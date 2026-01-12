Силы ПВО ликвидировали более 75 дронов ВСУ за три часа над регионами России

Tекст: Катерина Туманова

«С 20.00 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 78 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – написали в канале.

В оборонном ведомстве уточники, что 36 дронов было сбито над территорией Республики Крым, 14 БПЛА уничтожено над Орловской областью, восемь беспилотников – над Липецкой областью.

Ещё четыре дрона ликвидировали над Тульской областью, два – над Брянской. По одному беспилотнику сбили над Воронежской и Ростовской областями.

Над акваториями Азовского и Черного морей уничтожили по шесть дронов.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, силы ПВО за четыре часа вечером понедельника уничтожили 56 украинских БПЛА над регионами России.