    13 января 2026, 03:55 • Новости дня

    Онлайн-сервисам запретят автоматически списывать деньги за цифровые подписки

    Tекст: Катерина Туманова

    С 1 марта 2026 года онлайн-сервисы будут обязаны получать явное согласие пользователей на списания за цифровые подписки, что должно защитить граждан от навязывания услуг, сообщил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта «Единой России» «Цифровая Россия» Антон Немкин.

    «С 1 марта заработает мера против навязывания потребителям подписок – вступят в силу наши поправки, направленные на защиту прав граждан при оформлении цифровых подписок и других услуг с регулярной оплатой», – сказал он РИА «Новости».

    Немкин пояснил, что принятый закон запретит компаниям использовать ранее сохраненные реквизиты карты или банковского счета без явного согласия пользователя. В случае отказа подписчика от дальнейших платежей, сервис обязан прекратить взаимодействие с его финансовыми данными.

    Сервисы так же станут обязаны обеспечить удобный и простой способ отказа от использования ранее предоставленных реквизитов.

    «По сути, мы возвращаем потребителям контроль над их финансовыми инструментами в цифровой среде. Это особенно важно в условиях стремительного роста количества онлайн-сервисов и количества подписочных моделей», – сказал депутат.

    Он заверил, что у сервисов есть время адаптировать свои процессы, а граждане в результате получат уверенность в безопасности своих средств. Немкин отметил, что эти меры станут важным элементом цифровой гигиены и доверия между пользователем и сервисом.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, МВД объяснило критерии мошенничества при списании за онлайн-подписку. Эксперты Роскачества объяснили причины внезапных списаний с карт россиян. Путин подписал закон о запрете списания денег с отвязанных клиентом карт.

    12 января 2026, 16:56 • Новости дня
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате удара Вооруженных Сил России с применением комплекса «Орешник» был выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод, сообщило Минобороны России.

    Завод занимался ремонтом и обслуживанием авиационной техники ВСУ, включая переданные западными странами самолеты F-16 и МиГ-29, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    На территории предприятия также производились ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) большой и средней дальности, которые использовались для атак по гражданским объектам в глубине России.

    В результате удара были разрушены производственные цеха, складские помещения с готовой продукцией, а также инфраструктура заводского аэродрома.

    Кроме того, в ходе массированной атаки с использованием оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» и крылатых ракет «Калибр» в Киеве были поражены мощности двух предприятий, участвовавших в сборке ударных БПЛА для атак по территории России. По данным Минобороны, атака также затронула объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу оборонной промышленности Украины.

    Ранее мэр Львова Андрей Садовый раскрыл подробности удара «Орешником».

    12 января 2026, 18:15 • Новости дня
    Глава подмосковных Химок подала в отставку и удалила аккаунты в соцсетях

    Глава Химом Землякова подала в отставку и удалила свои аккаунты в соцсетях

    Tекст: Денис Тельманов

    Елена Землякова ушла с поста главы подмосковных Химок и удалила все свои аккаунты в социальных сетях.

    Информацию об отставке подтвердила сама Елена Землякова, передает MSK1.ru. На вопрос журналистов она ответила: «Это правда».

    После своего заявления Землякова удалила официальные аккаунты в социальных сетях, где ранее размещались новости о деятельности администрации Химок.

    Портал сообщает, что временно исполняющей обязанности главы Химок назначена Инна Федотова. До этого она работала в аналогичной должности в администрации города Клин, куда была назначена в начале августа 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники правоохранительных органов провели задержание бывшего заместителя главы Химок Дмитрия Кайгородова по делу о мошенничестве.

    Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о мере пресечения для заместителя главы Химок Ирины Жданкиной, обвиняемой во взяточничестве в особо крупном размере.

    Бывший заместитель руководителя Химок Николай Минаев заочно арестован по решению Тверского районного суда Москвы.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    12 января 2026, 15:46 • Новости дня
    Назван регион с самыми высокими сугробами в России

    В Коми зафиксировали самые высокие сугробы в России

    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Самый высокий уровень сугробов в России этой зимой отмечен в Республике Коми, где высота снега достигла 76 сантиметров.

    Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».

    По его словам, слухи о рекордных сугробах в Подмосковье оказались преувеличены: в Черустях высота снега составляет 52 сантиметра, а в расположенных рядом областях снежный покров не превышает 45 сантиметров.

    Леус отметил, что в Костромской области уровень снега также составляет 52 сантиметра, во Владимирской области, в городе Гусь-Хрустальный, сугробы достигли 58 сантиметров, а в Нижегородской области – уже 60 сантиметров.

    «Самый высокий снежный покров не в Архангельской области, а в Коми, там намело сугробы высотой 76 сантиметров», – подчеркнул специалист. По его данным, такие показатели делают Коми лидером по высоте снежного покрова в России в этом сезоне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, столичный регион оказался во власти очередного южного циклона, который принес снег, потепление и местами гололед.

    Метеоролог Евгений Тишковец отметил, что рабочая неделя будет умеренно морозной, а в понедельник под влиянием циклона пройдет снег с общим количеством до пяти мм при температуре от минус трех до минус восьми градусов.

    В Москве собрали почти 1 млн кубометров снега после сильного снегопада, начавшегося 8 января.

    12 января 2026, 15:39 • Новости дня
    Мирошник рассказал о массовых расстрелах ВСУ мирных жителей в Селидове

    Мирошник: ВСУ перед уходом из Селидово в массовом порядке убивали мирных жителей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военные подразделения Вооруженных сил Украины в Селидово Донецкой народной республики перед освобождением города российскими войсками в 2024 году массово убивали мирных жителей, включая инвалидов и пожилых людей, рассказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    По словам Мирошника, подобные действия отмечались не только на улицах города, но и в многоквартирных домах, передает ТАСС. В квартирах были обнаружены тела мирных жителей, застреленных на близком расстоянии. Большинство погибших – это пожилые граждане и люди с ограниченной подвижностью, которые не могли самостоятельно эвакуироваться из города.

    «В последние дни пребывания их (ВСУ) в Селидове карательные группы ходили по улицам и расстреливали население, которое попадалось им на глаза. Точно так же проводились чистки и по многоэтажным зданиям, где в квартирах найдены тела людей, застреленных практически в упор. Среди них очень большое количество стариков, а также инвалидов, людей обездвиженных или с определенными проблемами передвижения, которые просто не могли покинуть эти территории», – заявил Мирошник.

    Ранее Мирошник сообщил, что в результате преступных действий украинских военных в Селидово погибли 130 человек.

    Он также заявил, что украинские боевики угрожали уничтожением всех жителей Селидово и расстреливали отказавшихся покинуть дома.

    12 января 2026, 20:56 • Новости дня
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Компания Mercedes-Benz зарегистрировала свой товарный знак в России, следует из электронной базы Роспатента.

    Заявка на регистрацию была подана концерном в сентябре, и ведомство уже приняло положительное решение, передает РИА «Новости».

    Теперь компания получила право заниматься производством и продажей легковых автомобилей, а также комплектующих и запчастей на территории России.

    Mercedes-Benz Group AG ранее назывался Daimler AG и является одним из ведущих мировых автопроизводителей. Концерн был основан в 1883 году и занимает лидирующие позиции по объему производства автомобилей.

    В 2022 году немецкий концерн заявил о прекращении своей деятельности на российском рынке.

    Ранее Toyota зарегистрировала новый товарный знак в России.

    В декабре немецкий автогигант Audi официально зарегистрировал свой товарный знак в России сроком до 2035 года, подав заявку спустя более трех лет после остановки локального производства.

    12 января 2026, 20:32 • Новости дня
    Назначена дата аукциона по продаже аэропорта Домодедово

    Tекст: Валерия Городецкая

    Аукцион по продаже «ДМЕ холдинга», управляющего активами аэропорта Домодедово и связанными с ним компаниями, состоится 20 января 2026 года.

    Организаторы торгов сообщили, что заявки на участие можно будет подавать с 13 по 19 января, передает ТАСС. Стартовая цена составляет 132,266 млрд руб., а размер задатка определен в 26,45 млрд руб.

