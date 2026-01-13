  • Новость часаДроны ВСУ повредили промышленный объект в Таганроге
    13 января 2026, 06:50 • Новости дня

    Еврокомиссар предупредил о конце НАТО в случае захвата Трампом Гренландии

    Еврокомиссар предупредил о конце НАТО в случае захвата Трампом Гренландии
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Андрюс Кубилюс – один из самых высокопоставленных чиновников ЕС, который поддержал премьер-министра Дании Метте Фредериксен в её утверждении, что гренландский вопрос может разрушить альянс.

    «Я согласен с премьер-министром Дании в том, что это будет концом НАТО, но и среди людей это будет воспринято очень и очень негативно», – приводит Politico слова  Кубилюса.

    Слова Кубилюса знаменуют собой первый случай, когда высокопоставленный чиновник ЕС публично поддержал позицию Фредериксен, хотя дипломаты ЕС в частном порядке с ней согласны.

    «Я также четко заявлю, что если США решат напасть военным путем на другую страну НАТО, то всё прекратится, включая НАТО, и, следовательно, безопасность, которая была установлена после окончания Второй мировой войны», – заявляла 5 января Фредериксен.

    Однако это заявление контрастирует с заявлением генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который настаивал на том, что североатлантический союз не в кризисе.

    Дипломаты ЕС, которые беседовали с Politico, как правило, не верили, что США будут использовать военную силу для захвата Гренландии, но согласились с тем, что Трамп получит что-то от оказываемого им давления. По крайней мере, усиление европейского военного присутствия.

    Напомним, Гренландия была колонией Дании до 1953 года, а в 2009 году получила автономию и право на самостоятельное определение внутренней политики, несмотря на то что формально остаётся частью датского королевства. Дональд Трамп заявил, что США должны владеть Гренландией для обеспечения своей национальной безопасности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп публично провозгласил себя спасителем НАТО, комментируя напряженность вокруг возможных притязаний США на Гренландию. Фон дер Ляйен заявила, что ЕС планирует вдвое увеличить расходы на Гренландию. В Конгресс внесли законопроект об аннексии Гренландии и её статусе штата США.

    12 января 2026, 10:01 • Новости дня
    Трампа разозлил отказ нефтегиганта ExxonMobil инвестировать в Венесуэлу
    Трампа разозлил отказ нефтегиганта ExxonMobil инвестировать в Венесуэлу
    @ Alexander Pohl/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп сообщил о своем намерении ограничить участие ExxonMobil в нефтяных проектах Венесуэлы после критики главы компании, сообщает Associated Press (AP).

    Дональд Трамп заявил журналистам на борту Air Force One, что он «склонен» не пускать ExxonMobil в Венесуэлу из-за настороженности руководства нефтяной компании к инвестициям в страну, передает AP.

    «Мне не понравился ответ Exxon», – отметил Трамп, добавив, что компания «слишком хитрит».

    В пятницу Трамп провел встречу с руководителями нефтяных компаний и попытался убедить их в том, что сотрудничество будет строиться напрямую с США, а не с венесуэльским правительством. Однако глава ExxonMobil Даррен Вудс заявил: «Если мы посмотрим на существующие коммерческие конструкции и рамки в Венесуэле, сегодня она непригодна для инвестиций».

    В тот же день Трамп подписал указ, направленный на защиту доходов Венесуэлы от судебных разбирательств. В документе говорится, что изъятие этих средств может подорвать усилия США по поддержанию экономической и политической стабильности в стране.

    После ухода Николаса Мадуро восстановление нефтяной отрасли Венесуэлы с участием американских компаний стало приоритетом администрации Трампа. Белый дом рассматривает свои действия как экономическое управление Венесуэлой, а Трамп заявил о планах контролировать мировые продажи венесуэльской нефти и изъятие танкеров с этим сырьем.

    Ранее СМИ сообщали, что американские нефтяные компании требуют юридических и финансовых гарантий от администрации США перед началом инвестиций в энергетический сектор Венесуэлы.

    Президент США Дональд Трамп предположил, что влияние Вашингтона на Венесуэлу может сохраняться более года.

    Трамп также заявил, что Венесуэла будет закупать только американскую продукцию на доходы от продажи нефти.

    12 января 2026, 16:52 • Новости дня
    Юшков объяснил нежелание нефтяных компаний США возвращаться в Венесуэлу

    Эксперт Юшков: ExxonMobil разошлась с Трампом во мнении о рентабельности работы в Венесуэле

    Юшков объяснил нежелание нефтяных компаний США возвращаться в Венесуэлу
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Американские нефтяные гиганты ведут торг с Белым домом об инвестициях в Венесуэлу. Дональду Трампу нужны эти вложения, чтобы показать успех своей внешней политики, но компании считают его идею нерентабельной и рискованной. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал эксперт по энергетике Игорь Юшков, комментируя раздражение Белого дома из-за публичного отказа ExxonMobil работать в Венесуэле.

    «Скептицизм ExxonMobil относительно работы в Венесуэле объясним: ранее у компании национализировали активы в этой стране», – пояснил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    По его словам, ExxonMobil в принципе не против работы в Южной Америке. «Например, она инвестировала много средств в соседнюю Гайану и стала там основным игроком, постоянно наращивая добычу. Условия там безопасные, негативного опыта нет, отношения с властями хорошие», – отметил он.

