    13 января 2026, 07:18 • Новости дня

    За две недели до концерта Долиной в Москве не продали 80% билетов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Билеты на первый в 2026 году концерт российской певицы Ларисы Долиной в баре Petter в столице удалось продать только 20% билетов, сообщают информационные агентства.

    Концерт Ларисы Долиной пройдет 27 января 2026 года в московском баре Petter, за две недели до события реализовано лишь 20% билетов, передает РИА «Новости».

    По этим данным, из 91 доступного места продано только 18 билетов.

    Стоимость билетов варьируется: места за столиками продаются по цене от 9,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей, а за баром – по 15,5 тыс. рублей. Организаторы уточнили, что блюда и напитки из меню не включены в стоимость билетов и оплачиваются отдельно. Длительность выступления составит чуть более часа.

    В баре Petter подтвердили, что приобретение меню осуществляется дополнительно, а сам концерт рассчитан на камерную аудиторию.

    Ранее представитель артистки Сергей Пудовкин сообщал, что запланированный на 6 марта концерт Долиной «Юбилей на бис» состоится в Московском международном Доме музыки (ММДМ).

    12 января 2026, 18:57 • Новости дня
    Посол России в Армении получил ноту протеста за заявления телеведущего Соловьева

    Посла России вызвали в МИД Армении за содержание программы «Соловьев Live»

    Посол России в Армении получил ноту протеста за заявления телеведущего Соловьева
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посол России в Армении Сергей Копыркин был вызван в Министерство иностранных дел Армении, где ему вручили ноту протеста.

    Причиной послужили высказывания российского телеведущего Владимира Соловьева, прозвучавшие в эфире передачи «Соловьев Live», сообщило посольство России в Армении, передает ТАСС. «Обеспокоенности армянской стороны по поводу высказываний Соловьева будут переданы в МИД России», – отметили в диппредставительстве.

    Ранее армянский МИД сообщил, что «подобные заявления в эфире государственного медиахолдинга грубо нарушают основы дружественных отношений между Арменией и Россией».

    В июле прошлого года МИД Армении вручил послу России ноту протеста в связи с высказываниями в России по внутриполитическим процессам в Армении.

    В январе 2025 года Копыркин был вызван в МИД Армении после высказываний на российском телевидении, которые, по мнению армянской стороны, якобы угрожают суверенитету и территориальной целостности республики.

    12 января 2026, 10:01 • Новости дня
    Трампа разозлил отказ нефтегиганта ExxonMobil инвестировать в Венесуэлу
    Трампа разозлил отказ нефтегиганта ExxonMobil инвестировать в Венесуэлу
    @ Alexander Pohl/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп сообщил о своем намерении ограничить участие ExxonMobil в нефтяных проектах Венесуэлы после критики главы компании, сообщает Associated Press (AP).

    Дональд Трамп заявил журналистам на борту Air Force One, что он «склонен» не пускать ExxonMobil в Венесуэлу из-за настороженности руководства нефтяной компании к инвестициям в страну, передает AP.

    «Мне не понравился ответ Exxon», – отметил Трамп, добавив, что компания «слишком хитрит».

    В пятницу Трамп провел встречу с руководителями нефтяных компаний и попытался убедить их в том, что сотрудничество будет строиться напрямую с США, а не с венесуэльским правительством. Однако глава ExxonMobil Даррен Вудс заявил: «Если мы посмотрим на существующие коммерческие конструкции и рамки в Венесуэле, сегодня она непригодна для инвестиций».

    В тот же день Трамп подписал указ, направленный на защиту доходов Венесуэлы от судебных разбирательств. В документе говорится, что изъятие этих средств может подорвать усилия США по поддержанию экономической и политической стабильности в стране.

    После ухода Николаса Мадуро восстановление нефтяной отрасли Венесуэлы с участием американских компаний стало приоритетом администрации Трампа. Белый дом рассматривает свои действия как экономическое управление Венесуэлой, а Трамп заявил о планах контролировать мировые продажи венесуэльской нефти и изъятие танкеров с этим сырьем.

    Ранее СМИ сообщали, что американские нефтяные компании требуют юридических и финансовых гарантий от администрации США перед началом инвестиций в энергетический сектор Венесуэлы.

    Президент США Дональд Трамп предположил, что влияние Вашингтона на Венесуэлу может сохраняться более года.

