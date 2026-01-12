  • Новость часаКосмонавт Сергей Кудь-Сверчков стал командиром МКС
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    ПВО Венесуэлы взяла отпуск в день захвата Мадуро
    Посол России в Армении получил ноту протеста за заявления телеведущего Соловьева
    Эксперты рассказали о секретном оружии, использованном при штурме резиденции Мадуро
    Приставы дали Долиной пять дней на расставание с квартирой
    Минобороны: «Орешник» вывел из строя Львовский авиационно-ремонтный завод
    Дипломат Долгов спросил фон дер Ляйен о количестве у нее дивизий
    Трамп заявил об отсутствии «карт в рукаве» у Зеленского
    Санду заявила о готовности поддержать объединение Молдавии с Румынией
    Белый дом анонсировал захват новых танкеров из Венесуэлы
    12 января 2026, 23:05 • Новости дня

    В Конгресс внесли законопроект об аннексии Гренландии и её статусе штата США

    Tекст: Катерина Туманова

    Конгрессмен Рэнди Файн представил законопроект об аннексии и предоставлении статуса штата Гренландии – знаковый закон, направленный на обеспечение стратегических интересов национальной безопасности Америки в Арктике и противодействие растущим угрозам со стороны Китая и России.

    По мере усиления глобальной конкуренции в Арктике США не могут позволить себе допустить усиление влияния враждебных держав в одном из наиболее стратегически важных регионов мира, говорится в пресс-релизе конгрессмена Файна на его сайте, где представлен полный текст законопроекта.

    «Гренландия – это не отдалённый форпост, который мы можем игнорировать, это жизненно важный актив национальной безопасности. Тот, кто контролирует Гренландию, контролирует ключевые арктические судоходные пути и архитектуру безопасности, защищающую Соединённые Штаты. Америка не может оставить это будущее в руках режимов, которые презирают наши ценности и стремятся подорвать нашу безопасность», – сказано в релизе.

    Файн добавил, что «враги США» наступают на пятки после того, как Вашингтон «только что уничтожил одного из их главных союзников Николаса Мадуро в Венесуэле».

    «Китай и Россия продолжают агрессивно расширять своё присутствие в регионе, в то время как годы слабой политики при Джо Байдене позволили подорвать стратегическое положение Америки. Восстановление американской мощи требует решительных действий», – заявляет в релизе конгрессмен.

    Там поясняется, что закон об аннексии и предоставлении Гренландии статуса штата уполномочивает президента США предпринять любые необходимые шаги для аннексии или приобретения Гренландии в качестве территории США.

    Законопроект также требует представления Конгрессу полного отчета, в котором будут изложены изменения в федеральном законодательстве, необходимые для окончательного принятия Гренландии в качестве официального штата США.

    «Слишком долго американское руководство бездействовало, пока наши противники подрывали наше геополитическое доминирование. Мой законопроект защитит нашу родину, обеспечит наше экономическое будущее и гарантирует, что правила в Арктике будут устанавливать именно Америка, а не Китай или Россия. Вот как выглядит американское лидерство и сила», – резюмировал Файн.

    Напомним, Гренландия была колонией Дании до 1953 года, а в 2009 году получила автономию и право на самостоятельное определение внутренней политики, несмотря на то что формально остаётся частью датского королевства. Дональд Трамп заявил, что США должны владеть Гренландией для обеспечения своей национальной безопасности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил о необходимости военной операции НАТО на Гренландии. Группа европейских стран во главе с Британией и Германией обсуждает планы военного присутствия на этом острове для демонстрации серьезности подхода к безопасности в Арктике президенту США.

    Трамп публично провозгласил себя спасителем НАТО, комментируя напряженность вокруг возможных притязаний США на Гренландию.

    11 января 2026, 07:58 • Новости дня
    Пушков напомнил Дании о косовском прецеденте

    Пушков: ЕС вспомнил про международное право после слов Трампа о Гренландии

    Пушков напомнил Дании о косовском прецеденте
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Притязания президента США Дональда Трампа на Гренландию заставили европейские страны задуматься о нормах международного права, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

    «Датчане и разные прочие европейцы» стали призывать Трампа помнить о международном праве, которое они сами неоднократно нарушали, указал Пушков в своем Telegram-канале.

    Пушков отметил, что европейцы забыли о принципах права, когда вместе с США участвовали в отделении Косово от Сербии. Он напомнил, что ради этого НАТО 78 дней бомбила Югославию, включая Белград, без санкции ООН.

