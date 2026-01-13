  • Новость часаВС России нанесли массированный удар возмездия по Украине
    13 января 2026, 11:10 • Новости дня

    Иран обвинил Израиль в отправке в страну боевиков-исламистов для погромов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Террористы «Исламского государства*» (ИГ, запрещено в России, признано террористическим) участвовали в беспорядках в Иране и убивали мирных жителей и правоохранителей, сообщил глава генштаба иранских ВС генерал-лейтенант Абдольрахим Мусави.

    США и Израиль «натравили» террористов ИГ на иранский народ, эти боевики «хуже диких зверей», они убили мирных жителей и сотрудников органов безопасности, указал Мусави, передает ТАСС.

    Ранее глава иранского МИД Аббас Аракчи заявлял, что Вашингтон и Тель-Авив стремятся дестабилизировать ситуацию в Иране, чтобы добиться тех целей, которых им не удалось достичь военным путем.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    12 января 2026, 11:12 • Новости дня
    Наследный принц Ирана призвал Трампа «навсегда обезглавить змею»
    Наследный принц Ирана призвал Трампа «навсегда обезглавить змею»
    @ Thomas Padilla/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Наследный принц Ирана Реза Пехлеви обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом поддержать протестное движение иранцев против действующей власти.

    Реза Пехлеви, сын свергнутого шаха Ирана и представитель иранской оппозиции в изгнании, поддержал вмешательство США ради массового протестного движения против властей страны, передает The New York Times.

    В интервью Fox News он подчеркнул, что протестующие воодушевлены заявлениями Дональда Трампа о возможности военного удара по иранским властям в случае жестокого подавления демонстраций.

    В ходе интервью Пехлеви обратился к Трампу: «Они знают, что вы не бросите их, как это было раньше. Именно поэтому у них есть надежда – потому что они верят, что вы их поддержите». Также он подчеркнул, что «необходимо раз и навсегда обезглавить змею, чтобы она больше не угрожала интересам иранцев, американцев и региона».

    Пехлеви, проживающий в изгнании с 1979 года, стал фигурой, вокруг которой объединяются сторонники перемен в Иране. По словам аналитиков, в последние годы он приобрел популярность внутри страны, несмотря на споры вокруг идеи реставрации монархии.

    Текущие протесты начались после резкого падения курса иранского риала, быстро превратившись в массовые выступления с требованием отставки аятоллы Хаменеи. В числе лозунгов демонстрантов отмечаются призывы в поддержку семьи Пехлеви. По данным иранских правозащитных организаций, за две недели погибло несколько сотен человек.

    Между тем, как заявил губернатор провинции Тегеран Мохаммад Садег Мотамедиан, акции протеста в Иране снизились после пика 8 января. Власти Ирана провели задержания нескольких предводителей протестов.

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани заявил, что участники вооруженных погромов пытаются спровоцировать гражданское противостояние и иностранное вмешательство.

    Варианты действий, которые глава Белого дома Дональд Трамп рассматривает, включают точечные удары и кибератаки внутри Ирана.

    11 января 2026, 14:47 • Новости дня
    Власти Ирана сообщили о задержании лидеров протестов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иранские власти провели задержания нескольких предводителей протестного движения в стране, сообщил глава национальной полиции Ирана Ахмад-Реза Радан.

    Задержания прошли вечером 10 января, задержанных ожидает рассмотрение их дел по всем необходимым юридическим процедурам, сообщил глава ведомства, передает «Коммерсант» со ссылкой на Agence France-Presse.

    Также государственная телерадиокомпания Ирана IRIB опубликовала видео с задержаниями подозреваемых в городах Шираз и Мазендеран.

    Число задержанных и их имена не раскрываются.

    Ранее сообщалось, что Израиль усилил меры безопасности после сообщений о возможной военной операции США против Ирана.

    Напомним, глава Совбеза Ирана Лариджани заявлял о попытке бунтовщиков развязать гражданскую войну. Всего, по данным прессы, за 10 дней протесты охватили более 90 городов Ирана.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    11 января 2026, 09:46 • Новости дня
    Reuters: Израиль готовится ко вторжению США в Иран
    Reuters: Израиль готовится ко вторжению США в Иран
    @ EPA\TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Израильские власти усилили меры безопасности после сообщений о возможной военной операции Соединенных Штатов против Ирана, сообщили источники в израильском правительстве.