    Важным фактором эксперт назвал и географию: «В Гайане добыча ведется на шельфе, не затрагивая континентальную часть. Это тоже гарантия безопасности – физически сложно отнять активы на шельфовом месторождении».

    Юшков также напомнил, что Гайана не входит в ОПЕК+, в отличие от Венесуэлы – сооснователя организации. «С точки зрения нынешних законов ExxonMobil просто удобнее работать в других странах. Именно это и имел в виду гендиректор компании Даррен Вудс. Поэтому я бы говорил не о конфликте, а о торге между бизнесом и Белым домом», – сказал аналитик.

    Суть этого торга, по его мнению, в следующем: «Трамп хочет, чтобы нефтяные компании наглядно показали: смещение Мадуро ведет к улучшениям. Для этого нужны инвестиции в Венесуэлу. Но государство США вкладываться не будет. Поэтому Белый дом предлагает ExxonMobil и другим гигантам самим вложить деньги, увеличив там добычу».

    Однако для самих компаний это «невыгодно и вредно», подчеркнул эксперт. «Глава ExxonMobil сказал об этом открыто. Если США выдадут своим компаниям лицензии, не снимая санкций, это обрушит цены на нефть. Цены на углеводороды и так низкие. Инвестиции в десятки миллиардов для наращивания добычи обвалят их еще сильнее. Пострадают и местные проекты этих компаний, и любые их другие активы, включая американские», – резюмировал он.

    Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил не допустить ExxonMobil к работе в Венесуэле. Гнев главы Белого дома вызвал скептицизм руководителя компании Даррена Вудса по поводу инвестиций в венесуэльскую нефтяную отрасль, сообщает The Guardian.

    «Если мы посмотрим на существующие в Венесуэле правовые и коммерческие механизмы и рамки, то увидим, что инвестировать в страну сегодня невозможно», – заявил Вудс на встрече Трампа с 17 руководителями нефтяных компаний в Уэст-Палм-Бич.

    «Наши активы там уже дважды конфисковались», – напомнил Вудс, добавив, что для нового входа компании в Венесуэлу потребуются «довольно существенные изменения», надежные механизмы защиты инвестиций, а также реформа законодательства страны в сфере углеводородов.

    Трамп прокомментировал выступление Вудса уже после встречи, на борту президентского самолета. «Мне не понравилась реакция Exxon. Они слишком хитрят», – сказал американский лидер. На самой встрече американский лидер призвал американские компании инвестировать 100 млрд долларов в нефтяную отрасль Венесуэлы и заверил, что они будут взаимодействовать напрямую с США, а не с Каракасом. Он пообещал бизнесу «полную безопасность и защиту».

    Также присутствовавший на встрече гендиректор ConocoPhillips Райан Лэнс заявил, что его компания является крупнейшим держателем негосударственных кредитов в Венесуэле, и призвал к реструктуризации долга и всей энергетической системы страны, включая PDVSA. Трамп ответил, что ConocoPhillips получит обратно большую часть своих денег, но США начнут комплексную работу в Венесуэле с чистого листа. «Мы не будем смотреть на то, что люди потеряли в прошлом, потому что это была их вина», – сказал глава Белого дома.

    В минувшую субботу Трамп подписал указ, запрещающий судам или кредиторам изымать доходы, связанные с продажей венесуэльской нефти, хранящиеся на счетах казначейства США. Exxon, ConocoPhillips и Chevron – три крупнейших американских производителя нефти – на протяжении нескольких десятилетий были наиболее значимыми партнерами PDVSA. Правительство покойного президента Венесуэлы Уго Чавеса национализировало отрасль в период с 2004 по 2007 год.

    Chevron провела переговоры о партнерстве с PDVSA и осталась работать в стране, а ConocoPhillips и Exxon покинули Венесуэлу и подали арбитражные иски. Согласно решениям судов, Венесуэла теперь должна ConocoPhillips и Exxon в общей сложности более 13 млрд долларов за экспроприацию активов.

    Вице-президент Chevron Марк Нельсон уже заявил, что его компания готова в полтора раза увеличить добычу в Венесуэле с нынешних 240 тыс. баррелей в сутки. По некоторым оценкам, для возрождения нефтяной промышленности страны и ликвидации последствий неэффективного управления потребуется 100 млрд долларов и десятилетний срок, пишет Bloomberg. Газета ВЗГЛЯД объясняла, как эта ситуация может сказаться на экономике России.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    12 января 2026, 18:40 • Новости дня
    Эксперты рассказали о секретном оружии, использованном при штурме резиденции Мадуро
    Эксперты рассказали о секретном оружии, использованном при штурме резиденции Мадуро
    @ REUTERS/Adam Gray

    Tекст: Никита Миронов

    «Охрану Мадуро в результате предательства сначала «вырубили», а потом – уже не способную к сопротивлению – расстреливали». Такими словами эксперты описывают эффект секретного нелетального оружия, примененного, как утверждает американская пресса, при штурме резиденции президента Венесуэлы Николаса Мадуро американским спецназом «Дельта».

    «Кубинцы считаются лучшими спецназовцами во всей Латинской Америке. Это очень подготовленные специалисты, которых привлекают многие страны. В 1983 году, например, они успешно противостояли американскому спецназу в Гренаде», – рассказывает газете ВЗГЛЯД политолог Ростислав Ищенко.