    Согласно условиям, договор купли-продажи планируется подписать в течение пяти дней после завершения торгов и подведения итогов.

    В ноябре глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что ведомство сохраняет действующий план по продаже аэропорта Домодедово.

    Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию вокруг аэропорта Домодедово, подчеркнув, что судебный спор длится много лет и не связан с национализацией.

    12 января 2026, 18:42 • Новости дня
    Посольство России на Кипре сообщило о смерти сотрудника

    Tекст: Денис Тельманов

    В диппредставительстве подтвердили смерть сотрудника Панова и сообщили о поддержке его семьи, а также о подготовке репатриации тела на Родину.

    О смерти сотрудника посольства сообщило диппредставительство России на Кипре, передает ТАСС. В заявлении говорится: «С прискорбием сообщаем, что 8 января 2026 года ушел из жизни наш коллега, сотрудник посольства А.В.Панов».

    В посольстве подчеркнули, что считают произошедшее личной трагедией для семьи Панова, а также отметили, что оказали родным всю необходимую помощь.

    Диппредставительство уточнило, что взаимодействует с кипрскими компетентными органами для скорейшей репатриации тела Панова на Родину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ким Чен Ын посетил российское посольство в КНДР, чтобы почтить память умершего посла Александра Мацегоры.

    Российский генконсул в Гюмри Руслан Кандауров скончался после продолжительной болезни.

    Чрезвычайный и полномочный посол СССР в отставке Владимир Семенов умер на 98-м году жизни.

    12 января 2026, 23:45 • Новости дня
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские силы ПВО за три часа понедельника перехватили и уничтожили над регионами России, акваториями Черного и Азовского морей 78 украинских БПЛА, доложило в Telegram-канале Минобороны России.

    «С 20.00 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 78 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – написали в канале.

    В оборонном ведомстве уточники, что 36 дронов было сбито над территорией Республики Крым, 14 БПЛА уничтожено над Орловской областью, восемь беспилотников – над Липецкой областью.

    Ещё четыре дрона ликвидировали над Тульской областью, два – над Брянской. По одному беспилотнику сбили над Воронежской и Ростовской областями.

    Над акваториями Азовского и Черного морей уничтожили по шесть дронов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, силы ПВО за четыре часа вечером понедельника  уничтожили 56 украинских БПЛА над регионами России.

    13 января 2026, 00:13 • Новости дня
    Сербские Novosti удивились поведению Зеленского накануне капитуляции

    Tекст: Катерина Туманова

    У главы киевского режима Владимира Зеленского нет веских аргументов в пользу оптимистичных заявлений, чтобы пребывать в гораздо меньшей группе оптимистов на тему окончания конфликта, в находятся президент США Дональд Трамп и сам Зеленский.

    «Преимущество России перед Украиной заключается в том, что у неё достаточно оружия и ресурсов для продолжения войны, в то время как Киеву постоянно угрожает банкротство. [Президент России Владимир] Путин пользуется полной поддержкой не только своих генералов, но и всей армии. Российская военная промышленность работает в три смены и производит всё необходимое для фронта», – пишет сербский портал Novosti.

    В статье отмечается, что большую опасность для украинской армии представляют не столько российские вооруженные силы, сколько нищета. В Киеве не скрывают, что их госбюджет пуст и без помощи из-за рубежа ни прокормить свою армию, ни выплатить жалованье офицерам и солдатам правительство страны не в состоянии.

    «Зеленский тщетно продолжает уверять Европу, что его армия действительно защищает Европу от России. Многие европейские страны больше не верят этой истории», – говорится в материале.

    Упоминая встречи Зеленского с евроспонсорами указывается, что они «по-прежнему дают ему обещания гораздо быстрее и проще, чем готовы и могут реально помочь».

    В заключение автор пишет, что главной проблемой Зеленского и его союзников является то, что они ведут себя победоносно в своих требованиях, словно они захватывают территории, где находится российская армия.