    Политик также подчеркнул, что Россия ранее предупреждала западные страны о возможных последствиях их политики. По словам Пушкова, в Европе, в том числе в Дании, были уверены, что подобные ситуации их не затронут, однако теперь стало очевидно, что они ошибались.

    Ранее президент США Дональд Трамп отмечал, что Вашингтон должен владеть Гренландией, чтобы обеспечить свою нацбезопасность, а не арендовать ее. советник Трампа по политике Стивен Миллер указал, что Гренландия должна принадлежать Соединенным Штатам.

    По данным прессы, Трамп приказал создать план возможного вторжения в Гренландию.

    Комментарии (25)
    12 января 2026, 10:01 • Новости дня
    Трампа разозлил отказ нефтегиганта ExxonMobil инвестировать в Венесуэлу
    Трампа разозлил отказ нефтегиганта ExxonMobil инвестировать в Венесуэлу
    @ Alexander Pohl/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп сообщил о своем намерении ограничить участие ExxonMobil в нефтяных проектах Венесуэлы после критики главы компании, сообщает Associated Press (AP).

    Дональд Трамп заявил журналистам на борту Air Force One, что он «склонен» не пускать ExxonMobil в Венесуэлу из-за настороженности руководства нефтяной компании к инвестициям в страну, передает AP.

    «Мне не понравился ответ Exxon», – отметил Трамп, добавив, что компания «слишком хитрит».

    В пятницу Трамп провел встречу с руководителями нефтяных компаний и попытался убедить их в том, что сотрудничество будет строиться напрямую с США, а не с венесуэльским правительством. Однако глава ExxonMobil Даррен Вудс заявил: «Если мы посмотрим на существующие коммерческие конструкции и рамки в Венесуэле, сегодня она непригодна для инвестиций».

    В тот же день Трамп подписал указ, направленный на защиту доходов Венесуэлы от судебных разбирательств. В документе говорится, что изъятие этих средств может подорвать усилия США по поддержанию экономической и политической стабильности в стране.

    После ухода Николаса Мадуро восстановление нефтяной отрасли Венесуэлы с участием американских компаний стало приоритетом администрации Трампа. Белый дом рассматривает свои действия как экономическое управление Венесуэлой, а Трамп заявил о планах контролировать мировые продажи венесуэльской нефти и изъятие танкеров с этим сырьем.

    Ранее СМИ сообщали, что американские нефтяные компании требуют юридических и финансовых гарантий от администрации США перед началом инвестиций в энергетический сектор Венесуэлы.

    Президент США Дональд Трамп предположил, что влияние Вашингтона на Венесуэлу может сохраняться более года.

    Трамп также заявил, что Венесуэла будет закупать только американскую продукцию на доходы от продажи нефти.

    Комментарии (25)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    11 января 2026, 03:50 • Новости дня
    Daily Mail: Трамп дал указание подготовить план вторжения в Гренландию
    Daily Mail: Трамп дал указание подготовить план вторжения в Гренландию
    @ Jonathan Carlile/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп велел военным США разработать план возможного вторжения в Гренландию, пишет Daily Mail со ссылкой на источники.

    По данным Daily Mail, командующим силами специальных операций поручили подготовить соответствующую военную стратегию, передает РИА «Новости».

    При этом часть американских военных руководителей выступает против этой инициативы. Главным сторонником плана, по данным источников, выступает советник Трампа по политике Стивен Миллер.

    Газета отмечает, что среди европейских чиновников усилилась обеспокоенность возможной реализацией операции до ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что США должны владеть Гренландией для обеспечения национальной безопасности, а не арендовать ее. Миллер также заявил, что Гренландия должна принадлежать Соединенным Штатам.

    Трамп назначил спецпосланника по Гренландии. Губернатор Луизианы Джефф Лэндри заявил, что для него является честью сделать все возможное для присоединения Гренландии.

    На ваш взгляд
    На какую следующую страну нападут США?







    Результаты
    28 комментариев


    Комментарии (20)
    11 января 2026, 19:29 • Новости дня
    Президент Кубы заявил о готовности до последней капли крови защищать независимость

    Президент Кубы Диас: Гавана будет до последней капли крови защищать свободу

    Tекст: Вера Басилая

    Куба остается свободной, независимой и суверенной страной и готова защищать свою независимость до последней капли крови, заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель.