    Трамп также заявил, что Венесуэла будет закупать только американскую продукцию на доходы от продажи нефти.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    12 января 2026, 16:56 • Новости дня
    Минобороны: «Орешник» вывел из строя Львовский авиационно-ремонтный завод
    Минобороны: «Орешник» вывел из строя Львовский авиационно-ремонтный завод
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате удара Вооруженных Сил России с применением комплекса «Орешник» был выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод, сообщило Минобороны России.

    Завод занимался ремонтом и обслуживанием авиационной техники ВСУ, включая переданные западными странами самолеты F-16 и МиГ-29, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    На территории предприятия также производились ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) большой и средней дальности, которые использовались для атак по гражданским объектам в глубине России.

    В результате удара были разрушены производственные цеха, складские помещения с готовой продукцией, а также инфраструктура заводского аэродрома.

    Кроме того, в ходе массированной атаки с использованием оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» и крылатых ракет «Калибр» в Киеве были поражены мощности двух предприятий, участвовавших в сборке ударных БПЛА для атак по территории России. По данным Минобороны, атака также затронула объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу оборонной промышленности Украины.

    Ранее мэр Львова Андрей Садовый раскрыл подробности удара «Орешником».

    12 января 2026, 21:50 • Новости дня
    Дипломат Долгов спросил фон дер Ляйен о количестве у нее дивизий

    Дипломат Долгов задал фон дер Ляйен вопрос, сколько у нее дивизий

    Дипломат Долгов спросил фон дер Ляйен о количестве у нее дивизий
    @ Steffens/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Посол по особым поручениям Константин Долгов спросил у главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, сколько у нее дивизий, после ее слов о необходимости России продемонстрировать стремление к миру на Украине.

    Посол по особым поручениям Константин Долгов прокомментировал заявление Урсулы фон дер Ляйен о необходимости России продемонстрировать стремление к миру на Украине, передает «Газета.Ru».

    Долгов отметил, что риторика главы Еврокомиссии сводится к конфронтации с Россией и назвал ее позицию лицемерной. Он с иронией спросил: «Она замерзает что ли там, да? Что она вдруг запела про какой-то мир, так сказать, фон дер Ляйен, а то она все к войне призывала до сих пор».

    Дипломат напомнил известный вопрос Сталина Черчиллю о количестве дивизий у папы Римского и задал аналогичный вопрос в адрес фон дер Ляйен: «Вот, и у фон дер Ляйен сколько дивизий?».

    По словам Долгова, Европа и Украина не стремятся к миру. Он подчеркнул, что экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба открыто говорил о необходимости передышки для Киева, чтобы затем продолжить конфронтацию с Россией.

    Заявление Урсулы фон дер Ляйен о необходимости России показать заинтересованность в урегулировании конфликта прозвучало 12 января.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила недовольство Владимиром Зеленским во время встречи «коалиции желающих» в Париже.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что европейские политики сами не верят в свои антироссийские стратегии, и это обрекает их.

    12 января 2026, 18:15 • Новости дня
    Глава подмосковных Химок подала в отставку и удалила аккаунты в соцсетях

    Глава Химом Землякова подала в отставку и удалила свои аккаунты в соцсетях

    Tекст: Денис Тельманов

    Елена Землякова ушла с поста главы подмосковных Химок и удалила все свои аккаунты в социальных сетях.

    Информацию об отставке подтвердила сама Елена Землякова, передает MSK1.ru. На вопрос журналистов она ответила: «Это правда».

    После своего заявления Землякова удалила официальные аккаунты в социальных сетях, где ранее размещались новости о деятельности администрации Химок.

    Портал сообщает, что временно исполняющей обязанности главы Химок назначена Инна Федотова. До этого она работала в аналогичной должности в администрации города Клин, куда была назначена в начале августа 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники правоохранительных органов провели задержание бывшего заместителя главы Химок Дмитрия Кайгородова по делу о мошенничестве.

    Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о мере пресечения для заместителя главы Химок Ирины Жданкиной, обвиняемой во взяточничестве в особо крупном размере.

    Бывший заместитель руководителя Химок Николай Минаев заочно арестован по решению Тверского районного суда Москвы.

