дня
    Глава подмосковных Химок подала в отставку и удалила аккаунты в соцсетях

    Tекст: Денис Тельманов

    Елена Землякова ушла с поста главы подмосковных Химок и удалила все свои аккаунты в социальных сетях.

    Информацию об отставке подтвердила сама Елена Землякова, передает MSK1.ru. На вопрос журналистов она ответила: «Это правда».

    После своего заявления Землякова удалила официальные аккаунты в социальных сетях, где ранее размещались новости о деятельности администрации Химок.

    Портал сообщает, что временно исполняющей обязанности главы Химок назначена Инна Федотова. До этого она работала в аналогичной должности в администрации города Клин, куда была назначена в начале августа 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники правоохранительных органов провели задержание бывшего заместителя главы Химок Дмитрия Кайгородова по делу о мошенничестве.

    Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о мере пресечения для заместителя главы Химок Ирины Жданкиной, обвиняемой во взяточничестве в особо крупном размере.

    Бывший заместитель руководителя Химок Николай Минаев заочно арестован по решению Тверского районного суда Москвы.

    Комментарии (2)
    13 января 2026, 04:40 • Новости дня
    США в ООН осудили удар «Орешником» по Западной Украине

    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Зампостпреда США при ООН Тэмми Брюс в своем выступлении на заседании Совета Безопасности по Украине недоумённо заявила, что американские дипломаты только-только встретились с коллегами из ЕС и Украины по вопросу мирового соглашения, как Россия ударила по «Орешником».

    «Россия предприняла новые атаки на Украину, включая запуск баллистической ракеты «Орешник», способной нести ядерный заряд, по району Украины, расположенному недалеко от границы с Польшей и НАТО. Это представляет собой ещё одну опасную и необъяснимую эскалацию войны, даже несмотря на то, что США активно работают с Киевом, другими партнерами и Москвой над прекращением войны путем переговоров», – заявила она.

    Брюс добавила, что в момент, когда всё держится только на бескорыстной  и беспрецедентной приверженности президента США Дональда Трампа миру во всем мире, обе стороны должны искать пути деэскалации, «однако действия России рискуют расширить и усилить войну».

    «Мы осуждаем продолжающиеся и усиливающиеся атаки России на энергетические объекты Украины и другую гражданскую инфраструктуру. Эти атаки выставляют на посмешище дело мира, дело первостепенной важности для всего мира и для президента Трампа», – сказала зампостпреда США.

    Напомним, мэр Львова Андрей Садовый заявил, что баллистическая ракета «Орешник» без боевой части нанесла значительный ущерб критической инфраструктуре Львовской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, генсек НАТО связал удар «Орешником» с попыткой ослабить военную помощь Киеву. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что удар России ракетой «Орешник» в ответ на теракты Киева стал сигналом для Европы и США.

    Минобороны России сообщило, что «Орешник» вывел из строя Львовский авиационно-ремонтный завод.

    Комментарии (35)
    13 января 2026, 13:18 • Новости дня
    Экономист назвал последствия просрочки Украиной платежа МВФ

    @ REUTERS/Yuri Gripas

    Tекст: Анастасия Куликова

    Поддержка Киева стала для Запада вопросом политической целесообразности. В связи с этим просрочка Украиной платежа МВФ останется без серьезных последствий для страны. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал экономист Иван Лизан. Напомним, украинская сторона на утро 13 января просрочила платеж в 170 млн долларов в счет погашения кредита перед МВФ.

    «Нынешняя просрочка платежа по долгам МВФ – далеко не первая заявка Украины на дефолт», – отметил экономист Иван Лизан. Собеседник напомнил, в частности, о событиях июня 2025 года. Тогда украинское руководство отказалось выплачивать кредиторам 665 млн долларов по ВВП-варрантам. Они были предложены инвесторам в качестве «компенсации» при вынужденной реструктуризации внешнего госдолга еще в 2015 году.

    Речь о государственных ценных бумагах, выплата по которым зависит от роста экономики: при превышении установленного уровня держатели получают дополнительные суммы. Это условие сработало в 2023 году. Киевская власть пыталась оспорить необходимость выплат по этим бумагам, ссылаясь на то, что ВВП страны не вырос, а упал. Тогда международное агентство S&P Global Ratings признало Украину страной с частичным дефолтом, указал Лизан.