    Президент Кубы Мигель Диас-Канель выступил с заявлением в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что Куба остается свободной, независимой и суверенной страной и готова защищать свою независимость до последней капли крови.

    Диас-Канель отметил, что США не имеют морального права критиковать Кубу, поскольку «превращают в бизнес все, включая человеческие жизни». Он также добавил, что нападки на страну связаны с суверенным выбором кубинского народа, а экономические трудности республики вызваны многолетним давлением со стороны США.

    По словам президента, США уже 66 лет «нападают на Кубу» и сейчас угрожают усилить меры.

    «Куба не угрожает, она готовится и готова защищаться до последней капли крови», – заявил Диас.

    Кубинский министр иностранных дел Бруно Родригес заявил, что Куба не занимается наемничеством, шантажом и военным вмешательством в дела других стран, в отличие от США.

    Напомним, Дональд Трамп заявил, что Куба больше не будет получать нефть из Венесуэлы, а Соединенные Штаты Америки будут обеспечивать безопасность Венесуэлы вместо кубинских военных.

    Президент Соединенных Штатов восхитился идеей назначить госсекретаря США Марко Рубио кубинским «президентом».

    До этого Трамп заявлял, что Куба «висит на волоске», а ее руководство переживает критический момент.

    Комментарии (8)
    12 января 2026, 16:52 • Новости дня
    Юшков объяснил нежелание нефтяных компаний США возвращаться в Венесуэлу

    Эксперт Юшков: ExxonMobil разошлась с Трампом во мнении о рентабельности работы в Венесуэле

    Юшков объяснил нежелание нефтяных компаний США возвращаться в Венесуэлу
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Американские нефтяные гиганты ведут торг с Белым домом об инвестициях в Венесуэлу. Дональду Трампу нужны эти вложения, чтобы показать успех своей внешней политики, но компании считают его идею нерентабельной и рискованной. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал эксперт по энергетике Игорь Юшков, комментируя раздражение Белого дома из-за публичного отказа ExxonMobil работать в Венесуэле.

    «Скептицизм ExxonMobil относительно работы в Венесуэле объясним: ранее у компании национализировали активы в этой стране», – пояснил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    По его словам, ExxonMobil в принципе не против работы в Южной Америке. «Например, она инвестировала много средств в соседнюю Гайану и стала там основным игроком, постоянно наращивая добычу. Условия там безопасные, негативного опыта нет, отношения с властями хорошие», – отметил он.

    Важным фактором эксперт назвал и географию: «В Гайане добыча ведется на шельфе, не затрагивая континентальную часть. Это тоже гарантия безопасности – физически сложно отнять активы на шельфовом месторождении».

    Юшков также напомнил, что Гайана не входит в ОПЕК+, в отличие от Венесуэлы – сооснователя организации. «С точки зрения нынешних законов ExxonMobil просто удобнее работать в других странах. Именно это и имел в виду гендиректор компании Даррен Вудс. Поэтому я бы говорил не о конфликте, а о торге между бизнесом и Белым домом», – сказал аналитик.

    Суть этого торга, по его мнению, в следующем: «Трамп хочет, чтобы нефтяные компании наглядно показали: смещение Мадуро ведет к улучшениям. Для этого нужны инвестиции в Венесуэлу. Но государство США вкладываться не будет. Поэтому Белый дом предлагает ExxonMobil и другим гигантам самим вложить деньги, увеличив там добычу».

    Однако для самих компаний это «невыгодно и вредно», подчеркнул эксперт. «Глава ExxonMobil сказал об этом открыто. Если США выдадут своим компаниям лицензии, не снимая санкций, это обрушит цены на нефть. Цены на углеводороды и так низкие. Инвестиции в десятки миллиардов для наращивания добычи обвалят их еще сильнее. Пострадают и местные проекты этих компаний, и любые их другие активы, включая американские», – резюмировал он.

    Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил не допустить ExxonMobil к работе в Венесуэле. Гнев главы Белого дома вызвал скептицизм руководителя компании Даррена Вудса по поводу инвестиций в венесуэльскую нефтяную отрасль, сообщает The Guardian.

    «Если мы посмотрим на существующие в Венесуэле правовые и коммерческие механизмы и рамки, то увидим, что инвестировать в страну сегодня невозможно», – заявил Вудс на встрече Трампа с 17 руководителями нефтяных компаний в Уэст-Палм-Бич.

    «Наши активы там уже дважды конфисковались», – напомнил Вудс, добавив, что для нового входа компании в Венесуэлу потребуются «довольно существенные изменения», надежные механизмы защиты инвестиций, а также реформа законодательства страны в сфере углеводородов.