    12 января 2026, 16:52 • Новости дня
    Юшков объяснил нежелание нефтяных компаний США возвращаться в Венесуэлу

    Эксперт Юшков: ExxonMobil разошлась с Трампом во мнении о рентабельности работы в Венесуэле

    Юшков объяснил нежелание нефтяных компаний США возвращаться в Венесуэлу
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Американские нефтяные гиганты ведут торг с Белым домом об инвестициях в Венесуэлу. Дональду Трампу нужны эти вложения, чтобы показать успех своей внешней политики, но компании считают его идею нерентабельной и рискованной. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал эксперт по энергетике Игорь Юшков, комментируя раздражение Белого дома из-за публичного отказа ExxonMobil работать в Венесуэле.

    «Скептицизм ExxonMobil относительно работы в Венесуэле объясним: ранее у компании национализировали активы в этой стране», – пояснил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    По его словам, ExxonMobil в принципе не против работы в Южной Америке. «Например, она инвестировала много средств в соседнюю Гайану и стала там основным игроком, постоянно наращивая добычу. Условия там безопасные, негативного опыта нет, отношения с властями хорошие», – отметил он.

    Важным фактором эксперт назвал и географию: «В Гайане добыча ведется на шельфе, не затрагивая континентальную часть. Это тоже гарантия безопасности – физически сложно отнять активы на шельфовом месторождении».

    Юшков также напомнил, что Гайана не входит в ОПЕК+, в отличие от Венесуэлы – сооснователя организации. «С точки зрения нынешних законов ExxonMobil просто удобнее работать в других странах. Именно это и имел в виду гендиректор компании Даррен Вудс. Поэтому я бы говорил не о конфликте, а о торге между бизнесом и Белым домом», – сказал аналитик.

    Суть этого торга, по его мнению, в следующем: «Трамп хочет, чтобы нефтяные компании наглядно показали: смещение Мадуро ведет к улучшениям. Для этого нужны инвестиции в Венесуэлу. Но государство США вкладываться не будет. Поэтому Белый дом предлагает ExxonMobil и другим гигантам самим вложить деньги, увеличив там добычу».

    Однако для самих компаний это «невыгодно и вредно», подчеркнул эксперт. «Глава ExxonMobil сказал об этом открыто. Если США выдадут своим компаниям лицензии, не снимая санкций, это обрушит цены на нефть. Цены на углеводороды и так низкие. Инвестиции в десятки миллиардов для наращивания добычи обвалят их еще сильнее. Пострадают и местные проекты этих компаний, и любые их другие активы, включая американские», – резюмировал он.

    Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил не допустить ExxonMobil к работе в Венесуэле. Гнев главы Белого дома вызвал скептицизм руководителя компании Даррена Вудса по поводу инвестиций в венесуэльскую нефтяную отрасль, сообщает The Guardian.

    «Если мы посмотрим на существующие в Венесуэле правовые и коммерческие механизмы и рамки, то увидим, что инвестировать в страну сегодня невозможно», – заявил Вудс на встрече Трампа с 17 руководителями нефтяных компаний в Уэст-Палм-Бич.

    «Наши активы там уже дважды конфисковались», – напомнил Вудс, добавив, что для нового входа компании в Венесуэлу потребуются «довольно существенные изменения», надежные механизмы защиты инвестиций, а также реформа законодательства страны в сфере углеводородов.

    Трамп прокомментировал выступление Вудса уже после встречи, на борту президентского самолета. «Мне не понравилась реакция Exxon. Они слишком хитрят», – сказал американский лидер. На самой встрече американский лидер призвал американские компании инвестировать 100 млрд долларов в нефтяную отрасль Венесуэлы и заверил, что они будут взаимодействовать напрямую с США, а не с Каракасом. Он пообещал бизнесу «полную безопасность и защиту».

    Также присутствовавший на встрече гендиректор ConocoPhillips Райан Лэнс заявил, что его компания является крупнейшим держателем негосударственных кредитов в Венесуэле, и призвал к реструктуризации долга и всей энергетической системы страны, включая PDVSA. Трамп ответил, что ConocoPhillips получит обратно большую часть своих денег, но США начнут комплексную работу в Венесуэле с чистого листа. «Мы не будем смотреть на то, что люди потеряли в прошлом, потому что это была их вина», – сказал глава Белого дома.

    В минувшую субботу Трамп подписал указ, запрещающий судам или кредиторам изымать доходы, связанные с продажей венесуэльской нефти, хранящиеся на счетах казначейства США. Exxon, ConocoPhillips и Chevron – три крупнейших американских производителя нефти – на протяжении нескольких десятилетий были наиболее значимыми партнерами PDVSA. Правительство покойного президента Венесуэлы Уго Чавеса национализировало отрасль в период с 2004 по 2007 год.