    «Как это сказалось на украинском руководстве? Никак. Я думаю, сейчас будет аналогичная история. Да, кредитор – МВФ – крупнее. Но Киев тесно общается с миссией организации, роняет курс гривны для того, чтобы эффективнее использовать внешнюю помощь, на чем настаивает фонд. Поэтому офис Владимира Зеленского попросит МВФ войти в положение: как говорится, понять и простить», – рассуждает эксперт.

    На этом фоне он упомянул нагнетание ситуации западными политиками в 2022 году, когда Россия не смогла выплатить долги по гособлигациям в иностранной валюте, потому что страну отключили от мировой финансовой системы. «Громогласно говорили о дефолте по долгам – шума-то было. В случае с Украиной мы такого не наблюдаем. Это вопрос не чистой экономики, а политической целесообразности. Пока на Западе исходят преимущественно из того, что Киев надо поддерживать – другое дело: зачем и как долго?», – отметил собеседник.

    «Так, США хотят «состричь» с этой «паршивой овцы» хоть «клок шерсти», а европейские лидеры оказывают помощь, потому что в противном случае им придется признать свои ошибки и геополитическое поражение. Пока же евробюрократы поднимают свой аппаратный вес: борьба против «страшной России» дает им дополнительные ресурсы и полномочия внутри Европейского союза», – пояснил Лизан.

    Он напомнил, что Брюссель уже обещал выдать Киеву новый кредит. По оценкам экономиста, ситуация с финансами на Украине «плохая, но не катастрофическая». «Киевские власти станут сокращать издержки. В стране все продолжит дорожать, повысят тарифы с поправкой на то, что у украинцев не будет ни нормального тепла, ни света, ни связи», – прогнозирует аналитик. Впрочем, ожидать на этом фоне протестного движения не стоит.  

    «Например, у некоторых киевлян трубы в системе централизованного отопления уже разморозило. В квартирах 9-12 градусов тепла. Люди заняты выживанием. Ни на какие протестные акции они не выйдут еще и потому, что СБУ применит репрессии. Протестное голосование местных жителей – это выезд за границу», – заключил Лизан.

    Ранее СМИ выяснили, что Киев просрочил многомиллионную выплату Международному валютному фонду. Это следует из платежного графика МВФ, передает РИА «Новости». Срок платежа истек в 00.00 понедельника по времени Вашингтона (08.00 мск).

    Украина должна была погасить часть задолженности в размере 125 737 500 специальных прав заимствования (SDR), что эквивалентно примерно 171,9 млн долларов по курсу на 12 января. Речь идет о возврате средств, предоставленных через кредитный механизм МВФ, финансируемый за счет ресурсов стран – участниц фонда.

    По состоянию на утро вторника подтверждения о поступлении средств в календаре МВФ нет. Следующий платеж Украины по кредитам фонда запланирован на 24 февраля в размере 62,5 млн SDR. В феврале – апреле Киеву предстоит еще несколько крупных выплат.

    Украинский премьер Юлия Свириденко 3 января сообщила, что стране для восстановления и экономического роста на ближайшие десять лет нужно 800 млрд долларов. По ее словам, получить эти деньги Киев рассчитывает через гранты, займы и частные инвестиции.

    Как напоминает РБК, в конце ноября Украина и Международный валютный фонд договорились о новой двухлетней программе расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF) объемом около 8,2 млрд долларов. Она предусматривает комплекс мер бюджетной и денежно-кредитной политики, направленных на восстановление устойчивого уровня госдолга, усиление антикоррупционных механизмов, сообщал глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей.

    По оценке фонда, общая нехватка финансирования в украинском бюджете в 2026 – 2029 годах может составить порядка 136,5 млрд долларов. В 2026 – 2027 годах Украина столкнется с остаточным дефицитом финансирования в размере около 63 млрд долларов. Ранее агентство Bloomberg писало, что МВФ требует от Киева девальвировать гривну, чтобы улучшить финансовое положение страны за счет увеличения доходов бюджета, номинированных в местной валюте.

    Комментарии (0)
    13 января 2026, 06:10 • Новости дня
    Глава британского генштаба назвал условие размещения войск на Украине
    @ Tayfun Salci/Zuma/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Начальник генштаба Вооруженных сил Британии маршал авиации Ричард Найтон назвал условием размещения войск королевства на Украине – уверенность в их безопасности.

    На вопрос члена парламента от консервативной партии Джесси Нормана из комитета по обороне, насколько Найтон уверен, что британские войска, развернутые для обеспечения соблюдения мирного соглашения на Украине, будут иметь достаточное оснащение, подготовку и графики ротации, тот ответил, что в «оперативных условиях не существует такого понятия, как нулевой риск», передает Sky News.