    Израильские власти привели армию в состояние повышенной готовности на фоне сообщений о вероятной интервенции США в Иран, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    По данным агентства, такие меры приняли в связи с информацией о возможных ударах США по иранским объектам, которую ранее обсуждали американские чиновники.

    Газета New York Times сообщила, что президент США Дональд Трамп получил доклад о вариантах атаки на Иран, и сейчас рассматривает одобрение военных действий на фоне протестов в стране.

    Эта тема также якобы обсуждалась в ходе телефонного разговора премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с госсекретарем США Марко Рубио.

    Напомним, минимум 217 человек умерли в шести больницах Тегерана после стрельбы по участникам акций протеста в центре города.

    До этого секретарь Совбеза Ирана Лариджани заявил о попытке бунтовщиков развязать гражданскую войну. Всего, по данным прессы, за 10 дней протесты охватили более 90 городов Ирана.

    12 января 2026, 13:28 • Новости дня
    Американист назвал приоритетные для Трампа направления во внешней политике

    Американист Дудаков: Самая очевидная мишень Трампа после Венесуэлы – Куба

    Американист назвал приоритетные для Трампа направления во внешней политике
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Угрозы Дональда Трампа о возможных военных операциях против Ирана преувеличены. Этот регион для Вашингтона не является приоритетным. Если исходить из стратегии нацбезопасности США, ключевое направление – это Куба, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Так он прокомментировал попытки администрации США оказывать давление одновременно на несколько стран.

    «Эффект, который был достигнут после американской военной авантюры в Венесуэле и захвата Николаса Мадуро, пока сохраняется. Дональд Трамп, пользуясь этим, задействует классическую стратегию из бизнеса: он хватается сразу за несколько направлений и наблюдает, где высоки шансы достичь нужного результата. Исходя из вероятности успеха, президент США и выберет какое-то одно», – отметил американист Малек Дудаков.

    По его оценкам, самая очевидная мишень Вашингтона после Каракаса – Куба. «Островное государство для Штатов – это незакрытый гештальт, который тянется десятилетиями, еще со времен президентства Джона Кеннеди и провальной операции в заливе Свиней», – уточнил собеседник.

    «Ситуация в экономике Кубы сложная: там постоянно происходят блэкауты, веерные отключения электричества. Страна зависима от поставок топлива и нефти из Венесуэлы. И хотя власти смогли найти альтернативных поставщиков – в частности в Мексике, Гавана столкнется с последствиями», – детализировал эксперт.

    В Латинской Америке администрация Трампа также следит за Боготой и Мехико, продолжил Дудаков. «В Колумбии осенью пройдут президентские выборы. Штаты в надежде привести к победе правых, будут оказывать давление на страну», – отметил спикер. Что касается Мексики, там левые, которые сейчас находятся у власти, надеются прийти к компромиссу по ряду вопросов, но у них с Белым домом сохраняется довольно много противоречий.

    «Отдельный вопрос – Гренландия. Вашингтон давит как на сам остров, так и на Данию, и на Европейский союз. Штаты надеются, что европейцы в последний момент согласятся пойти на уступки, которые могли бы включать, например, передачу Гренландии в рамках Договора о свободной ассоциации», – рассуждает американист.

    Наконец, Трамп ухватился за Иран, добавил политолог. «Причина проста: в Исламской республике продолжаются протесты, которые администрации США очень хочется поддержать. При этом американские ресурсы на Ближнем Востоке сейчас ограничены», – напомнил Дудаков. По его мнению, угрозы главы Белого дома о возможных военных операциях в регионе преувеличены.

    «Штатам потребуется передислоцировать силы для того, чтобы в реальности быть готовыми одновременно и защищать свои базы, и наносить ракетные удары по территории Ирана. Серьезных приготовлений пока не наблюдается. Тем не менее, Вашингтон пытается через информационно-психологическую кампанию оказывать влияние на Тегеран», – указал собеседник.

    Впрочем, по оценкам эксперта, иранское направление для Белого дома сейчас не является приоритетным, о чем свидетельствует и стратегия нацбезопасности США. «Основное – это Куба и Венесуэла. Это отвечает доктрине возвращения американского влияния в Латинской Америке», – уточнил аналитик.

    При этом происходящее внутри США уже вызывает противоречия и ведет к серьезному расколу. «С одной стороны, есть ястребы среди представителей MAGA-электората, которые одобряют действия администрации. С другой, среди сторонников Трампа присутствуют изоляционисты, которые не поддерживают нынешний курс», – детализировал политолог.