    «Именно поэтому они не могут избавиться от своей высокомерия и разработать вместе с Киевом реалистичный план, приемлемый и для России. Чем больше времени проходит и чем быстрее продвигаются русские, тем реалистичнее становится прогноз, что вместо мирного соглашения Украина будет вынуждена подписать капитуляцию. Если они обанкротятся, денег на войну не будет», – делает вывод издание.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в нескольких регионах Украины, включая Киев, были введены массовые аварийные отключения электроэнергии на фоне сложных погодных условий. В Киеве массово закрылись супермаркеты из-за проблем со светом. Трамп заявил об отсутствии «карт в рукаве» у Зеленского.


    12 января 2026, 22:33 • Новости дня
    Международная ассоциация авиатранспорта изменила правила провоза пауэрбанков

    Tекст: Катерина Туманова

    Международная ассоциация авиатранспорта (IATA) скорректировала правила провоза пауэрбанков и батареек ради безопасности пассажиров самолетов.

    В документе, представленном Ассоциацией, указано, что аккумуляторы, литиевые батарейки для портативных электронных устройств разрешается перевозить только в ручной клади.

    «Изделия, которые в первую очередь предназначены для использования в качестве источника питания, например, блоки питания, считаются запасными батареями. Эти батареи должны быть индивидуально защищены для предотвращения короткого замыкания», – отмечается в рекомендациях.

    IATA также дает рекомендации о том, столько лития должны содержать литий-металлические аккумуляторы (не более 2 г).

    «Каждому пассажиру разрешается взять с собой не более 20 запасных батареек. Аккумуляторы должны иметь напряжение не более 12 В и мощность не более 100 Втч. На каждого человека может приходиться не более двух запасных батареек», – сказано там.

    Кроме того, пассажирам запрещается заряжать пауэрбанки и другие устройства от источников питания в самолете во время руления, взлета и посадки.

    На верхних полках в салоне перевозить пауэрбанки запрещается. Их допустимо расположить под сиденьем или в кармане спинки кресла впереди.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, турецкая авиакомпания AJet ещё в августе запретила использование пауэрбанков на борту. Власти США в мае ввели запрет на пересылку литиевых аккумуляторов. Авиакомпании мира приостановили полеты Boeing 787 Dreamliner из-за возгорания аккумуляторной батареи. Авиакомпания Air Busan запретила провоз пауэрбанков в ручной клади.

    12 января 2026, 23:33 • Новости дня
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Должность командира Международной космической станции (МКС) появилась в 2000 году. Сергей Кудь-Сверчков стал 36-м российским командиром станции, напомнили в Telegram-канале Роскосмоса.

    «В космическом доме прошла церемония передачи командования станцией. Астронавт Майкл Финк передал символический ключ от МКС космонавту Сергею Кудь-Сверчкову. По традиции после передачи командования прозвучал удар в корабельный колокол», – сообщили в Роскосмосе.

    В ведомстве уточнили, что в 2025 году российские космонавты дважды возглавляли станцию: марте командование принял Алексей Овчинин, в августе – Сергей Рыжиков.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, МКС в декабре впервые за 25 лет приняла восемь кораблей одновременно. Рыжиков передал руководство МКС американскому и российскому коллегам. Космонавт Кудь-Сверчков рассказал о 40-минутной ночи на орбите.

    13 января 2026, 04:40 • Новости дня
    Зампостпреда США назвала «опасной и необъяснимой эскалацией» удар «Орешником»

    Tекст: Катерина Туманова

    Зампостпреда США при ООН Тэмми Брюс в своем выступлении на заседании Совета Безопасности по Украине недоумённо заявила, что американские дипломаты только-только встретились с коллегами из ЕС и Украины по вопросу мирового соглашения, как Россия ударила по «Орешником».

    «Россия предприняла новые атаки на Украину, включая запуск баллистической ракеты «Орешник», способной нести ядерный заряд, по району Украины, расположенному недалеко от границы с Польшей и НАТО. Это представляет собой ещё одну опасную и необъяснимую эскалацию войны, даже несмотря на то, что США активно работают с Киевом, другими партнерами и Москвой над прекращением войны путем переговоров», – заявила она.