    Chevron провела переговоры о партнерстве с PDVSA и осталась работать в стране, а ConocoPhillips и Exxon покинули Венесуэлу и подали арбитражные иски. Согласно решениям судов, Венесуэла теперь должна ConocoPhillips и Exxon в общей сложности более 13 млрд долларов за экспроприацию активов.

    Вице-президент Chevron Марк Нельсон уже заявил, что его компания готова в полтора раза увеличить добычу в Венесуэле с нынешних 240 тыс. баррелей в сутки. По некоторым оценкам, для возрождения нефтяной промышленности страны и ликвидации последствий неэффективного управления потребуется 100 млрд долларов и десятилетний срок, пишет Bloomberg. Газета ВЗГЛЯД объясняла, как эта ситуация может сказаться на экономике России.

    12 января 2026, 08:08 • Новости дня
    Иркутская школьница выиграла международный конкурс красоты в Тбилиси
    Иркутская школьница выиграла международный конкурс красоты в Тбилиси
    @ Из личного архива

    Tекст: Мария Иванова

    Семнадцатилетняя Елена Бужеева из села Оса Иркутской области стала обладательницей главного титула в финале конкурса World Rising Star 2026, прошедшем в Тбилиси.

    Елена Бужеева из Иркутской области одержала победу на международном конкурсе красоты и талантов World Rising Star 2026, который завершился в Тбилиси, передает ТАСС.

    Организаторы сообщили: «17-летняя Елена Бужеева из Иркутской области заняла первое место на международном конкурсе красоты и талантов World Rising Star 2026. Финал юношеского конкурса, в котором приняли участие представительницы стран Европы, Азии и Востока, завершился в Тбилиси 11 января».

    В этом году конкурс объединил 50 участников в возрасте от пяти до 21 года из России, Турции, Болгарии, Эстонии, Филиппин, Непала, ОАЭ, Индии, Ирана и других стран. Победителей определяли в различных возрастных категориях, однако главный титул достался россиянке.

    Елена живет в селе Оса в Иркутской области, воспитывается в многодетной семье и занимается народными танцами с раннего возраста. Подготовка к финалу заняла около трех месяцев. Осенью 2025 года она также выиграла гран-при регионального конкурса «Мини-Мисс Иркутская область», а в декабре стала победительницей национального этапа «Маленькие Мисс и Мистер Россия Мира 2025» в старшей возрастной категории.

    World Rising Stars проходит в Тбилиси уже почти десять лет. В 2026 году программа конкурса включала благотворительный вечер, вечер дружбы, шоу талантов и финальные дефиле, а также экскурсионные мероприятия для участников и их родителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года семилетняя школьница из Воронежа стала самой красивой девочкой России.

    В декабре Екатерина Никитина стала победительницей Mrs Supranational 2025 в Индии. А многодетная мать из Казани Диляра Залялиева победила в конкурсе красоты «Миссис Вселенная Классик 2025» в Куала-Лумпуре.

    Между тем россиянка Анастасия Белик рассказала, как избегала конфликтов на конкурсе «Миссис Европа».

    12 января 2026, 18:40 • Новости дня
    Эксперты рассказали о секретном оружии, использованном при штурме резиденции Мадуро
    Эксперты рассказали о секретном оружии, использованном при штурме резиденции Мадуро
    @ REUTERS/Adam Gray

    Tекст: Никита Миронов

    «Охрану Мадуро в результате предательства сначала «вырубили», а потом – уже не способную к сопротивлению – расстреливали». Такими словами эксперты описывают эффект секретного нелетального оружия, примененного, как утверждает американская пресса, при штурме резиденции президента Венесуэлы Николаса Мадуро американским спецназом «Дельта».

    «Кубинцы считаются лучшими спецназовцами во всей Латинской Америке. Это очень подготовленные специалисты, которых привлекают многие страны. В 1983 году, например, они успешно противостояли американскому спецназу в Гренаде», – рассказывает газете ВЗГЛЯД политолог Ростислав Ищенко.

    Однако же американским военным удалось их нейтрализовать. Так, в интервью The New York Post венесуэльский гвардеец, переживший штурм резиденции президента Венесуэлы Николаса Мадуро, рассказал, что американцы применили некое новое оружие.