    Однако же американским военным удалось их нейтрализовать. Так, в интервью The New York Post венесуэльский гвардеец, переживший штурм резиденции президента Венесуэлы Николаса Мадуро, рассказал, что американцы применили некое новое оружие.

    По его словам, «внезапно отключились все радары, над нашими позициями появились десятки беспилотников, а затем около вертолеты высадили примерно двадцать американских военных, вооруженных гораздо более мощным оружием, чем обычное стрелковое». Охранник утверждает, что американцы выпустили «что-то похоже на очень интенсивную звуковую волну».

    По словам гвардейца, внезапно он почувствовал, что его голова взрывается изнутри. «У нас пошла кровь, кого-то рвало кровью. Мы упали на землю и не могли пошевелиться. После начала штурма началась не битва, а резня», – приводит издание The New York Post слова одного из охранников президента Венесуэлы.

    Напомним, 3 января американский спецназ «Дельта» напал на резиденцию президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Куба официально признала гибель 32 своих граждан, «выполнявших задания от имени Революционных вооруженных сил и Министерства внутренних дел по запросу соответствующих органов южноамериканской страны» – то есть сотрудников охраны президента Венесуэлы. Всего же, по данным МВД Венесуэлы, при нападении погибло около ста человек.

    Участник СВО, военблогер Алексей Живов считает, что американский спецназ «Дельта» использовал при штурме нелетальные системы направленного действия: акустическое и микроволновое или электромагнитное оружие. Возможно, все эти виды вместе.

    Подполковник запаса Олег Иванников указывает, что источником мощного излучения стали СВЧ-генераторы и твердотельные генераторы с полупроводниковыми коммутаторами. Кстати, СВЧ-генераторы работают только в ясную погоду, поэтому операция против Мадуро долго откладывалась по погодным условиям. Военный эксперт Виктор Литовкин в свою очередь, полагает, что американцы использовали низко- или высокочастотное звуковое оружие, «которое било по ушам и мозгам».

    Владимир Прохватилов, старший научный сотрудник Академии военных наук рассказал, что могло быть использовано инфразвуковое оружие. «Оно способно действовать через стены и металлические преграды. Человек начинает испытывать тревогу, потом боль», – говорит эксперт.

    Также, по его словам, перед нападением «Дельта» для создания мощного электромагнитного импульса могла использовать СВЧ-генератор. «Но чтобы его включить, нужно сначала доставить и установить. Включить, дать поработать, потом выключить и только потом высаживать десант, иначе он попадет под действие генератора. Если так и было, то имело место предательство со стороны венесуэльских военных или политиков», – пояснил эксперт.

    Прохватилов напомнил, что после нападения исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес отдала приказ об аресте директора Генерального управления военной контрразведки и командира президентского почётного караула, генерал-майора Хавьера Маркано Табате. «Очевидно, что местные власти прячут концы в воду», – считает эксперт и объясняет, что без предательства точно не обошлось.

    «Дельта» – не лучший в мире спецназ, у них было немало провалов. Плюс, очевидно, Трамп не хотел рисковать своими людьми. Поэтому охрану Мадуро в результате предательства сначала «вырубили», а потом – уже не способную к сопротивлению – расстреливали», – объясняет Владимир Прохватилов.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как США удалось захватить президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

    12 января 2026, 18:07 • Новости дня
    Трамп заявил об отсутствии «карт в рукаве» у Зеленского
    Трамп заявил об отсутствии «карт в рукаве» у Зеленского
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп вновь подчеркнул слабую переговорную позицию Владимира Зеленского.

    На вопрос журналиста New York Times, есть ли у Зеленского «карты в рукаве» для успешных переговоров с Россией, Трамп ответил отрицательно, передает РИА «Новости».

    По словам Трампа, отсутствие поддержки со стороны главы США станет для Зеленского «полной катастрофой».

    Ранее Трамп выразил разочарование Зеленским.

    Во время встречи «коалиции желающих» в Париже глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила недовольство Зеленским, показав укоризненный жест.

    12 января 2026, 14:50 • Новости дня
    Германский эксперт назвал последствия перехода Гренландии под контроль США

    Политолог Рар: Европа боится не потери Гренландии, а развала НАТО

    Германский эксперт назвал последствия перехода Гренландии под контроль США
    @ U.S. Army National Guard/1st Lt. Benjamin Haulenbeek/dvidshub.net

    Tекст: Олег Исайченко

    Больше всего европейские лидеры опасаются не американского военного захвата Гренландии, а раскола и конца Североатлантического альянса. Они готовы идти на все требования Вашингтона, чтобы только не потерять своего главного лидера в НАТО, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Он спрогнозировал, к каким последствиям приведет взятие под контроль США острова.

    «Если США возьмут под свой контроль Гренландию, то это лишь в очередной раз обличит Европу в двойной морали. Те, кто ссылается на право, покричат, помашут кулаком и потопчут ногами. Но в конце концов они смирятся с тем, что в мировой политике давно действует не мораль, а право сильного», – отметил германский политолог Александр Рар.

    «Я не вижу ни одной европейской страны, которая бы посмела ради спасения Дании высадить десант против США в Гренландии», – заметил собеседник. По его мнению, больше всего европейцы опасаются не американского военного захвата острова, а раскола и конца Североатлантического альянса.

