Во Франции испугались перевооружения Германии

Bloomberg: Во Франции со страхом следят за темпами перевооружения ФРГ

Tекст: Вера Басилая

Французские чиновники сообщили о «страхе и тревоге» в Париже по поводу масштабов перевооружения Германии. Во Франции опасаются, что усиление военного комплекса ФРГ приведет к доминированию Берлина в оборонной сфере Европы и ослабит национальный оборонный сектор, передает передает Bloomberg.

Агентство отмечает, что во французском политическом истеблишменте царят противоречивые настроения: с одной стороны, приветствуется рост оборонных расходов Германии, с другой – опасения вызывает рост политического влияния Берлина и усиление его позиций в военной сфере.

«Внутриполитическая нестабильность подрывает геополитическое влияние Франции», – заявил агентству европарламентарий Франсуа-Ксавье Беллами.

По словам вице-президента Германского фонда Маршалла Клаудии Майор, в Европе после Второй мировой войны сложился консенсус о роли Франции как геополитического лидера, а Германии – как экономического гиганта. Теперь ФРГ, по мнению эксперта, расширяет свое влияние, совмещая обе эти функции, что вызывает тревогу в Париже.

Рост оборонного бюджета Германии связан с решениями саммита НАТО 2025 года в Гааге, где Берлину рекомендовали увеличить расходы на оборону до 3,5% к 2035 году. В НАТО и большинстве стран ЕС одобряют эти меры, однако в ряде европейских столиц, в том числе в Париже, выражают сомнения из-за популярности в Германии партии «Альтернатива для Германии», критикующей евроинтеграцию. В некоторых странах опасаются появления в Берлине не проевропейского правительства.

Ранее Германия планирует увеличить оборонный бюджет до 153 млрд евро к 2029 году.

Кабинет канцлера Фридриха Мерца предложил законопроект об увеличении численности Бундесвера до 260 тыс. к 2035 году, не считая 200 тыс. резервистов.

Глава МИД Сергей Лавров напомнил немецким политикам о необходимости помнить трагические уроки прошлого на фоне заявлений о наращивании военной мощи.

