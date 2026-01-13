Офтальмолог дала рекомендации, как сохранить зрение при работе у компьютера

Офтальмолог Васильева дала рекомендации для сохранения зрения у компьютера

Tекст: Катерина Туманова

«Длительная работа с компьютером и переутомление глаз могут привести со временем к компьютерному синдрому, как подвиду синдрома сухого глаза, из-за снижения частоты моргания», – рассказала врач «Москве 24».

Во время паузы рекомендуется посмотреть вдаль и затем на предмет поблизости, чтобы расслабить глазные мышцы. Если есть усталость, тяжесть или резь в глазах, необходимо отложить устройство, прогуляться и при необходимости воспользоваться увлажняющими каплями, назначенными специалистом.

По словам Васильевой, чрезмерное использование гаджетов может привести к ухудшению зрения, развитию спазма внутриглазных мышц и прогрессированию близорукости.

Профессор Татьяна Шилова уточнила, что взрослым рекомендуется проводить за мониторами не более 4–6 часов в сутки, а детям – значительно меньше. Для дошкольников и подростков – не более одного часа, для школьников 15–16 лет – до трех часов в день. Она отметила, что длительная работа перед экраном может вызвать спазм аккомодации и повысить риск макулярной дегенерации из-за воздействия синего света.

Шилова также рассказала о дисплейном синдроме, возникающем при длительной статичной работе с мониторами. К симптомам относятся утомляемость, снижение работоспособности, затуманивание зрения, головные боли и боли в спине или шее. Врач рекомендует правило «20/20/20»: каждые 20 минут делать двадцатисекундный перерыв и смотреть вдаль, а также использовать очки с антибликовым покрытием и фильтрами синего света.

Для профилактики специалисты советуют правильно организовать рабочее место: расстояние от глаз до экрана – 50–70 см, верхний край монитора – на уровне глаз или ниже, освещение без бликов, эргономичная мебель. Важно применять увлажнитель воздуха и регулярно посещать офтальмолога.

