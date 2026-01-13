Дело историка-иноагента Тамары Эйдельман поступило в суд в Москве

Tекст: Катерина Туманова

Уголовное дело о реабилитации нацизма и фейках об армии России в отношении историка-иноагента Тамары Эйдельман* получено в Московском городском суде для заочного рассмотрения, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные суда.

Дело зарегистрировано 12 января, дата заседания не назначена.

Иноагенту Тамаре Эйдельман заочно предъявили обвинение по двум эпизодам статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) и пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ).

Эйдельман была внесена в реестр физических лиц-иностранных агентов в сентябре 2022 года.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в июне 2024 года против Эйдельман возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма. В декабре 2024 года историк была оштрафована на 45 тыс. рублей за несоблюдение закона об иностранных агентах. В январе 2025 года было заведено новое дело о реабилитации ею нацизма.

Верховный суд в январе 2025 года отказался рассматривать жалобу Эйдельман по статусу иноагента.