    «Задача военного руководства при поддержке министров в принятии решений состоит в том, чтобы оценить этот уровень риска и убедиться в том, что выгоды, которые мы получаем от развертывания, перевешивают любые риски, которые у нас могут возникнуть», – сказал он.

    Найтон заявил, что «уверен, поскольку принимал активное участие в планировании [«коалиции желающих»], что у нас есть средства для выполнения установленных требований, и дополнительное финансирование снизит риск».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Британия и Франция создадут военные базы по всей Украине в случае прекращения огня. Обе страны планируют направить до 15 тыс. военных при условии заключения мирного соглашения с Россией. Лидеры «коалиции желающих» подписали декларацию о намерении разместить на Украине войска.

    Комментарии (4)
    12 января 2026, 15:46 • Новости дня
    Назван регион с самыми высокими сугробами в России

    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Самый высокий уровень сугробов в России этой зимой отмечен в Республике Коми, где высота снега достигла 76 сантиметров.

    Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».

    По его словам, слухи о рекордных сугробах в Подмосковье оказались преувеличены: в Черустях высота снега составляет 52 сантиметра, а в расположенных рядом областях снежный покров не превышает 45 сантиметров.

    Леус отметил, что в Костромской области уровень снега также составляет 52 сантиметра, во Владимирской области, в городе Гусь-Хрустальный, сугробы достигли 58 сантиметров, а в Нижегородской области – уже 60 сантиметров.

    «Самый высокий снежный покров не в Архангельской области, а в Коми, там намело сугробы высотой 76 сантиметров», – подчеркнул специалист. По его данным, такие показатели делают Коми лидером по высоте снежного покрова в России в этом сезоне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, столичный регион оказался во власти очередного южного циклона, который принес снег, потепление и местами гололед.

    Метеоролог Евгений Тишковец отметил, что рабочая неделя будет умеренно морозной, а в понедельник под влиянием циклона пройдет снег с общим количеством до пяти мм при температуре от минус трех до минус восьми градусов.

    В Москве собрали почти 1 млн кубометров снега после сильного снегопада, начавшегося 8 января.

    Комментарии (0)
    12 января 2026, 20:56 • Новости дня
    Mercedes-Benz зарегистрировал товарный знак в России
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Компания Mercedes-Benz зарегистрировала свой товарный знак в России, следует из электронной базы Роспатента.

    Заявка на регистрацию была подана концерном в сентябре, и ведомство уже приняло положительное решение, передает РИА «Новости».

    Теперь компания получила право заниматься производством и продажей легковых автомобилей, а также комплектующих и запчастей на территории России.

    Mercedes-Benz Group AG ранее назывался Daimler AG и является одним из ведущих мировых автопроизводителей. Концерн был основан в 1883 году и занимает лидирующие позиции по объему производства автомобилей.

    В 2022 году немецкий концерн заявил о прекращении своей деятельности на российском рынке.

    Ранее Toyota зарегистрировала новый товарный знак в России.

    В декабре немецкий автогигант Audi официально зарегистрировал свой товарный знак в России сроком до 2035 года, подав заявку спустя более трех лет после остановки локального производства.

    Комментарии (6)
    12 января 2026, 20:32 • Новости дня
    Назначена дата аукциона по продаже аэропорта Домодедово

    Tекст: Валерия Городецкая

    Аукцион по продаже «ДМЕ холдинга», управляющего активами аэропорта Домодедово и связанными с ним компаниями, состоится 20 января 2026 года.

    Организаторы торгов сообщили, что заявки на участие можно будет подавать с 13 по 19 января, передает ТАСС. Стартовая цена составляет 132,266 млрд руб., а размер задатка определен в 26,45 млрд руб.

    Согласно условиям, договор купли-продажи планируется подписать в течение пяти дней после завершения торгов и подведения итогов.

    В ноябре глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что ведомство сохраняет действующий план по продаже аэропорта Домодедово.

    Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию вокруг аэропорта Домодедово, подчеркнув, что судебный спор длится много лет и не связан с национализацией.

    Комментарии (5)
    13 января 2026, 11:10 • Новости дня
    Конфликт лидеров фракций Европарламента создал проблемы для фон дер Ляйен
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Ухудшение отношений между Манфредом Вебером и Иратксе Гарсиа, лидерами двух крупнейших фракций Европарламента, ставит под угрозу реализацию планов Урсулы фон дер Ляйен на второй срок, сообщает Politico.