    По его словам, «внезапно отключились все радары, над нашими позициями появились десятки беспилотников, а затем около вертолеты высадили примерно двадцать американских военных, вооруженных гораздо более мощным оружием, чем обычное стрелковое». Охранник утверждает, что американцы выпустили «что-то похоже на очень интенсивную звуковую волну».

    По словам гвардейца, внезапно он почувствовал, что его голова взрывается изнутри. «У нас пошла кровь, кого-то рвало кровью. Мы упали на землю и не могли пошевелиться. После начала штурма началась не битва, а резня», – приводит издание The New York Post слова одного из охранников президента Венесуэлы.

    Напомним, 3 января американский спецназ «Дельта» напал на резиденцию президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Куба официально признала гибель 32 своих граждан, «выполнявших задания от имени Революционных вооруженных сил и Министерства внутренних дел по запросу соответствующих органов южноамериканской страны» – то есть сотрудников охраны президента Венесуэлы. Всего же, по данным МВД Венесуэлы, при нападении погибло около ста человек.

    Участник СВО, военблогер Алексей Живов считает, что американский спецназ «Дельта» использовал при штурме нелетальные системы направленного действия: акустическое и микроволновое или электромагнитное оружие. Возможно, все эти виды вместе.

    Подполковник запаса Олег Иванников указывает, что источником мощного излучения стали СВЧ-генераторы и твердотельные генераторы с полупроводниковыми коммутаторами. Кстати, СВЧ-генераторы работают только в ясную погоду, поэтому операция против Мадуро долго откладывалась по погодным условиям. Военный эксперт Виктор Литовкин в свою очередь, полагает, что американцы использовали низко- или высокочастотное звуковое оружие, «которое било по ушам и мозгам».

    Владимир Прохватилов, старший научный сотрудник Академии военных наук рассказал, что могло быть использовано инфразвуковое оружие. «Оно способно действовать через стены и металлические преграды. Человек начинает испытывать тревогу, потом боль», – говорит эксперт.

    Также, по его словам, перед нападением «Дельта» для создания мощного электромагнитного импульса могла использовать СВЧ-генератор. «Но чтобы его включить, нужно сначала доставить и установить. Включить, дать поработать, потом выключить и только потом высаживать десант, иначе он попадет под действие генератора. Если так и было, то имело место предательство со стороны венесуэльских военных или политиков», – пояснил эксперт.

    Прохватилов напомнил, что после нападения исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес отдала приказ об аресте директора Генерального управления военной контрразведки и командира президентского почётного караула, генерал-майора Хавьера Маркано Табате. «Очевидно, что местные власти прячут концы в воду», – считает эксперт и объясняет, что без предательства точно не обошлось.

    «Дельта» – не лучший в мире спецназ, у них было немало провалов. Плюс, очевидно, Трамп не хотел рисковать своими людьми. Поэтому охрану Мадуро в результате предательства сначала «вырубили», а потом – уже не способную к сопротивлению – расстреливали», – объясняет Владимир Прохватилов.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как США удалось захватить президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

    12 января 2026, 21:20 • Новости дня
    Экс-ведущую «Орла и решки» не пустили в США из-за записи о секс-путешествиях

    Бывшую ведущую «Орла и решки» отправили в тюрьму для мигрантов в США

    Экс-ведущую «Орла и решки» не пустили в США из-за записи о секс-путешествиях
    @ @wild_lisa_kisa

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывшая ведущая шоу «Орел и Решка» Василиса Хвостова, покинувшая Россию, столкнулась с проблемами при въезде в США и была отправлена в тюрьму для мигрантов, сообщают СМИ.

    Инцидент произошел в аэропорту Нью-Йорка, где офицеры на паспортном контроле обратили внимание на множество визовых штампов в паспорте девушки, передает «Московский комсомолец» со ссылкой на Telegram-канал «112».

    Во время досмотра багажа сотрудники обнаружили у Хвостовой книгу под названием «HORNY BIBLE» и костюм для BDSM-вечеринки. По словам телеведущей, книга была реквизитом для съемок, а костюм она взяла для празднования Хэллоуина. Однако при проверке телефона пограничников насторожила также подпись в ее социальных сетях: «семь лет секси путешествий».

    После допроса американские власти аннулировали визу Хвостовой. Телеведущую поместили в иммиграционную камеру, где она провела сутки, после чего ее депортировали обратно в Европу.

    Василиса Хвостова известна как ведущая программы «Орел и Решка: Чудеса света», которую она вела с 2020 по 2021 год.

