Стартап из США GRU Space объявил о создании отелей на Луне в 2032 году

Tекст: Мария Иванова

Стартап GRU Space из Сан-Франциско объявил о планах построить на Луне отели и начать отправлять туда туристов уже в 2032 году, передает ТАСС.

На сайте компании отмечается, что проект стал возможен благодаря снижению стоимости вывода грузов на орбиту – это произошло за счет деятельности SpaceX и появления конкурентов, таких как Blue Origin и другие стартапы с возвращаемыми ракетами по всему миру.

В GRU Space подчеркивают, что космос уже становится направлением для супер-премиального туризма – на Земле, по мнению компании, почти не осталось новых впечатлений для самых состоятельных клиентов. В компании заверяют: «Клиенты будут осуществлять полеты на лицензированных коммерческих аппаратах, управляемых такими поставщиками, как SpaceX или Blue Origin, а GRU будет координировать программу полета и операции на поверхности Луны».

На первых этапах туристов будут размещать в надувных модулях, рассчитанных на двух-четырех человек; такие отели будут доставляться вместе с путешественниками. Если удастся организовать три полета в год, стоимость «путевки» на каждого туриста составит 416 тыс. долларов. После GRU Space рассчитывает строить более сложные лунные отели, которые смогут принять до 10 гостей, при этом цена поездки снизится примерно до 83 тыс. долларов.

Вдохновением для дизайна будущих лунных отелей стал Дворец изящных искусств в Сан-Франциско. Компания планирует провести подготовительные полеты для отработки технологий уже в 2029 и 2031 годах, после чего рассчитывает приступить к приему гостей.

GRU Space основана выпускником Калифорнийского университета в Беркли Скайлером Чаном. Стартап получил финансирование от бизнес-инкубатора Y Combinator, однако сумма инвестиций не раскрывается. На сайте компании уже открыт прием заявок на участие в будущих миссиях, предварительная регистрация стоит 1 тыс. долларов.

Между тем, во вторник сообщалось, что исследователи установили: длительное пребывание на орбите приводит к смещению мозга у астронавтов.

Президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», член-корреспондент РАН Михаил Ковальчук заявил, что с учетом современных технологий путешествие на Марс, занимающее примерно 250 дней в одну сторону, пока слишком рискованно для человечества.

Ранее космонавт Олег Новицкий назвал сроки подготовки человека к полету в космос.