    Трамп прокомментировал выступление Вудса уже после встречи, на борту президентского самолета. «Мне не понравилась реакция Exxon. Они слишком хитрят», – сказал американский лидер. На самой встрече американский лидер призвал американские компании инвестировать 100 млрд долларов в нефтяную отрасль Венесуэлы и заверил, что они будут взаимодействовать напрямую с США, а не с Каракасом. Он пообещал бизнесу «полную безопасность и защиту».

    Также присутствовавший на встрече гендиректор ConocoPhillips Райан Лэнс заявил, что его компания является крупнейшим держателем негосударственных кредитов в Венесуэле, и призвал к реструктуризации долга и всей энергетической системы страны, включая PDVSA. Трамп ответил, что ConocoPhillips получит обратно большую часть своих денег, но США начнут комплексную работу в Венесуэле с чистого листа. «Мы не будем смотреть на то, что люди потеряли в прошлом, потому что это была их вина», – сказал глава Белого дома.

    В минувшую субботу Трамп подписал указ, запрещающий судам или кредиторам изымать доходы, связанные с продажей венесуэльской нефти, хранящиеся на счетах казначейства США. Exxon, ConocoPhillips и Chevron – три крупнейших американских производителя нефти – на протяжении нескольких десятилетий были наиболее значимыми партнерами PDVSA. Правительство покойного президента Венесуэлы Уго Чавеса национализировало отрасль в период с 2004 по 2007 год.

    Chevron провела переговоры о партнерстве с PDVSA и осталась работать в стране, а ConocoPhillips и Exxon покинули Венесуэлу и подали арбитражные иски. Согласно решениям судов, Венесуэла теперь должна ConocoPhillips и Exxon в общей сложности более 13 млрд долларов за экспроприацию активов.

    Вице-президент Chevron Марк Нельсон уже заявил, что его компания готова в полтора раза увеличить добычу в Венесуэле с нынешних 240 тыс. баррелей в сутки. По некоторым оценкам, для возрождения нефтяной промышленности страны и ликвидации последствий неэффективного управления потребуется 100 млрд долларов и десятилетний срок, пишет Bloomberg. Газета ВЗГЛЯД объясняла, как эта ситуация может сказаться на экономике России.

    Комментарии (3)
    10 января 2026, 06:56 • Новости дня
    США и Украина собрались заключить в Давосе соглашение на 800 млрд долларов

    Telegraph: Трамп и Зеленский могут оформить в Давосе план на 800 млрд долларов

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский могут встретиться в Давосе для оформления соглашения о восстановлении Украины, пишет Telegraph со ссылкой на западных и украинских чиновников.

    Источники Telegraph рассказали о планах привлечь около 800 млрд долларов в течение десяти лет для перезапуска экономики и восстановления инфраструктуры Украины в рамках «плана процветания», передает РИА «Новости».

    В публикации подчеркивается, что изначально Зеленский намеревался посетить Белый дом для подписания соглашений по восстановлению страны и гарантиям безопасности. Однако европейские союзники предложили ему встретиться с Трампом именно на форуме в Давосе как более подходящем месте. Также по информации издания, европейские чиновники рекомендовали Зеленскому не спешить с переговорами с Трампом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил об обсуждении соглашения о свободной торговле с США. В декабре в Вашингтоне прошли переговоры между Трампом и Зеленским.

    Комментарии (19)
    10 января 2026, 19:39 • Новости дня
    Рубио объяснил выход США из международных организаций

    Рубио назвал причину выхода США из 66 международных организаций

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    После подписания Дональдом Трампом меморандума о выходе США из 66 международных организаций, госсекретарь Марко Рубио объяснил причину подобного решения.

    Госсекретарь США Марко Рубио объяснил причину выхода Соединенных Штатов из 66 международных организаций, передает ТАСС. Он подчеркнул, что это не означает, что Америка поворачивается спиной к миру.

    «Мы просто отвергаем устаревшую модель многосторонности, которая рассматривает американских налогоплательщиков как мирового гаранта разрастающейся архитектуры глобального управления», - заявил Рубио.

    Он отметил, что последует дальнейший пересмотр участия США в различных международных организациях, однако не уточнил, о каких учреждениях идет речь. По словам Рубио, Соединенные Штаты больше не намерены финансировать организации, которые не способны обеспечить результаты, подотчетность или уважение к национальным интересам страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг администрация президента США Дональда Трампа решила выйти из 66 международных организаций, включая агентство ООН по народонаселению и договор ООН по климату.

