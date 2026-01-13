Во Франции испугались перевооружения Германии

  • Новость часаВС России нанесли массированный удар возмездия по Украине
    Bloomberg: Во Франции со страхом следят за темпами перевооружения ФРГ

    @ Ebrahim Noroozi/Pool AP/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Париже опасаются, что масштабное перевооружение Германии и увеличение военных расходов до 3,5% к 2035 году могут ослабить позиции французского оборонного сектора, сообщает Bloomberg.

    Французские чиновники сообщили о «страхе и тревоге» в Париже по поводу масштабов перевооружения Германии. Во Франции опасаются, что усиление военного комплекса ФРГ приведет к доминированию Берлина в оборонной сфере Европы и ослабит национальный оборонный сектор, передает передает Bloomberg.

    Агентство отмечает, что во французском политическом истеблишменте царят противоречивые настроения: с одной стороны, приветствуется рост оборонных расходов Германии, с другой – опасения вызывает рост политического влияния Берлина и усиление его позиций в военной сфере.

    «Внутриполитическая нестабильность подрывает геополитическое влияние Франции», – заявил агентству европарламентарий Франсуа-Ксавье Беллами.

    По словам вице-президента Германского фонда Маршалла Клаудии Майор, в Европе после Второй мировой войны сложился консенсус о роли Франции как геополитического лидера, а Германии – как экономического гиганта. Теперь ФРГ, по мнению эксперта, расширяет свое влияние, совмещая обе эти функции, что вызывает тревогу в Париже.

    Рост оборонного бюджета Германии связан с решениями саммита НАТО 2025 года в Гааге, где Берлину рекомендовали увеличить расходы на оборону до 3,5% к 2035 году. В НАТО и большинстве стран ЕС одобряют эти меры, однако в ряде европейских столиц, в том числе в Париже, выражают сомнения из-за популярности в Германии партии «Альтернатива для Германии», критикующей евроинтеграцию. В некоторых странах опасаются появления в Берлине не проевропейского правительства.

    Ранее Германия планирует увеличить оборонный бюджет до 153 млрд евро к 2029 году.

    Кабинет канцлера Фридриха Мерца предложил законопроект об увеличении численности Бундесвера до 260 тыс. к 2035 году, не считая 200 тыс. резервистов.

    Глава МИД Сергей Лавров напомнил немецким политикам о необходимости помнить трагические уроки прошлого на фоне заявлений о наращивании военной мощи.

    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев осудил возможное размещение 6 тыс. французских военных на Украине и сопроводил свою реакцию видеозаписью удара российским комплексом «Орешник».

    Свое мнение Медведев выразил в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирована в России), сопроводив пост англоязычным комментарием о том, что «европейские правящие придурки все-таки хотят войны в Европе». В качестве иллюстрации он опубликовал видеозапись удара ракетного комплекса «Орешник» по объектам на территории Украины.

    Медведев подчеркнул, что позиция России по этому вопросу давно известна: «Тысячи раз было сказано, что Россия не приемлет никакой военный контингент из стран Европы или НАТО на Украине». Он добавил: «Ну, приходите. Тогда будет так».

    Такое заявление прозвучало на фоне сообщений о планах президента Франции Эмманюэля Макрона разместить 6 тыс. французских военных на Украине, о чем тот рассказал на закрытом совещании с правительством и парламентскими лидерами.

    Медведев также прокомментировал заявления французского президента Эмманюэля Макрона о планах разместить 6 тыс. военнослужащих на Украине, назвав его слова «позорной чушью».

    Напомним, в субботу президент Франции Эммануэль Макрон встретился с лидерами парламентских партий для обсуждения инициативы по отправке военных на Украину. На встрече обсуждалась инициатива по отправке французских военных на Украину после заключения мирного соглашения в рамках «коалиции желающих».

    В Германии обвинили десантников в нацизме, насилии и наркомании
    @ Alex Halada/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Прокуратура Германии ведет расследование в отношении 55 военнослужащих 26-го парашютно-десантного полка по фактам более 50 случаев насилия, употребления наркотиков и пропаганды нацизма, трое военных уже уволены, сообщает Financial Times (FT).

