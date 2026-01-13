Депутат Говырин объяснил влияние длительных выходных на размер зарплаты

Tекст: Катерина Туманова

«Главный юридический ориентир по деньгам прост: наличие праздничных дней в месяце не даёт работодателю права уменьшать оклад. Эта формула прямо закреплена в статье 112 ТК РФ: оклад за месяц сохраняется, даже если рабочих дней меньше. Поэтому разговоры про «урезанную январскую зарплату» относятся прежде всего к тем, у кого оплата зависит от фактически отработанного времени или объёма работ, и к тем, у кого значимая часть дохода складывается из премий и иных выплат по внутренним положениям», – объяснил Говырин РИА «Новости».

Депутат уточнил, что для сотрудников не на окладе, предусмотрено дополнительное вознаграждение за нерабочие праздничные дни, если их не привлекали к работе. Размер такой выплаты определяется коллективным договором или трудовым соглашением.

Если работа велась в праздничный или выходной день, по статье 153 ТК РФ оплата производится за реально отработанные часы в повышенном размере: для сдельной и почасовой оплаты минимальная ставка удваивается. Возможен вариант замены денежной компенсации на дополнительный день отдыха, если работник выберет этот вариант и зафиксирует его.

Говырин отметил, что длинные выходные также влияют на сроки выплат: если установленная дата выплаты совпадает с праздником, зарплату нужно выдать накануне, а выплаты должны производиться не реже чем раз в полмесяца.

Поэтому первая выплата в январе иногда бывает ниже обычной, поскольку в начале месяца меньше рабочих дней, а окончательный расчет производится по итогам месяца и зависит от системы оплаты труда.

