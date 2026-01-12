Международная ассоциация авиатранспорта изменила правила провоза пауэрбанков

Tекст: Катерина Туманова

В документе, представленном Ассоциацией, указано, что аккумуляторы, литиевые батарейки для портативных электронных устройств разрешается перевозить только в ручной клади.

«Изделия, которые в первую очередь предназначены для использования в качестве источника питания, например, блоки питания, считаются запасными батареями. Эти батареи должны быть индивидуально защищены для предотвращения короткого замыкания», – отмечается в рекомендациях.

IATA также дает рекомендации о том, столько лития должны содержать литий-металлические аккумуляторы (не более 2 г).

«Каждому пассажиру разрешается взять с собой не более 20 запасных батареек. Аккумуляторы должны иметь напряжение не более 12 В и мощность не более 100 Втч. На каждого человека может приходиться не более двух запасных батареек», – сказано там.

Кроме того, пассажирам запрещается заряжать пауэрбанки и другие устройства от источников питания в самолете во время руления, взлета и посадки.

На верхних полках в салоне перевозить пауэрбанки запрещается. Их допустимо расположить под сиденьем или в кармане спинки кресла впереди.

