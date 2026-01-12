В Конгресс внесли законопроект об аннексии Гренландии и её статусе штата США

Tекст: Катерина Туманова

По мере усиления глобальной конкуренции в Арктике США не могут позволить себе допустить усиление влияния враждебных держав в одном из наиболее стратегически важных регионов мира, говорится в пресс-релизе конгрессмена Файна на его сайте, где представлен полный текст законопроекта.

«Гренландия – это не отдалённый форпост, который мы можем игнорировать, это жизненно важный актив национальной безопасности. Тот, кто контролирует Гренландию, контролирует ключевые арктические судоходные пути и архитектуру безопасности, защищающую Соединённые Штаты. Америка не может оставить это будущее в руках режимов, которые презирают наши ценности и стремятся подорвать нашу безопасность», – сказано в релизе.

Файн добавил, что «враги США» наступают на пятки после того, как Вашингтон «только что уничтожил одного из их главных союзников Николаса Мадуро в Венесуэле».

«Китай и Россия продолжают агрессивно расширять своё присутствие в регионе, в то время как годы слабой политики при Джо Байдене позволили подорвать стратегическое положение Америки. Восстановление американской мощи требует решительных действий», – заявляет в релизе конгрессмен.

Там поясняется, что закон об аннексии и предоставлении Гренландии статуса штата уполномочивает президента США предпринять любые необходимые шаги для аннексии или приобретения Гренландии в качестве территории США.

Законопроект также требует представления Конгрессу полного отчета, в котором будут изложены изменения в федеральном законодательстве, необходимые для окончательного принятия Гренландии в качестве официального штата США.

«Слишком долго американское руководство бездействовало, пока наши противники подрывали наше геополитическое доминирование. Мой законопроект защитит нашу родину, обеспечит наше экономическое будущее и гарантирует, что правила в Арктике будут устанавливать именно Америка, а не Китай или Россия. Вот как выглядит американское лидерство и сила», – резюмировал Файн.

Напомним, Гренландия была колонией Дании до 1953 года, а в 2009 году получила автономию и право на самостоятельное определение внутренней политики, несмотря на то что формально остаётся частью датского королевства. Дональд Трамп заявил, что США должны владеть Гренландией для обеспечения своей национальной безопасности.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил о необходимости военной операции НАТО на Гренландии. Группа европейских стран во главе с Британией и Германией обсуждает планы военного присутствия на этом острове для демонстрации серьезности подхода к безопасности в Арктике президенту США.

Трамп публично провозгласил себя спасителем НАТО, комментируя напряженность вокруг возможных притязаний США на Гренландию.