    По данным Financial Times, власти Германии расследуют масштабный скандал в 26-м парашютно-десантном полку бундесвера, базирующемся в Цвайбрюккене, пишет «Коммерсантъ».

    Десятки элитных военных обвиняются в пропаганде нацизма, употреблении наркотиков, насилии и травле женщин-сослуживцев. Прокуратура уже возбудила уголовные дела по ключевым эпизодам.

    Издание отмечает, что впервые информацию о происходящем в полку местные журналисты получили осенью прошлого года. В анонимном сообщении говорилось о нацистских приветствиях, незаконной форме, фотографиях коллег в душевых и употреблении запрещённых веществ. Тогда бундесвер подтвердил факт внутреннего расследования.

    Позднее Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники описала атмосферу антисемитизма и угрозы сексуального насилия в адрес женщин. Кроме того, Der Spiegel сообщил об инциденте, когда командир направил заряженный пистолет в лицо солдатам, а один из военнослужащих получил травмы после избиения инструкторами.

    В общей сложности расследование затрагивает 55 человек, трое из которых уже уволены, 19 могут быть отстранены. В прокуратуру передано 16 дел, большинство из которых связаны с наркотиками, разжиганием ненависти и использованием экстремистской символики.

    Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что потрясен случившимся. Он подчеркнул, что поведение бойцов «противоречит фундаментальным ценностям бундесвера».

    Кабинет канцлера Фридриха Мерца предложил законопроект об увеличении численности бундесвера примерно с 184 тыс. до 260 тыс. к 2035 году, не считая 200 тыс. резервистов.

    В то же время, в кадровые центры немецкой армии в октябре поступило более 3 тыс. ходатайств от граждан, желающих отказаться от службы.

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что планы Британии и Франции по отправке военных на Украину могут привести к войне с Россией.

    Великобритания и Франция, являясь ядерными державами, рискуют спровоцировать войну с Россией, если реализуют планы по отправке своих военнослужащих на Украину. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил об этом, выступая на съезде правящей партии «ФИДЕС – Венгерский гражданский союз» в Будапеште, передает ТАСС.

    Сийярто подчеркнул, что в Европе усиливается «военный фанатизм», а недавние заявления Лондона и Парижа фактически означают начало военных действий против России. По его словам, «их цель – пусть нам это будет ясно – заключается в том, чтобы пламя войны охватило всю Европу».

    Глава МИД Венгрии заверил, что нынешнее правительство страны не допустит втягивания Венгрии в конфликт и не позволит реализовать подобные опасные планы. Однако, по его мнению, это возможно только при условии победы партии ФИДЕС на предстоящих парламентских выборах в апреле. Сийярто отметил, что если партия одержит победу, Венгрия останется в стороне от войны, а в случае поражения будет реализован «план Брюсселя и Киева».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные СМИ отметили испуг союзников Киева после заявления зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о возможных последствиях ввода войск в Восточную Европу.

    Напомним, в субботу Медведев осудил планы размещения 6 тыс. французских военных на Украине и сопроводил свою реакцию видеозаписью удара российским комплексом «Орешник» по западу Украины.

    Ранее стало известно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан получил поддержку всех делегатов на съезде ФИДЕС и стал единственным кандидатом правящей партии на будущих выборах в апреле.

    Tекст: Катерина Туманова

    Корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер, пребывающий на Украине, сообщил, что катастрофическая ситуация в сфере энергетики в Киеве всё более очевидна.

    «Это становится заметно: людям в квартирах холодно, отопления почти нет, всё нестабильно. При этом снова и снова отключается вода и электричество», – приводит слова журналиста «360» со ссылкой на YouTube-канал Welt.

    Ваннер отметил, что всё это последствия атак на энергетическую инфраструктуру в городе.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, жители Одессы перекрыли дорогу из-за отключения света. В украинском Львове также наблюдаются перебои со светом. Пожар  произошел на ТЭЦ-5 в Киеве после серии взрывов. Свет, вода и тепло пропали в нескольких районах Киева.