    «Они готовы идти на все требования Вашингтона, чтобы только не потерять своего главного лидера в объединении. Лишившись Трампа как главного капитана НАТО, блок сразу утратит силу и, вероятно, расколется, потому что многие оставшиеся европейские страны не захотят видеть во главе этой организации немцев или англичан», – подчеркнул Рар.

    «В то же время, в частности, в Берлине питают надежды на то, что Трамп опять исчезнет с международный арены. Пока этого не произошло, у Фридриха Мерца нет других возможностей, кроме как попытаться через «правильную мораль» давить на главу Белого дома и ждать», – заключил политолог.

    Ранее стало известно о намерении Германии предложить НАТО создать совместную миссию в Гренландии. Целью инициативы станет мониторинг безопасности в Арктике. Этот шаг рассматривается как способ урегулирования напряженности в отношениях с США из-за угроз аннексии острова, пишет Bloomberg.

    Как отмечает агентство, образцом для миссии под названием Arctic Sentry («Арктический страж») может стать миссия Baltic Sentry («Балтийский страж»), которая была запущена НАТО в январе 2025 года для защиты критически важной инфраструктуры в Балтийском море. В свою очередь премьер-министр Британии Кир Стармер призывает союзников нарастить военное присутствие на Крайнем Севере.

    Примечательно, что активизация Берлина и Лондона происходит на фоне отсутствия реакции руководства НАТО на амбиции Дональда Трампа в отношении Гренландии. Газета Financial Times сообщает, что европейских лидеров смутило явное стремление генсека Североатлантического альянса Марка Рютте «отмолчаться». Они усомнились в способности блока защищать интересы Дании.

    Напомним, Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. По информации The Daily Mail, глава Белого дома поставил перед Объединенным командованием специальных операций (JSOC) задачу разработать план вторжения на остров. Издание связывает активизацию этих работ с чрезмерным воодушевлением американской администрации после успешного захвата венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

    Трамп уверен, что Вашингтон «так или иначе» получит Гренландию. По его мнению, в противном случае остров заберут Россия или Китай. Как указал американский лидер, оборона Гренландии состоит «из двух собачьих упряжек». «Знаете об этом? А тем временем повсюду находятся российские эсминцы и подводные лодки, а также китайские эсминцы и подводные лодки», – сказал глава Белого дома.

    Желание президента США овладеть крупнейшим островом, пожалуй, еще сильнее его желания получить Нобелевскую премию мира, указал Максим Сучков, директор Института международных исследований МГИМО. В своем Telegram-канале эксперт объясняет: «Как политик-националист, он стремится укрепить американские позиции (в международных отношениях, экономике и военной сфере) в «ближнем зарубежье» США».

    «Как «политик на втором сроке», он хочет, чтобы каждое решение по этой части было стратегическим и долгосрочным, «оставляло наследие», – добавил Сучков. – Присоединение самого большого в мире острова, расположенного на стыке ключевых транспортно-логистических коммуникаций и военных расчетов, да еще и богатого полезными ископаемыми, – то, что надо для утоления амбиций и государства, и его лидера».

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, во что могут вылиться противоречия между США и Европой по вопросу Гренландии и как вовлеченность в украинский кризис мешает европейским политикам дать адекватный ответ Вашингтону.

    12 января 2026, 13:28 • Новости дня
    Американист назвал приоритетные для Трампа направления во внешней политике

    Американист Дудаков: Самая очевидная мишень Трампа после Венесуэлы – Куба

    Американист назвал приоритетные для Трампа направления во внешней политике
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Угрозы Дональда Трампа о возможных военных операциях против Ирана преувеличены. Этот регион для Вашингтона не является приоритетным. Если исходить из стратегии нацбезопасности США, ключевое направление – это Куба, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Так он прокомментировал попытки администрации США оказывать давление одновременно на несколько стран.

    «Эффект, который был достигнут после американской военной авантюры в Венесуэле и захвата Николаса Мадуро, пока сохраняется. Дональд Трамп, пользуясь этим, задействует классическую стратегию из бизнеса: он хватается сразу за несколько направлений и наблюдает, где высоки шансы достичь нужного результата. Исходя из вероятности успеха, президент США и выберет какое-то одно», – отметил американист Малек Дудаков.

    По его оценкам, самая очевидная мишень Вашингтона после Каракаса – Куба. «Островное государство для Штатов – это незакрытый гештальт, который тянется десятилетиями, еще со времен президентства Джона Кеннеди и провальной операции в заливе Свиней», – уточнил собеседник.

    «Ситуация в экономике Кубы сложная: там постоянно происходят блэкауты, веерные отключения электричества. Страна зависима от поставок топлива и нефти из Венесуэлы. И хотя власти смогли найти альтернативных поставщиков – в частности в Мексике, Гавана столкнется с последствиями», – детализировал эксперт.

    В Латинской Америке администрация Трампа также следит за Боготой и Мехико, продолжил Дудаков. «В Колумбии осенью пройдут президентские выборы. Штаты в надежде привести к победе правых, будут оказывать давление на страну», – отметил спикер. Что касается Мексики, там левые, которые сейчас находятся у власти, надеются прийти к компромиссу по ряду вопросов, но у них с Белым домом сохраняется довольно много противоречий.

