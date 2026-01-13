«Единая Россия» рассказала о приоритетах работы в весеннюю сессию Госдумы

В ходе весенней сессии Госдумы особое внимание будет уделено поддержке участников спецоперации на Украине, семьям с детьми и вопросам детского летнего отдыха, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Законодатели планируют предоставить дополнительные жилищные права бойцам, упростить получение образования для участников СВО и их семей, а также продолжить работу по совершенствованию миграционного законодательства.
Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков подчеркнул, что «Единая Россия» намерена усилить борьбу с преступлениями, совершаемыми с использованием коммуникационных технологий. Также в числе приоритетов – развитие единой цифровой платформы «ГосТех», внедрение единых подходов к инвестиционной деятельности в регионах, лицензирование оптовой и розничной торговли табачной и никотиносодержащей продукцией, а также совершенствование законодательства в сфере противодействия инсайдерской информации.
Планируется проведение ряда парламентских правчасов с участием главы МИД Сергея Лаврова, который расскажет о приоритетах внешней политики России, а также членов правительства, которые обсудят внедрение искусственного интеллекта, защиту персональных данных, цифровизацию госуслуг и вопросы инфраструктуры и транспортного развития.
Вице-спикер Ирина Яровая добавила, что в первом чтении будет рассмотрен проект федерального закона об организации детского летнего отдыха. Она отметила: «Решения, которые состоятся сегодня, направлены на то, чтобы повысить статус сопровождения организации работы межведомственных комиссий до уровня глав субъектов, губернаторов. И включить в эту работу региональное и федеральное министерства здравоохранения, чтобы оздоровление детей носило не формальный, а фактический характер».
Кроме того, продолжится работа по улучшению миграционного законодательства и обеспечению безопасности, в том числе с точки зрения контроля достоверности медицинских документов иностранных граждан, прибывающих в Россию для работы. Для этого подготовлен пакет из трех комплексных законопроектов.
Депутат Дмитрий Вяткин сообщил, что «Единая Россия» выступает за предоставление дополнительных образовательных прав участникам СВО и их семьям, чтобы те, кто остался без кормильца, могли получить новую профессию. Рассматривается возможность бесплатного высшего и среднего профессионального образования, а также курсов подготовки для вдов и вдовцов участников спецоперации. Еще одна инициатива – 35-дневный неоплачиваемый отпуск для гражданского персонала, работавшего в зоне СВО, Сирии или Афганистане.