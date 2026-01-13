Суд приступил к допросу одного из главных фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

Tекст: Катерина Туманова

Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в столичном суде начал допрос Далерджона Мирзоева, который является одним из четырех основных фигурантов уголовного дела о теракте в «Крокус сити холле», передаёт ТАСС.

Мирзоев рассказал, что куратор боевиков Сайфулло, находящийся за границей, приказывал ему подчиняться главному фигуранту дела Фаридуни. Следствие установило, что Сайфулло занимался вербовкой, инструктировал боевиков, определял цели нападения и разрабатывал маршруты отхода после совершения преступления.

Мирзоев подтвердил, что перед нападением Фаридуни заставил всех боевиков выпить воду с добавленным наркотиком, что было сделано тайно. Он также подробно описал, какое оружие использовал для убийства посетителей «Крокуса».

Мирзоев за последние 15 лет несколько раз приезжал в Россию, часто нарушал миграционные правила и неоднократно попадал в центр временного содержания для депортации.

Всего по делу проходят 19 обвиняемых, ранее суд допросил главного фигуранта – Шамсидина Фаридуни.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, один из фигурантов дела заявил о получении денег от украинской государственной структуры. Отмечалось, что исполнители нападения на «Крокус Сити Холл» рассчитывали после преступления отправиться в Афганистан. Террористов перед нападением на «Крокус» заставили жарить шашлык для маскировки своих действий.