Bloomberg: НАТО запросило у Турции F-16 для патрулирования Эстонии

Tекст: Катерина Туманова

Турция уже планировала разместить истребители в Румынии с декабря 2026 года по март 2027 года, добавили источники Bloomberg. Анкара пока не решила, как отреагирует на запрос НАТО. Турецкие истребители в последний раз патрулировали в рамках миссии в начале 2025 года.

Четырехмесячная ротация в Эстонии с августа по декабрь происходит на фоне усиления обороны НАТО.

При этом в рейтинге недружественных России стран, составленном газетой ВЗГЛЯД, Эстония замыкает тройку лидеров.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, страны НАТО в ноябре 2025 года начали масштабные учения в Балтийском море. Силы обороны Эстонии совместно с Государственным центром оборонных инвестиций начали строить оборонительные сооружения в юго-восточной части страны у границы с Россией.

Эстония в декабре начала строить пять новых бункеров у границы с Россией.