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Большинство опрошенных жителей Германии отрицательно оценили реакцию властей Берлина на блэкаут, вызванный пожаром на кабельном мосту.

    Около 60% жителей Германии негативно оценивают работу властей Берлина по ликвидации последствий крупного блэкаута, который произошёл 3 января, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные опроса института INSA, опубликованные изданием Bild.

    В ходе опроса 59% респондентов дали негативную оценку действиям городских властей, и лишь 21% опрошенных поддержали их. Кроме того, 41% жителей высказались за отставку мэра Кая Вегнера, а 37% считают, что он должен остаться на своём посту.

    Исследование провели 8-9 января среди 1005 граждан Германии. Информация о погрешности в публикации не приводится.

    Напомним, что около 45 тыс. домохозяйств и 2,2 тыс. предприятий на юго-западе Берлина остались без света и частично без отопления из-за пожара на подвесном кабельном мосту.

    Ответственность за инцидент взяла на себя леворадикальная группировка Vulkan. На это время в городе была объявлена чрезвычайная ситуация.

    Ранее в субботу оператор Stromnetz Berlin заявил, что полный ремонт электросети Берлина после блэкаута займет несколько месяцев из-за значительного ущерба.

    @ PRESSEFOTOGRAFIE UDO GOTT/mago-images/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Группа европейских стран во главе с Британией и Германией обсуждает планы военного присутствия в Гренландии, чтобы показать президенту США Дональду Трампу, что континент серьезно относится к безопасности в Арктике.

    В частности, Германия предлагает создать совместную миссию НАТО для защиты арктического региона, а премьер-министр Британии Кир Стармер призвал союзников усилить свое присутствие в сфере безопасности на Крайнем Севере, передает Bloomberg.

    Стармер недавно обратился к лидерам, включая президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Фридриха Мерца, для обсуждения этого вопроса.

    По данным источников агентства, захват лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и усиление риторики о необходимости Гренландии в составе США ради безопасности привели к тому, что европейцы хотят показать способность Европы и Организации  Североатлантического договора контролировать безопасность в регионе, а заодно и опротестовать аргументы Трампа в пользу захвата Гренландии.

    На этой неделе министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль встретится с госсекретарем США Марко Рубио , чтобы обсудить вопрос Гренландии и роль НАТО в обеспечении стабильности в регионе.

    «Поскольку безопасность в Арктике приобретает все большее значение, я также хочу обсудить в ходе своей поездки, как мы можем наилучшим образом совместно нести эту ответственность в рамках НАТО, учитывая старое и новое соперничество в регионе между Россией и Китаем. Мы хотим обсудить это вместе в рамках НАТО», –  заявил в воскресенье Вадефуль.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, советник Трампа по политике Стивен Миллер также выражал мнение, что Гренландия должна принадлежать США. СМИ сообщали, что Трамп якобы приказал создать план возможного вторжения в Гренландию. При этом Северная Европа опровергла заявления Трампа о «российской угрозе» в Гренландии.

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Британия и Франция своими заявлениями о возможной отправке военных на Украину провоцируют Россию на конфликт.

    Фицо в интервью телеканалу ТА3 высказал мнение, что заявления Британии и Франции о планах направить своих солдат на Украину являются провокационными, передает РИА «Новости».

    По его словам, «двое бывших союзников Советского Союза во Второй мировой войне – Великобритания и Франция – будто бы провоцируют, это провокация». Он подчеркнул, что слышал заявления российских представителей о том, что каждый иностранный солдат на территории Украины будет легитимной целью в конфликте, и задался вопросом: «Хотим любой ценой развязать войну? О чем на самом деле речь?»

    Фицо также подтвердил, что Словакия не намерена отправлять на Украину своих военных и продолжит сотрудничество только по гражданским проектам. Он отметил готовность республики к реализации взаимовыгодных гражданских инициатив с Киевом.