    «Что касается общественного мнения, то большинство американцев, скорее, недовольны тем, что происходит вокруг Венесуэлы. Они хотели бы, чтобы Трамп занимался решением внутренних проблем. Чуть больше половины американцев не поддерживает операцию по захвату Мадуро», – рассказал Дудаков, ссылаясь на опросы. По его словам, тема присоединения Гренландии к США тоже крайне непопулярна. «Подавляющее большинство граждан Америки выступает против того, чтобы этому уделять внимание», – добавил он.

    «Впрочем, рейтинги Трампа слегка подросли после военной авантюры с захватом Мадуро – на два-три пункта. Но это в пределах обычных колебаний. Скорее всего, популярность президента в ближайшее время начнет сходить на нет – особенно когда выяснится, что никакого существенного преимущества Штаты не получат, не будет никаких масштабных поставок нефти и вестернизации», – заключил Дудаков.

    Напомним, с начала 2026 года США оказывают активное давление сразу на несколько стран мира. Так, Дональд Трамп после успешного захвата венесуэльского лидера Николаса Мадуро приписал себе новую должность – исполняющий обязанности президента Венесуэлы. Отметим, суд Боливарианской республики назначил вице-президента Делси Родригес и. о. главы государства.

    Трамп также репостнул в своей соцсети Truth Social сгенерированное искусственным интеллектом изображение, на котором он «курит» кубинскую сигару. Он обвинил Кубу в зарабатывании денег на защите лидеров Венесуэлы. «Куба много лет жила за счет огромных объемов нефти и денег, поступавших из Венесуэлы. Взамен Куба предоставляла «услуги безопасности» двум последним венесуэльским диктаторам. Ни нефть, ни деньги больше не будут поступать на Кубу!», – подчеркнул глава Белого дома.

    Слова Трампа прокомментировал министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес. Он отметил, что, в отличие от США, у Кубы «нет правительства, которое занимается наемничеством, шантажом или военным принуждением против других государств». «США ведут себя как криминальный и неконтролируемый гегемон, который угрожает миру и безопасности не только Кубы и этого полушария, но и всего мира», – акцентировал дипломат.

    Еще одно направление работы американской администрации – Гренландия. Американский президент уверен, что Вашингтон «так или иначе» получит остров. В противном случае его заберут Россия или Китай, считает глава Белого дома. Как указал Трамп, оборона Гренландии состоит «из двух собачьих упряжек». «Знаете об этом? А тем временем повсюду находятся российские эсминцы и подводные лодки, а также китайские эсминцы и подводные лодки», – сказал он.

    Впрочем, помимо якобы угрозы со стороны России и КНР Штаты используют и другой аргумент, который, по всей видимости, должен убедить мировую общественность в «необходимости» американской аннексии Гренландии. Дания оккупировала остров в обход норм ООН, заявил спецпосланник США Джефф Лэндри.

    «История имеет значение. США защищали суверенитет Гренландии во время Второй мировой войны, когда Дания не смогла этого сделать. После войны Дания вновь оккупировала ее, обойдя и проигнорировав протокол ООН», – написал Лэндри. Ему ответил датский посол Йеспер Меллер Серенсен. Он согласился, что исторический контекст имеет значение, и подчеркнул: Гренландия веками принадлежала Дании, что признавалось ООН, разными администрациями США и другими странами, передает ТАСС.

    Наконец, Штаты продолжают следить за протестами в Иране. Иранские власти обвиняют в организации акций США и Израиль. Трамп же предупредил, что в случае атаки Тегерана на американские военные и коммерческие объекты США нанесут по стране удары. Телеканал CNN сообщил, что глава Белого дома во вторник проведет совещание с членами Совета национальной безопасности для обсуждения дальнейших действий в отношении Исламской республики.

    Отметим, мировые СМИ после американской операции в Венесуэле заговорили о ренессансе силовой версии доктрины Монро. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в какой следующей стране возможно повторение венесуэльского сценария.

    12 января 2026, 21:36 • Новости дня
    Белый дом допустил применение военной силы против Ирана
    Белый дом допустил применение военной силы против Ирана
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп не исключает применение военной силы против Ирана, если возникнет такая необходимость, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

    При этом Левитт подчеркнула, что для американской администрации на первом месте всегда стоит дипломатия, передает РИА «Новости».