    Обострение отношений между Манфредом Вебером и Иратксе Гарсия, лидерами Европейской народной партии и группы социалистов и демократов, стало одной из главных проблем для Европарламента, пишет Politico.

    Их противостояние началось еще в 2019 году, когда Гарсия отказалась поддержать кандидатуру Вебера на пост главы Еврокомиссии, что положило начало затяжной вражде.

    В последние годы напряжение только усилилось на фоне того, что ЕНП стала поддерживать ультраправых для продвижения своих инициатив, а социалисты усилили критику в адрес Урсулы фон дер Ляйен за сближение с консервативными силами. Источники в Европарламенте отмечают, что разногласия между двумя крупнейшими фракциями делают голосования менее предсказуемыми и подрывают традиционную стабильность работы законодательного органа.

    Публично Вебер и Гарсия заявляют о рабочем диалоге, однако сотрудники и депутаты подчеркивают, что взаимное недоверие сохраняется уже шесть лет. Вебер считает Гарсию слабой из-за внутренних разногласий в S&D, а Гарсия обвиняет Вебера в чрезмерном сближении с ультраправыми ради политических выгод.

    На пленарных заседаниях конфронтация нередко выходит за рамки политической полемики, переходя в личные нападки. Это особенно проявилось после выборов 2024 года, когда ЕНП и социалисты стали чаще выступать с противоположных позиций по вопросам экологии и миграции. В результате коалиция, поддерживающая фон дер Ляйен, оказалась под угрозой.

    В преддверии новых кадровых перестановок в 2027 году борьба за ключевые посты между ЕНП и социалистами обещает только усилиться. Внутрипартийное давление на Гарсию возрастает, а попытки наладить личные отношения между лидерами пока остаются безуспешными.

    Ранее глава Ассоциации вооруженных сил Германии Фабио Де Мази передал свой спор с Урсулой фон дер Ляйен в Европейский суд из-за сокрытия контактов с оружейниками.

    Урсула фон дер Ляйен в октябре поблагодарила Европарламент за провал вотумов недоверия.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что в 2025 году встал вопрос о существовании Евросоюза.

    Комментарии (0)
    13 января 2026, 10:04 • Новости дня
    Власти Эстонии не пустили в страну израильтянина с самоваром

    Tекст: Вера Басилая

    Гражданин Израиля был вынужден вернуться в Россию после того, как эстонские пограничники признали его самовар подпадающим под санкции.

    Власти Эстонии не разрешили въезд гражданину Израиля, который пытался пересечь границу с самоваром, передает РИА «Новости».

    Инцидент произошел 6 января на контрольно-пропускном пункте в Нарве, когда мужчина направлялся на территорию Эстонии и проходил контроль по зеленому коридору.

    Как отмечает портал ERR со ссылкой на налогово-таможенный департамент страны, во время дополнительной проверки в багаже израильтянина был найден самовар, который попал под действие санкций. Представители ведомства пояснили, что предмет был признан запрещенным к ввозу на территорию Эстонии.

    Путешественнику вынесли предупреждение, после чего он вернулся обратно в Россию.

    Напомним, что Эстония занимает третье место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    Комментарии (23)
    13 января 2026, 03:23 • Новости дня
    В зоне СВО уничтожены около 750 воевавших за ВСУ колумбийских наемников

    Tекст: Катерина Туманова

    Представители российских силовых структур сообщили, что с начала спецоперации из числа воевавших на стороне ВСУ наемников из Колумбии было уничтожено около 750 человек.

    «Как минимум уже 750 наемников в ВСУ из Колумбии было ликвидировано с конца февраля 2022 года в зоне СВО», – сообщили силовики ТАСС.

    В начале декабря 2025 года президент Колумбии Густаво Петро поручил министерству иностранных дел наладить контакт с украинскими властями для освобождения удерживаемых наемников из южноамериканской страны, завербованных ВСУ.

    3 декабря нижняя палата парламента Колумбии одобрила законопроект о присоединении страны к международной конвенции по борьбе с вербовкой наемников.

    До этого российское военное ведомство сообщало, что в рядах ВСУ действуют выходцы из разных стран, причем киевский режим использует их как «пушечное мясо».