    «Отдельный вопрос – Гренландия. Вашингтон давит как на сам остров, так и на Данию, и на Европейский союз. Штаты надеются, что европейцы в последний момент согласятся пойти на уступки, которые могли бы включать, например, передачу Гренландии в рамках Договора о свободной ассоциации», – рассуждает американист.

    Наконец, Трамп ухватился за Иран, добавил политолог. «Причина проста: в Исламской республике продолжаются протесты, которые администрации США очень хочется поддержать. При этом американские ресурсы на Ближнем Востоке сейчас ограничены», – напомнил Дудаков. По его мнению, угрозы главы Белого дома о возможных военных операциях в регионе преувеличены.

    «Штатам потребуется передислоцировать силы для того, чтобы в реальности быть готовыми одновременно и защищать свои базы, и наносить ракетные удары по территории Ирана. Серьезных приготовлений пока не наблюдается. Тем не менее, Вашингтон пытается через информационно-психологическую кампанию оказывать влияние на Тегеран», – указал собеседник.

    Впрочем, по оценкам эксперта, иранское направление для Белого дома сейчас не является приоритетным, о чем свидетельствует и стратегия нацбезопасности США. «Основное – это Куба и Венесуэла. Это отвечает доктрине возвращения американского влияния в Латинской Америке», – уточнил аналитик.

    При этом происходящее внутри США уже вызывает противоречия и ведет к серьезному расколу. «С одной стороны, есть ястребы среди представителей MAGA-электората, которые одобряют действия администрации. С другой, среди сторонников Трампа присутствуют изоляционисты, которые не поддерживают нынешний курс», – детализировал политолог.

    «Что касается общественного мнения, то большинство американцев, скорее, недовольны тем, что происходит вокруг Венесуэлы. Они хотели бы, чтобы Трамп занимался решением внутренних проблем. Чуть больше половины американцев не поддерживает операцию по захвату Мадуро», – рассказал Дудаков, ссылаясь на опросы. По его словам, тема присоединения Гренландии к США тоже крайне непопулярна. «Подавляющее большинство граждан Америки выступает против того, чтобы этому уделять внимание», – добавил он.

    «Впрочем, рейтинги Трампа слегка подросли после военной авантюры с захватом Мадуро – на два-три пункта. Но это в пределах обычных колебаний. Скорее всего, популярность президента в ближайшее время начнет сходить на нет – особенно когда выяснится, что никакого существенного преимущества Штаты не получат, не будет никаких масштабных поставок нефти и вестернизации», – заключил Дудаков.

    Напомним, с начала 2026 года США оказывают активное давление сразу на несколько стран мира. Так, Дональд Трамп после успешного захвата венесуэльского лидера Николаса Мадуро приписал себе новую должность – исполняющий обязанности президента Венесуэлы. Отметим, суд Боливарианской республики назначил вице-президента Делси Родригес и. о. главы государства.

    Трамп также репостнул в своей соцсети Truth Social сгенерированное искусственным интеллектом изображение, на котором он «курит» кубинскую сигару. Он обвинил Кубу в зарабатывании денег на защите лидеров Венесуэлы. «Куба много лет жила за счет огромных объемов нефти и денег, поступавших из Венесуэлы. Взамен Куба предоставляла «услуги безопасности» двум последним венесуэльским диктаторам. Ни нефть, ни деньги больше не будут поступать на Кубу!», – подчеркнул глава Белого дома.

    Слова Трампа прокомментировал министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес. Он отметил, что, в отличие от США, у Кубы «нет правительства, которое занимается наемничеством, шантажом или военным принуждением против других государств». «США ведут себя как криминальный и неконтролируемый гегемон, который угрожает миру и безопасности не только Кубы и этого полушария, но и всего мира», – акцентировал дипломат.

    Еще одно направление работы американской администрации – Гренландия. Американский президент уверен, что Вашингтон «так или иначе» получит остров. В противном случае его заберут Россия или Китай, считает глава Белого дома. Как указал Трамп, оборона Гренландии состоит «из двух собачьих упряжек». «Знаете об этом? А тем временем повсюду находятся российские эсминцы и подводные лодки, а также китайские эсминцы и подводные лодки», – сказал он.

    Впрочем, помимо якобы угрозы со стороны России и КНР Штаты используют и другой аргумент, который, по всей видимости, должен убедить мировую общественность в «необходимости» американской аннексии Гренландии. Дания оккупировала остров в обход норм ООН, заявил спецпосланник США Джефф Лэндри.

    «История имеет значение. США защищали суверенитет Гренландии во время Второй мировой войны, когда Дания не смогла этого сделать. После войны Дания вновь оккупировала ее, обойдя и проигнорировав протокол ООН», – написал Лэндри. Ему ответил датский посол Йеспер Меллер Серенсен. Он согласился, что исторический контекст имеет значение, и подчеркнул: Гренландия веками принадлежала Дании, что признавалось ООН, разными администрациями США и другими странами, передает ТАСС.

    Наконец, Штаты продолжают следить за протестами в Иране. Иранские власти обвиняют в организации акций США и Израиль. Трамп же предупредил, что в случае атаки Тегерана на американские военные и коммерческие объекты США нанесут по стране удары. Телеканал CNN сообщил, что глава Белого дома во вторник проведет совещание с членами Совета национальной безопасности для обсуждения дальнейших действий в отношении Исламской республики.