    Также Соединенные Штаты прекратили участие и финансирование Зеленого климатического фонда ООН, официально покинув совет директоров этой структуры.

    Решение США прекратить участие и финансирование 31 структуры ООН, включая ЮНКТАД и «ООН-женщины», вызвало сожаление у генсека Антониу Гутерриша.

    Комментарии (16)
    11 января 2026, 14:47 • Новости дня
    Politico: ЕС испугался сделки Трампа по Украине с бонусом в виде Гренландии
    Politico: ЕС испугался сделки Трампа по Украине с бонусом в виде Гренландии
    @ Alex Brandon/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    В дипломатических кругах Евросоюза возникли опасения, что администрация Дональда Трампа может включить вопрос покупки Гренландии в общее соглашение по Украине, сообщает Politico.

    По данным Politico, в Брюсселе появились опасения, что администрация президента США Дональда Трампа может попытаться включить тему покупки Гренландии в комплексное соглашение по Украине, пишет «Коммерсантъ».

    По информации издания, европейские дипломаты считают, что Вашингтон рассматривает такую возможность в рамках переговорного пакета.

    Высокопоставленный представитель Белого дома в беседе с Politico выразил сомнения относительно подобных опасений. «Президент вряд ли так поступит», – заявил он. Он также отметил, что действия США всегда согласованы и каждое решение пересматривается, сравнив такой подход с деловой сделкой.

    Недавно Дональд Трамп публично заявил, что США не позволят России или Китаю иметь влияние в Гренландии. По словам президента, Вашингтон готов установить контроль над островом любой ценой, даже если жители Гренландии будут против.

    На ваш взгляд
    На какую следующую страну нападут США?







    Результаты
    28 комментариев

    Ранее европейские столицы выразили обеспокоенность отсутствием реакции Североатлантического альянса на заявления президента США Дональда Трампа о Гренландии.

    Трамп заявил, что в целях национальной безопасности США должны владеть Гренландией, а не арендовать ее.

    Daily Mail сообщила, что Трамп дал указание подготовить план вторжения в Гренландию.

    Комментарии (2)
    12 января 2026, 18:40 • Новости дня
    Эксперты рассказали о секретном оружии, использованном при штурме резиденции Мадуро
    Эксперты рассказали о секретном оружии, использованном при штурме резиденции Мадуро
    @ REUTERS/Adam Gray

    Tекст: Никита Миронов

    «Охрану Мадуро в результате предательства сначала «вырубили», а потом – уже не способную к сопротивлению – расстреливали». Такими словами эксперты описывают эффект секретного нелетального оружия, примененного, как утверждает американская пресса, при штурме резиденции президента Венесуэлы Николаса Мадуро американским спецназом «Дельта».

    «Кубинцы считаются лучшими спецназовцами во всей Латинской Америке. Это очень подготовленные специалисты, которых привлекают многие страны. В 1983 году, например, они успешно противостояли американскому спецназу в Гренаде», – рассказывает газете ВЗГЛЯД политолог Ростислав Ищенко.

    Однако же американским военным удалось их нейтрализовать. Так, в интервью The New York Post венесуэльский гвардеец, переживший штурм резиденции президента Венесуэлы Николаса Мадуро, рассказал, что американцы применили некое новое оружие.

    По его словам, «внезапно отключились все радары, над нашими позициями появились десятки беспилотников, а затем около вертолеты высадили примерно двадцать американских военных, вооруженных гораздо более мощным оружием, чем обычное стрелковое». Охранник утверждает, что американцы выпустили «что-то похоже на очень интенсивную звуковую волну».

    По словам гвардейца, внезапно он почувствовал, что его голова взрывается изнутри. «У нас пошла кровь, кого-то рвало кровью. Мы упали на землю и не могли пошевелиться. После начала штурма началась не битва, а резня», – приводит издание The New York Post слова одного из охранников президента Венесуэлы.

    Напомним, 3 января американский спецназ «Дельта» напал на резиденцию президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Куба официально признала гибель 32 своих граждан, «выполнявших задания от имени Революционных вооруженных сил и Министерства внутренних дел по запросу соответствующих органов южноамериканской страны» – то есть сотрудников охраны президента Венесуэлы. Всего же, по данным МВД Венесуэлы, при нападении погибло около ста человек.