    Брюс добавила, что в момент, когда всё держится только на бескорыстной  и беспрецедентной приверженности президента США Дональда Трампа миру во всем мире, обе стороны должны искать пути деэскалации, «однако действия России рискуют расширить и усилить войну».

    «Мы осуждаем продолжающиеся и усиливающиеся атаки России на энергетические объекты Украины и другую гражданскую инфраструктуру. Эти атаки выставляют на посмешище дело мира, дело первостепенной важности для всего мира и для президента Трампа», – сказала зампостпреда США.

    Напомним, мэр Львова Андрей Садовый заявил, что баллистическая ракета «Орешник» без боевой части нанесла значительный ущерб критической инфраструктуре Львовской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, генсек НАТО связал удар «Орешником» с попыткой ослабить военную помощь Киеву. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что удар России ракетой «Орешник» в ответ на теракты Киева стал сигналом для Европы и США.

    Минобороны России сообщило, что «Орешник» вывел из строя Львовский авиационно-ремонтный завод.

    12 января 2026, 17:44 • Новости дня
    В Rostic’s опровергли слухи о массовом закрытии точек в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Массового закрытия ресторанов сети быстрого питания Rostic’s в Москве не происходит, сообщили в компании.

    «В московском регионе порядка 400 ресторанов Rostic’s, ни о каком массовом закрытии речь не идет», – подчеркнули в пресс-службе, передает ТАСС.

    Там также пояснили, что отдельные заведения действительно временно прекращают работу, но это связано исключительно с программой реновации, которую реализует компания.

    Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о массовом закрытии ресторанов Rostic’s в Москве якобы из-за жалоб на сервис и качество блюд.

    Ранее «Ашан» опроверг слухи об уходе с российского рынка.

    13 января 2026, 00:45 • Новости дня
    Небензя указал на обнуление Зеленским миротворческих стараний США

    Tекст: Катерина Туманова

    На очередном заседании Совета Безопаности ООН постпред России при организации Василий Небензя указал на безуспешные попытки «украинской клики» заполучить своё посредством саммитов, переговоров и бездоказательных обвинений.

    «Не помогут и заклинания о «перемирии» в надежде отдышаться от сокрушительных поражений на поле боя. Не помогут Зеленскому и его абсурдные «условия», не учитывающие реальность, связь с которой он давно потерял, что он выдвигает в ответ на предложения США, фактически обнуляя их», – сказал дипломат в своей речи.

    Небензя также отметил, что российская сторона давно не удивляется в ООН  «двойным стандартам», когда запрашивается заседание СБ по Украине и лицемерно игнорируются «безжалостные убийства, совершаемые по указке погрязшего в терроризме, коррупции и беззаконии режима Зеленского».

    «Совершенный теракт [в Хорлах] – далеко не исключение, а лишь один из многочисленных примеров бесчеловечных преступлений режима Зеленского против мирных российских граждан. О них сегодня хотя бы упомянула замгенсекретаря Р.Дикарло, но, как обычно, верифицировать ООН это не может. В Белгородской области 500 тыс. человека остались без света, но ООН это верифицировать не может», – заметил российский постпред.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, постпред Украины при ООН пообещал России «дырку от бублика». Эксперты отметили, что у киевских властей был шанс доказать самостоятельность, но они предпочли «укреплять» нацию демонстрацией лояльности Западу. Политики теперь прикрывают словоблудием свои преступления.

    В конце декабря постпред Украины пожаловался на потерю Киевом поддержки в ООН.

    12 января 2026, 16:10 • Новости дня
    Правительство утвердило программу гарантий бесплатной медицинской помощи

    Мишустин: Правительство утвердило программу гарантий бесплатной медицинской помощи

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство России утвердило программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

    По словам главы кабмина, положения программы направлены на реализацию новой стратегии в сфере здравоохранения, которую президент подписал в декабре прошлого года, передает ТАСС.

    Мишустин подчеркнул, что документ также помогает достижению национальных целей развития.

    Ранее в России утвердили новый список болезней для бесплатной медпомощи.