    «Президент Трамп всегда говорил о том, что дипломатия – это первоочередный вариант. Так было всегда и так будет всегда, однако он не побоится применить смертоносное оружие и мощь вооруженных сил США, если сочтет это необходимым», – заявила она в эфире телеканала Fox News.

    Ранее Трамп заявил о готовности США разнести Иран «в пух и прах».

    Председатель иранского парламента заявил, что Иран готов жестко ответить на возможное нападение со стороны.

    12 января 2026, 18:32 • Новости дня
    СМИ узнали о готовности главы МИД Ирана Арагчи встретиться с Уиткоффом

    Axios: Уиткофф и Аракчи обсудили возможность встречи в свете угроз Трампа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи провели обсуждение на фоне угроз президента Дональда Трампа применить военную силу против Тегерана, пишет Axios.

    В публикации Axios отмечается, что стороны рассмотрели возможность личной встречи в ближайшие дни, передает ТАСС. По мнению источников портала, инициатива исходила от иранской стороны и была попыткой добиться деэскалации напряженности между двумя странами. Уточняется, что детали формата контакта не раскрываются: не сообщается, состоялся ли разговор по телефону или был обмен текстовыми сообщениями.

    Напомним, Трамп заявил о готовности США разнести Иран «в пух и прах».

    Председатель иранского парламента заявил, что Иран готов жестко ответить на возможное нападение со стороны.

    Ранее Аракчи рассказал о наличии у республики множества документов, подтверждающих участие США и Израиля в террористических действиях и организации беспорядков в стране.

    10 января 2026, 14:00 • Новости дня
    После стрельбы по протестующим в Тегеране погибли 217 человек

    Time сообщил о гибели 217 человек после стрельбы по протестующим в Тегеране

    Tекст: Елизавета Шишкова

    По меньшей мере 217 человек умерли в шести больницах Тегерана после стрельбы по участникам акций протеста в центре города.

    Не менее 217 человек погибли в шести больницах Тегерана после того, как по протестующим в центре иранской столицы открыли огонь, сообщает Газета.ru со ссылкой на данные Time. Инциденты произошли на фоне массовых протестов, которые продолжаются в Иране уже несколько дней.

    Если информация о числе жертв подтвердится, это может послужить сигналом к началу ожидаемых жестких репрессий, отмечает Time. Власти страны почти полностью отключили интернет и телефонную связь с вечера 8 января, что затрудняет получение информации о происходящем.

    Ситуация осложняется и внешнеполитическим фоном – президент США Дональд Трамп ранее в тот же день предупредил, что власти Ирана столкнутся с серьезными последствиями, если продолжат насилие против протестующих. По оценкам Time, происходящее становится прямым вызовом для Трампа на фоне нарастающего народного недовольства в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани сообщил, что участники вооруженных погромов пытаются спровоцировать гражданское противостояние и иностранное вмешательство.

    Прокурор города Эсферайен Али Акбар Хосейнзаде и несколько сотрудников правоохранительных органов погибли в результате агрессивных действий толпы.

    По данным HRANA, за десять дней протесты охватили более 90 городов Ирана.

    10 января 2026, 22:57 • Новости дня
    Сын последнего шаха Пехлеви призвал Иран к захвату городских центров

    Tекст: Антон Антонов

    Целью участников беспорядков в Иране должен стать захват городских центров, заявил сын последнего шаха Ирана Реза Пехлеви.

    «Наша цель уже не просто выйти на улицы; цель – подготовиться к захвату и защите городских центров. Для достижения этой цели необходимо, используя различные маршруты, собрать максимум людей в центральных районах городов и объединить разрозненные группы населения. В то же время необходимо подготовиться к тому, чтобы и впредь оставаться на улицах», – заявил Реза Пехлеви.

    Он также призвал начать общенациональную забастовку. При этом в первую очередь он обратился к работникам транспорта, нефтегазовой и энергетической отрасли, а также других ключевых секторов экономики, передает РБК.

    В своем обращении он подчеркнул, что силовикам следует перейти на сторону народа, чтобы ослабить «машину репрессий» и «полностью вывести ее из строя». Пехлеви заверил, что сам готовится вернуться в Иран, чтобы «быть с народом», когда «революция одержит победу», и выразил уверенность, что этот момент уже близок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в стране начались масштабные протесты из-за падения курса риала. Секретарь Совбеза Ирана Лариджани заявил о попытке бунтовщиков развязать гражданскую войну.

