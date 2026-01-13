Юрист Соловьёв указал на ошибки в трудовой книжке, сокращающие размер пенсии

Юрист Соловьёв указал на ошибки в трудовой, сокращающие размер пенсии

Tекст: Катерина Туманова

По его словам, ответственность за правильное оформление документа лежит на кадровых работниках организаций, а небрежность может привести к тому, что Социальный фонд не засчитает определенный период работы в общий стаж, предупредил Соловьёв в беседе с агентством «Прайм».

Особенно критичны неточности, допущенные десятилетия назад, до перехода на электронный учет, если нет возможности подтвердить спорную запись документально – например, если бывший работодатель находится на территории недружественных России государств. В подобных случаях восстановить стаж возможно только через суд при наличии косвенных доказательств: копий приказов, публикаций в СМИ, свидетельских показаний.

«Кстати, зачеркивать неправильные данные в сведениях об образовании, специальности и работе нельзя. Чтобы их исправить, достаточно вписать верную информацию в свободной строке», – объяснил Соловьёв.

Нередки ошибки в названии организации и несоответствие печатей, тогда требуется новая запись.

При ошибках в записях об увольнении (неверная дата, реквизиты приказа) делается новая запись, а прежняя признается недействительной. Если на титульном листе трудовой книжки фамилия или дата рождения не совпадают с паспортом, в СФР могут не зачесть стаж и отказать в пенсии, особенно если не внесены изменения после смены фамилии.

Согласно приказу Минтруда, если кадровик ошибся при заполнении титульного листа новой книжки, то ошибочный бланк уничтожается, а сотруднику выдается новый. Если в трудовой уже есть другие записи, ошибку вправе исправить только уполномоченное лицо: кадровый работник, руководитель или индивидуальный предприниматель.

Кроме того, ошибки может исправить и другая организация в случае реорганизации, ликвидации или прекращения деятельности ИП, но для этого необходимы подтверждающие документы или заверенные копии приказов. Эксперт рекомендует вносить изменения сразу, чтобы избежать проблем с начислением пенсии в будущем.

