Ученые спрогнозировали возможный рекорд по магнитным бурям в 2026 году

Ученые ИКИ РАН сообщили о вероятном рекорде по магнитным бурям в 2026 году

Tекст: Мария Иванова

Геомагнитная активность в 2026 году демонстрирует темпы роста, превышающие показатели предыдущего рекордного года, передает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

За первые 13 дней января уже зафиксировано три дня с магнитными бурями, что составляет 23% от общего числа дней месяца. Для сравнения, в 2025 году аналогичный показатель был 18%, а за весь год магнитные бури наблюдались в 69 из 365 дней, то есть 18%.

Среди первых 13 дней нового года восемь оказались окрашены в желтые и красные цвета по индексу Kp, что означает умеренный и высокий уровень магнитных возмущений – 62%, тогда как в 2025 году таких дней было 46% за год, что уже стало рекордом с 2005 года. Ученые отмечают: «Глобальные выводы и прогнозы на предстоящий год делать по первым 13 дням некорректно, но, как минимум, заявка на то, что рекорды предыдущего года могут быть побиты в наступающем году, уже сделана».

Исследователи подчеркивают, что всплеск магнитных бурь происходит несмотря на снижение общей солнечной активности, пик которой пришелся на 2024 год. Основной причиной бурь стало аномально большое количество корональных дыр на Солнце, что приводит к усилению солнечного ветра и, как следствие, к возмущениям магнитного поля Земли.

Тенденций к снижению числа корональных дыр пока не наблюдается: на сегодня на Солнце видны две средних по размеру дыры.

Тем не менее, нынешние показатели еще далеки от абсолютного рекорда: в 2003 году геомагнитные возмущения фиксировались в 272 днях (72% случаев), а спокойных суток было только 93. Ученые продолжают наблюдение и не исключают, что 2026 год может стать новым рекордным по числу магнитных бурь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, РАН спрогнозировали возмущенную геомагнитную обстановку на Земле до конца недели.

На Земле 11 января произошла вторая с начала года сильнейшая магнитная буря.

При этом прошлый год отличался высокой геомагнитной активностью и рекордными показателями за последние десять лет.

Отметим, что в Москве на выходных прогнозируют рекордный рост атмосферного давления.