    10 января 2026, 21:17 • Новости дня
    Власти Ирана призвали граждан выйти на протест против беспорядков

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Иранские власти пригласили граждан принять участие в акции против беспорядков, которая состоится 12 января на площади Энгелаб в Тегеране.

    Совет координации исламского развития пригласил жителей страны выйти на народное собрание в Тегеране, чтобы выразить протест против террористических действий сторонников США и Израиля, передает ТАСС со ссылкой на гостелерадио республики. Акция назначена на 12 января, стартует на площади Энгелаб в 14:00 по местному времени (13:30 мск).

    В свою очередь, президент Ирана Масуд Пезешкиан обвинил США в подстрекательстве к беспорядкам и попытках дестабилизировать ситуацию в стране. По его словам, Вашингтон нарушил международные нормы, совершая преступления против человечности, и теперь пытается использовать протесты как инструмент давления на иранское государство.

    В субботу стало известно, что силовые структуры задержали не менее 200 руководителей вооруженных группировок, которых подозревают в организации массовых беспорядков, сообщает агентство Tasnim. В ходе операций были изъяты оружие, боеприпасы, гранаты и коктейли Молотова из тайников погромщиков.

    Как отмечает агентство, задержание лидеров и использование протестующих как живого щита привели к снижению интенсивности беспорядков 10 января.

    Ранее в субботу сообщалось, что по меньшей мере 217 человек умерли в шести больницах Тегерана после стрельбы по участникам акций протеста в центре города.

    А накануне секретарь Совбеза Ирана Лариджани заявил о попытке бунтовщиков развязать гражданскую войну. Всего по данным HRANA, за десять дней протесты охватили более 90 городов Ирана.

    13 января 2026, 00:58 • Новости дня
    Трамп объявил о 25-процентных санкциях против ведущих бизнес с Ираном
    Трамп объявил о 25-процентных санкциях против ведущих бизнес с Ираном
    @ Bonnie Cash - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что вводит 25-процентный тариф на товары из стран, «ведущих бизнес» с Ираном, усиливая давление на правительство в Тегеране.

    В понедельник Трамп опубликовал в социальных сетях сообщение о том, что новая пошлина «вступит в силу немедленно», не вдаваясь в подробности, передаёт Bloomberg.

    «Любая страна, ведущая бизнес с Исламской Республикой Иран, будет платить пошлину в размере 25% за любой бизнес, осуществляемый с США. Это распоряжение является окончательным и неоспоримым», – написал он в Truth Social.

    Трамп не внес ясности в то, как он определяет «ведение бизнеса с Ираном». Агентство напомнило, что основными торговыми партнерами Исламской Республики являются Индия, Турция и Китай.

    Напомним, Трамп заявлял о готовности США разнести Иран «в пух и прах».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи провели обсуждение на фоне угроз президента Трампа применить военную силу против Тегерана. Глава МИД Ирана Аракчи сообщил о попытках США и Израиля дестабилизировать страну.

    Белый дом допустил применение военной силы против Ирана, сообщила на брифинге Кэролайн Левитт.

    13 января 2026, 10:35 • Новости дня
    Bloomberg: Торговое перемирие США и Китая может сорваться из-за Ирана

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ввод Вашингтоном тарифов в 25% на сделки с Ираном поставить под угрозу соглашение Соединенных Штатов и Китайской Народной Республикой по торговым вопросам, пишут информационные агентства.

    Новые меры уже вступили в силу, однако детали, касающиеся их применения, пока не раскрыты, пишет Bloomberg.

    Эта инициатива может пошатнуть достигнутое ранее торговое перемирие между США и Китаем, который остается крупнейшим покупателем иранской нефти.

    По данным агентства, после торгового соглашения в октябре средняя ставка американских тарифов на китайские товары снизилась с 40,8% до 30,8%. Новые пошлины могут нарушить этот баланс и поставить под сомнение запланированный визит президента США Дональда Трампа в Пекин в апреле. Остается неясным, коснутся ли новые тарифы Китая в полном объеме или будут сделаны исключения.

    Китайская сторона жестко отреагировала на угрозы Трампа, назвав их «принуждением». Пекин пообещал принять все необходимые меры для защиты своих интересов. Представитель китайского аналитического центра при Минкоммерции Чжоу Ми заявил, что Пекин вправе ответить на нарушение соглашений.