    Ранее премьер-министр Словакии заявил, что страна не будет участвовать в планах Евросоюза по финансированию Украины.

    Напомним, премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что Британия и Франция создадут военные базы на Украине в случае прекращения огня.

    СМИ сообщали, что Британия и Франция планируют направить до 15 тыс. военных при условии заключения мирного соглашения с Россией.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что инициативы Британии и Франции по отправке военных на Украину могут привести к войне с Россией.

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев осудил планы разместить 6 тыс. французских военных на Украине и сопроводил свою реакцию видеозаписью удара российским комплексом «Орешник» по западу Украины.

    Tекст: Дарья Григоренко

    Полный ремонт электросети Берлина после блэкаута займет несколько месяцев, сообщил оператор Stromnetz Berlin.

    В компании подчеркнули, что сейчас задействованы две временные системы, которые будут функционировать до полного восстановления исходного состояния сети. Восстановительные работы уже спланированы, однако их завершение затянется из-за серьезного ущерба, причиненного поджогом, передает РИА «Новости».

    В пресс-релизе Stromnetz Berlin говорится: «Сами работы займут несколько месяцев. Причина в том, что поджог причинил значительный ущерб».

    Оператор уточнил, что вторую высоковольтную линию удалось ввести в эксплуатацию после возобновления подачи электроэнергии в юго-западной части города 7 января. Подключение прошло по графику и без перебоев.

    По словам компании, новая линия обеспечивает дополнительную надежность электроснабжения для населения и инфраструктуры в пострадавших районах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Берлина объявили чрезвычайную ситуацию из-за масштабного отключения электричества. Группировка «Вулкан» взяла на себя ответственность за поджог, приведший к перебоям с энергоснабжением.

    Во вторник сообщалось, что экстренные ремонтные работы в районе Целендорф на юго-западе Берлина продолжаются после диверсии, оставившей без электричества более 30 тыс. домов и 2 тыс. предприятий.

    Tекст: Катерина Туманова

    Молодой украинец 26 лет из Одессы описал шокирующие условия во время мобилизации: насилие на улицах, поддельные документы, коррумпированные врачи, всё это увидел корреспондент немецкой Berliner Zeitung.

    «В интернете много видео и историй о том, как они [люди из ТЦК] издеваются над людьми. Украинские власти утверждают, что это провокации и отдельные инциденты, раздутые российской пропагандой. Но я сам это пережил и до сих пор видел десятки подобных случаев среди своих товарищей. Я никогда не был свидетелем такого унижения человеческого достоинства», – приводит Berliner Zeitung (BZ) рассказ украинца.

    По его словам, два автобуса отлавливали мужчин по его району, он тоже попался.

    «Всю грязную работу – преследование или избиение – обычно выполняют мужчины в штатской одежде или сотрудники ТЦК. Полиция в такие моменты отступает и выключает свои нательные видеокамеры», – пояснил он.

    При этом никто не знает, что это за люди – полицейские или из частных охранных фирм, а может быть, военные? Украинец рассказал, что только факт того, что он крупнее и сильнее человека в штатской одежде, спас его от избиений и серьезного вреда здоровью.

    «Он просто разорвал мою куртку, когда бросил меня на землю», – добавил он.

    А потом забрали телефон, куда-то увезли и заперли в подвале. А на утро – псевдомедосмотр с грубыми и агрессивными якобы врачами. BZ пишет, что многие упрекают систему за коррупцию, но для ещё большего количества людей она стала выходом.

    «Многие украинцы <...> просто откупаются от проблем и больше ничего не слышат  о мобилизации. Также регулярно поступают сообщения о врачах, выдающих поддельные справки о нетрудоспособности за деньги», – пишет издание.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в одесском ТЦК мужчина потерял сознание и умер во время «сверки учетных данных», причиной стала сердечная недостаточность. В Житомирской области Украины у ТЦК умер мужчина, признанный годным к службе.

