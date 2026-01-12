Медведев посоветовал Трампу «брать» Гренландию, пока она не выбрала Россию

Tекст: Вера Басилая

Дмитрий Медведев в ироничной форме посоветовал Дональду Трампу поспешить с «захватом» Гренландии, По словам зампреда Совбеза РФ, если Трамп не поторопится, «через несколько дней может состояться внезапный референдум, на котором жители всей 55-тысячной Гренландии могут проголосовать за присоединение к России».

«И тогда все! Никаких новых звездочек на стяге. А у России появится новый – уже 90-й – субъект Федерации», – написал в Max Медведев.

Медведев пошутил, что в случае захвата Гренландии у Трампа может появиться новая должность – acting president of Greenland, по аналогии с тем, как президент США назвал себя и.о. президента Венесуэлы в соцсети Truth Social. Медведев уверен, что с такой ролью Трамп справился бы отлично.

Зампред Совбеза также заявил, что подобный сценарий пошёл бы на пользу мировому климату. «Вообще говоря, захват Гренландии Штатами был бы полезен для оздоровления мирового климата. Во-первых, удалось бы уничтожить осиное гнездо наркомафии в рассаднике апокалиптического зла – мегаполисе Нуук», – отметил Медведев.

В своей публикации он подчеркнул, что подобная «уникальная войсковая операция» позволила бы взять в плен и предать суду европейских политиков, выступавших против США и поддерживавших Гренландию, среди которых Медведев упомянул «макронов, стармеров, мерцев, стуббов и прочих американофобов».

Гренландия была колонией Дании до 1953 года, а в 2009 году получила автономию и право на самостоятельное определение внутренней политики, несмотря на то что формально остаётся частью датского королевства.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США должны владеть Гренландией для обеспечения своей национальной безопасности.

Трамп провозгласил себя спасителем НАТО на фоне обсуждения возможных претензий США на Гренландию.

Группа европейских стран во главе с Британией и Германией обсуждает планы военного присутствия на этом острове для демонстрации серьезности подхода к безопасности в Арктике президенту США Дональду Трампу.

Евросоюз намерен увеличить расходы на Гренландию до примерно 530 млн евро за семь лет с 2028 по 2034 год.

Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!