    Ранее уехавший из России юморист Михаил Шац (признан иноагентом в России) рассказал о проблемах.

    Продюсер Леонид Ярмольник предсказал возвращение уехавших из России артистов.

    12 января 2026, 11:39 • Новости дня
    Долина с семьей отправилась на отдых в роскошный отель Абу-Даби
    Долина с семьей отправилась на отдых в роскошный отель Абу-Даби
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пока Лариса Долина с дочерью и внучкой отдыхают на острове Саадият в отеле с номерами от 80 тыс. рублей в сутки, передача ее квартиры в Москве вновь откладывается, пишут СМИ.

    Певица Лариса Долина отправилась на отдых в Абу-Даби с дочерью Ангелиной и внучкой Сашей, передает Царьград со ссылкой на Telegram-канал Mash. Семья выбрала для отпуска отель Rixos Premium Saadiyat Island, где стандартный номер стоит от 80 тыс. рублей, а вилла может обойтись до миллиона рублей за ночь.

    В распоряжении отдыхающих – бассейны, СПА, тренажерный зал, теннисные корты и вечеринки с диджеями. В меню преобладают итальянские и японские блюда, а сама Долина активно делится снимками из отеля в соцсетях.

    Пока звезда наслаждается отдыхом, покупательница ее столичной квартиры Полина Лурье ожидает передачи ключей. Сдача квартиры в Хамовниках снова перенесена на неопределенный срок, а сроки возвращения певицы в Россию неизвестны. Адвокат Сергей Жорин предупредил Долину о возможных уголовных последствиях из-за затягивания с передачей недвижимости.

    Следующее выступление Ларисы Долиной в России намечено на 27 января, а стоимость билетов начинается от 9,5 тыс. рублей, пишет Комсомольская правда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, покупательница квартиры Ларисы Долиной Полина Лурье отказалась принимать жилье из-за неточности в акте приема-передачи.

    Адвокат Лурье Светлана Свириденко заявила, что сторона Долиной допустила серьезные нарушения процедуры передачи квартиры. Сторона Лурье рассматривает возможность обращения к судебным приставам для принудительного выселения Долиной из квартиры.

    12 января 2026, 11:12 • Новости дня
    Наследный принц Ирана призвал Трампа «навсегда обезглавить змею»
    Наследный принц Ирана призвал Трампа «навсегда обезглавить змею»
    @ Thomas Padilla/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Наследный принц Ирана Реза Пехлеви обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом поддержать протестное движение иранцев против действующей власти.

    Реза Пехлеви, сын свергнутого шаха Ирана и представитель иранской оппозиции в изгнании, поддержал вмешательство США ради массового протестного движения против властей страны, передает The New York Times.

    В интервью Fox News он подчеркнул, что протестующие воодушевлены заявлениями Дональда Трампа о возможности военного удара по иранским властям в случае жестокого подавления демонстраций.

    В ходе интервью Пехлеви обратился к Трампу: «Они знают, что вы не бросите их, как это было раньше. Именно поэтому у них есть надежда – потому что они верят, что вы их поддержите». Также он подчеркнул, что «необходимо раз и навсегда обезглавить змею, чтобы она больше не угрожала интересам иранцев, американцев и региона».

    Пехлеви, проживающий в изгнании с 1979 года, стал фигурой, вокруг которой объединяются сторонники перемен в Иране. По словам аналитиков, в последние годы он приобрел популярность внутри страны, несмотря на споры вокруг идеи реставрации монархии.

    Текущие протесты начались после резкого падения курса иранского риала, быстро превратившись в массовые выступления с требованием отставки аятоллы Хаменеи. В числе лозунгов демонстрантов отмечаются призывы в поддержку семьи Пехлеви. По данным иранских правозащитных организаций, за две недели погибло несколько сотен человек.

    Между тем, как заявил губернатор провинции Тегеран Мохаммад Садег Мотамедиан, акции протеста в Иране снизились после пика 8 января. Власти Ирана провели задержания нескольких предводителей протестов.

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани заявил, что участники вооруженных погромов пытаются спровоцировать гражданское противостояние и иностранное вмешательство.

    Варианты действий, которые глава Белого дома Дональд Трамп рассматривает, включают точечные удары и кибератаки внутри Ирана.