    Сотрудник ТЦК в городе Вишневое, расположенном под Киевом, во время насильственной мобилизации толкнул беременную женщину. А во Львове сотрудник ТЦК толкнул девушку в сугроб при задержании мужчины.

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Германии намерены ужесточить законы и расширить цифровые полномочия спецслужб после недавнего блэкаута в Берлине, заявил министр внутренних дел Германии Александр Добриндт.

    Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт сообщил в интервью изданию Bild, что МВД планирует усилить борьбу с левыми экстремистами и расширить полномочия для предотвращения диверсий, передает РИА «Новости».

    «Мы не сдадим позиции левым и климатическим экстремистам. Больше персонала, больше полномочий и более жесткие законы – это ответ на террор», – заявил Добриндт.

    По словам министра, значительное увеличение кадрового состава спецслужб поможет тщательнее изучать леворадикальные круги, а расширение цифровых полномочий позволит быстрее получать доступ к «цифровым следам» подозреваемых. Одной из ключевых мер также станет введение закона о защите критической инфраструктуры, который обяжет операторов внедрять строгие концепции защиты и планы действий на случай чрезвычайных ситуаций.

    В планах ведомства также установление более высоких стандартов кибербезопасности для цифровых сетей и систем управления, чтобы предотвращать хакерские атаки и диверсии. Кроме того, планируются проверки чувствительных данных инфраструктурных объектов, чтобы предотвратить их использование экстремистами для подготовки терактов.

    Ранее власти Берлина объявили режим чрезвычайной ситуации после крупного пожара на кабельном мосту.

    Анархистская группировка «Вулкан» взяла на себя ответственность за поджог, из-за которого несколько районов города остались без электричества.

    Десятки тысяч жителей и предприятий остались без электроснабжения.

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Немецкая система ПРО Arrow 3 пока не способна перехватить ракету «Орешник» из-за неполной готовности комплекса, сообщила газета Welt со ссылкой на командование НАТО.

    Немецкая система противоракетной обороны Arrow 3 не смогла бы перехватить ракету типа «Орешник» или аналогичное вооружение, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию издания Welt и данные командования НАТО.

    По информации Welt, в теории система Arrow 3 могла бы попытаться отразить ракету, выпущенную по западной части Украины, однако технические расчеты и характеристики «Орешника» говорят об обратном.

    Как отмечается в материале, представители НАТО заявили: «Arrow 3 пока обладает лишь так называемой начальной готовностью, то есть еще не полностью введена в строй». Это существенно ограничивает ее возможности в реальных условиях.

    Кроме того, автор публикации уточняет, что сейчас на направлении работает нидерландская система Patriot. Возможности этой системы противостоять ракетам класса «Орешник» серьезно ограничены или вовсе отсутствуют, подчеркивается в материале немецкой газеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новейшая ракета «Орешник» продемонстрировала, что значительная часть Европы находится в зоне ее поражения. Размещение ракетного комплекса «Орешник» военными России усиливает внутренние разногласия стран НАТО и требует от Европы пересмотра оборонных систем и приоритетов. Российский удар «Орешником» по украинским целям может быть намеком европейцам в связи с их планами размещения войск на Украине.

    Tекст: Вера Басилая

    Депутата французского парламента Антуана Вильдье от партии «Национальное объединение» нашли раненым на улице города Везуль, сообщает издание Parisien.

    Депутата французского парламента Антуана Вильдье от партии «Национальное объединение» нашли раненым на улице города Везуль, передает РИА «Новости».

    По данным Parisien, у политика была кровоточащая рана на макушке, а сам он находился в состоянии сильного волнения и страдал от галлюцинаций. Чтобы доставить бывшего чемпиона мира по MMA в больницу, полиции пришлось применять усилия.

    Правоохранители начали расследование обстоятельств происшествия, однако, как отмечает издание, у них нет улик, которые могли бы объяснить происхождение травмы. После того как Вильдье пришел в себя, он сообщил, что в последние дни испытывал личные трудности и принимал медикаменты.