    Отметим, мировые СМИ после американской операции в Венесуэле заговорили о ренессансе силовой версии доктрины Монро. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в какой следующей стране возможно повторение венесуэльского сценария.

    12 января 2026, 21:36 • Новости дня
    Белый дом допустил применение военной силы против Ирана
    Белый дом допустил применение военной силы против Ирана
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп не исключает применение военной силы против Ирана, если возникнет такая необходимость, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

    При этом Левитт подчеркнула, что для американской администрации на первом месте всегда стоит дипломатия, передает РИА «Новости».

    «Президент Трамп всегда говорил о том, что дипломатия – это первоочередный вариант. Так было всегда и так будет всегда, однако он не побоится применить смертоносное оружие и мощь вооруженных сил США, если сочтет это необходимым», – заявила она в эфире телеканала Fox News.

    Ранее Трамп заявил о готовности США разнести Иран «в пух и прах».

    Председатель иранского парламента заявил, что Иран готов жестко ответить на возможное нападение со стороны.

    12 января 2026, 10:37 • Новости дня
    Трамп объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы
    Трамп объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы
    @ Bonnie Cash/CNP//Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп разместил в TruthSocial изображение, где он указан как исполняющий обязанности президента Венесуэлы с января 2026 года.

    Дональд Трамп разместил в своей социальной сети TruthSocial скриншот, на котором указано, что он исполняет обязанности президента Венесуэлы с января 2026 года, передает «Ведомости».

    На изображении также присутствует его фотография и краткая биография, в которой закреплены обе должности – президента США и главы Венесуэлы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что безопасность Венесуэлы будут обеспечивать Соединенные Штаты, а не военные с Кубы. Дональд Трамп сообщил об отмене второй волны атак на Венесуэлу после успешного диалога и освобождения политзаключенных.

    При этом Трамп предположил, что влияние Вашингтона на Венесуэлу может сохраняться дольше одного года.

    13 января 2026, 04:40 • Новости дня
    США в ООН осудили удар «Орешником» по Западной Украине

    Зампостпреда США назвала «опасной и необъяснимой эскалацией» удар «Орешником»

    Tекст: Катерина Туманова

    Зампостпреда США при ООН Тэмми Брюс в своем выступлении на заседании Совета Безопасности по Украине недоумённо заявила, что американские дипломаты только-только встретились с коллегами из ЕС и Украины по вопросу мирового соглашения, как Россия ударила по «Орешником».

    «Россия предприняла новые атаки на Украину, включая запуск баллистической ракеты «Орешник», способной нести ядерный заряд, по району Украины, расположенному недалеко от границы с Польшей и НАТО. Это представляет собой ещё одну опасную и необъяснимую эскалацию войны, даже несмотря на то, что США активно работают с Киевом, другими партнерами и Москвой над прекращением войны путем переговоров», – заявила она.

    Брюс добавила, что в момент, когда всё держится только на бескорыстной  и беспрецедентной приверженности президента США Дональда Трампа миру во всем мире, обе стороны должны искать пути деэскалации, «однако действия России рискуют расширить и усилить войну».

    «Мы осуждаем продолжающиеся и усиливающиеся атаки России на энергетические объекты Украины и другую гражданскую инфраструктуру. Эти атаки выставляют на посмешище дело мира, дело первостепенной важности для всего мира и для президента Трампа», – сказала зампостпреда США.

    Напомним, мэр Львова Андрей Садовый заявил, что баллистическая ракета «Орешник» без боевой части нанесла значительный ущерб критической инфраструктуре Львовской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, генсек НАТО связал удар «Орешником» с попыткой ослабить военную помощь Киеву. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что удар России ракетой «Орешник» в ответ на теракты Киева стал сигналом для Европы и США.

    Минобороны России сообщило, что «Орешник» вывел из строя Львовский авиационно-ремонтный завод.

    13 января 2026, 00:13 • Новости дня
    Сербские Novosti удивились поведению Зеленского накануне капитуляции

    Novosti удивились поведению Зеленского накануне капитуляции

    Tекст: Катерина Туманова

    У главы киевского режима Владимира Зеленского нет веских аргументов в пользу оптимистичных заявлений, чтобы пребывать в гораздо меньшей группе оптимистов на тему окончания конфликта, в находятся президент США Дональд Трамп и сам Зеленский.

    «Преимущество России перед Украиной заключается в том, что у неё достаточно оружия и ресурсов для продолжения войны, в то время как Киеву постоянно угрожает банкротство. [Президент России Владимир] Путин пользуется полной поддержкой не только своих генералов, но и всей армии. Российская военная промышленность работает в три смены и производит всё необходимое для фронта», – пишет сербский портал Novosti.

    В статье отмечается, что большую опасность для украинской армии представляют не столько российские вооруженные силы, сколько нищета. В Киеве не скрывают, что их госбюджет пуст и без помощи из-за рубежа ни прокормить свою армию, ни выплатить жалованье офицерам и солдатам правительство страны не в состоянии.

    «Зеленский тщетно продолжает уверять Европу, что его армия действительно защищает Европу от России. Многие европейские страны больше не верят этой истории», – говорится в материале.

    Упоминая встречи Зеленского с евроспонсорами указывается, что они «по-прежнему дают ему обещания гораздо быстрее и проще, чем готовы и могут реально помочь».