    Участник СВО, военблогер Алексей Живов считает, что американский спецназ «Дельта» использовал при штурме нелетальные системы направленного действия: акустическое и микроволновое или электромагнитное оружие. Возможно, все эти виды вместе.

    Подполковник запаса Олег Иванников указывает, что источником мощного излучения стали СВЧ-генераторы и твердотельные генераторы с полупроводниковыми коммутаторами. Кстати, СВЧ-генераторы работают только в ясную погоду, поэтому операция против Мадуро долго откладывалась по погодным условиям. Военный эксперт Виктор Литовкин в свою очередь, полагает, что американцы использовали низко- или высокочастотное звуковое оружие, «которое било по ушам и мозгам».

    Владимир Прохватилов, старший научный сотрудник Академии военных наук рассказал, что могло быть использовано инфразвуковое оружие. «Оно способно действовать через стены и металлические преграды. Человек начинает испытывать тревогу, потом боль», – говорит эксперт.

    Также, по его словам, перед нападением «Дельта» для создания мощного электромагнитного импульса могла использовать СВЧ-генератор. «Но чтобы его включить, нужно сначала доставить и установить. Включить, дать поработать, потом выключить и только потом высаживать десант, иначе он попадет под действие генератора. Если так и было, то имело место предательство со стороны венесуэльских военных или политиков», – пояснил эксперт.

    Прохватилов напомнил, что после нападения исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес отдала приказ об аресте директора Генерального управления военной контрразведки и командира президентского почётного караула, генерал-майора Хавьера Маркано Табате. «Очевидно, что местные власти прячут концы в воду», – считает эксперт и объясняет, что без предательства точно не обошлось.

    «Дельта» – не лучший в мире спецназ, у них было немало провалов. Плюс, очевидно, Трамп не хотел рисковать своими людьми. Поэтому охрану Мадуро в результате предательства сначала «вырубили», а потом – уже не способную к сопротивлению – расстреливали», – объясняет Владимир Прохватилов.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как США удалось захватить президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

    Комментарии (6)
    11 января 2026, 15:07 • Новости дня
    Трамп пришел в восторг от идеи назначить Рубио «президентом» Кубы
    Трамп пришел в восторг от идеи назначить Рубио «президентом» Кубы
    @ Alex Brandon/AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп восхитился идеей назначить американского государственного секретаря Марко Рубио кубинским «президентом».

    Трамп, реагируя на пост в соцсетях с предложением назначить Рубио «президентом Кубы», написал, что это была бы «отличная идея», передает РИА «Новости».

    Ранее Трамп заявлял, что Куба «висит на волоске», кубинское руководство, по его мнению, переживает критический момент.

    Комментарии (20)
    10 января 2026, 00:45 • Новости дня
    Трамп: США не хотят видеть Россию в Венесуэле
    Трамп: США не хотят видеть Россию в Венесуэле
    @ Graeme Sloan/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон не хочет видеть Россию или Китай в Венесуэле или в Гренландии, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трампа спросили, видит ли он в новом правительстве Венесуэлы союзника. Трамп ответил, что «они, как кажется, являются союзником». Он рассчитывает, что такое положение сохранится и в дальнейшем, передает ТАСС.

    «И мы не хотим, чтобы Россия была там. Не хотим, чтобы там был Китай», – сказал лидер США. Он добавил, что США не допустят присутствия России или Китая также в Гренландии. По его словам, если Вашингтон не возьмет Гренландию под контроль, то в качестве «ближайших соседей» окажутся Россия или Китай. Трамп подчеркнул, что подобное развитие событий недопустимо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские СМИ заявили, что администрация США потребовала от Венесуэлы разорвать связи с Россией и Китаем. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт уклонилась от прямого ответа на вопрос о требованиях США. МИД Венесуэлы заявил о продолжении сотрудничества с Россией.

    На ваш взгляд
    На какую следующую страну нападут США?







    Результаты
    28 комментариев


    Комментарии (10)
    12 января 2026, 14:50 • Новости дня
    Германский эксперт назвал последствия перехода Гренландии под контроль США

    Политолог Рар: Европа боится не потери Гренландии, а развала НАТО

    Германский эксперт назвал последствия перехода Гренландии под контроль США
    @ U.S. Army National Guard/1st Lt. Benjamin Haulenbeek/dvidshub.net

    Tекст: Олег Исайченко

    Больше всего европейские лидеры опасаются не американского военного захвата Гренландии, а раскола и конца Североатлантического альянса. Они готовы идти на все требования Вашингтона, чтобы только не потерять своего главного лидера в НАТО, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Он спрогнозировал, к каким последствиям приведет взятие под контроль США острова.

