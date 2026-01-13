Эксперт пищевой безопасности объяснила длительный срок хранения тортов

Tекст: Катерина Туманова

«Долгий срок сохранения мягкости магазинных тортов объясняется использованием пищевых добавок, замедляющих процесс черствения. В натуральных бисквитах влага испаряется, крахмал кристаллизуется – отсюда быстрое черствение продукта», – объяснила она «Газете.Ru».

По словам Кузнецовой, промышленные кондитерские изделия содержат химические консерванты, такие как сорбаты и бензоаты, которые подавляют рост плесени. Также в составе присутствуют эмульгаторы (лецитин, Е471), удерживающие влагу, стабилизаторы (ксантановая камедь, гуар), препятствующие расслоению крема, и антиокислители, например аскорбиновая кислота, продлевающие свежесть продукта.

«Долгий срок хранения торта – маркер искусственных добавок, которые допустимы, но требуют умеренного потребления. Часть добавок, например гидрогенизированные жиры в кремах, могут негативно влиять на здоровье при регулярном употреблении», – заявила эксперт.

Она порекомендовала отдавать предпочтение десертам с коротким сроком годности, в которых в качестве консервантов выступают натуральные добавки: соль, сахар и лимонная кислота.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, терапевт Садикова объяснила, о чем говорит неуемная тяга к сладкому. Диетолог предупредила о последствиях резкого увеличения сахара в рационе. В Роспотребнадзоре сообщили о скоропортящихся блюдах на праздничном столе.