    Минобороны России в марте 2024 года заявляло о прибытии на Украину 13 387 иностранных наемников, из которых уничтожены были 5 962 человек. Наибольшее число прибыло из Польши и Грузии – из 2 960 поляков были уничтожены 1 497, из 1 042 грузин – 561 человек.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, списки погибших на Украине наемников включали советников из США, ФРГ, Британии. ВС России обнаружили документы грузинских наемников под Константиновкой. Боевики ВСУ и наемники потребовали у жителей Одессы и Херсона купить им алкоголь.

    Комментарии (0)
    12 января 2026, 15:39 • Новости дня
    Мирошник рассказал о массовых расстрелах ВСУ мирных жителей в Селидове

    Мирошник: ВСУ перед уходом из Селидово в массовом порядке убивали мирных жителей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военные подразделения Вооруженных сил Украины в Селидово Донецкой народной республики перед освобождением города российскими войсками в 2024 году массово убивали мирных жителей, включая инвалидов и пожилых людей, рассказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    По словам Мирошника, подобные действия отмечались не только на улицах города, но и в многоквартирных домах, передает ТАСС. В квартирах были обнаружены тела мирных жителей, застреленных на близком расстоянии. Большинство погибших – это пожилые граждане и люди с ограниченной подвижностью, которые не могли самостоятельно эвакуироваться из города.

    «В последние дни пребывания их (ВСУ) в Селидове карательные группы ходили по улицам и расстреливали население, которое попадалось им на глаза. Точно так же проводились чистки и по многоэтажным зданиям, где в квартирах найдены тела людей, застреленных практически в упор. Среди них очень большое количество стариков, а также инвалидов, людей обездвиженных или с определенными проблемами передвижения, которые просто не могли покинуть эти территории», – заявил Мирошник.

    Ранее Мирошник сообщил, что в результате преступных действий украинских военных в Селидово погибли 130 человек.

    Он также заявил, что украинские боевики угрожали уничтожением всех жителей Селидово и расстреливали отказавшихся покинуть дома.

    Комментарии (0)
    12 января 2026, 18:42 • Новости дня
    Посольство России на Кипре сообщило о смерти сотрудника

    Tекст: Денис Тельманов

    В диппредставительстве подтвердили смерть сотрудника Панова и сообщили о поддержке его семьи, а также о подготовке репатриации тела на Родину.

    О смерти сотрудника посольства сообщило диппредставительство России на Кипре, передает ТАСС. В заявлении говорится: «С прискорбием сообщаем, что 8 января 2026 года ушел из жизни наш коллега, сотрудник посольства А.В.Панов».

    В посольстве подчеркнули, что считают произошедшее личной трагедией для семьи Панова, а также отметили, что оказали родным всю необходимую помощь.

    Диппредставительство уточнило, что взаимодействует с кипрскими компетентными органами для скорейшей репатриации тела Панова на Родину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ким Чен Ын посетил российское посольство в КНДР, чтобы почтить память умершего посла Александра Мацегоры.

    Российский генконсул в Гюмри Руслан Кандауров скончался после продолжительной болезни.

    Чрезвычайный и полномочный посол СССР в отставке Владимир Семенов умер на 98-м году жизни.

    Комментарии (0)
    13 января 2026, 01:25 • Новости дня
    Небензя предупредил об ответе на каждую атаку ВСУ по мирным жителям

    @ Пресс-служба МИД России/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Постпред России при ООН Василий Небензя в своём выступлении на очередном заседании Совета Безопасности по Украине заявил, что Россия будет решать проблему украинского конфликта военными методами, пока киевский режим не согласится на реалистичные условия переговоров.

    В очередной раз упоминая глухоту и слепоту Запада к регулярным ударам ВСУ по мирным ударам и гражданам, дипломат сообщил, что за декабрь 2025 года число пострадавших от ударов ВСУ гражданских лиц составило как минимум 367 человек, 56 из них погибли.

    «Пока киевский главарь не придет в чувства и не согласится на реалистичные условия переговоров, до тех пор мы будем решать проблему военными методами. Его предупреждали еще в свое время – условия для переговоров для него с каждым потерянным им днем будут становиться только хуже. И на каждую подлую атаку по мирным российским гражданам последует жёсткий ответ», – резюмировал Небензя.

    В этом же выступлении дипломат указал на обнуление Зеленским миротворческих стараний США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщал в начале января, что ВСУ ударили по Центру детей и молодежи в регионе. Посол Мирошник пояснил молчание ЕС в ответ на атаки ВСУ по резиденции Путина и Хорлам. Сальдо заявил, что Владимир Зеленский участвовал в планировании атак на резиденцию президента России и херсонское село Хорлы.


    Комментарии (0)