    «Если США возьмут под свой контроль Гренландию, то это лишь в очередной раз обличит Европу в двойной морали. Те, кто ссылается на право, покричат, помашут кулаком и потопчут ногами. Но в конце концов они смирятся с тем, что в мировой политике давно действует не мораль, а право сильного», – отметил германский политолог Александр Рар.

    «Я не вижу ни одной европейской страны, которая бы посмела ради спасения Дании высадить десант против США в Гренландии», – заметил собеседник. По его мнению, больше всего европейцы опасаются не американского военного захвата острова, а раскола и конца Североатлантического альянса.

    «Они готовы идти на все требования Вашингтона, чтобы только не потерять своего главного лидера в объединении. Лишившись Трампа как главного капитана НАТО, блок сразу утратит силу и, вероятно, расколется, потому что многие оставшиеся европейские страны не захотят видеть во главе этой организации немцев или англичан», – подчеркнул Рар.

    «В то же время, в частности, в Берлине питают надежды на то, что Трамп опять исчезнет с международный арены. Пока этого не произошло, у Фридриха Мерца нет других возможностей, кроме как попытаться через «правильную мораль» давить на главу Белого дома и ждать», – заключил политолог.

    Ранее стало известно о намерении Германии предложить НАТО создать совместную миссию в Гренландии. Целью инициативы станет мониторинг безопасности в Арктике. Этот шаг рассматривается как способ урегулирования напряженности в отношениях с США из-за угроз аннексии острова, пишет Bloomberg.

    Как отмечает агентство, образцом для миссии под названием Arctic Sentry («Арктический страж») может стать миссия Baltic Sentry («Балтийский страж»), которая была запущена НАТО в январе 2025 года для защиты критически важной инфраструктуры в Балтийском море. В свою очередь премьер-министр Британии Кир Стармер призывает союзников нарастить военное присутствие на Крайнем Севере.

    Примечательно, что активизация Берлина и Лондона происходит на фоне отсутствия реакции руководства НАТО на амбиции Дональда Трампа в отношении Гренландии. Газета Financial Times сообщает, что европейских лидеров смутило явное стремление генсека Североатлантического альянса Марка Рютте «отмолчаться». Они усомнились в способности блока защищать интересы Дании.

    Напомним, Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. По информации The Daily Mail, глава Белого дома поставил перед Объединенным командованием специальных операций (JSOC) задачу разработать план вторжения на остров. Издание связывает активизацию этих работ с чрезмерным воодушевлением американской администрации после успешного захвата венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

    Трамп уверен, что Вашингтон «так или иначе» получит Гренландию. По его мнению, в противном случае остров заберут Россия или Китай. Как указал американский лидер, оборона Гренландии состоит «из двух собачьих упряжек». «Знаете об этом? А тем временем повсюду находятся российские эсминцы и подводные лодки, а также китайские эсминцы и подводные лодки», – сказал глава Белого дома.

    Желание президента США овладеть крупнейшим островом, пожалуй, еще сильнее его желания получить Нобелевскую премию мира, указал Максим Сучков, директор Института международных исследований МГИМО. В своем Telegram-канале эксперт объясняет: «Как политик-националист, он стремится укрепить американские позиции (в международных отношениях, экономике и военной сфере) в «ближнем зарубежье» США».

    «Как «политик на втором сроке», он хочет, чтобы каждое решение по этой части было стратегическим и долгосрочным, «оставляло наследие», – добавил Сучков. – Присоединение самого большого в мире острова, расположенного на стыке ключевых транспортно-логистических коммуникаций и военных расчетов, да еще и богатого полезными ископаемыми, – то, что надо для утоления амбиций и государства, и его лидера».

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, во что могут вылиться противоречия между США и Европой по вопросу Гренландии и как вовлеченность в украинский кризис мешает европейским политикам дать адекватный ответ Вашингтону.

    Комментарии (0)
    12 января 2026, 18:07 • Новости дня
    Трамп заявил об отсутствии «карт в рукаве» у Зеленского
    Трамп заявил об отсутствии «карт в рукаве» у Зеленского
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп вновь подчеркнул слабую переговорную позицию Владимира Зеленского.