    В заключение автор пишет, что главной проблемой Зеленского и его союзников является то, что они ведут себя победоносно в своих требованиях, словно они захватывают территории, где находится российская армия.

    «Именно поэтому они не могут избавиться от своей высокомерия и разработать вместе с Киевом реалистичный план, приемлемый и для России. Чем больше времени проходит и чем быстрее продвигаются русские, тем реалистичнее становится прогноз, что вместо мирного соглашения Украина будет вынуждена подписать капитуляцию. Если они обанкротятся, денег на войну не будет», – делает вывод издание.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в нескольких регионах Украины, включая Киев, были введены массовые аварийные отключения электроэнергии на фоне сложных погодных условий. В Киеве массово закрылись супермаркеты из-за проблем со светом. Трамп заявил об отсутствии «карт в рукаве» у Зеленского.


    12 января 2026, 17:04 • Новости дня
    Трамп назвал себя спасителем НАТО на фоне спора о Гренландии

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент Дональд Трамп публично провозгласил себя спасителем НАТО, комментируя напряженность вокруг возможных притязаний США на Гренландию.

    Президент США Дональд Трамп объявил себя спасителем НАТО, об этом сообщает РИА «Новости». В понедельник на фоне разногласий внутри альянса из-за обсуждения владения Гренландией Трамп написал в соцсети Truth Social: «Я тот, кто спас НАТО!!!».

    Премьер-министр Дании Метте Фредериксен ранее подчеркнула, что слова американского президента о необходимости Гренландии стоит воспринимать всерьез. Она также отметила, что возможная агрессия со стороны США против члена НАТО приведет к остановке всех процессов в альянсе.

    Заявления Фредериксен прозвучали на фоне обсуждения притязаний США на территорию Гренландии и вызвали широкий резонанс среди членов НАТО. В Вашингтоне обсуждают перспективы усиления американского влияния в Арктике через контроль над островом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил о необходимости военной операции НАТО на Гренландии.

    Группа европейских стран во главе с Британией и Германией обсуждает планы военного присутствия на этом острове для демонстрации серьезности подхода к безопасности в Арктике президенту США Дональду Трампу.

    Евросоюз намерен увеличить расходы на Гренландию до примерно 530 млн евро за семь лет с 2028 по 2034 год.

    12 января 2026, 22:52 • Новости дня
    Медведев предупредил Трампа о 90-м регионе России

    Медведев посоветовал Трампу «брать» Гренландию, пока она не выбрала Россию

    Tекст: Вера Басилая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев иронично посоветовал президенту США Дональду Трампу «брать» Гренландию, чтобы «опередить» возможный референдум о присоединении острова к России.

    Дмитрий Медведев в ироничной форме посоветовал Дональду Трампу поспешить с «захватом» Гренландии, По словам зампреда Совбеза РФ, если Трамп не поторопится, «через несколько дней может состояться внезапный референдум, на котором жители всей 55-тысячной Гренландии могут проголосовать за присоединение к России».

    «И тогда все! Никаких новых звездочек на стяге. А у России появится новый – уже 90-й – субъект Федерации», – написал в Max Медведев.

    Медведев пошутил, что в случае захвата Гренландии у Трампа может появиться новая должность – acting president of Greenland, по аналогии с тем, как президент США назвал себя и.о. президента Венесуэлы в соцсети Truth Social. Медведев уверен, что с такой ролью Трамп справился бы отлично.

    Зампред Совбеза также заявил, что подобный сценарий пошёл бы на пользу мировому климату. «Вообще говоря, захват Гренландии Штатами был бы полезен для оздоровления мирового климата. Во-первых, удалось бы уничтожить осиное гнездо наркомафии в рассаднике апокалиптического зла – мегаполисе Нуук», – отметил Медведев.

    В своей публикации он подчеркнул, что подобная «уникальная войсковая операция» позволила бы взять в плен и предать суду европейских политиков, выступавших против США и поддерживавших Гренландию, среди которых Медведев упомянул «макронов, стармеров, мерцев, стуббов и прочих американофобов».

    Гренландия была колонией Дании до 1953 года, а в 2009 году получила автономию и право на самостоятельное определение внутренней политики, несмотря на то что формально остаётся частью датского королевства.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что США должны владеть Гренландией для обеспечения своей национальной безопасности.

    Трамп провозгласил себя спасителем НАТО на фоне обсуждения возможных претензий США на Гренландию.

    Группа европейских стран во главе с Британией и Германией обсуждает планы военного присутствия на этом острове для демонстрации серьезности подхода к безопасности в Арктике президенту США Дональду Трампу.

    Евросоюз намерен увеличить расходы на Гренландию до примерно 530 млн евро за семь лет с 2028 по 2034 год.

    12 января 2026, 23:05 • Новости дня
    В Конгресс США внесли законопроект об аннексии Гренландии

    Tекст: Катерина Туманова

    Конгрессмен Рэнди Файн представил законопроект об аннексии и предоставлении статуса штата Гренландии – знаковый закон, направленный на обеспечение стратегических интересов национальной безопасности Америки в Арктике и противодействие растущим угрозам со стороны Китая и России.

    По мере усиления глобальной конкуренции в Арктике США не могут позволить себе допустить усиление влияния враждебных держав в одном из наиболее стратегически важных регионов мира, говорится в пресс-релизе конгрессмена Файна на его сайте, где представлен полный текст законопроекта.