    Китай остается ключевым партнером Ирана – по оценкам, страна импортирует до 90% иранской нефти, несмотря на американские санкции. Импорт из Ирана в Китай за 11 месяцев 2025 года упал почти на 28%, составив 2,86 млрд долларов, но спрос на иранскую нефть сохраняется благодаря обходным схемам поставок.

    Напомним, Трамп заявил, что вводит тарифы в 25% тариф на товары из стран, «ведущих бизнес» с Ираном.

    До этого спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и глава МИД Ирана Аббас Арагчи проводили переговоры на фоне угроз Трампа применить военную силу против Тегерана.

    12 января 2026, 10:57 • Новости дня
    Bloomberg сообщил о риске масштабного переворота в Иране

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Массовые протесты против властей в Иране, вспыхнувшие на фоне экономического кризиса и жесткого разгона, привели к гибели более 500 человек за две недели. По данным Bloomberg, существует вероятность падения правящего режима в Иране.

    Возможная революция в Иране может серьезно изменить мировую геополитику и энергорынки, сообщает Bloomberg.

    По данным агентства, массовые протесты, вспыхнувшие две недели назад из-за экономического кризиса и обесценивания валюты, продолжают набирать обороты – сотни тысяч человек выходят на улицы по всей стране, несмотря на жесткие меры властей и угрозы.

    США внимательно следят за ситуацией: президент Дональд Трамп заявил, что «очень серьезно» относится к происходящему в Иране и что военные рассматривают «очень серьезные варианты». Он также сообщил о планах переговорить с Илоном Маском о возможности использования Starlink для восстановления интернет-связи, которую власти Ирана частично заблокировали на фоне протестов.

    По информации агентства, за последние две недели в ходе столкновений погибло более 500 человек, свыше 10 тысяч были арестованы. Волнения затронули даже столицу – Тегеран, а также десятки других городов. Сын бывшего шаха Ирана Реза Пехлеви через соцсети призвал нефтяников к забастовке – как это было в 1978 году перед падением монархии.

    Рынки нефти остро отреагировали на ситуацию: стоимость Brent выросла более чем на 5% – до 63 долларов за баррель, инвесторы опасаются перебоев в поставках из страны – одного из крупнейших производителей в OПЕК. Главный аналитик A/S Global Risk Management Арне Расмуссен отмечает, что теперь внимание игроков рынка полностью сосредоточено на Иране и опасениях, что США могут воспользоваться хаосом для смены власти.

    Эксперты отмечают, что режим аятоллы Али Хаменеи ослаблен: экономика рухнула, инфляция растет, а удары Израиля по иранским объектам и союзникам продолжаются. Однако у властей все еще есть поддержка сил безопасности, включая Корпус стражей исламской революции и большой арсенал ракет, способных наносить удары по целям на всем Ближнем Востоке.

    Большинство аналитиков считают, что вероятность полной революции пока невысока. Дина Эсфандияри из Bloomberg Economics полагает, что, скорее всего, произойдет смена руководства или военный переворот, но система в целом сохранится. Она отмечает, что «падение режима маловероятно сейчас», а жители страны опасаются хаоса, подобного тому, что случился в соседнем Ираке и Сирии.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал к диалогу и выразил соболезнования семьям погибших, однако протестующие настроены скептически. Тем временем многие страны региона опасаются, что падение режима приведет к хаосу, внутренним конфликтам и росту угрозы для соседей, поскольку у протестующих нет единого лидера, а среди них много этнических и религиозных групп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, акции протеста в Иране, начавшиеся в конце декабря и достигшие пика 8 января, снизились.

    Иранские власти провели задержания нескольких предводителей протестного движения.

    Как заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани, участники вооруженных погромов пытаются спровоцировать гражданское противостояние и иностранное вмешательство.

    11 января 2026, 23:25 • Новости дня
    Правительство Ирана объявило трёхдневный траур

    Tекст: Катерина Туманова

    Правительство Ирана объявило трехдневный траур по погибшим в результате сопротивления «США и сионистскому режиму», завершив объявление намерением провести в понедельник Марш национального сопротивления.

    «Сегодня правительство объявляет трехдневный траур в память о мучениках иранской национальной борьбы сопротивления против Соединенных Штатов и сионистского режима. Иранский народ на собственном опыте убедился, как городские бунтари-террористы совершали насилие, подобное тому, что чинили ИГИЛ (ИГ – запрещенная в России террористическая организация) против родного народа, сил безопасности и правоохранительных органов, из-за чего погибли многие люди», – сообщила в Telegram-канале государственная телерадиокомпания IRIB.