    На вопрос журналиста New York Times, есть ли у Зеленского «карты в рукаве» для успешных переговоров с Россией, Трамп ответил отрицательно, передает РИА «Новости».

    По словам Трампа, отсутствие поддержки со стороны главы США станет для Зеленского «полной катастрофой».

    Ранее Трамп выразил разочарование Зеленским.

    Во время встречи «коалиции желающих» в Париже глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила недовольство Зеленским, показав укоризненный жест.

    Комментарии (6)
    10 января 2026, 21:07 • Новости дня
    Bloomberg: Канада боится стать следующей целью США

    Bloomberg: Канада боится стать следующей целью США после Венесуэлы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Активизация США в отношении Венесуэлы и Гренландии вызвала опасения в Оттаве, что страна может стать очередной целью Вашингтона, отмечают западные СМИ.

    Военная операция США в Венесуэле и высказывания Дональда Трампа о планах аннексии Гренландии встревожили власти Канады, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg. Агентство отмечает, что до этого Оттава считала, что интерес Вашингтона к северному соседу угас из-за занятости внутренней и торговой политикой.

    Однако захват венесуэльского лидера Николаса Мадуро и активизация американской риторики по установлению контроля над Гренландией заставили канадцев серьезно воспринимать заявления Трампа о возможности включения их страны в состав США. Агентство пишет, что Канада обладает теми же стратегическими характеристиками, что и Гренландия, и также входит в НАТО.

    Трамп многократно поднимал вопрос о присоединении Гренландии к США, предлагал ее выкупить и в марте 2025 года говорил об аннексии, угрожая Копенгагену торговыми пошлинами. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергла эти претензии, подчеркнув, что остров остается частью королевства.

    Ранее Трамп также призывал Канаду стать 51-м штатом США и называл бывшего премьер-министра Джастина Трюдо губернатором. Канадские власти неоднократно отвергали возможность присоединения к США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер заявил, что Гренландия должна принадлежать Соединенным Штатам.

    В ответ глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев высказал мнение, что США уже определились по вопросу Гренландии и допустил аналогичный сценарий для Канады.

    Мировые СМИ отметили, что действия США в Венесуэле и заявления по Гренландии разрушают их собственный глобальный порядок.

    Комментарии (2)
    10 января 2026, 02:20 • Новости дня
    США заявили о необходимости владеть Гренландией, а не арендовать ее

    Трамп: Гренландия должна стать собственностью США

    США заявили о необходимости владеть Гренландией, а не арендовать ее
    @ Jonathan Carlile/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В целях национальной безопасности США должны владеть Гренландией, а не арендовать ее, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Когда мы владеем территорией, мы ее защищаем, а аренду не защищают. Ее нужно иметь именно в собственности… Страны должны владеть, и защищают они именно собственность, а не аренду. И нам придётся защищать Гренландию», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Президент отметил, что пока не ведутся переговоры о покупке острова, однако Штаты готовы предпринять шаги по автономной датской территории, невзирая на мнение Копенгагена. «Прямо сейчас мы собираемся что-то предпринять в отношении Гренландии – нравится им это или нет», – сказал Трамп.

    Глава Белого дома также подчеркнул, что предпочел бы заключить договоренность с Данией «простым путем», но если не получится, США готовы действовать «сложным».

    Трамп добавил, что любит Данию, но считает, что исторические события не дают Копенгагену права на владение Гренландией: «Тот факт, что у них там высадилась лодка 500 лет назад, не означает, что они владеют этой землей. Я уверен, множество наших лодок также плавали туда».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британская газета Times рассказала о четырех вариантах, которые администрация США может использовать для получения контроля над Гренландией. Трамп назначил спецпосланника по Гренландии. Губернатор Луизианы Джефф Лэндри заявил, что для него честь сделать все возможное для присоединения Гренландии.

    На ваш взгляд
    На какую следующую страну нападут США?







    Результаты
    28 комментариев


    Комментарии (9)
    Главное
    Президент Мексики оценила угрозу вторжения США
    СМИ узнали о готовности главы МИД Ирана Арагчи встретиться с Уиткоффом
    Назначена дата аукциона по продаже аэропорта Домодедово
    Посол России рассказал об условиях содержания Мадуро в американской тюрьме
    Mercedes-Benz зарегистрировал товарный знак в России
    Экс-ведущую «Орла и решки» не пустили в США из-за записи о секс-путешествиях
    Глава подмосковных Химок подала в отставку и удалила аккаунты в соцсетях