    «Гренландия – это не отдалённый форпост, который мы можем игнорировать, это жизненно важный актив национальной безопасности. Тот, кто контролирует Гренландию, контролирует ключевые арктические судоходные пути и архитектуру безопасности, защищающую Соединённые Штаты. Америка не может оставить это будущее в руках режимов, которые презирают наши ценности и стремятся подорвать нашу безопасность», – сказано в релизе.

    Файн добавил, что «враги США» наступают на пятки после того, как Вашингтон «только что уничтожил одного из их главных союзников Николаса Мадуро в Венесуэле».

    «Китай и Россия продолжают агрессивно расширять своё присутствие в регионе, в то время как годы слабой политики при Джо Байдене позволили подорвать стратегическое положение Америки. Восстановление американской мощи требует решительных действий», – заявляет в релизе конгрессмен.

    Там поясняется, что закон об аннексии и предоставлении Гренландии статуса штата уполномочивает президента США предпринять любые необходимые шаги для аннексии или приобретения Гренландии в качестве территории США.

    Законопроект также требует представления Конгрессу полного отчета, в котором будут изложены изменения в федеральном законодательстве, необходимые для окончательного принятия Гренландии в качестве официального штата США.

    «Слишком долго американское руководство бездействовало, пока наши противники подрывали наше геополитическое доминирование. Мой законопроект защитит нашу родину, обеспечит наше экономическое будущее и гарантирует, что правила в Арктике будут устанавливать именно Америка, а не Китай или Россия. Вот как выглядит американское лидерство и сила», – резюмировал Файн.

    Напомним, Гренландия была колонией Дании до 1953 года, а в 2009 году получила автономию и право на самостоятельное определение внутренней политики, несмотря на то что формально остаётся частью датского королевства. Дональд Трамп заявил, что США должны владеть Гренландией для обеспечения своей национальной безопасности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил о необходимости военной операции НАТО на Гренландии. Группа европейских стран во главе с Британией и Германией обсуждает планы военного присутствия на этом острове для демонстрации серьезности подхода к безопасности в Арктике президенту США.

    Трамп публично провозгласил себя спасителем НАТО, комментируя напряженность вокруг возможных притязаний США на Гренландию.

    13 января 2026, 00:58 • Новости дня
    Трамп объявил о 25-процентных санкциях против ведущих бизнес с Ираном
    Трамп объявил о 25-процентных санкциях против ведущих бизнес с Ираном
    @ Bonnie Cash - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что вводит 25-процентный тариф на товары из стран, «ведущих бизнес» с Ираном, усиливая давление на правительство в Тегеране.

    В понедельник Трамп опубликовал в социальных сетях сообщение о том, что новая пошлина «вступит в силу немедленно», не вдаваясь в подробности, передаёт Bloomberg.

    «Любая страна, ведущая бизнес с Исламской Республикой Иран, будет платить пошлину в размере 25% за любой бизнес, осуществляемый с США. Это распоряжение является окончательным и неоспоримым», – написал он в Truth Social.

    Трамп не внес ясности в то, как он определяет «ведение бизнеса с Ираном». Агентство напомнило, что основными торговыми партнерами Исламской Республики являются Индия, Турция и Китай.

    Напомним, Трамп заявлял о готовности США разнести Иран «в пух и прах».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи провели обсуждение на фоне угроз президента Трампа применить военную силу против Тегерана. Глава МИД Ирана Аракчи сообщил о попытках США и Израиля дестабилизировать страну.

    Белый дом допустил применение военной силы против Ирана, сообщила на брифинге Кэролайн Левитт.

    13 января 2026, 02:25 • Новости дня
    Президент Литвы Науседа намекнул на готовность отправить Украине корабль

    Tекст: Катерина Туманова

    В рамках гарантий безопасности Литва ещё не определилась, к тому же всё нужно согласовывать с «коалицией желающих», так как «пакет мер расплывчат», но Литва относится к странам, которые готовы поучаствовать своими морскими возможностями, заявил Гитанас Науседа.

    «Прежде всего хочу подчеркнуть: эти военные [контингент европейских стран, отправляемых на Украину] направляются не воевать, а поддерживать мир. Да, пока я не могу назвать точные цифры, но Литва относится к тем государствам, которые готовы внести свой вклад. Мы готовы участвовать и морскими возможностями. Сейчас не хотел бы слишком конкретизировать, но да, готовы. Это корабль, но повторю ещё раз: сейчас слишком рано всё это конкретизировать, поскольку и на этом заседании «коалиции желающих» детали по конкретным средствам ещё не обсуждались», – приводит слова президента Литвы портал LRT.

    Науседа уточнил, что подробности будут позже, так как сейчас работа предстоит начальникам штабов, которые продолжат обсуждения мер.

    Кроме того литовский президент указал на то, что взаимное согласие США, ЕС и Украины не столь важно, как реакция России.

    «Мирный договор будет заключаться не между США, Европой и Украиной, а между Украиной и Россией. Именно поэтому реакция России так важна», – отметил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент Литвы призвал ЕС к «смелым решениям» против Газпрома, «Новатэка» и «ЛУКОЙЛа». Литва решила потратить 320 млн евро на ракеты Bolide SAAB.