    Также сотрудники полиции опросили близких политика, включая его жену. Она рассказала о ссоре с мужем на прошлой неделе, в ходе которой получила травму предплечья, но заявлений в полицию не подавала.

    Прокуратура Везуля постановила повторно допросить Вильдье в ближайшие дни для выяснения обстоятельств возможного насилия в семье.

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава министерства обороны Франции Катрин Вотрен объявила о старте набора молодых людей для прохождения добровольной военной службы.

    По ее словам, набор в первую когорту добровольцев начинается с 12 января 2026 года, передает РИА «Новости». Она выступила с соответствующим заявлением на пресс-конференции в министерстве обороны, трансляция которой велась на странице ведомства в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Поддержку новой программе выразил и начальник генерального штаба ВС Франции генерал Фабьен Мандон. Он отметил, что служба будет проходить исключительно на территории Франции – как в европейской части страны, так и в заморских департаментах.

    «Выбрать национальную добровольную военную службу – значит, участвовать в защите наших граждан и страны на территории Франции», – подчеркнул генерал.

    В ноябре президент Франции Эммануэль Макрон объявил о запуске добровольной военной службы для молодежи Франции.

    Ранее он заявил, что Франция рассматривает возможность отправки нескольких тысяч военных на Украину после завершения конфликта, но они не будут вовлечены в боевые действия.

    Tекст: Дарья Григоренко

    Германский концерн Rheinmetall в начале 2026 года поставит на Украину первую партию боевых машин пехоты Lynx KF41.

    В заявлении компании говорится: «Компания Rheinmetall поставляет Украине дополнительные системы для национальной обороны. Страна должна получить свои первые боевые машины пехоты Lynx KF41 уже в начале 2026 года. Контракт на это был подписан в декабре 2025 года», передает ТАСС.

    Сумма заказа на первые пять БМП оценивается в несколько десятков миллионов евро, а финансирование проекта взяла на себя Германия. В Rheinmetall также сообщили, что следующим этапом станет закупка дополнительных партий Lynx KF41 для Украины.

    Rheinmetall – крупнейшая оборонная компания Германии. Концерн активно сотрудничает с Киевом, поставляя военную технику, танки и боеприпасы, а также строит на Украине завод по производству боеприпасов.

    Ранее министерство обороны Украины объявило о получении двух новых систем Patriot согласно ранее достигнутым договоренностям с Германией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша, Германия и Норвегия оказали совместные усилия для закупки для Украины противоракет к комплексам Patriot на сумму 500 млн долларов в рамках программы PURL.

    В октябре германский оборонный концерн Rheinmetall решил поставить Украине дополнительные системы ПВО Skyranger 35, которые будут профинансированы за счет замороженных российских активов.

    Tекст: Вера Басилая

    План главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по созданию европейской армии разработан для поддержки Украины, а не ради защиты Гренландии, заявил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что глава Еврокомиссии использует тему Гренландии как предлог для обоснования необходимости единой армии ЕС, но на самом деле речь идет о помощи Киеву и противостоянии России, передает РИА «Новости».

    Филиппо подчеркнул: «Это легко читается между строк, но явно не положит конец конфликту».

    Политик отметил, что объединение европейских стран посредством создания общей армии не поможет ЕС в случае противостояния с Соединенными Штатами. Он добавил, что Евросоюзу важно заключать правильные союзы и принимать самостоятельные решения в условиях конфликтов.

    Ранее еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс объявил о поддержке идеи постоянной европейской армии численностью в 100 тысяч военнослужащих, ссылаясь на недавние заявления Вашингтона по поводу Гренландии и необходимостью военной независимости Брюсселя.

    Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз планирует вдвое увеличить расходы на Гренландию.

    Группа европейских стран во главе с Британией и Германией обсуждает планы военного присутствия в Гренландии для демонстрации серьезного отношения к безопасности в Арктике.

    Дипломат Константин Долгов спросил Урсулу фон дер Ляйен, сколько у нее дивизий, после ее заявления о необходимости России стремиться к миру на Украине.