    В сообщении отмечается, что подобного всплеска насилия до сих пор не наблюдалось, за исключением действий американцев, прошедших подготовку у боевиков ИГИЛ.

    «Президент Ирана, глубоко опечаленный потерей сынов родины, присоединится к правительству в трауре по погибшим и пригласит иранский народ на Марш национального сопротивления в понедельник», – сказано в завершение правительственного объявления.

    Напомним, в стране начались масштабные протесты из-за падения курса риала. Секретарь Совбеза Ирана Лариджани заявил о попытке бунтовщиков развязать гражданскую войну.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, агентство HRANA сообщало, что за десять дней протесты охватили более 90 городов Ирана. После стрельбы по протестующим в Тегеране погибли 217 человек. Власти Ирана сообщили о задержании лидеров протестов.

    12 января 2026, 09:43 • Новости дня
    Власти сообщили о снижении интенсивности протестов в Иране

    Губернатор провинции Тегеран сообщил о снижении интенсивности протестов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Акции протеста, начавшиеся в Иране в конце декабря из-за падения курса риала и достигшие пика 8 января, заметно снизились, сообщил губернатор провинции Тегеран Мохаммад Садег Мотамедиан.

    Губернатор провинции Тегеран Мохаммад Садег Мотамедиан сообщил об уменьшении активности протестующих, передает ТАСС. Мотамедиан заявил: «Вечером 11 января количество протестных групп также значительно сократилось, и больше нет причин для беспокойства».

    Протесты начались 29 декабря в Тегеране, где торговцы вышли на улицы из-за резкого падения курса риала. Уже 30 декабря к ним присоединились студенты, а беспорядки распространились на большинство крупных городов страны. Пик насилия пришелся на вечер 8 января – в результате действий погромщиков погибли не менее 13 мирных граждан, в том числе трехлетний ребенок, а также 38 сотрудников правоохранительных органов.

    Мэр Тегерана Алиреза Закани сообщил о поджоге 25 мечетей, повреждении 26 банков, трех медицинских центров, десяти государственных учреждений и более 100 пожарных машин, автобусов и автомобилей скорой помощи в столице. Власти Ирана назвали погромщиков террористами и обвинили Израиль и США в организации беспорядков.

    На 12 января в стране запланированы проправительственные манифестации против действий бунтовщиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана пригласили граждан принять участие в акции против беспорядков, которая пройдет 12 января на площади Энгелаб в Тегеране.

    Правительство страны объявило трехдневный траур по погибшим и намерено провести Марш национального сопротивления. Иранские власти провели задержания нескольких лидеров протестного движения. После стрельбы по протестующим в Тегеране погибли 217 человек.

    12 января 2026, 11:38 • Новости дня
    Иран заявил о доказательствах причастности США и Израиля к беспорядкам в стране

    МИД Ирана заявил о доказательствах причастности США и Израиля к беспорядкам

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи рассказал о наличии у республики множества документов, подтверждающих участие США и Израиля в террористических действиях и организации беспорядков в стране.

    Иран обладает значительным объемом документов, доказывающих причастность США и Израиля к террористическим действиям в последние дни, передает ТАСС. Об этом сообщил министр иностранных дел Аббас Аракчи на встрече с главами зарубежных дипломатических миссий в Тегеране.

    Аракчи также заявил, что готовность Ирана противостоять любой агрессии сейчас выше, чем когда-либо. Он отметил: «Иран не стремится к войне, но готов противостоять любой агрессии».

    Министр добавил, что ситуация в стране находится под полным контролем, а доступ в интернет для жителей Ирана будет восстановлен в ближайшее время в координации со службами безопасности.

    Бывший наследный принц Ирана Реза Пехлеви обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом поддержать протестное движение иранцев против действующей власти.

    Власти Ирана провели задержания нескольких предводителей протестов.

    Губернатор провинции Тегеран Мохаммад Садег Мотамедиан заявил, что акции протеста в Иране снизились после пика 8 января.

    Израильские власти усилили меры безопасности после сообщений о возможной военной операции Соединенных Штатов против Ирана.

    По данным Bloomberg, существует вероятность падения правящего режима в Иране на фоне массовых протестов и экономического кризиса, что привело к гибели более 500 человек за две недели.