    12 января 2026, 11:22 • Новости дня
    Доминик Гашек потребовал лишить США права проведения ЧМ-2026 по футболу
    Доминик Гашек потребовал лишить США права проведения ЧМ-2026 по футболу
    @ Petr David Josek/AP/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    Олимпийский чемпион Доминик Гашек выступил против проведения матчей чемпионата мира по футболу 2026 года в США, призвав лишить страну права на турнир.

    Олимпийский чемпион по хоккею Доминик Гашек резко высказался в адрес действий Вашингтона, заявив, что США не должны принимать матчи чемпионата мира по футболу, передает ТАСС. В своем аккаунте в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) он подчеркнул: «Я поддерживаю это (лишение США права принимать чемпионат мира). То, что сейчас происходит в США, имеет мало общего с демократией и правом. Страна, которая не уважает международное право и угрожает демократическим странам военной агрессией, не должна проводить такие крупные международные мероприятия».

    Чемпионат мира по футболу 2026 года должен пройти на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля. Гашек убежден, что подобные действия Вашингтона несовместимы с ролью страны-хозяйки столь масштабного спортивного события.

    Ранее 3 января министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США нанесли удары по гражданским и военным объектам в Каракасе, и обвинил Вашингтон в военной агрессии. Дональд Трамп подтвердил проведение этих атак и сообщил о захвате и вывозе президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги в США.

    Сейчас Мадуро и Силия Флорес содержатся в следственном изоляторе Нью-Йорка. Трамп отметил, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя США, и выразил уверенность, что они получат компенсацию для американских нефтяных компаний, которые должны направить часть средств на восстановление нефтяной инфраструктуры страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Доминик Гашек предложил Александру Могильному публично осудить спецоперацию на Украине перед церемонией в Зале хоккейной славы.

    Между тем четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону и бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов призвал перекрыть газ Чехии в ответ на слова Гашека о России.

    12 января 2026, 19:59 • Новости дня
    Приставы дали Долиной пять дней на расставание с квартирой

    ФССП дала Долиной пять дней на добровольную передачу квартиры

    Приставы дали Долиной пять дней на расставание с квартирой
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Главное управление ФССП по Москве инициировало исполнительное производство в отношении певицы Ларисы Долиной, рассказала адвокат Светлана Свириденко.

    Свириденко уточнила, что пристав приступил к процедуре, а у Долиной есть пять дней для добровольного исполнения решения суда, передает ТАСС.

    В понедельник в центре Москвы началась процедура выселения Ларисы Долиной из квартиры после того, как было возбуждено исполнительное производство по заявлению оппонентки.

    Покупательница квартиры Полина Лурье ранее отказалась принимать жилье из-за неточности в акте приема-передачи. Адвокат Лурье Светлана Свириденко заявила, что сторона Долиной допустила серьезные нарушения процедуры передачи квартиры. Сторона Лурье рассматривала возможность обращения к судебным приставам для принудительного выселения Долиной из квартиры.

    12 января 2026, 15:12 • Новости дня
    Абиссинец из России возглавил мировой рейтинг кошек 2025 года
    Абиссинец из России возглавил мировой рейтинг кошек 2025 года
    @ wcf-bestcat.de

    Tекст: Дарья Григоренко

    Абиссинский кот из России признан самым красивым котом 2025 года по версии Всемирной федерации кошек.

    Победитель рейтинга набрал более 19,7 тыс. баллов, опередив почти 1,5 тыс. других участников со всего мира. Второе место заняла шотландская вислоухая кошка из Таиланда, набравшая 18,5 тыс. баллов, передает ТАСС.

    Организаторы отмечают, что российский абиссинец продемонстрировал выдающиеся породные качества и был высоко оценен жюри.

    В предварительном рейтинге на 2026 год вновь лидирует представитель России: короткошерстный британец уже набрал 550 баллов.

    12 января 2026, 18:07 • Новости дня
    Трамп заявил об отсутствии «карт в рукаве» у Зеленского
    Трамп заявил об отсутствии «карт в рукаве» у Зеленского
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп вновь подчеркнул слабую переговорную позицию Владимира Зеленского.

    На вопрос журналиста New York Times, есть ли у Зеленского «карты в рукаве» для успешных переговоров с Россией, Трамп ответил отрицательно, передает РИА «Новости».

    По словам Трампа, отсутствие поддержки со стороны главы США станет для Зеленского «полной катастрофой».

    Ранее Трамп выразил разочарование Зеленским.

    Во время встречи «коалиции желающих» в Париже глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила недовольство Зеленским, показав укоризненный жест.

